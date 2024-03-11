Армия Великобритании осваивает «умные прицелы» SMASH X4
Британский боец с винтовкой L85A3, оснащенной прицелом SMASH X4, 2022 г.
Сухопутные войска Великобритании начали получать и осваивать заказанные ранее «умные прицелы» для стрелкового оружия производства компании SmartShooter. При помощи этих приборов собираются улучшить общую точность и эффективность огня имеющихся автоматических винтовок. При этом основной задачей новых прицелов станет обеспечение борьбы с малыми беспилотными летательными аппаратами.
Современное решение
Являясь одним из основных союзников киевского режима, Великобритания тщательно следит за ходом нынешних боевых действий, а также собирает и анализирует различную информацию. В частности, уже в 2022 г. британские военные сделали выводы о состоянии и перспективах легкой беспилотной авиации. Кроме того, они пришли к мнению о необходимости создания или приобретения специализированных средств для борьбы с нею.
В середине 2022 г. нашли возможное решение новой проблемы. В качестве средства ПВО предложили использовать штатные автоматические винтовки армии L85A3, дополнительно оснащенные компьютеризированными прицелами серии SMASH от израильской компании SmartShooter.
Вскоре британская армия приобрела несколько устройств версии SMASH X4 для их испытаний и оценки. Испытания прошли на базе Йоркширского пехотного полка. Винтовки с новыми прицелами проверялись в условиях стрельбища и на полигонах. Бойцы-испытатели вели огонь по неподвижным и движущимся мишеням на земле и в воздухе, самостоятельно или в группах.
По итогам таких испытаний «умные прицелы» иностранного производства получили высокую оценку. Устройства, способные самостоятельно рассчитывать данные для стрельбы, повысили точность и кучность огня во всех условиях и ситуациях. Отмечалось, что с их помощью хорошие результаты показывают даже военнослужащие, от которых по штатному расписанию не требуются особые навыки обращения с оружием.
Контракт на поставку
Показав хорошие результаты на испытаниях, прицелы SMASH X4 получили рекомендацию к принятию на вооружение. В первой половине 2023 г. британская армия провела необходимые бюрократические процедуры, по итогам которых появился первый контракт на поставку новых приборов. О его подписании сообщили в конце июня.
Ввиду особенностей британского законодательства поставщиком по новому контракту стала не сама компания-производитель прицелов SmartShooter, а посредник в лице фирмы Viking Arms Ltd. из Йоркшира. До конца 2023 г. эта организация должна была приобрести у SmartShooter 225 прицелов и поставить их заказчику. Общая стоимость этих изделий составила 4,6 млн фунтов стерлингов (ок. 5,38 млн евро) – по 20 тыс. фунтов или 24 тыс. евро за каждое.
Первая партия из 225 прицелов предназначается для подразделений постоянной готовности из состава сухопутных войск. В дальнейшем не исключаются новые закупки для оснащения прочих частей и соединений армии. Кроме того, SMASH X4 или подобные устройства в будущем могут поступить на вооружение морской пехоты или стрелковых подразделений КВВС. По всей видимости, подобные перспективы «умных прицелов» будут зависеть от результатов эксплуатации в сухопутных войсках.
Как минимум, часть новых прицелов поступила в распоряжение 16-й десантно-штурмовой бригады сухопутных войск. Сейчас ее личный состав осваивает новую матчасть и применяет ее на стрельбище. На днях в официальных аккаунтах бригады в соцсетях были опубликованы фотографии с такой тренировки. В частности, показали стрельбу из штатной винтовки L85A3 с новым прицелом по малоразмерному квадрокоптеру.
Учитывая роль 16-й бригады и ее место в вооруженных силах Великобритании, можно ожидать, что в ближайшем будущем винтовки с прицелами SMASH появятся и на зарубежных полигонах в рамках тех или иных учений НАТО. Кроме того, такое оружие могут применить и в заморских операциях британской армии. Какие результаты новые прицелы покажут в условиях учений или иных мероприятий, пока неясно.
Материальная часть
Компания SmartShooter Ltd. из израильского кибуца Ягур занимается тематикой компьютеризированных прицелов для стрелкового оружия с начала десятых годов. К середине десятилетия она представила свои первые разработки такого рода, пригодные к эксплуатации, и вскоре удалось получить заказы на серийное производство и поставку прицелов.
