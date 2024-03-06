Экс-президент Румынии: Россия доминирует в Черном море, а у НАТО нет сил для перехвата контроля

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Экс-президент Румынии: Россия доминирует в Черном море, а у НАТО нет сил для перехвата контроля

Российская Федерация остается той силой, которая доминирует в Черноморском регионе. С таким заявлением выступил бывший президент Румынии Траян Бэсеску в интервью телеканалу Digi 24.

Как утверждает политик, Россия обладает некими скрытыми возможностями в Черном море. Он призвал не ориентироваться на ту силу, которая находится «на поверхности моря», поскольку Россия имеет в Черном море и подводные лодки, и никто точно не знает, сколько их именно и где они находятся, каким потенциалом обладают.

Поэтому Россию следует рассматривать как силу, которая доминирует в Черном море, пока НАТО, особенно вместе с Турцией, Грецией, Румынией, Болгарией, не имеет достаточно сил в Черном море для перехвата контроля

- заявил экс-президент Румынии.

Бэсеску считает, что утверждать об утрате контроля России над Черным морем могут лишь «оптимисты», читай – недалекие люди. Сейчас Россия, по его словам, полностью контролирует водные пути в Черном море, не разрешая кораблям и судам других стран свободное плавание. В итоге суда идут вдоль побережья, а это сопряжено с определенными сложностями, утверждает экс-президент Румынии.

С другой стороны, подобные заявления можно рассматривать и в качестве своеобразного лоббирования усиления военно-морского присутствия НАТО в Черноморском регионе. Ссылаясь на наличие некоей российской угрозы, черноморские страны НАТО могут настаивать на дальнейшем усилении сил альянса, и Турция, также входящая в состав блока, может пропустить корабли через проливы.
  • Министерство обороны Российской Федерации
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25 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    -3
    Сегодня, 17:20
    «С другой стороны, подобные заявления можно рассматривать и в качестве своеобразного лоббирования усиления военно-морского присутствия НАТО в Черноморском регионе» —

    ***
    — Именно так и стоит рассматривать ...
    ***
    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      +11
      Сегодня, 17:22
      никто в ЧМ не доминирует,совсем. очередной кораблик огрёб у нас. море скоро пустым будет.
      1. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        +6
        Сегодня, 17:24
        море скоро пустым будет

        это демилитаризация, только не окраены sad
      2. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +2
        Сегодня, 18:14
        ЧФ имеет шансы потерять корабли не вступив ни в одно морское сражение.
      3. Kotofeich Ранг пользователя
        Kotofeich
        -1
        Сегодня, 18:22
        Цитата: Аэродромный
        море скоро пустым будет.

        Чет не верится. Сейчас 11 кораблей около Одессы. И никого не боятся.
        1. Макsim
          Макsim
          0
          Сегодня, 18:55
          угу только в открытое море не выходят вдоль береговой линии идут по терводам стран НАТО периодически попадая на мины пятачков. А вот наши балкеры, сухогрузы танкеры спокойно проходят
    2. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +5
      Сегодня, 17:24
      К сожалению пока ЧФ не заслуживает никаких лестных эпитетов после полного своего провала на морском театре военных действий. Сколько еще болезненных ударов с гибелью наших моряков можно пропускать?!!!
  2. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    -2
    Сегодня, 17:21
    Экс-президент Румынии: Россия доминирует в Черном море

