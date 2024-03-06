Опубликованы кадры с места диверсии в Бердянске, где подорвали автомобиль сотрудницы избиркома

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Опубликованы кадры с места диверсии в Бердянске, где подорвали автомобиль сотрудницы избиркома

Сегодня в российском городе Бердянске (Запорожская область РФ) был взорван автомобиль местной жительницы. Об этом сообщили местные источники.

По информации источников, в результате взрыва находившаяся в автомобиле женщина получила ранения, несовместимые с жизнью. Она скончалась в реанимационном отделении местной больницы. У погибшей женщины остался ребенок.

В интернете опубликованы кадры подорванного автомобиля. Он стоит с открытыми дверьми среди деревьев и кустарников. Видно, что машина пострадала в результате взрыва.


Позже стало известно, что под автомобиль местной жительницы было прикреплено взрывное устройство. Это была спланированная террористическая акция, поскольку женщина работала в местной избирательной комиссии и принимала участие в подготовке к предстоящим выборам.


Украинские источники также растиражировали информацию о совершенном преступлении, только подав ее под несколько иным ракурсом. Они заявили, что погибла «одна из организаторов выборов в городе», фактически признав, что спецслужбы Украины занимаются террористической деятельностью, убивая мирных жителей.


Стоит отметить, что такие методы «борьбы» с возвратом территорий в состав России украинские спецслужбы практикуют давно. Кроме того, они не гнушаются покушениями и убийствами российских граждан и на территории нашей страны.
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    18 комментариев
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    1. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +3
      Сегодня, 16:29
      Надо всю хохлоту , что осталась под нашей юристдикцией , прочесать "мелкой гребёнкой", у них тоже диверсанты есть и работают.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +6
        Сегодня, 16:46
        На террор отвечают террором –
        Не цветы ж террористам дарить...
        Не должно быть урода, который
        Может подло вот так вот убить...
        И стреляя своей жертве в спину
        Или просто взрывая её,
        Подложив жертве мину в машину,
        Душу дьяволу он продаёт...
        А вот если душа у твари?
        Для кого-то огромный вопрос...
        Но раз так он людей убивает,
        Значит, он до людей не дорос...
        Раздавить бы его, да не можем -
        Сердобольные всё - таки мы,
        Как по мне, так нам нужно тоже,
        Смерть ypoду дать вместо тюрьмы!
        am am am am am am am
      2. vasyliy1 Ранг пользователя
        vasyliy1
        +2
        Сегодня, 17:14
        Сколько уже произошло терактов на территории новых регионов???! Нужно создавать СМЕРШ с особыми полномочиями вплоть до ликвидации диверсантов на месте преступления. Вот бы где сейчас СТРЕЛКОВ пригодился!
        1. frruc Ранг пользователя
          frruc
          -2
          Сегодня, 17:21
          .....женщина работала в местной избирательной комиссии и принимала участие в подготовке к предстоящим выборам.

          Местные спецслужбы и правоохранительные органы зря хлеб едят. Налицо их импотенция, не могут защитить даже людей, которых обязаны помогать и оберегать.
        2. Ныробский Ранг пользователя
          Ныробский
          -2
          Сегодня, 17:23
          Цитата: vasyliy1
          Сколько уже произошло терактов на территории новых регионов???! Нужно создавать СМЕРШ с особыми полномочиями вплоть до ликвидации диверсантов на месте преступления. Вот бы где сейчас СТРЕЛКОВ пригодился!

          Вопрос создания отдельной силовой структуры с расширенными полномочиями, подобной Смершу, давно назрел, однако не понятно каким образом этому делу мог бы поспособствовать Стрелков, если он вообще не занимался оперативно-розыскной деятельностью и работой с агентурой. Или вы считаете так, что три буквы ФСБ автоматически делает из любого, причастного к ним сотрудника, гения по борьбе с террористами и банд.подпольем? request
          1. vasyliy1 Ранг пользователя
            vasyliy1
            -2
            Сегодня, 17:32
            Считаю Стрелкова пострадавшим незаслуженно за правду. Ему как символу "Русской Весны" с учетом его оперативного и военного опыта и надо было доверить наведение жесткого порядка на территории Новороссии.
            1. Ныробский Ранг пользователя
              Ныробский
              0
              Сегодня, 17:39
              Цитата: vasyliy1
              Считаю Стрелкова пострадавшим незаслуженно за правду. Ему как символу "Русской Весны" с учетом его оперативного и военного опыта и надо было доверить наведение жесткого порядка на территории Новороссии.

