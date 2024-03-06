Американский политолог заявил, будто бы цель президента России – превратить Украину в «недееспособное государство-обрубок»

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Американский политолог заявил, будто бы цель президента России – превратить Украину в «недееспособное государство-обрубок»

Очередной западный «эксперт-провидец» высказался по поводу будущего Украины, попутно не забыв выступить с обвинениями в наличии коварных планов в адрес главы российского государства. Впрочем, своего рода «демонизация» Владимира Путина, как и продвижение в обществе образа агрессивной России, только и мечтающей как бы так побыстрее уничтожить своих бывших западных партнеров, в определенных экспертных и уж тем более политических кругах на Западе давно стала привычным делом.

На этот раз американский политолог, профессор Чикагского университета, специалист по международным отношениям профессор Джон Миршаймер высказался в интервью в одном из видеоблогов о намерении президента России Владимира Путина не только забрать в состав РФ побольше украинских территорий, но и превратить соседнюю страну в «недееспособное государство». Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, политолог напомнил, что с начала военного конфликта Россия уже приросла четырьмя бывшими украинскими регионами, но останавливаться на этом не намерена.



При этом Миршаймер высказал сомнение, что российское руководство стремится «захватить» всю территорию Украины. Главная стратегическая цель Москвы состоит в том, чтобы суверенная Украина осталась на карте Европы, пусть и в сильно купированном виде, но при этом стала недееспособной как государство. Что это означает, американский профессор детально не объяснил, отделавшись эмоционально окрашенными определениями.

И это цель Путина – превратить Украину в недееспособное государство. Недееспособное государство-обрубок, как я люблю говорить

— считает Миршаймер.

Следует отметить, что при этом профессор внимательно следит за выступлениями и публикациями Владимира Путина, стараясь насколько это возможно быть объективным в их интерпретации. Так он вступил в заочную полемику со своими коллегами и западными политиками, которые, ссылаясь на тезисы статьи российского лидера «Об историческом единстве русских и украинцев», вышедшей в июле 2021 года, утверждают, что Путин стремится восстановить Российскую Империю, в том числе включив в нее всю Украину. Миршаймер отмечает, что в этом эссе речь идет как раз о противоположной позиции президента РФ.

Недаром статья начинается с напоминания, что русские и украинцы – один народ, единое целое. Более того, Путин называет такую трактовку российско-украинских отношений своим личным убеждением. Другими словами, считает американский политолог, российский президент четко разделяет враждебные РФ силы в лице киевского режима, поддерживаемого Западом, и простых жителей Украины.
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30 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 17:51
    «Недееспособное государство-обрубок» —

    ***
    — Как-то так ...
    ***
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 18:28
      И это цель Путина – превратить Украину в недееспособное государство.

      Как зачем...??? Вы пытаетесь ослабить нас, а мы вас... Вот это недееспособное государство и сажайте на свою похудевшую шею... А вдруг обломится... Оно может и недееспособное, но очень прожорливое... am
  2. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +3
    Сегодня, 17:53
    Не должно быть больше никакой ук-роины на планете Земля!Забирать придётся всю ук-роину обратно в Россию иначе она фрагментами,но станет частью натовщины,чего нельзя допускать!
    1. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      -1
      Сегодня, 18:29
      Ну можно оставить один город с землей в пару километров от города, хохмы ради.
    2. МБРШБ Ранг пользователя
      МБРШБ
      -1
      Сегодня, 19:05
      Бережливый сами поедете туда, украинцев перевоспитывать? У меня вот желания нет. Себе (в Россию) нужно забирать только то, где наших больше половины. В остальной части ставить медведчуков на царство. Нет у нас лишнего персонала для оккупации всей Окраины лет 20-30!
      1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
        S.K.Vichyakow
        -1
        Сегодня, 19:23
        Я лично надеюсь, что все украинствующие к тому времени смотаются за пределы бывшей территории УССР.
        1. МБРШБ Ранг пользователя
          МБРШБ
          0
          Сегодня, 19:32
          S.K.Vichyakow Они может и рады смотаться в ЕС, но денег у них нет. Всё, что у них есть -- это жильё вна Украине. И таких большинство. Самые молодые, умные и работящие смылись еще раньше.
          По-любому получаем озлобленное русофобское население, как "бонус" к территории. Даже в "нашем" Херсоне ВСУ с цветами встречали, когда мы оттуда отступили. Делаем выводы...
          1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
            S.K.Vichyakow
            -1
            Сегодня, 19:39
            Все цветоносы из Херсона уже или в могиле, в связи с принудительным набором в армию, или поняли что из себя представляет эта украинская армия. И большинство из них уже не хочет в Украину.
  3. ВАМ Ранг пользователя
    ВАМ
    +1
    Сегодня, 17:53
    В недогосударство окраину превратили янки и гейропа, причём достаточно давно. Но надо всё на кого то свалить, по старой традиции.
  4. Аль Манах Ранг пользователя
    Аль Манах
    -5
    Сегодня, 17:54
    Миршаймер высказал сомнение, что российское руководство стремится «захватить» всю территорию Украины.

