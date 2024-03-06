Министр обороны России: РЛС контрбатарейной борьбы должны быть интегрированы с ударными средствами, включая БПЛА
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В условиях проведения специальной военной операции особая роль отводится радиолокационным системам контрбатарейной борьбы. Об их важности не только на фронте, но и в приграничных районах, сегодня высказался министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.
Глава военного ведомства страны проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями, которые входят в концерн ВКО «Алмаз-Антей». Именно они производят радиолокационные системы контрбатарейной борьбы, используемые затем ВС РФ в зоне спецоперации.
Министр заявил, что РЛС контрбатарейной борьбы должны быть интегрированы с ударными средствами, включая БПЛА. Соответствующие поручения даны руководству концерна и главнокомандующему Сухопутными войсками генералу армии Олегу Салюкову.
Причем, это касается не только огневых средств, но и беспилотных. Одна из основных задач этих систем - это мгновенный ответ на обстрел противника
- приводит пресс-служба Минобороны РФ слова генерала армии Шойгу.
Кроме того, глава военного ведомства проверил, как на Московском машиностроительном заводе "Авангард" осуществляется производство современных зенитных ракет. Руководство предприятия доложило министру обороны, что принятые меры уже позволили в два раза увеличить объемы производимой продукции. После того, как в эксплуатацию будут введены новые производственные мощности, объем производимой предприятием продукции можно будет увеличить еще в два раза, подчеркнули руководители завода.
kremlin.ru
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