Глава пресс-службы Кремля: Россия применит ядерное оружие, если будет угроза опасности её существованию
Руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков напомнил, что все, что касается возможного применения Россией ядерного оружия, изложено в соответствующий доктрине.
Песков подчеркнул, что, если отойти от юридических формулировок, ядерные вооружения там трактуются в качестве прощального оружия. Таким образом, если будет существовать прямая угроза существованию России - начнется ядерная война. В иных других случаях, по мнению Пескова, говорить об этом безответственно. Глава пресс-службы Кремля также назвал крайне опасной продолжающуюся на Западе "рутинизацию" темы ядерной войны.
Как ранее отметил представитель комиссии СовФеда по информационной политике Алексей Пушков, после окончания "холодной войны" человечество отвыкло от мысли о возможном вооруженном конфликте с применением ядерных вооружений.
Политик уверен, что после развала Советского Союза и завершения "холодной войны" в США и Европе исчез страх перед ядерной войной, несмотря на выход США из договора по ПРО и разрушения самой системы этих соглашений и фактического обесценивания всех стараний политиков с обеих сторон, нацеленных на то, чтобы сделать невозможным глобальный ядерный конфликт.
Сенатор подчеркнул, что нынешнее западное руководство, преследуя абстрактные и недостижимые цели типа "обеспечить победу Украины", не всегда осознает возможные последствия своих неосмотрительных действий, не понимая, что из-за их стараний с каждым днем растет угроза ядерной войны.
- kremlin.ru
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