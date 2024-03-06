Сегодня в российском городе Бердянске (Запорожская область РФ) был взорван автомобиль местной жительницы. Об этом сообщили местные источники.По информации источников, в результате взрыва находившаяся в автомобиле женщина получила ранения, несовместимые с жизнью. Она скончалась в реанимационном отделении местной больницы. У погибшей женщины остался ребенок.В интернете опубликованы кадры подорванного автомобиля. Он стоит с открытыми дверьми среди деревьев и кустарников. Видно, что машина пострадала в результате взрыва.Позже стало известно, что под автомобиль местной жительницы было прикреплено взрывное устройство. Это была спланированная террористическая акция, поскольку женщина работала в местной избирательной комиссии и принимала участие в подготовке к предстоящим выборам.Украинские источники также растиражировали информацию о совершенном преступлении, только подав ее под несколько иным ракурсом. Они заявили, что погибла «одна из организаторов выборов в городе», фактически признав, что спецслужбы Украины занимаются террористической деятельностью, убивая мирных жителей.Стоит отметить, что такие методы «борьбы» с возвратом территорий в состав России украинские спецслужбы практикуют давно. Кроме того, они не гнушаются покушениями и убийствами российских граждан и на территории нашей страны.

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