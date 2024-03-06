Арабское СМИ: Хуситы нанесли удары по американскому судну в районе Баб-эль-Мандебского пролива
Сегодня американское судно, двигавшееся в районе Баб-эль-Мандебского пролива, было атаковано йеменским движением «Ансар Алла» (хуситы). Об этом сообщил арабский телеканал Al Jazeera, сославшись на собственные источники информации.
Подробности об атаке на судно не сообщаются, как не указывается и название атакованного судна. Между тем, ранее управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при военно-морских силах страны сообщало об атаке на судно к юго-западу от йеменского порта Аден. Взрыв прогремел рядом с принадлежащим американской компании грузовым судном, сообщил и другой британский источник.
Движение «Ансар Алла» приступило к атакам на американские и британские суда после того, как США и Великобритания начали военную операцию против хуситов. Американские и британские вооруженные силы нанесли удары по объектам на территории Йемена. После этого хуситы предупредили, что все суда этих государств, следующие в Красном море и прилегающих водах, будут немедленно подвергаться атакам.
Военная операция США и Великобритании против хуситов была инициирована якобы с целью обеспечения безопасности гражданского судоходства в Красном море. В действительности, как мы видим, она создала лишь дополнительные риски для судоходства, не приведя к желаемому эффекту, но вызвав дополнительную эскалацию и в без того не очень спокойном регионе. До этого хуситы атаковали лишь израильские суда в знак солидарности с борьбой движения ХАМАС против израильской военной операции в секторе Газа.
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