Глава правительства Финляндии может разрешить транзитную транспортировку ядерного оружия
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо может дать разрешение на транзитные транспортировки по территории страны ядерных вооружений после решения Хельсинки присоединиться к Североатлантическому альянсу. В апреле прошлого года Финляндия стала 31-м членом НАТО.
Как сообщает информационное агентство STT, Орпо отмечает, что при подаче заявки на членство в альянсе власти Финляндии решили, что не будет существовать каких-либо ограничений после вступления в альянс, однако некоторые детали, в частности вопросы возможной транспортировки ядерного оружия, еще предстоит уточнить.
По данным финского издания, правительством страны рассматриваются возможные варианты: оставить без изменений действующие положения статьи о ядерных взрывчатых веществах в законе о ядерной энергии или внести в закон некоторые поправки. Кроме того рассматривается возможность полностью убрать статью из действующего законодательства или написать новый закон. При этом ожидается, что политика Хельсинки в отношении ядерных вооружений будет полностью определена к осени текущего года. В настоящее время законодательством Финляндии запрещен ввоз на территорию страны ядерного оружия.
Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, американские ядерные объекты на территории стран Северной Европе станут законными целями в случае реализации сценария прямого столкновения РФ и НАТО.
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