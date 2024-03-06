Генпрокуратура РФ: Болгария отказала в правовой помощи России по расследованию теракта на Крымском мосту

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Генпрокуратура РФ: Болгария отказала в правовой помощи России по расследованию теракта на Крымском мосту

Министерство юстиции Болгарии отказало в правовой помощи России по запросу о расследовании обстоятельств теракта на Крымском мосту, направленному Генеральной прокуратурой РФ. Соответствующее заявление опубликовано сегодня на сайте российского контрольно-надзорного органа.

Диверсия на российском стратегическом объекте в Керченском проливе произошла в ночь на 8 октября 2022 года. Тогда в результате подрыва грузовика со взрывчаткой были серьезно повреждены и обрушились два автомобильных пролета, погибли четыре человека.



В феврале 2023 года в Следственном комитете России сообщили, что установили причастность к организации террористического акта спецслужб Украины. Были также установлены личности 12 человек, которые имеют непосредственное отношение к диверсии. Среди них есть граждане Украины, Армении, Грузии и России, восемь человек были арестованы. Кроме того, следователи выяснили маршрут, по которому взрывчатка была доставлена в Россию. По данным следствия, грузовик следовал в РФ из Болгарии через Грузию и Армению.

Осенью прошлого года Генпрокуратура России направила запрос в Министерство юстиции Республики Болгария по поводу оказания правовой помощи в расследовании обстоятельств теракта на Крымском мосту в рамках уголовного дела. В октябре этого же года болгарский Минюст ответил отказом в ее удовлетворении. В ответном письме болгарская сторона сослалась на то, что исполнение запроса «может нанести ущерб суверенитету Болгарии».

Кроме того, сообщается в ответе болгарского юридического ведомства, во внимание принято общее мнение, выраженное в марте 2022 года на заседании Совета по юстиции и внутренним делам Болгарии. Согласно нему, «действия России представляют собой настолько серьезное нарушение международного права и международных соглашений, что оправдывают выбор многих государств не рассматривать запросы России и Белоруссии о сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам». Другими словами, ради политики русофобии западные страны готовы фактически покрывать лиц, в том числе обвиняемых в террористической деятельности и других тяжких преступлениях.

В сообщении пресс-службы Генпрокуратуры России указана обобщенная статистика за 2023 год отказов иностранных государств по политическим мотивам в удовлетворении запросов о выдаче лиц для уголовного преследования и исполнения приговоров, а также содействия в расследовании преступлений и правовой помощи. Причем речь идет в том числе о странах, с которыми Генпрокуратура РФ имеет межведомственные соглашения с компетентными органами по данному вопросу. Таковых существует более 140, подчеркивается в заявлении российского ведомства.

После начала специальной военной операции правоохранительные органы западных стран, прежде всего государств Европейского союза, отказались от сотрудничества с Россией в угоду международной преступности

— прокомментировали ситуацию в генпрокуратуре России.

Всего в прошлом году иностранными государствами отказано в удовлетворении 114 российских запросов о выдаче лиц для уголовного преследования и исполнения приговора, из них 38 по политическим мотивам. Более всех отказов получено от Австралии (шесть), Польши и Германии (по пять). Еще больше в основном европейских стран отказались оказывать содействие российским правоохранительным органам в части запросов о правовой помощи, всего в 2023 году было отклонено 66 таких запросов, из них 34 по политическим мотивам. По странам, не желающим сотрудничать с Генпрокуратурой РФ, статистика следующая: Швейцария – 26, Латвия – 4, США – 2, Болгария и Лихтенштейн – по одному.

Однако есть и положительные примеры сотрудничества в этой сфере с иностранными государствами, отмечается в заявлении пресс-службы Генпрокуратуры РФ. За 2023 год компетентными органами иностранных государств приняты решения о выдаче в Российскую Федерацию 151 лица, исполнены 376 российских запросов о правовой помощи по уголовным делам.

При этом с учетом отсутствия прямых авиарейсов со многими европейскими государствами, экстрадиция подозреваемых и обвиняемых российскими правоохранителями лиц происходит транзитом через третьи страны. В частности, компетентными органами Турции в прошедшем году удовлетворено 12 запросов Генпрокуратуры РФ о разрешении транзитной перевозки выдаваемых лиц, Бразилии – четыре, сообщает пресс-служба российского надзорного ведомства.
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    27 комментариев
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    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +8
      Сегодня, 15:59
      братушки, они такие братушки
      сейчас начнется, народ нас любит, а вот правительство, хотя кто ж за то правительство голосует
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +2
        Сегодня, 16:00
        Болгария страна НАТО,а значит в подчинении у США.Другого и ждать не приходилось.Да и какая ещё правовая помощь во время драки может быть?Удивительно.
        1. Правдодел Ранг пользователя
          Правдодел
          0
          Сегодня, 16:23
          какая ещё правовая помощь во время драки может быть?

