Арабское СМИ: Хуситы нанесли удары по американскому судну в районе Баб-эль-Мандебского пролива

Сегодня американское судно, двигавшееся в районе Баб-эль-Мандебского пролива, было атаковано йеменским движением «Ансар Алла» (хуситы). Об этом сообщил арабский телеканал Al Jazeera, сославшись на собственные источники информации.Подробности об атаке на судно не сообщаются, как не указывается и название атакованного судна. Между тем, ранее управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при военно-морских силах страны сообщало об атаке на судно к юго-западу от йеменского порта Аден. Взрыв прогремел рядом с принадлежащим американской компании грузовым судном, сообщил и другой британский источник.Движение «Ансар Алла» приступило к атакам на американские и британские суда после того, как США и Великобритания начали военную операцию против хуситов. Американские и британские вооруженные силы нанесли удары по объектам на территории Йемена. После этого хуситы предупредили, что все суда этих государств, следующие в Красном море и прилегающих водах, будут немедленно подвергаться атакам.Военная операция США и Великобритании против хуситов была инициирована якобы с целью обеспечения безопасности гражданского судоходства в Красном море. В действительности, как мы видим, она создала лишь дополнительные риски для судоходства, не приведя к желаемому эффекту, но вызвав дополнительную эскалацию и в без того не очень спокойном регионе. До этого хуситы атаковали лишь израильские суда в знак солидарности с борьбой движения ХАМАС против израильской военной операции в секторе Газа.

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