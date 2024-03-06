Живущий в Испании опальный украинский блогер обвинил Зеленского в организации покушения на него

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Живущий в Испании опальный украинский блогер обвинил Зеленского в организации покушения на него

Украинский журналист и блогер Анатолий Шарий, ныне проживающий с семьей в Испании, обвинил президента Украины Владимира Зеленского в личной причастности к организации покушения на него. Об этом блогер написал сегодня в своем телеграм-канале.

Ранее уже давно ставший опальным Киевским властям Шарий, которого на Украине обвиняют в госизмене, сообщил, что сегодня на его автомобиль, в котором он находился вместе с женой, напал неизвестный с автоматическим стрелковым оружием. По его словам, испанские правоохранительные органы еще неделю назад узнали о подготовке на него покушения, включая личные данные организаторов, но никаких мер по этому поводу не предприняли. Блогер даже опубликовал фотографию и назвал имя проживающей в Испании гражданки Украины, которая якобы была посредником в организации оказавшимся неудачным заказного убийства на него.



Более того, после нападения, которое, судя по всему, для супругов Шариев обошлось без серьезных последствий, испанская полиция не стала предпринимать меры по задержанию преступника. Блогер утверждает, что даже не был произведен опрос свидетелей инцидента, которые лично ему и его охране смогли описать нападавшего. Кроме того, кругом полно видеокамер, на которых нападавший наверняка засветился, подчеркнул Шарий. Отсюда блогер и сделал вывод, что нападение было санкционировано лично президентом Украины Владимиром Зеленским и, получается, согласовано с испанскими властями.

Судя по публикациям в отечественных «сми» (очевидно, украинских) и по тому, как убийце дали уйти, «забыв» перекрыть дороги и минимально опросить свидетелей, другие варианты, кроме Зеленского, отпадают

— написал Шарий.

Позднее он сообщил, что официально по его заявлению о покушении полиция начнет расследование в 16 часов, хотя нападение было совершено в 9:20 утра, после чего Шарий сразу позвонил в полицию и сообщил о случившемся. При этом блогер отдельно подчеркнул, что испанские журналисты, узнавшие об инциденте, постоянно звонят ему и выражают удивление медлительностью местных правоохранителей. Другими словами, даже если нападение было инсценировкой, чего тоже исключить нельзя, пиар-эффект опальный украинский блогер получит немалый.

Впрочем, с киевскими властями Шарий не в ладах уже очень давно. В 2009 году вышла его статья «Публичный детский дом», в которой рассказывалось об элитном детском доме в Одессе, к которому по вечерам съезжались дорогие иномарки. С этого времени в адрес Анатолия Шария стали поступать угрозы, его обвиняли в клевете, обещали физически устранить. В 2011 году появились сообщения, что на Шария было совершено покушение, однако позже МВД пришло к выводу, что это была инсценировка.

В 2012 году Анатолий Шарий покинул Украину и попросил убежища в Евросоюзе, после чего стал блогером, освещая события на Украине, Донбассе и в России, в том числе выступая с критикой в адрес вначале президента Петра Порошенко, а затем и Зеленского, и разоблачая фейки киевской пропаганды. Нынешнего украинского президента в своих выступлениях блогер называет не иначе как диктатором.

В феврале 2021 году СБУ обвинила его в госизмене по поводу того, что он с 2012 года с помощью соцсетей, СМИ и российских телеканалов «способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций». В августе 2022 года стало известно, что Генеральная прокуратура Литвы начала расследование в отношении Шария по подозрению в отмывании денег.
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    26 комментариев
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    1. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +2
      Сегодня, 16:42
      Типа напасть то напал с автоматом-а стрелять позабыл? laughing-да и про полицию прикольно-типа-вас тут хотят убить-вот фотки-так что вы не пугайтесь laughing
      1. Andobor Ранг пользователя
        Andobor
        -1
        Сегодня, 18:09
        Вчера он ролик выпустил антиевропейский, можно сказать прочеченский, быстро прилетело, убивать видно не хотели, чисто припугнули, поставили на место.
    2. Евгений Попов_3 Ранг пользователя
      Евгений Попов_3
      +4
      Сегодня, 16:44
      Кому он нужен, что б на него покушаться? Напомнить о себе просто решил, чтоб подписчиков в блог набрать
      1. Летунъ Ранг пользователя
        Летунъ
        +3
        Сегодня, 16:50
        Цитата: Евгений Попов_3
        Кому он нужен, что б на него покушаться? Напомнить о себе просто решил, чтоб подписчиков в блог набрать

        В телеге канал на 1,1 млн. и в ютубе под 3 млн... Действительно, кому он нужен... Стрелков вот с медийностью на порядки меньше посажен, а этот с критикой Зели не нужен никому. Ну-ну...
        1. Комментарий был удален.
        2. Alex Nevs Ранг пользователя
          Alex Nevs
          0
          Сегодня, 17:12
          Все просто. Все оппозиционное закрыто под страхом убийства. Вот и пытаются найти у него что то типа оппозиционное.
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +6
        Сегодня, 16:58
        Кому он нужен, что б на него покушаться? Напомнить о себе просто решил, чтоб подписчиков в блог набрать

