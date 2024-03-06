Зеленский признал якобы имевший место факт удара ВС РФ по Одессе во время визита греческой делегации

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Зеленский признал якобы имевший место факт удара ВС РФ по Одессе во время визита греческой делегации

Президент Украины Владимир Зеленский лично прокомментировал появившуюся ранее информацию о том, что российская армия якобы ударила ракетой по Одессе в тот момент, когда в городе находились он сам и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. До последнего момента официальных комментариев с украинской стороны не было.

Первыми об ударе по Одессе сообщили греческие издания. Они опубликовали информацию о том, что удар якобы наносился по тому месту, где находились кортеж Зеленского и греческая делегация во главе с премьер-министром страны. При этом, по утверждению греческих СМИ, из состава национальной делегации никто не пострадал.



Первое время украинские власти данную информацию не комментировали, но затем, вероятно, наступил следующий этап сценария данной провокации. С заявлением выступил сам Зеленский. Он признал, что во время взрыва находился в порту Одессы вместе с греческим премьер-министром.

Глава киевского режима утверждает, будто бы в результате удара есть и погибшие, и раненые. В привычном для себя духе обвинений в адрес России, Зеленский заявил, что «им всё равно, куда бить». Как и предполагалось, история с ракетным ударом по Одессе может оказаться провокацией с целью настроить западные страны на дальнейшее усиление военной помощи киевскому режиму.

Ведь получается, если следовать украинской версии, в Одессе в этот день едва не погиб и сам премьер-министр Греции – страны-участницы Североатлантического альянса. Не исключено, что на это тоже будет делать упор украинская и западная пропаганда, пытаясь манипулировать общественным мнением в Европе.

Позже с комментарием по поводу удара по городу выступил и глава греческого правительства Кириакос Мицотакис. Он тоже признал факт нанесения удара.

Уже в самом конце мы услышали звук сирен и взрывы, которые были очень близки от нас. Мы не успели пойти в защищенное место, это очень впечатляющий опыт

- заявил премьер-министр Греции.

Российские власти факт нанесения ракетного удара по Одессе не признают, по крайней мере, официальной информации об этом пока не публиковалось.
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    37 комментариев
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    1. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      +3
      Сегодня, 18:06
      Походу англосаксы пытаются убрать, если под замес попадет еще и грек, хуже не будет, зеля все равно уже не жилец, так, срок дохаживает по земле. Все равно грохнути
      1. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        +5
        Сегодня, 18:13
        Если наши не стреляли, значит нагло саксы, действительно затеяли провокацию. Но если б даже и грохнули обоих, а не фига ездить туда где идут боевые действия. Приглашай зелю к себе. Скорее всего придумано напугать грека, что бы Российскую технику передал всукам.
        1. frruc Ранг пользователя
          frruc
          +1
          Сегодня, 19:08
          Зелик от удара дорогущей ракеты не сдохнет, слишком много чести. Тихо удавят где-нибудь в сортире пеньковой веревкой или захлебнется .
      2. vasyliy1 Ранг пользователя
        vasyliy1
        +1
        Сегодня, 18:23
        Скорее всего англосаксы ему черную метку показали. Через пару месяцев ведь уже будет нелигитимный, сделал свое дело и в утиль, а на Россию это и повесят.
      3. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +2
        Сегодня, 18:37
        Сдаётся мне что на Украине сейчас и среди местных аборигенов много желающих отправить "великого еврея" к не менее "великим" предкам. yes
      4. Андрей из Челябинска Ранг пользователя
        Андрей из Челябинска
        +5
        Сегодня, 18:48
        Цитата: Uprun
        Походу англосаксы пытаются убрать

        Пытались бы - убрали. Наверняка, наши просто долбили что-то в Одессе, никто, конечно, ни в какие кортежи не целился, удары наносились совсем по другим целям. Ну и кое-кто решил на этом попиариться
        1. Арка Ранг пользователя
          Арка
          +1
          Сегодня, 19:00
          Не соглашусь. Точнее согласен частично. В том что пока зачищать не хотели, но картинку уже готовят. Накроют клоуна, с последующим рыданием о "жертве агрессии" и введением следующей марионетки. Так сказать фильм Полански "использованные изделия #2 выбрасывают".
          1. Андрей из Челябинска Ранг пользователя
            Андрей из Челябинска
            +1
            Сегодня, 19:08
            Цитата: Арка
            том что пока зачищать не хотели, но картинку уже готовят.

