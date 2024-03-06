Глава правительства Финляндии может разрешить транзитную транспортировку ядерного оружия

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Глава правительства Финляндии может разрешить транзитную транспортировку ядерного оружия

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо может дать разрешение на транзитные транспортировки по территории страны ядерных вооружений после решения Хельсинки присоединиться к Североатлантическому альянсу. В апреле прошлого года Финляндия стала 31-м членом НАТО.

Как сообщает информационное агентство STT, Орпо отмечает, что при подаче заявки на членство в альянсе власти Финляндии решили, что не будет существовать каких-либо ограничений после вступления в альянс, однако некоторые детали, в частности вопросы возможной транспортировки ядерного оружия, еще предстоит уточнить.



По данным финского издания, правительством страны рассматриваются возможные варианты: оставить без изменений действующие положения статьи о ядерных взрывчатых веществах в законе о ядерной энергии или внести в закон некоторые поправки. Кроме того рассматривается возможность полностью убрать статью из действующего законодательства или написать новый закон. При этом ожидается, что политика Хельсинки в отношении ядерных вооружений будет полностью определена к осени текущего года. В настоящее время законодательством Финляндии запрещен ввоз на территорию страны ядерного оружия.

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, американские ядерные объекты на территории стран Северной Европе станут законными целями в случае реализации сценария прямого столкновения РФ и НАТО.
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22 комментария
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  1. neworange88 Ранг пользователя
    neworange88
    +6
    Сегодня, 16:27
    Глава правительства Финляндии может разрешить транзитную транспортировку ядерного оружия


    Судя по его фотке к статье он может разрешить всё что угодно.Ему можно.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 16:43
      Ну не жилось финнам спокойно на наши русские деньги, решили что на американские подачки будет жить веселее... Ну, ну... Веселье только начинается... Любой военный объект на территории Финляндии теперь является нашей законной целью, а ядерный объект тем более... А как весело было лопать приезжать под Питер и даже из автобуса не выходить, да и заправляться в России было гораздо дешевле... Не знаю что вы выиграли вступив в НАТО, но вот то что проиграли до хрена это точно!!! am
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +1
        Сегодня, 16:47
        Простите но с какого фига мы должны кому давать наши деньги чтобы о нас хорошо думали.Вот Запад не даёт,он зарабатывает деньги для себя вкладываясь в тот или иной проект с прибылью для себя,а если и даёт деньги,то опять же в кредит,то есть снова зарабатывает.И только мы по глупому раздаём деньги в чьих то интересах,а не в своих,давая кому то зарабатывать,а не самим себе.Это выбешывает честно говоря.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 19:47
          А кто сказал, что мы финнам давали деньги...??? Мы с ними торговали и наши деньги они зарабатывали... Я был в Финляндии и это вполне трудолюбивая нация, способная сама себя прокормить... Так что торговля была вполне взаимовыгодной, про это я и пытался сказать... А вот лишившись наших денег, вполне возможно они рассчитывают на какие то преференции в торговле со Штатами... Впрочем, не буду гадать... Через пару лет будет понятно кто выиграл, а кто проиграл... drinks
    2. Ныробский Ранг пользователя
      Ныробский
      +2
      Сегодня, 16:50
      Цитата: neworange88
      Глава правительства Финляндии может разрешить транзитную транспортировку ядерного оружия

      Судя по его фотке к статье он может разрешить всё что угодно.Ему можно.

      Ага. Вид у него действительно лихой и придур.коватый. От такого кренделя можно чего угодно ожидать, но только не разумного. no
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +3
        Сегодня, 16:51
        Таких исполнительных специально подбирают в чьих то интересах, но понятно что не в интересах Финляндии.
    3. frruc Ранг пользователя
      frruc
      0
      Сегодня, 17:38
      neworange88
      Судя по его фотке к статье он может разрешить всё что угодно.Ему можно.

