Министр обороны России: РЛС контрбатарейной борьбы должны быть интегрированы с ударными средствами, включая БПЛА

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Министр обороны России: РЛС контрбатарейной борьбы должны быть интегрированы с ударными средствами, включая БПЛА

В условиях проведения специальной военной операции особая роль отводится радиолокационным системам контрбатарейной борьбы. Об их важности не только на фронте, но и в приграничных районах, сегодня высказался министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства страны проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями, которые входят в концерн ВКО «Алмаз-Антей». Именно они производят радиолокационные системы контрбатарейной борьбы, используемые затем ВС РФ в зоне спецоперации.

Министр заявил, что РЛС контрбатарейной борьбы должны быть интегрированы с ударными средствами, включая БПЛА. Соответствующие поручения даны руководству концерна и главнокомандующему Сухопутными войсками генералу армии Олегу Салюкову.

Причем, это касается не только огневых средств, но и беспилотных. Одна из основных задач этих систем - это мгновенный ответ на обстрел противника

- приводит пресс-служба Минобороны РФ слова генерала армии Шойгу.

Кроме того, глава военного ведомства проверил, как на Московском машиностроительном заводе "Авангард" осуществляется производство современных зенитных ракет. Руководство предприятия доложило министру обороны, что принятые меры уже позволили в два раза увеличить объемы производимой продукции. После того, как в эксплуатацию будут введены новые производственные мощности, объем производимой предприятием продукции можно будет увеличить еще в два раза, подчеркнули руководители завода.
  • kremlin.ru
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3 комментария
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  1. Модест Ранг пользователя
    Модест
    0
    Сегодня, 15:05
    Министр заявил, что РЛС контрбатарейной борьбы должны быть интегрированы с ударными средствами, включая БПЛА

    Так а чего он представителям концерна об этом заявил? Средства связи, которые должны увязать все элементы РУК производят в другом месте.
    Сейчас правда это место в основном на дальнем востоке…
  2. neworange88 Ранг пользователя
    neworange88
    +1
    Сегодня, 15:05
    Начато производство уникальных высокоэнергетических контрбатарейных РЛС «Ястреб-АВ».

    Сегодня в ходе проверки выполнения гособоронзаказа глава оборонного ведомства Сергей Шойгу был уведомлен не только о двукратном увеличении интенсивности производства портативных контрбатарейных РЛС 1Л271 «Аистёнок» и самоходных КРЛС 1Л260 «Зоопарк-1М», но и о факте серийного производства наиболее совершенных контрабатарейных РЛС «Ястреб-АВ».Данные РЛС, являющиеся продолжением уже хорошо известной и зарекомендовавшей себя линейки контрбатарейных РЛК «Зоопарк-1М» на базе пассивных фазированных антенных решеток, смогут похвастаться рядом существенных тактико-технических преимуществ в сравнении со вторыми. В частности, благодаря более совершенным алгоритмам первичной обработки радиолокационной информации радары «Ястреб-АВ», функционирующие в S/X-диапазонах, будут обладать минимальной потерей дальности обнаружения огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии даже в сложной помеховой обстановке при высокой спектральной плотности и мощности помехового воздействия со стороны контейнерных комплексов РЭБ воздушного базирования (к примеру, AN/ALQ-249 NGJ-HB / Next Generation Jammer — High Band, которые сегодня проходят натурные испытания в ВВС США).


    https://k-politika.ru/unikalnaya-rls-yastreb-av-kontrbatarejnye-glaza-dlya-koalicii-sv-i-tornado-s/
  3. Single-n Ранг пользователя
    Single-n
    0
    Сегодня, 15:08
    Аллилуйя!!! Мы таки пришли к этому. Я вот прям даже стесняюсь спросить:" А ДО СВО об этом не знали?" Я то наивный думал что это еще со времен ПМВ во все наставления и уставы прописали. А оно вон как оказывается.
    Ну ничего. как там любят охранители писать:"главное что поняли " .

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