К настоящему времени компания разработала и вывела на рынок несколько «умных прицелов» с общим названием SMASH. Изделия этого семейства основаны на общих решениях, компонентах и алгоритмах. При этом каждое из них имеет свои собственные особенности и тем или иным образом отличается от других. За счет этого пытаются расширить круг потенциальных покупателей и повысить свои шансы на новые контракты.
Изделие SMASH X4, закупаемое Великобританией, представляет собой электронный прицел для стрелкового оружия, предназначенный для повышения точности и кучности огня во всех условиях. Он выполнен в виде устройства в корпусе сложной формы, устанавливаемого на штатной планке винтовки. Кроме того, имеется пульт-кнопка для управления работой прицела, помещаемая на цевье. Длина прицела превышает 200 мм, ширина (в зависимости от комплектации) – 90-100 мм, высота – 83 мм. В полной комплектации устройство весит 1,25 кг.
Тренировка со стрельбой по БПЛА
SMASH X4 построен на основе оптического прицела с увеличением х4. Это устройство дополнено оптико-электронной системой, вычислительным блоком и лазерным дальномером (опционально). По команде стрелка, автоматика берет цель на сопровождение, измеряет дальность до нее и вырабатывает поправки для стрельбы. Результат вычислений в виде прицельной марки в оптимальной точке выводится в основной прицел через коллиматор.
«Умный прицел» модели X4 по своим возможностям похож на другие изделия серии SMASH. При этом он отличается использованием оптического прицела с увеличением. Как сообщает разработчик, прицел позволяет атаковать и поражать наземные цели на дальностях 400 м днем и ночью. Предусматривается стрельба по воздушным целям с расстояния до 250 м.
Изделие работает от встроенного литий-ионного аккумулятора. Одной зарядки хватает на 72 ч работы или на 3600 выстрелов с применением вычислительных средств.
Прицелы в войсках
Первым заказчиком «умных прицелов» от SmartShooter в 2018 г. стали сухопутные войска Израиля. Они закупили некоторое количество устройств ранних модификаций и внедрили их в спецподразделениях и линейных частях. В разных источниках ранее упоминалось боевое применение таких приборов, но подробности традиционно не сообщаются.
В 2020-21 гг. партию изделий SMASH для испытаний и оценки приобрел Пентагон. Его испытания предусматривали решение разных огневых задач, в т.ч. стрельбу по неподвижным и движущимся воздушным целям. В целом израильские прицелы подтвердили свой потенциал, и рассматривалась возможность их полномасштабной закупки для тех или иных подразделений и соединений.
Прицел SMASH X4 на AR-подобной винтовке. Хорошо видно само устройство и вынесенный пульт
Вторым реальным заказчиком «умных прицелов» для постановки на вооружение теперь стала Великобритания. В прошлом году она выдала заказ, и сейчас ее войска осваивают новое оснащение. Интересно, что британская армия имеет свои собственные взгляды на роль и предназначение компьютеризированных прицелов. Изделия SMASH X4 рассматриваются, в первую очередь, как возможность для борьбы с актуальной угрозой в виде БПЛА.
Такая концепция представляет большой интерес. БПЛА легкого класса представляют очевидную опасность для войск, и требуются эффективные и простые средства для борьбы с ними. Сейчас для этого используются разные электронные устройства и вооружения. В качестве очередного способа решения такой задачи предлагается стрелковое оружие с особыми прицельными устройствами, и потенциал такой идеи уже подтвержден испытаниями.
Перспективное направление
Британские военные испытали израильские прицелы в качестве средства управления зенитным огнем и остались довольны. Теперь приборы внедряются в строевых частях и в ходе будущих учений должны будут подтвердить свой потенциал. От этих мероприятий зависит появление следующих контрактов. Если SMASH X4 покажет хороший результат и за пределами первых испытаний, то появятся новые заказы на поставку таких изделий другим родам войск.
Положительный опыт 16-й десантно-штурмовой бригады и других соединений британской армии может заинтересовать и иностранные армии. Все развитые вооруженные силы, наблюдая за событиями в Донбассе, сейчас ищут способы защититься от БПЛА всех существующих классов. Британская армия со своими «умными прицелами» может дать им хороший пример, что подстегнет развитие интересного и многообещающего направления.
- Рябов Кирилл
- Минобороны Великобритании, SmartShooter Ltd.
Информация