Украинские СМИ показали кадры модернизированного морского дрона СБУ под названием «Авдеевка»
За неимением нормального флота и потребностью в проведении диверсионных операций против российских объектов в Крыму, киевский режим делает ставку на морские беспилотные аппараты. Украинские СМИ показали кадры модернизированного морского дрона СБУ Sea baby. Дрон носит примечательное название «Авдеевка».
По сообщению украинских источников, морской беспилотник может везти на себе до тонны взрывчатки на расстояние более тысячи километров. Также он способен менять тип вооружения.
На продемонстрированных кадрах можно увидеть, как морской беспилотник на большой скорости перемещается по воде. Затем у берега его демонстрируют украинским журналистам силовики, которые рассказывают о характеристиках дрона.
Между тем, выбранное дрону название «Авдеевка» вряд ли можно назвать удачным. Город Авдеевка недавно был освобожден российскими войсками, а ВСУ, так и не сумев удержать существовавший десять лет ключевой укрепленный район, были вынуждены отступить из него, и сейчас терпят провал за провалом уже к западу от Авдеевки.
Поэтому не исключено, что и морские дроны с таким названием ждет судьба украинского укрепленного района в Донбассе. Ничего хорошего из попыток их применения в диверсионных целях против российских объектов для киевского режима не будет. Но зато Россия будет отвечать жесткими методами на любые попытки диверсий и провокаций на своей территории, включая и Крымский полуостров.
Информация