Глава пресс-службы Кремля: Россия применит ядерное оружие, если будет угроза опасности её существованию

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Глава пресс-службы Кремля: Россия применит ядерное оружие, если будет угроза опасности её существованию

Руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков напомнил, что все, что касается возможного применения Россией ядерного оружия, изложено в соответствующий доктрине.

Песков подчеркнул, что, если отойти от юридических формулировок, ядерные вооружения там трактуются в качестве прощального оружия. Таким образом, если будет существовать прямая угроза существованию России - начнется ядерная война. В иных других случаях, по мнению Пескова, говорить об этом безответственно. Глава пресс-службы Кремля также назвал крайне опасной продолжающуюся на Западе "рутинизацию" темы ядерной войны.



Как ранее отметил представитель комиссии СовФеда по информационной политике Алексей Пушков, после окончания "холодной войны" человечество отвыкло от мысли о возможном вооруженном конфликте с применением ядерных вооружений.

Политик уверен, что после развала Советского Союза и завершения "холодной войны" в США и Европе исчез страх перед ядерной войной, несмотря на выход США из договора по ПРО и разрушения самой системы этих соглашений и фактического обесценивания всех стараний политиков с обеих сторон, нацеленных на то, чтобы сделать невозможным глобальный ядерный конфликт.

Сенатор подчеркнул, что нынешнее западное руководство, преследуя абстрактные и недостижимые цели типа "обеспечить победу Украины", не всегда осознает возможные последствия своих неосмотрительных действий, не понимая, что из-за их стараний с каждым днем растет угроза ядерной войны.
  • kremlin.ru
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32 комментария
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  1. Оптимус_Прайм Ранг пользователя
    Оптимус_Прайм
    +1
    Сегодня, 15:48
    Сейчас снова ныть начнут. Путин их разбомбить хочет...
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      -2
      Сегодня, 15:51
      Песков подчеркнул, что, если отойти от юридических формулировок, ядерные вооружения там трактуются в качестве прощального оружия.

      Гудбай Америка, О...
    2. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +6
      Сегодня, 16:11
      Да ладно.Кто для них такой Песков?Они перестали нас боятся,а его принимают просто за шута.
      1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
        S.K.Vichyakow
        0
        Сегодня, 19:33
        Это что выходит. Биться до последнего русского? А потом "мёртвая рука" их уничтожит?
  2. антивирус Ранг пользователя
    антивирус
    +3
    Сегодня, 15:50
    Безответсвенные заявления ответсвенных людей в условиях неопределенной ситуации, требующнй решительного шага в неизвестность.
    А воз и ныне там. Рак, лыбедь и щука тянут, потянут, вытянуть не могут тот воз
  3. Trapp1st Ранг пользователя
    Trapp1st
    +6
    Сегодня, 15:51
    если будет существовать прямая угроза существованию России
    Где начинается прямая угроза существованию России?
    1. Tagan Ранг пользователя
      Tagan
      -4
      Сегодня, 15:52
      Это Россия и будет определять сама. По ситуации...
    2. yuliatreb Ранг пользователя
      yuliatreb
      0
      Сегодня, 16:23
      Где начинается прямая угроза существованию России?

      с 1985 года
    3. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Сегодня, 16:28
      Цитата: Trapp1st
      Где начинается прямая угроза существованию России?

