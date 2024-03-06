Украинские СМИ показали кадры модернизированного морского дрона СБУ под названием «Авдеевка»

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Украинские СМИ показали кадры модернизированного морского дрона СБУ под названием «Авдеевка»

За неимением нормального флота и потребностью в проведении диверсионных операций против российских объектов в Крыму, киевский режим делает ставку на морские беспилотные аппараты. Украинские СМИ показали кадры модернизированного морского дрона СБУ Sea baby. Дрон носит примечательное название «Авдеевка».

По сообщению украинских источников, морской беспилотник может везти на себе до тонны взрывчатки на расстояние более тысячи километров. Также он способен менять тип вооружения.

На продемонстрированных кадрах можно увидеть, как морской беспилотник на большой скорости перемещается по воде. Затем у берега его демонстрируют украинским журналистам силовики, которые рассказывают о характеристиках дрона.




Между тем, выбранное дрону название «Авдеевка» вряд ли можно назвать удачным. Город Авдеевка недавно был освобожден российскими войсками, а ВСУ, так и не сумев удержать существовавший десять лет ключевой укрепленный район, были вынуждены отступить из него, и сейчас терпят провал за провалом уже к западу от Авдеевки.




Поэтому не исключено, что и морские дроны с таким названием ждет судьба украинского укрепленного района в Донбассе. Ничего хорошего из попыток их применения в диверсионных целях против российских объектов для киевского режима не будет. Но зато Россия будет отвечать жесткими методами на любые попытки диверсий и провокаций на своей территории, включая и Крымский полуостров.
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    36 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      -3
      Сегодня, 16:13
      «Выбранное дрону название "Авдеевка" вряд ли можно назвать удачным» —

      ***
      — "Как вы яхту назовёте,так она и поплывёт" ...
      ***
      1. р_у_с_с_к_и_й Ранг пользователя
        р_у_с_с_к_и_й
        +19
        Сегодня, 16:19
        Тем не менее, эти изделия за месяц потопили три корабля Черноморского флота. И адекватных мер для противодействия до сих пор не нашли. Поэтому радоваться тут нечему
        1. lwxx Ранг пользователя
          lwxx
          +1
          Сегодня, 16:30
          Цитата: р_у_с_с_к_и_й
          И адекватных мер для противодействия до сих пор не нашли.
          Пока не начнут подать ДРЛО и БПЛ разведки и наведения Нато ни чего не поменяется. Сами по себе морские дроны , без внешнего наведения ,не так опасны.
          1. blackGRAIL Ранг пользователя
            blackGRAIL
            +1
            Сегодня, 17:57
            Они опасны в той же степени, что и Герани. Сама по себе одиночная Герань... но ночное массовое применение и высокая скорость БЭК - и вот он, ассиметричный ответ врага.
          2. Toorik Ранг пользователя
            Toorik
            +1
            Сегодня, 18:05
            вот в данный момент....
      2. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        0
        Сегодня, 16:25
        Правильно назвали.Авдеевка ведь от них уплыла как БЭК раз и навсегда.С самоиронией ребята.
      3. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        -1
        Сегодня, 17:57
        Пока не возьмём Одессу и Николаев,топить наши корабли всуки и дальше будут безнаказанно.
    2. Yujanin Ранг пользователя
      Yujanin
      -4
      Сегодня, 16:15
      Сорри, за спам, но тут такое происходит

      Армения направила официальное письмо в РФ для прекращения деятельности российских пограничников в аэропорту Звартноц.

      секретарь Совбеза Армении Армен Григорян

      Источник https://t.me/military_az/39111
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +5
        Сегодня, 16:24
        Армения готовится переименоваться в Западный Азербайджан,а наши погранцы судя по всему мешают ей в этом.
        1. Yujanin Ранг пользователя
          Yujanin
          +1
          Сегодня, 16:45
          наши погранцы судя по всему мешают ей в этом.

          Погранцы ФСБ проводят в аэропорту Звартноц паспортный контроль. Скорее всего они там мешают ̶Ц̶Р̶У̶ США. Понимаете теперь откуда ветер дует?
          1. neworange88 Ранг пользователя
            neworange88
            +2
            Сегодня, 16:50
            Ну а как можно не понять,если в Армении находится самое большое посольство США.Да и Пашинян уже давно себя раскрыл во всей красе.
    3. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      -2
      Сегодня, 16:15
      "Ничего хорошего из попыток их применения в диверсионных целях против российских объектов для киевского режима не будет"
      такое ощущение , что в части новостей, этот сайт живет в своей вселенной.
      Да, ничего (для них "хорошего") у них не выходи делать этими дронами ,вообще
    4. Tagan Ранг пользователя
      Tagan
      -2
      Сегодня, 16:17
      Что там украинского в дроне - надпись? Ну чего сказать, на славу потрудились!
    5. next322 Ранг пользователя
      next322
      +10
      Сегодня, 16:18
      Ничего хорошего из попыток их применения в диверсионных целях против российских объектов для киевского режима не будет. laughing

      кто крапает такие текстики,на кого рассчитан этот бред?эффективность применения дронов ,судя по последним результатам просто запредельная.......
      1. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        +8
        Сегодня, 16:25
        Это пока надводных, а уже приходит время подводных. Вот тоже смешно будет.
      2. Ныробский Ранг пользователя
        Ныробский
        -2
        Сегодня, 17:12
        Цитата: next322
        Ничего хорошего из попыток их применения в диверсионных целях против российских объектов для киевского режима не будет. laughing
        кто крапает такие текстики,на кого рассчитан этот бред?эффективность применения дронов ,судя по последним результатам просто запредельная.......

