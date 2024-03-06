Экс-президент Румынии: Россия доминирует в Черном море, а у НАТО нет сил для перехвата контроля

Поэтому Россию следует рассматривать как силу, которая доминирует в Черном море, пока НАТО, особенно вместе с Турцией, Грецией, Румынией, Болгарией, не имеет достаточно сил в Черном море для перехвата контроля

Российская Федерация остается той силой, которая доминирует в Черноморском регионе. С таким заявлением выступил бывший президент Румынии Траян Бэсеску в интервью телеканалу Digi 24.Как утверждает политик, Россия обладает некими скрытыми возможностями в Черном море. Он призвал не ориентироваться на ту силу, которая находится «на поверхности моря», поскольку Россия имеет в Черном море и подводные лодки, и никто точно не знает, сколько их именно и где они находятся, каким потенциалом обладают.- заявил экс-президент Румынии.Бэсеску считает, что утверждать об утрате контроля России над Черным морем могут лишь «оптимисты», читай – недалекие люди. Сейчас Россия, по его словам, полностью контролирует водные пути в Черном море, не разрешая кораблям и судам других стран свободное плавание. В итоге суда идут вдоль побережья, а это сопряжено с определенными сложностями, утверждает экс-президент Румынии.С другой стороны, подобные заявления можно рассматривать и в качестве своеобразного лоббирования усиления военно-морского присутствия НАТО в Черноморском регионе. Ссылаясь на наличие некоей российской угрозы, черноморские страны НАТО могут настаивать на дальнейшем усилении сил альянса, и Турция, также входящая в состав блока, может пропустить корабли через проливы.