        Это точно... И никакой он не пророссийский, а самый что ни на есть проукраинский националист, пытавшийся с помощью своей карманной партии пробраться во власть в такой вот "недемократичной" Украине за счёт юго - восточной Украины и жутко обидевшийся на наше СВО, которое ему помешало это сделать и на Россию, которая забрала эти регионы домой... Да хитрый, да умный, но точно не наш... Да и все на него "покушения", а судя по его словам их было немало, действительно сильно смахивают на инсценировки... am
        1. Евгений Попов_3 Ранг пользователя
          Евгений Попов_3
          +2
          Сегодня, 17:02
          Да. Зеленский , мра.ота, конечно. Но в то, что он расстрелял машину Шария из штурмовой винтовки - не верю
      3. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 19:17
        Да уж, мутноватый типчик... Не интересен...
    3. Lynnot Ранг пользователя
      Lynnot
      +1
      Сегодня, 16:44
      Шарик держит нос по ветру
    4. Portos Portosjan Ранг пользователя
      Portos Portosjan
      -1
      Сегодня, 16:44
      Забытое никому не нужное решило привлечь к себе внимание. Пусть и нездоровое
    5. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      +2
      Сегодня, 16:45
      Да они похожи, как два сапога. Только один в очках, чтобы умным казаться.
      1. ГГВ Ранг пользователя
        ГГВ
        0
        Сегодня, 17:50
        Поговаривают так же,что они оба замечены в любви к коксу(и не к тому,что с Авдеевского КХЗ)
    6. Протон Ранг пользователя
      Протон
      +3
      Сегодня, 16:47
      Этой политической проститутке место в борделе.
      Если уж указываете, что этот персонаж обвиняет зеленского и Ко, не забудьте указать как он и Россию грязью поливал и поливает.
    7. Бледар Ранг пользователя
      Бледар
      +2
      Сегодня, 16:50
      Петушарий скурвился еще с момента его видеорепортажа про "российский танковый спецназ" в 2022, где в укровском какомто автосервисе черти ряженые из автоматов людей расстреляли. Просто гнидa, просто мразб. Причем его четвертовать хотели сначала свидомиты, а потом уже и русские. Никто хныкать по нему не будет
      1. Евгений Попов_3 Ранг пользователя
        Евгений Попов_3
        +1
        Сегодня, 17:17
        Он не скурвился, а всегда таким был
    8. Roust Ранг пользователя
      Roust
      0
      Сегодня, 16:50
      Так много написано ни о чем. Всё зависит от желаний и возможности клоуна. Ну, а на счёт наших клиентов. Кому положено (например, Колесников) тот уже в аду. Надеюсь, и остальных достанем.
    9. RoninO Ранг пользователя
      RoninO
      0
      Сегодня, 16:51
      В последней удачной инсценировке участвовал Кузьминов ...
    10. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +1
      Сегодня, 17:04
      Возможности укротеррористов мы прекрасно знаем и уж если бы собирались убрать этого любителя собак - убрали бы.
      А то что он сейчас пытается показать - очень плохо срежисированная сценка.
    11. cpls22 Ранг пользователя
      cpls22
      0
      Сегодня, 17:06
      Похоже на разборки внутри диаспоры, а блогер решил и это лыко в строку пустить. Зачем контенту пропадать ? Мало ли психов с пистолетами из машин лезут, не поделив проезжую часть ..
    12. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +1
      Сегодня, 17:07
      Шария можно в будущем выбрать в президенты Лембергской народной республики, Эстонии или даже Польши. Пока предлагаю не скидывать его со счетов. О 95-ом квартале тоже никто раньше серьезно не задумывался.
      1. Комментарий был удален.
    13. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 17:30
      По его словам, испанские правоохранительные органы еще неделю назад узнали о подготовке на него покушения, включая личные данные организаторов, но никаких мер по этому поводу не предприняли.
      . Самый "прикол" в том, что пару лет назад тот же блоХер с пеной у рта доказывал, что там гейропа, правовое государство и он чувствует себя полностью защищённый fool
      И что теперь он будет гутарить?
      Побежит туда, где все хорошо...
      1. Andobor Ранг пользователя
        Andobor
        +1
        Сегодня, 18:05
        Цитата: rocket757
        с пеной у рта доказывал, что там гейропа, правовое государство и он чувствует себя полностью защищённый

        Вчера он ролик выпустил антиевропейский, можно сказать прочеченский.
        Быстро прилетело. Убивать видно не хотели, припугнули, поставили на место.
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +3
          Сегодня, 18:52
          А что на счёт чеченского руководства можно сказать... марку держу, своих к порядку привели на столько, на сколько это вообще возможно!
          В данный момент, с нами вместе боятся против нечисти, которая угнездились на ниших землях.
    14. Andobor Ранг пользователя
      Andobor
      +1
      Сегодня, 18:02
      Шарий конечно блогер продажный, антироссийски, всегда против действующей украинской власти,
      вчера ролик его посмотрел, еще и антиевропейский, можно сказать прочеченский, еще подумал такое впечатление что занесли или припугнули, и он честно отработал.
      1. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        +2
        Сегодня, 18:49
        Скажем так... блогер стандартный, с некоторым уклоном проукраинства, но без экстрима и перекосов.
        Если сама Украина такой была, рядом с ними можно было жить вполне нормально.
    15. Служу_отечеству Ранг пользователя
      Служу_отечеству
      0
      Сегодня, 19:36
      Цитата: Летунъ
      Цитата: Евгений Попов_3
      Кому он нужен, что б на него покушаться? Напомнить о себе просто решил, чтоб подписчиков в блог набрать

      В телеге канал на 1,1 млн. и в ютубе под 3 млн... Действительно, кому он нужен... Стрелков вот с медийностью на порядки меньше посажен, а этот с критикой Зели не нужен никому. Ну-ну...

      Соглашусь, особенно после его серии про картель Химпром. Точно не кому не нужен, ни лицам из власти и органов там засвеченных, ни самому наркобарону) Да в кого не плюнь на Банковой и Крещатике, любой с удовольствием бабла бы подкинул на заказ.

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