        А с чего вы так решили, что "ничего хорошего для куевского режима" означает только лишь не совсем удачную борьбу с этими беспилотниками?
        Фишка неприятностей для украины кроется совсем в другом, а именно в том, что с целью обеспечения безопасности Черноморского флота Россия отрежет украине выход к Черному морю наглухо, взяв под свой контроль Николаевскую и Одесскую области. Вот тогда и посмотрим как вы, забандеровцы, смеяться будете.
      3. Nesvoy
        Nesvoy
        0
        Сегодня, 17:26
        А кто знает эти результаты? Те кто сидят только на провластных ресурсах, видят только одну картинку, как мы наступаем и всех побеждаем.
    6. Skif3216 Ранг пользователя
      Skif3216
      +3
      Сегодня, 16:30
      Для приличия с недельку выждали , прежде чем публиковать, а там опять можно было бы смеяться над нелепыми игрушками украинцев, которые с легкостью уничтожит "настоящий" флот.
    7. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 16:31
      Морские беспилотники еще много могут причинить неудобств. Надо от причерноморья отрезать Украину. Но название Авдеевка сейчас неуместно. Могли бы назвать"Дебальцево" или "Иловайск".
    8. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      +5
      Сегодня, 16:38
      За неимением нормального флота

      Только отчего-то этот ненормальный флот нормальный флот плющит по всей акватриии. Амв нормальном флоте ни расстрелов, ни посадок, ни принятия адекватных мер противодействия...
      1. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 16:54
        Сейчас как-то немного непонятно, что подразумевать под термином "нормальный флот". Американцы со своими полностью нафаршированными АУГами не особо стремятся приближаться к хуситским берегам. А если пару десятков ПКР с БЭКами, то неизвестно, как на все это "нормальный флот" отреагирует.
        1. Аль Манах Ранг пользователя
          Аль Манах
          0
          Сегодня, 17:05
          А если бы нам Звезду Смерти, то половина кораблей ЧФ не лежала бы на дне моря. И да, где-то же есть боевой лазер "Пересвет" - вот бы его против бандеровских дронов применить. Давно что-то не слышно про достижения "Царских волков" под руководством Рогозина.
    9. отважный Ранг пользователя
      отважный
      0
      Сегодня, 16:38
      Все это не очень хорошо, в свете того, что наше руководство ЧВМФ так и не выработало эффективные меры борьбы с ними.
    10. Костадинов Ранг пользователя
      Костадинов
      -5
      Сегодня, 16:38
      Цитата: next322

      кто крапает такие текстики,на кого рассчитан этот бред?эффективность применения дронов ,судя по последним результатам просто запредельная....

      Запредельная ефективност еще больше бред. За два года и десятки атак весь успех - один бдк, одно судно 1500 т и одно 500 тон. При полной неадекватности и беспечности русского флотского командования и при обеспечение внешней разведки и целеуказания результат весма скромний.
      1. Peter1First Ранг пользователя
        Peter1First
        +3
        Сегодня, 17:05
        Вот именно, что после заявления ВСУ о модернизации морских дронов, этими дронами в течение месяца уничтожено уже 3 корабля! А модернизация видимо была серьезная. Скорее всего добавили броню по бортам, взрывчатка наверное теперь в толстой металлической оболочке, само собой увеличилась осадка катеров -теперь все основные узлы, как боезаряд, двигатель и топливо расположены гораздо ниже ватерлинии катера и видимо ещё накрыты бронеплитой сверху. Ниже ватерлинии дополнительную защиту дает слой воды, снижая энергию пуль. Такой в лоб не пробьешь, и даже в борт сомнительно. В последнем случае с Котовым поразить несколько катеров смог только вертолет огнём сверху.
      2. next322 Ранг пользователя
        next322
        0
        Сегодня, 17:10
        Запредельная ефективност еще больше бред. За два года и десятки атак весь успех один бдк, одно судно 1500 т и одно 500 тон.
        спорить бесполезно......вы плохо осведомлены,,,,,, бдк оленегорский горняк,2 мдк серна ,патрульник ,сб..........
        1. kventinasd Ранг пользователя
          kventinasd
          +1
          Сегодня, 18:09
          Цитата: next322
          спорить бесполезно......вы плохо осведомлены,,,,,,

