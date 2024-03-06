Болгарский журналист сообщил о готовящейся передаче Украине снятых с консервации САУ «Гвоздика» и БРДМ-2

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Болгарский журналист сообщил о готовящейся передаче Украине снятых с консервации САУ «Гвоздика» и БРДМ-2

В настоящее время власти Болгарии приступают к передаче Украине самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и БРДМ-2. Об этом сообщает болгарский журналист Александров.

По утверждению журналиста, Украине передают снятые с консервации САУ и БРДМ. Кроме того, Болгария уже начала отправку обещанных ранее бронетранспортеров. Об этом сообщает местное телевидение.

Известно, что уже загрузили первый из 110 бронетранспортеров, предназначенных для Украины. Бронемашины будут отправлять киевскому режиму партиями по шесть единиц в каждой. Вплоть до последнего времени отправка военной техники задерживалась из-за просьб болгарского военного ведомства оплатить транспортные расходы.




Таким образом, мы видим, что власти Болгарии, несмотря на негативное отношение к происходящему довольно внушительной части населения страны, продолжают поставлять Украине старую военную технику, которая вплоть до последнего времени находилась на складах вооруженных сил и министерства внутренних дел страны.


Действия Болгарии являются проявлением недружественной позиции руководства этой страны по отношению к России. Несмотря на известные моменты в истории российско-болгарских отношений, связанные с освобождением Болгарии от ига Османской империи, и в Первой, и во Второй мировых войнах страна находилась на стороне врагов Российской империи и Советского Союза соответственно. Теперь история повторяется, и прозападные болгарские власти опять помогают воюющей с российской армией Украине.
  • Wikipedia / KGG1951; болгарский журналист Александров
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37 комментариев
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  1. Alex777 Ранг пользователя
    Alex777
    +3
    Сегодня, 16:47
    Болгары САУ зеленкой красили?
    1. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      +3
      Сегодня, 16:57
      Как раз для мобилизованых из секты свидетелей Зе.У Зе ведь зелёный цвет любимый.Повезёт мобилизованным в ВСУ.Сразу в штурмовики ,да на свеже покрашенной зелёной технике.

      Крупный украинский телеграм-канал "Резидент", ссылаясь на источники в Генштабе, рассказывает, что ВСУ испытывают острую нехватку штурмовиков из-за больших потерь в этих подразделениях. В настоящий момент на фронте украинские командиры вынуждены отправлять в штурмовики артиллеристов и оператора БПЛА. Всё для того, чтобы залатать дыры и удержать позиции:

      "Именно поэтому основной запрос в предстоящей мобилизации сосредоточен на пополнении штурмовых отрядов".


      https://dzen.ru/a/ZeguwiEeQF9kXv1M
  2. antiaircrafter Ранг пользователя
    antiaircrafter
    +2
    Сегодня, 16:51
    Братушки, они такие братушки.... потом к Победе примажутся. К нашей Победе.
    И потребуют братскую помошь.
    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      0
      Сегодня, 16:58
      Не примажутся - они на понос изойдут из-за своего истинного отношения к России.
    2. frruc Ранг пользователя
      frruc
      0
      Сегодня, 16:58
      Действия Болгарии являются проявлением недружественной позиции руководства этой страны по отношению к России.

      А когда они были дружественными ? От продажного руководства убогих другого ожидать не стоит . Они еще за это ответят, думаю, на славянское происхождение "братушек" снисхождений не будет.
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 17:00
        Если их Хозяин стухнет - опять побегут искать к кому бы прислониться и перед кем нагнуться....
        1. frruc Ранг пользователя
          frruc
          0
          Сегодня, 17:02
          Nexcom
          .....опять побегут искать к кому бы прислониться и перед кем нагнуться....

          Судьба у них такая, что заслужили.
        2. Alex777 Ранг пользователя
          Alex777
          0
          Сегодня, 17:15
          Цитата: Nexcom
          Если их Хозяин стухнет

          Не Если, а Когда? wink
        3. Eug Ранг пользователя
          Eug
          0
          Сегодня, 17:19
          Ну так и нагнуть (если прибегут), а не оказывать им дружественную помощь... чтобы поняли, что нагибать могут не только османы и немцы..
        4. Арка Ранг пользователя
          Арка
          0
          Сегодня, 18:54
          Турки до них быстрее добегут. А у нас, по классике, должно быть :"такие дела, дорогой посол, с кондачка не решаются (с)
    3. Южноукраинец Ранг пользователя
      Южноукраинец
      0
      Сегодня, 17:13
      Цитата: antiaircrafter
      Братушки, они такие братушки.... потом к Победе примажутся. К нашей Победе.

      Простой болгарский народ хорошо относится к России, а элиты продались западу с потрохами. Сегодня почти все правительства стран Европы действуют вопреки национальным интересам.
      1. antiaircrafter Ранг пользователя
        antiaircrafter
        +1
        Сегодня, 17:15
        Цитата: Южноукраинец
        Простой болгарский народ хорошо относится к России

        И тем не менее голосует за свои элиты, которые
        Цитата: Южноукраинец
        продались западу с потрохами
        1. Южноукраинец Ранг пользователя
          Южноукраинец
          0
          Сегодня, 17:18
          Цитата: antiaircrafter
          И тем не менее голосует за свои элиты, которые

          Англосаксы создали такие условия, что выбирать не из кого. И кто бы не пришел к власти, не может проводить независимую от запада политику.
          1. antiaircrafter Ранг пользователя
            antiaircrafter
            +1
            Сегодня, 17:20
            Цитата: Южноукраинец
            Англосаксы создали такие условия

            Это очень удобная всё объясняющая и ни к чему не обязывающая. позиция, проще говоря - не мы такие, жизнь такая.
      2. evgen1221 Ранг пользователя
        evgen1221
        0
        Сегодня, 17:24
        А этот простой народ в армии болгарии не служит разве? Или саботаж устроить и гайки с песочком религия не позволяет. Значит нафиг нам болгары такие не уперлись. И чтото не сильно то они и против войны с нами.
        1. Южноукраинец Ранг пользователя
          Южноукраинец
          +1
          Сегодня, 17:36
          Цитата: evgen1221
          Или саботаж устроить и гайки с песочком религия не позволяет.

