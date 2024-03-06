Американский политолог заявил, будто бы цель президента России – превратить Украину в «недееспособное государство-обрубок»

И это цель Путина – превратить Украину в недееспособное государство. Недееспособное государство-обрубок, как я люблю говорить

Очередной западный «эксперт-провидец» высказался по поводу будущего Украины, попутно не забыв выступить с обвинениями в наличии коварных планов в адрес главы российского государства. Впрочем, своего рода «демонизация» Владимира Путина, как и продвижение в обществе образа агрессивной России, только и мечтающей как бы так побыстрее уничтожить своих бывших западных партнеров, в определенных экспертных и уж тем более политических кругах на Западе давно стала привычным делом.На этот раз американский политолог, профессор Чикагского университета, специалист по международным отношениям профессор Джон Миршаймер высказался в интервью в одном из видеоблогов о намерении президента России Владимира Путина не только забрать в состав РФ побольше украинских территорий, но и превратить соседнюю страну в «недееспособное государство». Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, политолог напомнил, что с начала военного конфликта Россия уже приросла четырьмя бывшими украинскими регионами, но останавливаться на этом не намерена.При этом Миршаймер высказал сомнение, что российское руководство стремится «захватить» всю территорию Украины. Главная стратегическая цель Москвы состоит в том, чтобы суверенная Украина осталась на карте Европы, пусть и в сильно купированном виде, но при этом стала недееспособной как государство. Что это означает, американский профессор детально не объяснил, отделавшись эмоционально окрашенными определениями.— считает Миршаймер.Следует отметить, что при этом профессор внимательно следит за выступлениями и публикациями Владимира Путина, стараясь насколько это возможно быть объективным в их интерпретации. Так он вступил в заочную полемику со своими коллегами и западными политиками, которые, ссылаясь на тезисы статьи российского лидера «Об историческом единстве русских и украинцев», вышедшей в июле 2021 года, утверждают, что Путин стремится восстановить Российскую Империю, в том числе включив в нее всю Украину. Миршаймер отмечает, что в этом эссе речь идет как раз о противоположной позиции президента РФ.Недаром статья начинается с напоминания, что русские и украинцы – один народ, единое целое. Более того, Путин называет такую трактовку российско-украинских отношений своим личным убеждением. Другими словами, считает американский политолог, российский президент четко разделяет враждебные РФ силы в лице киевского режима, поддерживаемого Западом, и простых жителей Украины.