В Варшаве происходят столкновения между фермерами и полицией, несколько протестующих ворвались в здание Сейма

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В Варшаве происходят столкновения между фермерами и полицией, несколько протестующих ворвались в здание Сейма

Сегодня в Варшаве польские фермеры вступили в стычки с полицией. Об этом сообщает местная пресса, публикуя кадры с места событий.

По сообщению польских источников, несколько протестующих ворвались в здание Сейма (польского парламента). Но их уже задержали полицейские. Стражи порядка были вынуждены применить против фермеров слезоточивый газ. В свою очередь, протестующие аграрии бросают в полицейских яйца, факелы и брусчатку.

Между тем, на подъездах к Варшаве сосредоточилось большое количество единиц сельскохозяйственной техники. Из-за этого было затруднено движение в окрестностях польской столицы. Власти заявили о том, что не пропустят трактора и другую технику фермеров в Варшаву.


Протесты сельскохозяйственных производителей продолжаются в стране уже несколько недель. Фермеры выступают против отказа от «зеленого курса» и выражают несогласие с концепцией сельскохозяйственной политики Евросоюза, разделяемой польским правительством.


Как известно, Евросоюз выступает за внедрение новых методов ведения сельского хозяйства, а фермеры считают, что это очень сильно ударит по аграрному сектору и их благосостоянию в целом.

Организаторы протестов утверждают, что в перспективе в них могут принять участие до 150 тысяч фермеров. Кроме того, польские аграрии выступают против возможного транзита украинского зерна через территорию Польши, поскольку это, по их мнению, может привести к падению доходов местных сельскохозяйственных производителей. Долгое время фермеры блокировали в связи с этим пункты пропуска на украинской границе.
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    14 комментариев
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    1. Сергей Викторович Королев Ранг пользователя
      Сергей Викторович Королев
      +6
      Сегодня, 17:47
      В свое время именно польская солидарность развалила СЭВ и СССР. Бог в помощь.
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +1
        Сегодня, 17:50
        Надеюсь они не скажут что это Петров и Баширов виноваты.
        1. frruc Ранг пользователя
          frruc
          0
          Сегодня, 18:05
          ......может привести к падению доходов местных сельскохозяйственных производителей.

          Люди (фермеры) не сидят сложа руки, вышли на улицы, чтобы защитить свой бизнес. Сразу вспомнились польские яблоки, картошка . Получается, у нас давали "зеленый свет" иноземному производителю, в ущерб собственному. Чем у нас и занимались на протяжении десятков лет.
      2. Павел_Свешников Ранг пользователя
        Павел_Свешников
        0
        Сегодня, 18:28
        ССР развалил лично Горбачев. Причем целе направленно. И хоть поляки нам не братья, но истина дороже.
      3. Андрей из Челябинска Ранг пользователя
        Андрей из Челябинска
        0
        Сегодня, 18:57
        Цитата: Сергей Викторович Королев
        В свое время именно польская солидарность развалила СЭВ и СССР.

        Давайте не будем уподобляться полякам и тем украинцам, у которых во всем русские виноваты. Поляков можно обвинять во многом, но уж в развале СССР они никак не виновны
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 17:53
      В Варшаве происходят столкновения между фермерами и полицией, несколько протестующих ворвались в здание Сейма
      . Орбана!!! Мне тут на днях доказывал, что гейропа правовое пространство и конфликты между сторонами решаются в правовом поле!
      Ах да, это ж про немецкие профсоюзы, ЭТО ДРУГОЕ!
    3. stelltok Ранг пользователя
      stelltok
      0
      Сегодня, 17:58
      Евросоюз выступает за внедрение новых методов ведения сельского хозяйства, а фермеры считают, что это очень сильно ударит по аграрному сектору и их благосостоянию в целом.

      Ну вообще-то, да.
      Действительно ЕС выступает за ведение новых методов с/х, при этом эти новые методы, ухудшат состояние фермеров.
      В Нидерландах тоже фермеры бастовали из за этого.
    4. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 18:01
      Да какие-"яйца, факелы и брусчатка"-навозом-навозом надо laughing
      1. Александр О.
        Александр О.
        0
        Сегодня, 19:19
        Явно опечатка. Не факелы , а фекалы)))
    5. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      0
      Сегодня, 18:04
      Зачистка сельхоза ес для американского продовольствия в самом разгаре. А что вы хотите, надо американских фермеров поддержать, вы тут лишние
      1. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 18:20
        Сельхоз в ЕС дотационный. Достаточно лишь немного урезать дотации и начать завозить более дешевую продукцию с третьих стран (американское зерно с Украины), чтобы народ прозрел и понял, что в следующем году он ничего на своем фермерстве не заработает. При этом напрягают польскую экономику закупкой корейских танков. Надеюсь у поляков не заглохнет как у французских желтых жилетов.
    6. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 18:40
      А как они мечтали о совсем другом штурме- в Москве.А оно во как Петрович!?Немецкие ,французские фермеры берите пример с поляков.
    7. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      +1
      Сегодня, 18:42
      Сегодня в Варшаве польские фермеры вступили в стычки с полицией. Об этом сообщает местная пресса, публикуя кадры с места событий.
      Протесты сельскохозяйственных производителей продолжаются в стране уже несколько недель. Фермеры выступают против отказа от «зеленого курса» и выражают несогласие с концепцией сельскохозяйственной политики Евросоюза, разделяемой польским правительством.
      Битва за урожай ! Полиции с урожаем или урожая с полицией ?! Лишь бы только польские пожарники таки потушили пожар отогнав урожай от полиции или полицию от урожая ... Следуя польской ментальности ... wassat wassat wassat
    8. Dart2027 Ранг пользователя
      Dart2027
      0
      Сегодня, 19:47
      Очень хорошо. И побольше, побольше.

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