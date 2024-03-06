В Варшаве происходят столкновения между фермерами и полицией, несколько протестующих ворвались в здание Сейма

Сегодня в Варшаве польские фермеры вступили в стычки с полицией. Об этом сообщает местная пресса, публикуя кадры с места событий.По сообщению польских источников, несколько протестующих ворвались в здание Сейма (польского парламента). Но их уже задержали полицейские. Стражи порядка были вынуждены применить против фермеров слезоточивый газ. В свою очередь, протестующие аграрии бросают в полицейских яйца, факелы и брусчатку.Между тем, на подъездах к Варшаве сосредоточилось большое количество единиц сельскохозяйственной техники. Из-за этого было затруднено движение в окрестностях польской столицы. Власти заявили о том, что не пропустят трактора и другую технику фермеров в Варшаву.Протесты сельскохозяйственных производителей продолжаются в стране уже несколько недель. Фермеры выступают против отказа от «зеленого курса» и выражают несогласие с концепцией сельскохозяйственной политики Евросоюза, разделяемой польским правительством.Как известно, Евросоюз выступает за внедрение новых методов ведения сельского хозяйства, а фермеры считают, что это очень сильно ударит по аграрному сектору и их благосостоянию в целом.Организаторы протестов утверждают, что в перспективе в них могут принять участие до 150 тысяч фермеров. Кроме того, польские аграрии выступают против возможного транзита украинского зерна через территорию Польши, поскольку это, по их мнению, может привести к падению доходов местных сельскохозяйственных производителей. Долгое время фермеры блокировали в связи с этим пункты пропуска на украинской границе.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»