              Сударь, вы свой бред ещё раз перечитайте. При чём тут незаслуженно пострадавший и ПРОФЕССИОНАЛИЗМ? Вы хоть чего нибудь в ОРД смыслите? belay
              По вашему получается так, что любой дворник с метлой или балерина могут возглавить любую силовую структуру только по той причине, если они сели незаслуженно? wassat
              Ловите минус обратно.
              1. vasyliy1 Ранг пользователя
                vasyliy1
                -2
                Сегодня, 17:44
                А дочитать до конца мой ответ не удосужились? Вы и в правду считаете , что полковник фсб с его опытом не проффесионал???
                1. Ныробский Ранг пользователя
                  Ныробский
                  -1
                  Сегодня, 17:52
                  Ещё раз повторюсь, принадлежность к службе с аббревиатурой "ФСБ" совсем не означает то, что все сотрудники поголовно занимаются оперативно-розыскной деятельностью. Для работы на новообретённых территориях необходимо создание широкой агентурной сети, а не стрельба. Стрелков боевой офицер, но не оперативник.
    2. Серж9901 Ранг пользователя
      Серж9901
      +10
      Сегодня, 16:32
      КТО не пора объявить ? Просто перед такими людьми стыдно , они ведь поверили России , а их вот так как баранов и причем безо всякого ответа . Террористы зеля и буданов - вовсе не террористы , а "партнеры" ( надеюсь , пока) .
      1. vasyliy1 Ранг пользователя
        vasyliy1
        0
        Сегодня, 17:41
        Против диверсантов необходим жесткий террор вплоть до допроса и расстрела на месте преступления. И показывать это по телевидению, чтобы эти особи знали , что их ждет!
    3. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +5
      Сегодня, 16:36
      И такие ситуации будут продолжаться, к великому сожалению, ещё очень долго.
      Искренние соболезнования родным и близким погибшей.
    4. 30 вис Ранг пользователя
      30 вис
      +5
      Сегодня, 16:41
      Для свидобандероукрии обычное дело убить женщину , совершить теракт против политических деятелей России , снести памятник поэту , писателю , воину . Отобрать храм у верующих ... На украЫни убивают людей несогласных с политикой власти без суда и следствия . Признать власть на украине террористической . И уничтожать их военно политическое руководство .
      1. мордвин 3 Ранг пользователя
        мордвин 3
        -1
        Сегодня, 17:25
        Цитата: 30 вис
        Для свидобандероукрии обычное дело убить женщину , совершить теракт против политических деятелей России , снести памятник поэту , писателю , воину .

        Как и в России.
        Цитата: 30 вис
        На украЫни убивают людей несогласных с политикой власти без суда и следствия .

        Расскажите это Уткину с Пригожиным.
    5. Normann Ранг пользователя
      Normann
      +4
      Сегодня, 16:42
      Интересно почему не принимают ответные меры, хотя уже не интересно.(
    6. Владимир_Д Ранг пользователя
      Владимир_Д
      +2
      Сегодня, 16:42
      Сегодня Зеленский, руководитель террористической организации, был в Одессе. Его еще не ликвидировали? Интересно, это хитрая многоходовочка российского президента или преступная халатность? Интересно, сколько лет российское военно-политическое руководство будет вату катать? Третий год уже пошел сво. За 740 дней после начала ВОВ были разгромлены европейские армии в Сталинграде, а курской дуге разворачивались драмматические события повлёкшие великий перелом.
    7. WingCat Ранг пользователя
      WingCat
      +2
      Сегодня, 17:15
      Буданову хотя бы еще одну ракету в сбу прислали, раз не хотят их по одному отстреливать
    8. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 17:41
      Диверсантов надо КАЗНИТЬ, без вариантов... это их совсем не остановит, но резко поубавил им прыти.

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