Греческая пресса сообщает, что ВС РФ якобы нанесли удар по кортежу Зеленского в Одессе

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Греческая пресса сообщает, что ВС РФ якобы нанесли удар по кортежу Зеленского в Одессе

Прогремевший сегодня в Одессе взрыв якобы был следствием нанесения ВС РФ ракетного удара по кортежу президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает греческая газета «Прототема».

По утверждению издания, российские войска якобы нанесли ракетный удар в район движения кортежа украинского лидера как раз в тот момент, когда в Одессу приехал с визитом премьер-министр Греции Киириакос Мицотакис. Греческое издание ссылается на некие анонимные источники в правительстве Греции, которые якобы подтверждают данную информацию.

В публикации издания утверждается, что ракетный удар был нанесен в тот самый момент, когда кортеж Зеленского находился вместе с делегацией премьер-министра Греции. Из состава греческой делегации при этом никто не пострадал.

Ранее украинские источники сообщили, что в Одессе сегодня прогремел мощный взрыв. По их информации, он был следствием якобы нанесенного ВС РФ по городу удара ракетой «Искандер». При этом источники акцентировали внимание на том, что в городе в этот момент могли находиться президент Украины Зеленский и премьер-министр Греции Мицотакис.

Очень похоже, что подобные публикации являются провокационными и направлены на то, чтобы продемонстрировать Западу «опасность» России, которая якобы не пожалела даже официальную делегацию Греции во главе с премьер-министром страны, то есть якобы атаковала главу правительства страны-члена НАТО.

Интересно, что ни российские, ни украинские официальные источники распространившуюся в медийном пространстве информацию пока никак не комментируют. Вероятно, даже киевский режим понимает, что это – очень грубая провокация.
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    36 комментариев
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    1. Комментарий был удален.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +10
        Сегодня, 17:08
        Держим пальцы за результат удара.

        Пальцы жалко... Ну кому этот клоун на хрен нужен... Нас это пустая погремушка на этом посту пока вполне устраивает... Вешать будем потом...
        1. Leon Shiran Lee Ранг пользователя
          Leon Shiran Lee
          +9
          Сегодня, 17:11
          Хорошо бы афинского диктатора прихлопнуть...
          1. isv000 Ранг пользователя
            isv000
            0
            Сегодня, 19:52
            Цитата: Leon Shiran Lee
            Хорошо бы афинского диктатора прихлопнуть...

            Достаточно Эдику Стамбульскому поставить ещё дивизион С-400, в преддверии поставок грекам Фу-35, и ещё пообещать... Но не давать...
    2. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      +11
      Сегодня, 17:04
      якобы нанесли удар по кортежу Зеленского в Одессе

      эти театральные шоу со "взрывами в киеве" зелик устраивает для иностранных гостей с 2022 года, ничего нового!
      1. frruc Ранг пользователя
        frruc
        +4
        Сегодня, 17:10
        ...... как раз в тот момент, когда в Одессу приехал с визитом премьер-министр Греции Киириакос Мицотакис.

        Киириакосу Мицотакису следует оплатить командировочные х3 за пребывание в зоне боевых действий и увеличенный продпаек.
        1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
          S.K.Vichyakow
          0
          Сегодня, 19:27
          Это у них от страха такой вывод созрел, или от завышенного самомнения. Кому они нафиг нужны. Били по скоплению ССО, которые не успели разойтись после награждения их Зе.
        2. isv000 Ранг пользователя
          isv000
          0
          Сегодня, 19:55
          Цитата: frruc
          Киириакосу Мицотакису следует оплатить командировочные х3 за пребывание в зоне боевых действий и увеличенный продпаек.

          yes И выдать удостоверение ветерана БД с обязательством ежегодного купания в Босфоре...
      2. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
        Виктор Ленинградец
        0
        Сегодня, 19:40
        эти театральные шоу со "взрывами в киеве" зелик устраивает для иностранных гостей с 2022 года, ничего нового!

        Вот и нужно под это дело, как поползут из убежища (а мы знаем из какого) накрыть их плотным залпом. Пусть острастку имеют!
    3. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +6
      Сегодня, 17:05
      Давно долбануло, если б реально прилетело, кукареканий было бы выше крыши
    4. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +7
      Сегодня, 17:05
      Вранье! Наши не могли промазать.
      1. мордвин 3 Ранг пользователя
        мордвин 3
        -9
        Сегодня, 17:16
        Цитата: Андрей Николаевич
        Наши не могли промазать.

        Ага, как то коллега рассказывал, как они натовскую атаку пробухали.
        1. isv000 Ранг пользователя
          isv000
          0
          Сегодня, 19:58
          Цитата: мордвин 3
          Ага, как то коллега рассказывал, как они натовскую атаку пробухали.

