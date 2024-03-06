В Бердянске Запорожской области в результате теракта погибла член избиркома

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В Бердянске Запорожской области в результате теракта погибла член избиркома

В городе Бердянск Запорожской области в результате теракта погибла член участковой избирательной комиссии. По данным регионального управления Следственного комитета России, установленное террористами взрывное устройство сработало, когда девушка села в салон своего автомобиля.

Потерпевшая была доставлена в больницу, однако врачам не удалось ее спасти. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Погибшая была членом избирательной комиссии с правом решающего голоса.



Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал взрыв в Бердянске спланированным терактом и заверил, что произошедшее не помешает волеизъявлению в регионе.

Спецслужбы киевского режима поразительно точно копируют методы самых отпетых террористов, устраивающих диверсии против мирного населения. Оказавшись неспособными победить на поле боя, украинские нацисты прибегают к откровенно террористическим методам, обстреливая населенные пункты, устраивая диверсии против мирных жителей и т.д. Таким образом, киевский режим проявляет свою откровенно террористическую сущность.

Основная деятельность украинских спецслужб заключается в организации и осуществлении терактов на территории России. При этом отмечается, что чаще всего активность украинских террористов проявляется на территории освобожденных российской армией регионов.
  • Следственный комитет РФ
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7 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mazunga Ранг пользователя
    Mazunga
    +1
    Сегодня, 18:10
    поймают суд тюрячка а там амнюха ко дню бухгалтера годишко спишут так и оттопчет срок а вешали бы при попытке бегства количество желающих приобщится к диверсионной работе бы резко поубавилась вся бандеровня которой по 25 давали или по пятнашке в итоге до 53 года и откинулась некоторые потом совхозами руководили))
  2. МБРШБ Ранг пользователя
    МБРШБ
    +1
    Сегодня, 18:12
    Пришла пора эскалировась СВО. Надеюсь, всё решится еще в этом году. Ну, по крайней мере, Большое наступление, о котором так часто говорили все, кому не лень, не миф.
  3. Дед-дилетант Ранг пользователя
    Дед-дилетант
    +1
    Сегодня, 18:27
    Таким образом, киевский режим проявляет свою откровенно террористическую сущность.

    Я не понимаю, почему террористов не называют террористами. Официально. Какого лешего режим клоуна не признан нашими властями террористическим? А страны, помогающие этому режиму, не названы пособниками терроризма, со всеми вытекающими. Вот мой основной вопрос к нашему руководству. Я сразу признал то, что СВО - это правильно. Да, наше правительство играет в долгую, но играет абсолютно верно.
    А вот если враг показывает раз за разом свою террористическую сущность, но его не признают террористом официально - это мне не понятно.
    1. мордвин 3 Ранг пользователя
      мордвин 3
      +1
      Сегодня, 19:05
      Цитата: Дед-дилетант
      Я не понимаю, почему террористов не называют террористами. Официально.

      Как бы нас террористами бы не обозвали.
  4. Яро Полк Ранг пользователя
    Яро Полк
    +1
    Сегодня, 18:36
    какой-то сюр смотреть на взорванную Таврию (авто)...бандерафашистами.
  5. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +2
    Сегодня, 18:50
    Это наша доброта выходит нам жертвами!Воевать,даже если это сво а не война нужно жёстко,даже жестоко!
  6. wladimirjankov Ранг пользователя
    wladimirjankov
    +1
    Сегодня, 18:55
    С террористами и убийцами надо бороться жестко и без сантиментов. Так как это делают евреи.

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