          Кто-то наверное на Луне живёт.
          Вот немного печальной статистики. Список кораблей и судов Черноморского флота, которые повреждены/потоплены в ходе проведения СВО:
          ❌ БДК "Новочеркасск" (потоплен) Первое покушение, в Бердянске, он пережил и ушёл своим ходом, тогда потопили Саратов, противник настиг его фатально в Феодосии.
          ❌ БДК "Саратов" (потоплен)
          ❌ РКР "Москва" (потоплен)
          ❌ ДКА пр. 11770 (потоплен)
          ❌ БДК "Цезарь Куников" (потоплен)
          ❌ Буксир «Спасатель Василий Бех» (потоплен)
          ❌ МРК «Ивановец» (потоплен)
          ❌ Корвет "Сергей Котов"(потоплен)
          ⚠ МРК «Великий Устюг» (повреждён)
          ⚠ БДК "Минск" (сильно повреждён)
          ⚠ БДК «Оленегорский горняк» (повреждён)
          ⚠ ️Дизель-электрическая подлодка Б-237 «Ростов-на-Дону» (сильно повреждена)
          ⚠ МРК «Самум» (поврежден)
          ⚠ МРК «Аскольд» (поврежден)
          ⚠ МРК «Великий Устюг» (повреждён)
          ⚠ ❌ ДКА 1176 «Акула» и ДКА 11770 «Серна» (один из них потоплен, один повреждён)
          1. Alien From Ранг пользователя
            Alien From
            0
            Сегодня, 19:04
            А тут все просто-блажен кто верует Конашенке...... request
          2. bbb Ранг пользователя
            bbb
            0
            Сегодня, 19:56
            Каклятам есть, чем гордиться.
    11. borisvt Ранг пользователя
      borisvt
      +2
      Сегодня, 17:09
      ..беспилотник может везти на себе до тонны взрывчатки на расстояние более тысячи километров. Также он способен менять тип вооружения

      Можно сколько угодно стебаться над названием, оно действительно неуместное, однако оружие грозное, чего уж там recourse
      Бороться, считаю, надо комплексно - жесткие инструкции экипажам кораблей во время хода, с обязательным сопровождением авиации; меры защиты стоянок с обязательным контролем акватории БПЛА; ронять любые летательные аппараты недружественных государств над Черным морем, в первую очередь тяжелые разведывательные беспилотники натовских стран.
      Мы ведь серьёзно разговариваем или как?
    12. svan26 Ранг пользователя
      svan26
      +2
      Сегодня, 17:24
      На носу камера, скорее всего с позиционером, дальше антенна спутниковой связи,похожа на StarLink а на корме похоже солнечные батареи, может раскрывающиеся. Может быть для дежурного режима с выключенным мотором?!
    13. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 17:43
      Пора уже блокировать все украинские порты и бить по судам в них идущим...По любым...С зерном ли, с дерьмом ли...
      Есть же головастые парни. Поручите им разработать эффективную защиту против БЭК. Выясните, с какого берега их отправляют. Как их туда доставляют.
      ФАБы, ракеты...Перепахивайте всё, откуда есть шанс спустить на воду эти корыта...Кто там служил в ВМФ должны иметь какие-то наработки...
      Начинайте гасить американские (натовские) мозги, направляющие их на цели.
      1. blackGRAIL Ранг пользователя
        blackGRAIL
        +1
        Сегодня, 18:05
        Существующие БК физически не способны противостоять ночным атакам БЭК. Это такие морские Герани противника. Нужно менять подходы к проектированию и вооружению БК.
        1. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          0
          Сегодня, 18:36
          Цитата: blackGRAIL
          Нужно менять подходы к проектированию и вооружению БК.

          Давайте разрабатывать и производить эффективные противолодочные (противоБЭКовые) боновые заграждения с датчиками...
          Давайте ставить сигнальные буи, реагирующие на звук БЭКов...
          Давайте разрабатывать эффективные противолодочные орудия (ракеты), самонаводящиеся торпеды...
          Эти БЭКи не вдруг откуда ни возьмись появляются. Увидели приближение - отправили рой самонаводящихся торпед. Дальность до 5 км с самоуничтожением...
          В воздухе научились перехватывать - пора научится уничтожать БЭКи на воде...
    14. Аль Манах Ранг пользователя
      Аль Манах
      -1
      Сегодня, 18:08
      Изначально он у них назывался "SeaBaby 2024", это уже потом затеяли ерунду с переименованием. А вообще впечатляет количество собранных денег, в т.ч. и их бизнесом.
      Масштабный сбор на морские дроны организовали фандрейзинговая платформа UNITED24 совместно с monobank и Олегом Гороховским, волонтерами Сергеем Стерненко и Игорем Лаченковым. В рекордные сроки благодаря украинскому бизнесу, международным донорам и украинцам собрано почти 300 миллионов гривен на 35 морских дронов СБУ "Sea Baby".

      А что там наши бизнесмены, много уже собрали на СВО?
      1. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        +1
        Сегодня, 18:41
        Ну и можно например у миллиардера фридмауна спросить, сколько он на сво «собрал».
        Злые языки в интернете писали, что аж 250 миллионов вроде бы. Только вот деталь, писали, что собрал он их не совсем для наших. А если точнее - совсем не для наших. Но это же явно враньё, иначе как бы он в Москву вернулся, а к нему ноль вопросов?!
        Кого-то за 50 долларов винтят (правильно делают), так что не может же такого быть что бы другого за 250 миллионов не свинтили?!
        Иди может?

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