          Как какая?! Как раз самая правов`АЯ во время драки: будут стоять, смотреть и подсказывать, куда нужно бить. Только подсказывать будут не России, а супостату как это всегда братушки и делали...
      2. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +6
        Сегодня, 16:29
        Омер-паша,в 1878 г. сдаваясь на милость генерала Гурко, сказал :
        " Вы пролили столько Русской крови ради этого подлого и неблагодарного народца. Не понимаю."
      3. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        -2
        Сегодня, 18:36
        Цитата: Василенко Владимир
        они такие братушки
        сейчас начнется, народ нас любит, а вот правительство

        Да и народ за одно с правительством, куда исчезли болгарские участники ВО.
    2. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      +1
      Сегодня, 15:59
      Запомним, припомним при случае.
      1. Kotofeich Ранг пользователя
        Kotofeich
        +3
        Сегодня, 16:07
        Цитата: evgen1221
        Запомним, припомним при случае.

        Ага, щасс, ситуация поменяется и все забудем. "Ничего личного - это бизнес"
        1. evgen1221 Ранг пользователя
          evgen1221
          -1
          Сегодня, 17:21
          Ну для кого бизнес а я товары из ес из принципа не беру, очень помогает чтение на упаковке.
          1. Kotofeich Ранг пользователя
            Kotofeich
            +1
            Сегодня, 18:13
            Цитата: evgen1221
            а я товары из ес из принципа не беру,

            Интересно, а это какие товары?
    3. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +3
      Сегодня, 15:59
      От братушек ничего братского давно не ждем.
    4. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      +1
      Сегодня, 15:59
      Да какая там правовая помощь во время драки?О чём вы говорите?Хватит уже витать в облаках.
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        +1
        Сегодня, 16:03
        а кто то витает?!
        я например точно знаю чт если что болгария как всегда будет против России
        1. частное лицо Ранг пользователя
          частное лицо
          +1
          Сегодня, 16:50
          я например точно знаю чт если что болгария как всегда будет против России

          Как в прочем и все остальные если что если в открытую не против то и руку помощи не протянут.
          1. Василенко Владимир Ранг пользователя
            Василенко Владимир
            +1
            Сегодня, 16:52
            по мелкому будут гадить за спиной и рассказывать после, ну мы же не "стреляли"
    5. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +11
      Сегодня, 16:00
      ***
      — «... Единоверная нам Болгария, недавно ещё освобождённая от турецкого рабства братскою любовью и кровью русского народа, открыто стала на сторону врагов Христовой веры, славянства, России» ...
      ---
      (Из Манифеста Николая II от 5 октября 1915 год)
      ***
    6. faiver Ранг пользователя
      faiver
      +2
      Сегодня, 16:09
      исполнение запроса «может нанести ущерб суверенитету Болгарии».
      - смешно, как можно нанести ущерб тому чего нет?
    7. Вежливый Лось Ранг пользователя
      Вежливый Лось
      -2
      Сегодня, 16:13
      Болгария отказала в правовой помощи России

      Какой ужас! Какая неожиданность. Теперь Россия бесправна. Все пропало. Можно идти посыпать голову пеплом.
      1. Mouse Ранг пользователя
        Mouse
        0
        Сегодня, 16:29
        Или пуститься во все тяжкие...
        1. Аль Манах Ранг пользователя
          Аль Манах
          0
          Сегодня, 17:48
          во все тяжкие

          Неплохой сериал, сейчас досматриваю. А если касаемо братушек - то нет, не пустимся, мыженетакие (мы ли? или те, кто нами правит?).
    8. Правдодел Ранг пользователя
      Правдодел
      +2
      Сегодня, 16:19
      Болгария отказала в правовой помощи России

      Братушки только тогда - братушки, когда им что-нибудь нужно от России. Во всех остальных случаях они точно такие же как все эти немые, французы, трибалты и иные поляки в гейропе...
    9. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 16:22
      Забавный грузовик-который едет на мост- из Болгарии через Грузию и Армению
    10. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      -1
      Сегодня, 16:28
      Что означает: братушки принимали непосредственное участие в содеяном.
    11. aviapit123 Ранг пользователя
      aviapit123
      0
      Сегодня, 16:28
      Интересно, в 39х-41ых годах у бесноватого спрашивали помощи - содействия в расследовании....?
    12. дрозд68 Ранг пользователя
      дрозд68
      +1
      Сегодня, 17:37
      Нужно ровно тем же отвечать этим проституткам везде где можно.нам пакостят все подстилки овские,так что отвечать надо а не сопли жевать
    13. Ryaruav Ранг пользователя
      Ryaruav
      0
      Сегодня, 18:06
      болгары сейчас для россии не более чем евроклопы и евроблохи
    14. Metallurg_2 Ранг пользователя
      Metallurg_2
      0
      Сегодня, 19:02
      исполнение запроса «может нанести ущерб суверенитету Болгарии»

      А что, у Болгарии есть суверенитет?
    15. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
      Сергей Prutkov55
      0
      Сегодня, 19:34
      Как можно нанести вред суверенитету которого нет ?

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