      мое мнение от передаваемого оружия укрр до вступления нато войну ! много может быть факторов как определят угрозу до существовании РФ !
    4. Incvizitor Ранг пользователя
      Incvizitor
      +1
      Сегодня, 17:13
      Ну уж точно не на оккупации русских городов, часть новых областей захватили и никто не чешется так что города России и земли оккупировать можно.
  4. Mедвежонок Ранг пользователя
    Mедвежонок
    +2
    Сегодня, 15:52
    Самая большая угроза, которую я вижу сейчас для России, — это орды иммигрантов из самых разных странных мест. У нас уже случаются избиения, кражи и регулярные расстрелы время от времени. Дети жалуются, что в школах растет агрессия. Если бы мы только знали, кто несет ответственность за это вторжение в Россию...
    1. Taskhyl
      Taskhyl
      +7
      Сегодня, 15:58
      А мы и так знаем кто! На выборах, на следующей неделе, снова за него проголосуем в едином порыве
    2. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      -2
      Сегодня, 15:59
      Ну для Америки существует точно такая-же угроза. И не известно еще, где она больше.
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 16:37
        В Америке иноземцам сложно получить гражданство.У нас-запросто,денег давай!Потом с этими "граждансми"сложно что либо сделать кардинальное..Вот в этом и огромное различие.Там нужны специалисты,инженеры,ученые со всего света..С нам нужны дворники да курьеры.Да побольше
        1. Уарабей Ранг пользователя
          Уарабей
          -4
          Сегодня, 16:52
          Если понадобится сделать что-то кардинальное, то их просто лишат гражданства и все дела. Если уж говорить о том, что в Росси беззаконие и можно гражданство получить просто за взятки, то чего тогда на полдороги останавливаться и считать что кто-то вдруг начнет соблюдать закон в случае необходимости этого гражданства их лишить? Да и в Америку валом прутся не ученые и инженеры, а такие же потенциальные дворники да курьеры.
          Но я надеюсь что наши тоже начнут развивать свою науку и технологии привлекая ученых и выращивая своих. Я пока в страну верю.
    3. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      -3
      Сегодня, 16:07
      Ещё стоит добавить в качестве угрозы то, что Государство "теряет" монополию на применение оружия на своей территории. Разные ЧВК, а по-сути частные армии разных "князьков". Что тоже есть не очень хорошо в недалёком будущем.
  5. Младший рядовой Ранг пользователя
    Младший рядовой
    -1
    Сегодня, 15:57
    Не люблю разговоры о превентивном использовании ТЯО или затаившимся в устье Темзы Посейдоне, но отвечать то надо. Следует ожидать очередную истерику в западных СМИ, что Россия хочет всех ядреными бомбами закидать, как недавно истерили о выдуманной космической угрозе.
  6. Серж9901 Ранг пользователя
    Серж9901
    +6
    Сегодня, 16:10
    Так долго кричали "волки-волки" и чертили красные озабоченности, что уже никто не верит . И первый кто не верит - русский народ . Просто , если в 15-м году можно было только не давать стоп-приказа в котлах и Мариуполе , то сейчас речь идет уже о применении ЯО . Ставки поднимают и надо действовать на опережение .Сто раз говорено - вариантов миллион . А пока подтираем сопли (мост, Белгород, три а-50, куча кораблей на дне и т.д.) . Матвиенке поручено разобраться с междунар. договорами , нам невыгодными . Да ну ! Всего два года прошло , может , еще лет сто подождем , вдруг партнеры обидятся? Слов нет...
  7. opuonmed Ранг пользователя
    opuonmed
    -2
    Сегодня, 16:15
    ну а где существования РФ это уже определит РФ ! ждем ударов РФ ядерками по противнику если пойдут на РФ и туда где РФ их не ждет !
  8. мазута Ранг пользователя
    мазута
    0
    Сегодня, 16:23
    "Сенатор подчеркнул, что нынешнее западное руководство, преследуя абстрактные и недостижимые цели типа "обеспечить победу Украины", не всегда осознает возможные последствия своих неосмотрительных действий, не понимая, что из-за их стараний с каждым днем растет угроза ядерной войны".А кому там осознавать?Гинекологам,адвокатам,политологам,экономистам?Я думаю они на полном серьёзе считают,что при применении яо против России ну или "глобальном молниеносном ударе"ядерное излучение,взрывная волна и прочие поражающие факторы остановятся на ее границах.Кто будет тушить АЭС,хим.заводы,леса и всё остальное их не интересует.И куда исчезнут вместе с нами "финны и прочие шведы"аж до Китая не их проблема.
  9. Гардамир Ранг пользователя
    Гардамир
    +3
    Сегодня, 16:33
    Какое оружие! На паралимпиаде спортсменны выступят без флага и гимна. Возможно ли большее унижение? Даже в 90е был бросок на Приштину и разворот над океаном, а сейчас Россия стоит на коленях перед всеми.
    1. Ella34 Ранг пользователя
      Ella34
      +3
      Сегодня, 16:56
      А зачем им выступать? Пусть дома выступают. Нравится быть униженными тогда другое дело, пусть выступают. Их в любом случае там никто ждать не будет.
      1. Аль Манах Ранг пользователя
        Аль Манах
        +2
        Сегодня, 17:36
        А им плевать на унижение страны, им важны медали для личной карьеры. А страну они с лёгкостью потом поменяют.
  10. Uprun Ранг пользователя
    Uprun
    +1
    Сегодня, 16:40
    Выйти из запрещающего договора и испытать (утилизировать) один ядрен батон по сроку годности на работоспособность. Зеленых в бан - национальные интересы безопасности страны. Для начала.....
  11. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 16:44
    А чего же только-"при угрозе безопасности"?-можно и по принципу-да заколебали гады wink
  12. sodium20 Ранг пользователя
    sodium20
    0
    Сегодня, 16:47
    We are entering into a new phase of shadow combat.
    The US elections are approaching, Biden wants to save his son & Israel.
    Big tech companies like Microsoft, Google, Oracle etc 'will manipulate US election results', in favour of Biden.
    CIA & Pentagon will provoke Russia to use nukes.