            А вот это да, это вполне может быть вариант. Типа того что "По Зеленскому промахнулись в Одессе, но не промахнулись в...."
        2. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
          S.K.Vichyakow
          -1
          Сегодня, 19:11
          Долбанули Искандером по награждённым Зеленским, до этого, военным из ССО Украины. Зе уехал, а те-то остались.
      5. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        0
        Сегодня, 18:48
        По такой цели наши бы били не одной ракетой,и уж точно не промазали бы!!!
    2. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +7
      Сегодня, 18:07
      По идее после таких заявлений надо долбануть по банковской, после чего заявить, что мы вот так бьём. А в Одессе у вас кондиционер хлопнул
    3. Dimy4 Ранг пользователя
      Dimy4
      +1
      Сегодня, 18:08
      Было бы прекрасно если бы было правдой, но не знаю.
      1. Лешак Ранг пользователя
        Лешак
        +1
        Сегодня, 18:18
        hi Было бы прекрасно если бы попали и по греко экскурсанту и по наркоше.
        А раз не попали значит и не было нашего удара. request
        Как говорят нагличане - аномалия.
        1. кредо Ранг пользователя
          кредо
          0
          Сегодня, 18:47
          ...Уже в самом конце мы услышали звук сирен и взрывы, которые были очень близки от нас. Мы не успели пойти в защищенное место, это очень впечатляющий опыт - заявил премьер-министр Греции...

          Видите как грек возбудился, что даже назвал это "впечатляющим опытом".
          Большинство нормальных людей пугаются и переживают за свою жизнь, а этот греческий недоносок видно возбудился, а может у него на этой почве и эрекция произошла. fool
          1. Кот Александрович Ранг пользователя
            Кот Александрович
            0
            Сегодня, 19:38
            Потому и возбудился, что стреляли-то по нему ТУРКИ!!!
    4. Бывший солдат Ранг пользователя
      Бывший солдат
      +5
      Сегодня, 18:09
      Ракету жалко..........
    5. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      +6
      Сегодня, 18:10
      В греческом зале,в греческом зале. . .хнида блеклая. . . winked
    6. MaxKruh Ранг пользователя
      MaxKruh
      +2
      Сегодня, 18:15
      Да живой он,уже заявление сделал,дешевый спектакль устроил.
      1. Харитon Ранг пользователя
        Харитon
        0
        Сегодня, 19:27
        В 11.40 мск Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе г. Одессы, в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
    7. Павел_Свешников Ранг пользователя
      Павел_Свешников
      +3
      Сегодня, 18:18
      Отлично, что там был греческий президент. Может быть эта западная шобла перестанет по окраине шастать. Хотя Подоляка писал, что наши знали что Зеля будет там и ударили в то время когда он уже успел смыться. Типа Зеля для нас хорош тем, что помогает быстрее утилизировать Украину. Но что-то я вижу, что после ликвидации Зели там начнется грызня за власть и они утилизируются в разы быстрее и с меньшими затратами, чем сейчас.
      1. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
        БЭТ-МЕНТ
        0
        Сегодня, 19:16
        Согласен, это безобразие какое то, все эти визиты давно надо заканчивать. По Зеленскому тоже согласен, начнется анархия и грызня за власть.
      2. Dart2027 Ранг пользователя
        Dart2027
        0
        Сегодня, 19:42
        Но что-то я вижу, что после ликвидации Зели там начнется грызня за власть

