Генпрокуратура РФ: Болгария отказала в правовой помощи России по расследованию теракта на Крымском мосту

После начала специальной военной операции правоохранительные органы западных стран, прежде всего государств Европейского союза, отказались от сотрудничества с Россией в угоду международной преступности

Министерство юстиции Болгарии отказало в правовой помощи России по запросу о расследовании обстоятельств теракта на Крымском мосту, направленному Генеральной прокуратурой РФ. Соответствующее заявление опубликовано сегодня на сайте российского контрольно-надзорного органа.Диверсия на российском стратегическом объекте в Керченском проливе произошла в ночь на 8 октября 2022 года. Тогда в результате подрыва грузовика со взрывчаткой были серьезно повреждены и обрушились два автомобильных пролета, погибли четыре человека.В феврале 2023 года в Следственном комитете России сообщили, что установили причастность к организации террористического акта спецслужб Украины. Были также установлены личности 12 человек, которые имеют непосредственное отношение к диверсии. Среди них есть граждане Украины, Армении, Грузии и России, восемь человек были арестованы. Кроме того, следователи выяснили маршрут, по которому взрывчатка была доставлена в Россию. По данным следствия, грузовик следовал в РФ из Болгарии через Грузию и Армению.Осенью прошлого года Генпрокуратура России направила запрос в Министерство юстиции Республики Болгария по поводу оказания правовой помощи в расследовании обстоятельств теракта на Крымском мосту в рамках уголовного дела. В октябре этого же года болгарский Минюст ответил отказом в ее удовлетворении. В ответном письме болгарская сторона сослалась на то, что исполнение запроса «может нанести ущерб суверенитету Болгарии».Кроме того, сообщается в ответе болгарского юридического ведомства, во внимание принято общее мнение, выраженное в марте 2022 года на заседании Совета по юстиции и внутренним делам Болгарии. Согласно нему, «действия России представляют собой настолько серьезное нарушение международного права и международных соглашений, что оправдывают выбор многих государств не рассматривать запросы России и Белоруссии о сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам». Другими словами, ради политики русофобии западные страны готовы фактически покрывать лиц, в том числе обвиняемых в террористической деятельности и других тяжких преступлениях.В сообщении пресс-службы Генпрокуратуры России указана обобщенная статистика за 2023 год отказов иностранных государств по политическим мотивам в удовлетворении запросов о выдаче лиц для уголовного преследования и исполнения приговоров, а также содействия в расследовании преступлений и правовой помощи. Причем речь идет в том числе о странах, с которыми Генпрокуратура РФ имеет межведомственные соглашения с компетентными органами по данному вопросу. Таковых существует более 140, подчеркивается в заявлении российского ведомства.— прокомментировали ситуацию в генпрокуратуре России.Всего в прошлом году иностранными государствами отказано в удовлетворении 114 российских запросов о выдаче лиц для уголовного преследования и исполнения приговора, из них 38 по политическим мотивам. Более всех отказов получено от Австралии (шесть), Польши и Германии (по пять). Еще больше в основном европейских стран отказались оказывать содействие российским правоохранительным органам в части запросов о правовой помощи, всего в 2023 году было отклонено 66 таких запросов, из них 34 по политическим мотивам. По странам, не желающим сотрудничать с Генпрокуратурой РФ, статистика следующая: Швейцария – 26, Латвия – 4, США – 2, Болгария и Лихтенштейн – по одному.Однако есть и положительные примеры сотрудничества в этой сфере с иностранными государствами, отмечается в заявлении пресс-службы Генпрокуратуры РФ. За 2023 год компетентными органами иностранных государств приняты решения о выдаче в Российскую Федерацию 151 лица, исполнены 376 российских запросов о правовой помощи по уголовным делам.При этом с учетом отсутствия прямых авиарейсов со многими европейскими государствами, экстрадиция подозреваемых и обвиняемых российскими правоохранителями лиц происходит транзитом через третьи страны. В частности, компетентными органами Турции в прошедшем году удовлетворено 12 запросов Генпрокуратуры РФ о разрешении транзитной перевозки выдаваемых лиц, Бразилии – четыре, сообщает пресс-служба российского надзорного ведомства.