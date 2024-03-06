В Варшаве происходят столкновения между фермерами и полицией, несколько протестующих ворвались в здание Сейма
Сегодня в Варшаве польские фермеры вступили в стычки с полицией. Об этом сообщает местная пресса, публикуя кадры с места событий.
По сообщению польских источников, несколько протестующих ворвались в здание Сейма (польского парламента). Но их уже задержали полицейские. Стражи порядка были вынуждены применить против фермеров слезоточивый газ. В свою очередь, протестующие аграрии бросают в полицейских яйца, факелы и брусчатку.
Между тем, на подъездах к Варшаве сосредоточилось большое количество единиц сельскохозяйственной техники. Из-за этого было затруднено движение в окрестностях польской столицы. Власти заявили о том, что не пропустят трактора и другую технику фермеров в Варшаву.
Протесты сельскохозяйственных производителей продолжаются в стране уже несколько недель. Фермеры выступают против отказа от «зеленого курса» и выражают несогласие с концепцией сельскохозяйственной политики Евросоюза, разделяемой польским правительством.
Как известно, Евросоюз выступает за внедрение новых методов ведения сельского хозяйства, а фермеры считают, что это очень сильно ударит по аграрному сектору и их благосостоянию в целом.
Организаторы протестов утверждают, что в перспективе в них могут принять участие до 150 тысяч фермеров. Кроме того, польские аграрии выступают против возможного транзита украинского зерна через территорию Польши, поскольку это, по их мнению, может привести к падению доходов местных сельскохозяйственных производителей. Долгое время фермеры блокировали в связи с этим пункты пропуска на украинской границе.
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