        Хозяева не позволят.
    8. Дед-дилетант Ранг пользователя
      Дед-дилетант
      +4
      Сегодня, 18:19
      1. Если бы наши действительно хотели ликвидировать клоуна, то ликвидировали бы.
      2. То, что это провокация, ясно даже ежу. Я спрашивал. smile
      3. Грек испугался, или нет?.. На самом деле наши даже по Киеву не били, когда туда таскались как бюрократы из ЕС и США, так и НАТОвцы. На мой взгляд провокация неудачная, от слова - совсем.
    9. AlexGa Ранг пользователя
      AlexGa
      +1
      Сегодня, 18:26
      А что там греки отказались поставлять??? Вроде С-300. Вот поэтому их премьера и пугают.
    10. Андрей Карабанов Ранг пользователя
      Андрей Карабанов
      +2
      Сегодня, 18:35
      Много шума, а толку нет совсем.
    11. МБРШБ Ранг пользователя
      МБРШБ
      0
      Сегодня, 18:41
      Когда уже этого Зеленого Клопа прихлопнем? Или партнеры не разрешили?
    12. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 18:41
      Кому выгодно???
      Нам то пофиг, какой зелебобик будет рулить, командовать все равно будут из за океяна... хотя, зелебобик даже удобнее, в некоторых аспектах. Предсказуем, дурной совсем и никого умного рядом с собой не потерпит, а это для нас, все же плюс... следующий будет ещё хуже.
    13. mavrus Ранг пользователя
      mavrus
      0
      Сегодня, 18:43
      Цитата: MaxKruh
      Да живой он,уже заявление сделал,дешевый спектакль устроил.

      100% зеля греку спектакль устроил. Не мог греческий премьер в Одессу притащиться, чтобы наши об этом не знали.
      1. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        0
        Сегодня, 18:49
        А в чем проблема убить греческого премьера который притащился в Одессу?
        Международный скандал?
        Санкции введут?
        Греки объявят нам войну?
    14. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      +1
      Сегодня, 18:49
      Неужели хоть пытались его убить?
      Нет, вряд ли
      Слишком хорошо было бы
    15. borisvt Ранг пользователя
      borisvt
      0
      Сегодня, 18:49
      ..Мы не успели пойти в защищенное место, это очень впечатляющий опыт
      Приезжай почаще, еще не так впечатлишься, искатель адреналина wassat
      Пора нам плотнее бомбить этих недоношеных политтуристов am
    16. Черноречье Ранг пользователя
      Черноречье
      0
      Сегодня, 19:02
      А почему бы и не ударить. Ездит всякая шушера что денег даёт и оружие клоуну на убийство наших граждан. Всю шваль крошить надо приезжающую и самого клоуна кровавого пора на атомы расщипить.
    17. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      0
      Сегодня, 19:14
      Ехал грека через реку, видит грека в реке рак, Сунул грека руку в реку, рак за руку грека цап!
    18. avdkrd Ранг пользователя
      avdkrd
      0
      Сегодня, 19:17
      Так собственно говоря, так себе провокация. На самом деле странно, что российская армия не наносит ударов по административному Киеву. Рада умудряется собираться и к тому же принимать официальные визиты. От тезисов, что Зелинский хочет кого-то настроить против России, уже тошнит. Его самого "настраивают", он полностью управляемая фигура, а вот официальные лица Греции, прибыв к нему с визитом, совершенно не заслуживают уважения и моратория на обстрел.
    19. BAI Ранг пользователя
      BAI
      +1
      Сегодня, 19:26
      Если про этот удар признают, а про другие молчат, значит все остальные тревоги во время высокопоставленных экскурсий - фикции?
      Надо было бить по Киеву, когда там все европейские ушлепки собрались, по случаю юбилея госпереворота
    20. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
      Сергей Prutkov55
      0
      Сегодня, 19:30
      Версия одна. Унтер офицерская вдова сама себя высекла. На него не покушаются потому что он ноль без палочки. Сам взорвал мусорный бак и раскричался как ....на базаре. А все для чего ? "Дайте С 300. " Которые завалялись у Греции.
    21. Алексей 1805 Ранг пользователя
      Алексей 1805
      0
      Сегодня, 19:48
      Надо было по Киеву долбануть тогда, когда там Байден был, и тогда когда этот русский город посещали политики враги России. Уже привыкли бы тому, что не фига на русскую окраину им ездить...

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