Греческая пресса сообщает, что ВС РФ якобы нанесли удар по кортежу Зеленского в Одессе
Прогремевший сегодня в Одессе взрыв якобы был следствием нанесения ВС РФ ракетного удара по кортежу президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает греческая газета «Прототема».
По утверждению издания, российские войска якобы нанесли ракетный удар в район движения кортежа украинского лидера как раз в тот момент, когда в Одессу приехал с визитом премьер-министр Греции Киириакос Мицотакис. Греческое издание ссылается на некие анонимные источники в правительстве Греции, которые якобы подтверждают данную информацию.
В публикации издания утверждается, что ракетный удар был нанесен в тот самый момент, когда кортеж Зеленского находился вместе с делегацией премьер-министра Греции. Из состава греческой делегации при этом никто не пострадал.
Ранее украинские источники сообщили, что в Одессе сегодня прогремел мощный взрыв. По их информации, он был следствием якобы нанесенного ВС РФ по городу удара ракетой «Искандер». При этом источники акцентировали внимание на том, что в городе в этот момент могли находиться президент Украины Зеленский и премьер-министр Греции Мицотакис.
Очень похоже, что подобные публикации являются провокационными и направлены на то, чтобы продемонстрировать Западу «опасность» России, которая якобы не пожалела даже официальную делегацию Греции во главе с премьер-министром страны, то есть якобы атаковала главу правительства страны-члена НАТО.
Интересно, что ни российские, ни украинские официальные источники распространившуюся в медийном пространстве информацию пока никак не комментируют. Вероятно, даже киевский режим понимает, что это – очень грубая провокация.
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