    CIA's plan is to attack St. Petersburg or Moscow to harm maximum Russian civilians.
    CIA will use Ukranians to carry out attacks 'well inside' the Russian territory.

    'Attack is the best defence'.
    A 'shadow attack' (by using proxies) in US or Israeli cities can solve the problem.
    The attack should be done with minimum casualities.
    US can only be tamed through an attack. hi
  13. ВасАндр Ранг пользователя
    ВасАндр
    +1
    Сегодня, 17:10
    Безграмотный заголовок.
    Россия применит ядерное оружие, если будет угроза опасности её существованию

    Слово "опасности" лишнее, полностью переворачивающее смысл.
  14. Incvizitor Ранг пользователя
    Incvizitor
    +1
    Сегодня, 17:10
    Фактическая оккупация российских городов Херсона Лимана Это считается или это другое?
  15. Jacques Sekavar Ранг пользователя
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 17:20
    Война на Украине идёт с НАТО и как так говорят великие и заслуженные – за существование РФ. Если так, это не угроза?
    Перемолоть военный потенциал НАТО и других недружественных гособразований врят-ли получится. Их потенциал многократно больше, а уверенность в неприменении РФ ядерного оружия порождает безнаказанность и желание одержать победу на поле боя более тем, что РФ ужо как год не может освободить даже вновь принятые в свой состав территории, а проведенные сегодня плановые учения гражданской обороны, когда сирены выли по всем городам и весям, то-как оптимизма не прибавляет.
  16. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    0
    Сегодня, 17:36
    Сенатор подчеркнул, что нынешнее западное руководство, преследуя абстрактные и недостижимые цели типа "обеспечить победу Украины", не всегда осознает возможные последствия своих неосмотрительных действий, не понимая, что из-за их стараний с каждым днем растет угроза ядерной войны.
    Ничего удивительного когда национальная идея стран ЕС и США оставляет желать лучшего, а также испытывает кризис жанра ...
  17. Аль Манах Ранг пользователя
    Аль Манах
    0
    Сегодня, 17:38

    ..................................................
  18. Штынский Карлик Ранг пользователя
    Штынский Карлик
    0
    Сегодня, 18:35
    Для начала отмените "Москвоскую декларацию" 1994

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