          А откуда мы знаем в каком состоянии приходит эта техника на Украину, может и с песочком в масле. Но я не про то. Произошла смена поколений и даже симпатизирующие России болгары, не будут жертвовать собой, как те, кто помнил войну. Времена поменялись.
    4. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 17:16
      Зачем затратно помогать, когда проще позвонить Эрдогану.
    5. Severomor Ранг пользователя
      Severomor
      0
      Сегодня, 17:31
      Норм. Всё по Достоевскому.
  3. Bianconeri Ранг пользователя
    Bianconeri
    +3
    Сегодня, 17:00
    Мда-а-а.. Тут по классике:

    - Одно слово – румын!
    - Так он же болгарин!
    – Какая разница?! (с)

    Все они ЕСовцы...
  4. Лешак Ранг пользователя
    Лешак
    +1
    Сегодня, 17:00
    Они забыли об освобождении от ига Османской империи и нам пора забыть слово братушки, а помнить что болгары самые настоящие враги России. Строить отношения с Болгарией строго как с враждебной страной.
    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      0
      Сегодня, 17:02
      А добро всегда быстро забывается....
      1. Лешак Ранг пользователя
        Лешак
        +1
        Сегодня, 17:10
        Думается они и не пытались помнить.
        в Первой, и во Второй мировых войнах страна находилась на стороне врагов Российской империи и Советского Союза соответственно

        Это мы почему-то всё время считали их братушками, а они обычные "табаки при Шерхане", быть шестерками у сильных государств их истинное предназначение.
  5. Тополь Ранг пользователя
    Тополь
    0
    Сегодня, 17:03
    Вот объясните кто-нибудь: что мы плохого сделали болгарам? Я ещё как-то могу понять немцев, французов, поляков, австро-венгров, даже вонючих трибалтов. Но болгары-то чем недовольны?
  6. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 17:05
    Мы давно уже привыкли-к пакости от братушек
  7. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    0
    Сегодня, 17:09
    Таким образом, мы видим, что власти Болгарии, несмотря на негативное отношение к происходящему довольно внушительной части населения страны, продолжают поставлять Украине старую военную технику, которая вплоть до последнего времени находилась на складах вооруженных сил и министерства внутренних дел стран
    Часом не для Приднестровья ли ?! what И от Болгарии недалеко ... request
  8. Младший рядовой Ранг пользователя
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 17:15
    Если и правда Гвоздики отправят, то у них снаряды должны быть. А есть ли они сейчас в наличии?
    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      0
      Сегодня, 18:07
      Болгары расконсервировали завод на деньги амеров - для производства боеприпасов советского калибра. Стараются, черти "братские".... am
  9. Krugov Ранг пользователя
    Krugov
    -1
    Сегодня, 17:15
    "Во всём свете у нас только два верных союзника - наша армия и флот". Император Александр III 1845-1894гг.
  10. Тима Ранг пользователя
    Тима
    +1
    Сегодня, 17:18
    [/quote]Украинцы братский народ, Болгары братушки[quote]

    Звучит как сарказм или насмешка перед Россиянами.
    1. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      0
      Сегодня, 17:31
      Вот бандерам они наверное самые братушки и есть. Что те, что эти продажная предательская часть народонаселения.
  11. Пленник Ранг пользователя
    Пленник
    +1
    Сегодня, 17:28
    С такими "братушками" и врагов не надо.
  12. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:34
    Болгарский журналист сообщил о готовящейся передаче Украине снятых с консервации САУ «Гвоздика» и БРДМ-2
    . То понятно, брату-тушки как всегда, в своём амплуа...
    И можно не говорить, что народ, это одно, а власть, это другое... все одно к другому какой народец, активная его часть, такая и власть.
  13. Lako Ранг пользователя
    Lako
    +1
    Сегодня, 17:58
    Ну, БРДМ, ладно, гроб на колёсиках. А вот "Гвоздика", украм, конечно, приличная подмога. Если, снарядами ещё разживутся.
  14. Макsim
    Макsim
    0
    Сегодня, 18:58
    снаряды то есть? давно как то склады и заводики в хей калхозе не взрывались
  15. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
    Сергей Prutkov55
    0
    Сегодня, 19:36
    Действия не только недружественные , но враждебные. Нынешнее руководство Болгарии нужно просто бойкотировать как марионеток сша.
  16. Tim666
    Tim666
    0
    Сегодня, 19:56
    Цитата: Lako
    Ну, БРДМ, ладно, гроб на колёсиках. А вот "Гвоздика", украм, конечно, приличная подмога. Если, снарядами ещё разживутся.

    122мм болгары вовсю выпускают и их вроде хватает.
  17. Tim666
    Tim666
    0
    Сегодня, 19:57
    Цитата: Lako
    Ну, БРДМ, ладно, гроб на колёсиках. А вот "Гвоздика", украм, конечно, приличная подмога. Если, снарядами ещё разживутся.

    Бардак конечно гроб, но все же лучше чем гольфкар с ПТУР нам ЛБС.

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