          В смысле? Натовцы в атаку пошли а ваши горилку бухать остались?! belay
    5. salat Ранг пользователя
      salat
      +5
      Сегодня, 17:06
      Надоели, якобы якобы, якобы якобы, уякобы, щас будут разгонять а вечером этот петух скажет хграмадяне все хорошо, это рф от трусости пишут новости
    6. Carlos Sala Ранг пользователя
      Carlos Sala
      +1
      Сегодня, 17:06
      Надеюсь, свинья попала под артиллерию или ракеты.
      1. Lako Ранг пользователя
        Lako
        +3
        Сегодня, 17:37
        Наркоман, сам представление усторил, для заморских гостей. Если бы правда, по кортеж прилетело, вони было бы на всю Европу.
    7. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +6
      Сегодня, 17:07
      Не сочиняйте-если бы стреляли-не промазали бы laughing
      1. Миллер Ранг пользователя
        Миллер
        +1
        Сегодня, 17:19
        В свое время дудаеву прилетело. Один летный куртофан остался.[media=http://]
    8. мордвин 3 Ранг пользователя
      мордвин 3
      +1
      Сегодня, 17:08
      Интересно, что ни российские, ни украинские официальные источники распространившуюся в медийном пространстве информацию пока никак не комментируют. Вероятно, даже киевский режим понимает, что это – очень грубая провокация.

      Так зачем воду в ступе толкать?
    9. ВохаАхов Ранг пользователя
      ВохаАхов
      +2
      Сегодня, 17:10
      Всё гораздо проще. По информации, Зеленский награждал офицеров и в/сл ССО. Зеленский с кортежем уехали, а вот ССОшники нет. По ним и был нанесён удар. Возможно это месть за потопленный наш патрульный корабль. Количество погибших пока не уточняется.
      1. VicVic Ранг пользователя
        VicVic
        +4
        Сегодня, 17:14
        Ну, тогда объявит Зеле благодарность на наводку
    10. Incvizitor Ранг пользователя
      Incvizitor
      -2
      Сегодня, 17:20
      Хорошо бы
      не пожалела даже официальную делегацию Греции во главе с премьер-министром страны
      но у власти тряпки не верю.
      1. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        +1
        Сегодня, 17:29
        А все герои на диванах... Бядаа...
        1. Incvizitor Ранг пользователя
          Incvizitor
          -2
          Сегодня, 18:02
          Примени власть при начале поставок с запада вооружения на 404 хотя бы тактического ЯО по западу 404 по узлам и мостам война бы давно кончилась и никакого укрорейха бы под носом не было и потерь бы таких не было.
          1. Уарабей Ранг пользователя
            Уарабей
            +1
            Сегодня, 18:08
            Дадада... Охотно верю...
    11. Евгений Попов_3 Ранг пользователя
      Евгений Попов_3
      +2
      Сегодня, 17:26
      Было бы замечательно, если бы нанесли удар. Но, скорее всего, это не соответствует действительности
    12. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +2
      Сегодня, 17:28
      Похоже эта вакханалия тупости будет продолжаться до выборов в России. Запад всё надеется на бунт внутри нашей страны. В СМИ вываливается любой бред. Вообще - любой, как бы глупо он не выглядел.
    13. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      +3
      Сегодня, 17:31
      Да, так вот -бах, и ни эллина, ни иудея!
      Вот оно про что в Библии сказано!
      1. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
        Виктор Ленинградец
        0
        Сегодня, 19:43
        Да, так вот -бах, и ни эллина, ни иудея!
        Вот оно про что в Библии сказано!

        +100500! hi
    14. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +3
      Сегодня, 17:35
      Папандополы, епрст! Дождешься от наших, как же. Да и на кой он, что бы на него ракету тратить? Нынче от него живого России больше пользы, чем от дохлого.
      1. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        0
        Сегодня, 17:54
        Хмм. Да, зеле есть за что сказать спасибо. Если бы они в оборону своевременно ушли - продержались бы дольше и выкуривать было бы сложнее
    15. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 17:37
      Греческая пресса
      . И что это было?
      С прессой понятно, такие же брехливые, как и их полиптикум, но если взрыв был, кто стрелял/взрывал???
    16. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +5
      Сегодня, 17:39
      Греческая пресса сообщает, что ВС РФ якобы нанесли удар по кортежу Зеленского в Одессе
      Только эта пресса забыла рассказать о том, что Зе первоначально провел награждение бойцов ССО и операторов БЭК, в порту Одессы. После чего убыл на встречу с греческим премьером. А через десять минут, по месту награждения прилетел наш "Искандер". Очень надеюсь, что удар был результативным
      1. Vita VKO Ранг пользователя
        Vita VKO
        +1
        Сегодня, 17:50
        Цитата: svp67
        через десять минут,

        Жаль, опоздали на 10 минут. Но тенденция радует.
    17. Christophe_Nicolas Ранг пользователя
      Christophe_Nicolas
      0
      Сегодня, 19:37
      20 мая он стал простым гражданином, которого снова можно было мобилизовать.
    18. zloybond Ранг пользователя
      zloybond
      0
      Сегодня, 19:38
      Может наконец сняли неприкосновенность с укро-гитлеровцев
    19. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      0
      Сегодня, 19:50
      Греческая пресса сообщает, что ВС РФ якобы нанесли удар по кортежу Зеленского в Одессе

      Хотели бы так уже компот из сухофруктов заваривали... Больно жирно тротил на куклу тратить...

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