Живущий в Испании опальный украинский блогер обвинил Зеленского в организации покушения на него
Украинский журналист и блогер Анатолий Шарий, ныне проживающий с семьей в Испании, обвинил президента Украины Владимира Зеленского в личной причастности к организации покушения на него. Об этом блогер написал сегодня в своем телеграм-канале.
Ранее уже давно ставший опальным Киевским властям Шарий, которого на Украине обвиняют в госизмене, сообщил, что сегодня на его автомобиль, в котором он находился вместе с женой, напал неизвестный с автоматическим стрелковым оружием. По его словам, испанские правоохранительные органы еще неделю назад узнали о подготовке на него покушения, включая личные данные организаторов, но никаких мер по этому поводу не предприняли. Блогер даже опубликовал фотографию и назвал имя проживающей в Испании гражданки Украины, которая якобы была посредником в организации оказавшимся неудачным заказного убийства на него.
Более того, после нападения, которое, судя по всему, для супругов Шариев обошлось без серьезных последствий, испанская полиция не стала предпринимать меры по задержанию преступника. Блогер утверждает, что даже не был произведен опрос свидетелей инцидента, которые лично ему и его охране смогли описать нападавшего. Кроме того, кругом полно видеокамер, на которых нападавший наверняка засветился, подчеркнул Шарий. Отсюда блогер и сделал вывод, что нападение было санкционировано лично президентом Украины Владимиром Зеленским и, получается, согласовано с испанскими властями.
— написал Шарий.
Позднее он сообщил, что официально по его заявлению о покушении полиция начнет расследование в 16 часов, хотя нападение было совершено в 9:20 утра, после чего Шарий сразу позвонил в полицию и сообщил о случившемся. При этом блогер отдельно подчеркнул, что испанские журналисты, узнавшие об инциденте, постоянно звонят ему и выражают удивление медлительностью местных правоохранителей. Другими словами, даже если нападение было инсценировкой, чего тоже исключить нельзя, пиар-эффект опальный украинский блогер получит немалый.
Впрочем, с киевскими властями Шарий не в ладах уже очень давно. В 2009 году вышла его статья «Публичный детский дом», в которой рассказывалось об элитном детском доме в Одессе, к которому по вечерам съезжались дорогие иномарки. С этого времени в адрес Анатолия Шария стали поступать угрозы, его обвиняли в клевете, обещали физически устранить. В 2011 году появились сообщения, что на Шария было совершено покушение, однако позже МВД пришло к выводу, что это была инсценировка.
В 2012 году Анатолий Шарий покинул Украину и попросил убежища в Евросоюзе, после чего стал блогером, освещая события на Украине, Донбассе и в России, в том числе выступая с критикой в адрес вначале президента Петра Порошенко, а затем и Зеленского, и разоблачая фейки киевской пропаганды. Нынешнего украинского президента в своих выступлениях блогер называет не иначе как диктатором.
В феврале 2021 году СБУ обвинила его в госизмене по поводу того, что он с 2012 года с помощью соцсетей, СМИ и российских телеканалов «способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций». В августе 2022 года стало известно, что Генеральная прокуратура Литвы начала расследование в отношении Шария по подозрению в отмывании денег.
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