      Ясный и мудрый взгляд, интеллект так и прет наружу. Такой все может.
  2. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +5
    Сегодня, 16:28
    Что за идиотский термин- "транзитная транспортировка"?-хотите разместить у себя ЯО-так и скажите-а куда ЯО можно транзитом то через финнов вести-к нам? laughing
    1. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      0
      Сегодня, 16:37
      Цитата: костя1
      скажите-а куда ЯО можно транзитом то через финнов вести-к нам?

      Белые медведи наверно ЯО интересовались, экологию поправить. feel
  3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 16:29
    ***
    — Ну Финляндия может стать не только транзитной страной,а страной конечного назначения! ...
    (Думайте финны)
    ***
  4. Mouse Ранг пользователя
    Mouse
    0
    Сегодня, 16:32
    . власти Финляндии решили, что не будет существовать каких-либо ограничений после вступления в альянс

    Ну так.... подмазать и отработать вступление нужно....
  5. vasyliy1 Ранг пользователя
    vasyliy1
    +1
    Сегодня, 16:47
    Заявление очередного олигофрена из финляндии. Как стал низок интелектуальный уровень политиков из этой страны. Самоубийцы!
  6. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 16:47
    Что их предупреждают, как будто дети малые? Опубликуйте "Белую книгу" и пусть финны со шведами радуются за свое будущее.
  7. Влад краткий Ранг пользователя
    Влад краткий
    0
    Сегодня, 16:48
    Это куда у них транзит, Финландия теперь есть тупиковая страна во всех отношениях.
  8. Василенко Владимир Ранг пользователя
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 16:50
    Глава правительства Финляндии может разрешить транзитную транспортировку ядерного оружия
    интересно только куда и откуда, у фиников сухопутная граница только с тремя странами
    и транспортировка из швеции в норвегию через финляндию выглядит как то по идиoски
    1. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      0
      Сегодня, 17:15
      Это просто разгон страшилок на весь мир, чтобы Россия испугалась и устроила у себя революцию. Главное чтобы в тексте присутствовало - Финляндия, Ядерное оружие. А как слова эти связать между собой, значения не имеет. К выборам это всё нагнетают. Что ни день, то страшилки всё ужаснее и ужаснее.
    2. alystan Ранг пользователя
      alystan
      0
      Сегодня, 17:34
      из швеции в норвегию через финляндию выглядит как то по идиoски

      Теперь у них одни удобства, ведь фины и шведы теперь полноценные члены НАТО. wassat

      Финны уже позволили войскам НАТО импользовать всю свою ж/д, которая тянется вдоль российско-финляндской границы. И тут же у них начались НАТО-ские учения.

      Теперь они могут себе позволить все. Особенно шведы, очень известные шалуны в мире, и они обязательно научат финнов всему, что знают и умеют сами. Туда-сюда и весь транзит. Осталось норвежцев еще сделать членом и будет у них "веселуха" по-скандинавски. belay
  9. Ныробский Ранг пользователя
    Ныробский
    +1
    Сегодня, 16:56
    Не понятно, чего финнам спокойно не жилось? Соседствовали себе мирно, торговали себе не в убыток, туристы туда-сюда шлындали, нет, свели всё под ноль и теперь добиваются того, что бы Россия выписала им успокоительных люлей, или расширила Республику Карелия добавив к ней Финский район. request
  10. alystan Ранг пользователя
    alystan
    0
    Сегодня, 17:20
    Надо сделать так, чтобы транзит у них там сломался по пути. Чтобы груз совсем сломался у них.
  11. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    0
    Сегодня, 17:28
    А между тем в Тампере километровая очередь за бесплатной едой. Очень разбогатели финики за последние два года что могут себе позволить в очередях постоять))))
  12. Ryaruav Ранг пользователя
    Ryaruav
    0
    Сегодня, 18:02
    у скандинавов не хватает онкозаболеваний принимайте американское яо вместо флюорографии
  13. VLAD-96 Ранг пользователя
    VLAD-96
    0
    Сегодня, 19:28
    Зачем так всё усложнять? Наше туда быстрее и безо всяких разрешений будет доставлено, своим ходом- только "попросите как следует"? (Сарказм)

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