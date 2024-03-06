Депутат Рады заявила о критической нехватке средств на строительство фортификационных сооружений на Украине

Фактически все говорят о том, что денег на строительство фортификаций критически не хватает, они не были выделены, и строится все не так, как должно строиться

В настоящее время Украина сталкивается с очень серьезным дефицитом средств на строительство укреплений и оборонительных сооружений. С таким заявлением выступила депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар.По словам депутата, вопрос о строительстве фортификационных сооружений неоднократно поднимался на самом высоком уровне – и президентом Украины Владимиром Зеленским, и Советом национальной безопасности и обороны. Однако ни к каким реальным изменениям эти обсуждения «в верхах», судя по всему, не привели.- написала депутат Рады в социальной сети.Политик отмечает, что из-за отступления под Авдеевкой ситуация на фронте стала «катастрофической». На Артемовском направлении войска отходят в Часов Яр, но там укрепления очень слабые, поскольку строились они еще в 2015 году, без учета существующих современных рисков. Кстати, ранее о слабости оборонительной линии в городе Часов Яр рассказывали и сами украинские военнослужащие.Примечательно, что ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль называл довольно серьезную сумму, якобы выделенную властями страны на строительство фортификационных сооружений. Он утверждал, будто бы только в 2024 году на эти цели Украина выделила более 20 миллиардов гривен, то есть около 525,6 миллиона долларов.