    Даже из-за лужи невооружённым глазом видна тяга кое-кого к договорнякам.
  5. Ryaruav Ранг пользователя
    Ryaruav
    +1
    Сегодня, 17:54
    а миршаймеру не хочется переселиться из сша на землю обетованную и защищать ее со всей еврейской доблестью
  6. Лешак Ранг пользователя
    Лешак
    +2
    Сегодня, 17:56
    А разве Украина, в нынешнем виде, дееспособное государство?
    Американский политолог, профессор Чикагского университета, специалист по международным отношениям профессор Джон Миршаймер глубоко ошибается в дееспособности Украины.
    1. хрыч Ранг пользователя
      хрыч
      -1
      Сегодня, 18:05
      Цитата: Лешак
      А разве Украина, в нынешнем виде, дееспособное государство?

      И самый обрубок и есть. Т.е. мистер Очевидность этот Миршаймер
  7. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:56
    Американский политолог заявил, будто бы цель президента России – превратить Украину в «недееспособное государство-обрубок»
    Краина, это НАШЕ ПРОСТРАНСТВО, НАША ЗЕМЛЯ!!! А полосатики пошли наф или ещё дальше, если сразу не дошло.
    1. МБРШБ Ранг пользователя
      МБРШБ
      0
      Сегодня, 18:59
      rocket757 наша земля та, где стоит наша нога. А лозунги можно сколько угодно декларировать. Толку-то...
  8. Mishka78 Ранг пользователя
    Mishka78
    -2
    Сегодня, 18:00
    По-моему Путин сам не знает что хочет Путин. Плывёт куда кривая вывезет в этом всём блудняке..
    Адекватных целей странной операции не заявлено, денацификация и демилитаризация это просто сотрясание воздуха.
    Что удастся, то и откусим. А там и объявят победу и достижение всех целей СВО. Соловей, Кисель и прочие Симоняны лохторату обоснуют.
    1. МБРШБ Ранг пользователя
      МБРШБ
      +2
      Сегодня, 18:56
      Цитата: Mishka78
      Что удастся, то и откусим. А там и объявят победу и достижение всех целей СВО. Соловей, Кисель и прочие Симоняны лохторату обоснуют.

      Убежден, что именно так и будет. Не видно ничего, что бы указывало на обратное. Никто особо никуда не торопится. Живем по расписанию мирного времени (кроме приграничных областей).
      1. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        -2
        Сегодня, 19:06
        Цитата: МБРШБ
        Живем по расписанию мирного времени

        А Вам (вот лично Вам) прям хочется жить по военному расписанию?
        1. МБРШБ Ранг пользователя
          МБРШБ
          +1
          Сегодня, 19:15
          Тарелка разумеется, не хочется. Но ради ускорения СВО, готов потерпеть некоторые тяготы и лишения. И другие обязаны это делать, пока на ЛБС ежедневно гибнут наши люди. В принципе, и сейчас что-то похожее на мобилизацию гражданского населения идет, но уж очень криво-косо. Например, мы увеличили финансирование из нашего кармана на оборону, но "размазали" нагрузку равномерно на всех. А пока "толтый сохнет, тонкий сдохнет".
  9. C-Real Ранг пользователя
    C-Real
    -1
    Сегодня, 18:01
    Хорошая цель, одобряю.
  10. Я свой Ранг пользователя
    Я свой
    +2
    Сегодня, 18:01
    . цель Путина – превратить Украину в недееспособное государство.

    Это государство 33 года недееспособное. С момента его образования. Недееспособное и потому очень опасное. Смирительная рубаха там по многим плачет. Особенно в вышиванках которые
  11. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 18:03
    Пока вашими усилиями Украина превратилась в «недееспособное государство-обрубок» tongue
  12. Пленник Ранг пользователя
    Пленник
    0
    Сегодня, 18:06
    Хорошая цель. Только США и еСС это уже сделали.
  13. rusich Ранг пользователя
    rusich
    0
    Сегодня, 18:11
    А когда страна 404 была дееспособной. Она всегда была нахлебником
  14. Фокусник Гудвин Ранг пользователя
    Фокусник Гудвин
    +1
    Сегодня, 18:14
    Так и есть. Не должно быть никакой Украины. Не захотели быть Украиной, значит и не надо. Не заслужили.
  15. arhitroll Ранг пользователя
    arhitroll
    0
    Сегодня, 18:33
    Россия капиталистическая страна. Либо освободить либо Мексику сделать. Вообще укры сами подставились...
  16. _DD_ Ранг пользователя
    _DD_
    -1
    Сегодня, 18:43
    Все правильно, отрезать от моря и сделать страну - загончик для зигующих бендерохряков где нибудь в районе Львова

    Остальное добрая Европа доделает
  17. МБРШБ Ранг пользователя
    МБРШБ
    0
    Сегодня, 18:46
    Очередной западный «эксперт-провидец» высказался по поводу будущего Украины...

    А что не так сказал эксперт? Статья в форме фельетона написана, а ведь ничего противоречащего здравому смыслу и текущей фактуре эксперт не сказал.
    Только вот мало "стремиться", нужно еще и действовать. Это я про Верховодного.
  18. nik-mazur Ранг пользователя
    nik-mazur
    +1
    Сегодня, 19:01
    И это цель Путина – превратить Украину в недееспособное государство. Недееспособное государство-обрубок, как я люблю говорить

    Спасибо, Кэп!
    А вообще, этот политолог, профессор Чикагского университета, специалист по международным отношениям так говорит, как будто превратить Украину в недееспособное государство-обрубок – это что-то плохое.
  19. Dart2027 Ранг пользователя
    Dart2027
    0
    Сегодня, 19:44
    в том, чтобы суверенная Украина осталась на карте Европы, пусть и в сильно купированном виде, но при этом стала недееспособной как государство
    Останется только Львовская область.

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