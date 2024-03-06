Греческая пресса сообщает, что ВС РФ якобы нанесли удар по кортежу Зеленского в Одессе

Прогремевший сегодня в Одессе взрыв якобы был следствием нанесения ВС РФ ракетного удара по кортежу президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает греческая газета «Прототема».По утверждению издания, российские войска якобы нанесли ракетный удар в район движения кортежа украинского лидера как раз в тот момент, когда в Одессу приехал с визитом премьер-министр Греции Киириакос Мицотакис. Греческое издание ссылается на некие анонимные источники в правительстве Греции, которые якобы подтверждают данную информацию.В публикации издания утверждается, что ракетный удар был нанесен в тот самый момент, когда кортеж Зеленского находился вместе с делегацией премьер-министра Греции. Из состава греческой делегации при этом никто не пострадал.Ранее украинские источники сообщили, что в Одессе сегодня прогремел мощный взрыв. По их информации, он был следствием якобы нанесенного ВС РФ по городу удара ракетой «Искандер». При этом источники акцентировали внимание на том, что в городе в этот момент могли находиться президент Украины Зеленский и премьер-министр Греции Мицотакис.Очень похоже, что подобные публикации являются провокационными и направлены на то, чтобы продемонстрировать Западу «опасность» России, которая якобы не пожалела даже официальную делегацию Греции во главе с премьер-министром страны, то есть якобы атаковала главу правительства страны-члена НАТО.Интересно, что ни российские, ни украинские официальные источники распространившуюся в медийном пространстве информацию пока никак не комментируют. Вероятно, даже киевский режим понимает, что это – очень грубая провокация.

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