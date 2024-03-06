Зеленский признал якобы имевший место факт удара ВС РФ по Одессе во время визита греческой делегации
Президент Украины Владимир Зеленский лично прокомментировал появившуюся ранее информацию о том, что российская армия якобы ударила ракетой по Одессе в тот момент, когда в городе находились он сам и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. До последнего момента официальных комментариев с украинской стороны не было.
Первыми об ударе по Одессе сообщили греческие издания. Они опубликовали информацию о том, что удар якобы наносился по тому месту, где находились кортеж Зеленского и греческая делегация во главе с премьер-министром страны. При этом, по утверждению греческих СМИ, из состава национальной делегации никто не пострадал.
Первое время украинские власти данную информацию не комментировали, но затем, вероятно, наступил следующий этап сценария данной провокации. С заявлением выступил сам Зеленский. Он признал, что во время взрыва находился в порту Одессы вместе с греческим премьер-министром.
Глава киевского режима утверждает, будто бы в результате удара есть и погибшие, и раненые. В привычном для себя духе обвинений в адрес России, Зеленский заявил, что «им всё равно, куда бить». Как и предполагалось, история с ракетным ударом по Одессе может оказаться провокацией с целью настроить западные страны на дальнейшее усиление военной помощи киевскому режиму.
Ведь получается, если следовать украинской версии, в Одессе в этот день едва не погиб и сам премьер-министр Греции – страны-участницы Североатлантического альянса. Не исключено, что на это тоже будет делать упор украинская и западная пропаганда, пытаясь манипулировать общественным мнением в Европе.
Позже с комментарием по поводу удара по городу выступил и глава греческого правительства Кириакос Мицотакис. Он тоже признал факт нанесения удара.
- заявил премьер-министр Греции.
Российские власти факт нанесения ракетного удара по Одессе не признают, по крайней мере, официальной информации об этом пока не публиковалось.
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