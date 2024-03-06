Арабское СМИ: Хуситы нанесли удары по американскому судну в районе Баб-эль-Мандебского пролива

8
Арабское СМИ: Хуситы нанесли удары по американскому судну в районе Баб-эль-Мандебского пролива

Сегодня американское судно, двигавшееся в районе Баб-эль-Мандебского пролива, было атаковано йеменским движением «Ансар Алла» (хуситы). Об этом сообщил арабский телеканал Al Jazeera, сославшись на собственные источники информации.

Подробности об атаке на судно не сообщаются, как не указывается и название атакованного судна. Между тем, ранее управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при военно-морских силах страны сообщало об атаке на судно к юго-западу от йеменского порта Аден. Взрыв прогремел рядом с принадлежащим американской компании грузовым судном, сообщил и другой британский источник.

Движение «Ансар Алла» приступило к атакам на американские и британские суда после того, как США и Великобритания начали военную операцию против хуситов. Американские и британские вооруженные силы нанесли удары по объектам на территории Йемена. После этого хуситы предупредили, что все суда этих государств, следующие в Красном море и прилегающих водах, будут немедленно подвергаться атакам.

Военная операция США и Великобритании против хуситов была инициирована якобы с целью обеспечения безопасности гражданского судоходства в Красном море. В действительности, как мы видим, она создала лишь дополнительные риски для судоходства, не приведя к желаемому эффекту, но вызвав дополнительную эскалацию и в без того не очень спокойном регионе. До этого хуситы атаковали лишь израильские суда в знак солидарности с борьбой движения ХАМАС против израильской военной операции в секторе Газа.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    8 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 16:02
      На фоне "изъятия танкера" персами у американцев, можно предположить, что хуситы начнут себя вести более активно.
    2. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      +1
      Сегодня, 16:06
      мы как-то помогаем этим смелым людям?
      сомнительно

      когда нет счетов и домов в майами, а дети не живут в парижах и лондонах - можно многое себе позволить
    3. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 16:24
      А чего не поделились результатами атаки?
      1. Uprun Ранг пользователя
        Uprun
        -1
        Сегодня, 16:34
        Не промазали...............................
    4. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 17:03
      Сегодня американское судно, двигавшееся в районе Баб-эль-Мандебского пролива, было атаковано йеменским движением «Ансар Алла» (хуситы). Об этом сообщил арабский телеканал Al Jazeera, сославшись на собственные источники информации.
      Что то мне подсказывает что хусситы с огнём играют на конуне выборов президента в США. Американцы с англичанами не зря скромно молчат ... request
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 19:04
        Обалдеть! "На конуне"! Жертвы ЕГЭ не переводятся на сайте!
    5. borisvt Ранг пользователя
      borisvt
      +3
      Сегодня, 17:14
      ..американское судно, двигавшееся в районе Баб-эль-Мандебского пролива, было атаковано йеменским движением «Ансар Алла» (хуситы)

      Срочно оказать помощь йеменскому движению для более точных и результативных атак, в том числе и на военные суда матрасов!
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 19:06
        Вы это кому конкретно приказываете? Неужели МО РФ?

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»