    Доминируем, но под прицелом украинских морских беспилотников... Корабли и моряков до жути жалко и что-то нужно делать... Только вот что...??? По моему наши адмиралы и сами этого не знают и находятся в какой то прострации... am
  3. Младший рядовой Ранг пользователя
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 17:29
    К Румынии возникают вопросы, из чьей акватории запускаются англо-украинские беспилотники.
  4. Berkut752 Ранг пользователя
    Berkut752
    -1
    Сегодня, 17:31
    Ой, не расходуйте мне нервы и шо он себе думает. Турция в натЕ. И шо с того ??????????? Не нужно соблюдать ранее подписанных договоров...............................
  5. Уарабей Ранг пользователя
    Уарабей
    -11
    Сегодня, 17:32
    Статья для того, чтобы укротролли порезвились в комментах. Сейчас все отметятся laughing
    1. Nesvoy
      Nesvoy
      +8
      Сегодня, 17:36
      Вот как разтаки на ВО тролей и не много. А вот "охраноты", да же продолжать не буду.
      1. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        -8
        Сегодня, 17:39
        А вы минусы потом посчитайте у "охраноты" и плюсы у троллей. Вот всё на свои места и встанет.
        1. Nesvoy
          Nesvoy
          +5
          Сегодня, 17:45
          А то что "охроната" пишет такую лютую дичь, что да же простым пользователям ВО, до рвотного рефлекса это неприятно читать и поэтому ставят "минуса", вам наверное в голову не приходило?
          1. Уарабей Ранг пользователя
            Уарабей
            -5
            Сегодня, 18:12
            То ли дело постоянное нытьё ципсарей, о том как всё плохо, всё пропало, гипс снимают...клиент уезжает... Изо дня в день...из сообщения в сообщение... Вот это конечно другое. Этому надо плюсануть обязательно. Да. (хотя за такое поведение, где-нибудь в окопе, пристрелили бы провокатора к чертям)
            А на самом деле всё просто. Укроботы тут на работе. И тупо берут количеством и постоянством своего нудежа.
            1. Andobor Ранг пользователя
              Andobor
              0
              Сегодня, 18:29
              Цитата: Уарабей
              А на самом деле всё просто. Укроботы тут на работе. И тупо берут количеством и постоянством своего нудежа.

              Да, может их и не больше, но они на работе, и "охранота " чисто ципсошная лексика украинский юрист Монтян ввел в оборот, шатать вату.
            2. AlexGa Ранг пользователя
              AlexGa
              0
              Сегодня, 19:17
              А на самом деле всё просто.

              Вы правы, здесь все просто, главная задача - это получить рейтинги. Комментаторы- погоны, СМИ - количество просмотров со всеми вытекающими. А об ответственности речи нет.
  6. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +3
    Сегодня, 17:38
    Забавные "скрытые возможности"-этот хрен на знает-сколько у нас ПЛ-в ЧФ?
  7. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    -2
    Сегодня, 17:39
    Экс-президент Румынии: Россия доминирует в Черном море, а у НАТО нет сил для перехвата контроля
    . Очередной экс, бывший... сказал, то, что надо или хотел, фиг их поймёшь...
    Очевидное, румыским властям бодатся с Россией, не сдалось от определения вообще!
  8. Ryaruav Ранг пользователя
    Ryaruav
    +3
    Сегодня, 17:50
    если бы россия доминировала на черном море она бы не потеряла 20% состава флота в том числе новый патрульный корабль который отразил до этого две атаки морскихдронов
  9. Eug Ранг пользователя
    Eug
    +3
    Сегодня, 17:53
    Как по мне - это такое изощренное издевательство. Если бы не погибшие (вечная память), все происходящее напоминало бы анекдоты времен "пятилетки пышных похорон".... только вместо умерших Ген.секов - погибшие корабли...
  10. Dekabrist Ранг пользователя
    Dekabrist
    0
    Сегодня, 18:16
    Поэтому Россию следует рассматривать как силу, которая доминирует в Черном море

    Какой тонкий троллинг!!!
  11. Tim666
    Tim666
    0
    Сегодня, 19:45
    Цитата: Макsim
    угу только в открытое море не выходят вдоль береговой линии идут по терводам стран НАТО периодически попадая на мины пятачков. А вот наши балкеры, сухогрузы танкеры спокойно проходят

    А вот БДК как то не очень спокойно...
  12. Tim666
    Tim666
    0
    Сегодня, 19:46
    Цитата: Andobor
    Цитата: Уарабей
    А на самом деле всё просто. Укроботы тут на работе. И тупо берут количеством и постоянством своего нудежа.

    Да, может их и не больше, но они на работе, и "охранота " чисто ципсошная лексика украинский юрист Монтян ввел в оборот, шатать вату.

    А неципсошных ботов нету?
  13. Tim666
    Tim666
    0
    Сегодня, 19:50
    Цитата: Lev_Russia
    Экс-президент Румынии: Россия доминирует в Черном море

    Доминируем, но под прицелом украинских морских беспилотников... Корабли и моряков до жути жалко и что-то нужно делать... Только вот что...??? По моему наши адмиралы и сами этого не знают и находятся в какой то прострации... am

    Есть идея, нужно переоборудовать все корабли в дистанционно управляемые брандеров, загрузить взрывчаткой по максимуму и отправить на порты противника.

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