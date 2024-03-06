Депутат Рады заявила о критической нехватке средств на строительство фортификационных сооружений на Украине

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Депутат Рады заявила о критической нехватке средств на строительство фортификационных сооружений на Украине

В настоящее время Украина сталкивается с очень серьезным дефицитом средств на строительство укреплений и оборонительных сооружений. С таким заявлением выступила депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар.

По словам депутата, вопрос о строительстве фортификационных сооружений неоднократно поднимался на самом высоком уровне – и президентом Украины Владимиром Зеленским, и Советом национальной безопасности и обороны. Однако ни к каким реальным изменениям эти обсуждения «в верхах», судя по всему, не привели.



Фактически все говорят о том, что денег на строительство фортификаций критически не хватает, они не были выделены, и строится все не так, как должно строиться

- написала депутат Рады в социальной сети.

Политик отмечает, что из-за отступления под Авдеевкой ситуация на фронте стала «катастрофической». На Артемовском направлении войска отходят в Часов Яр, но там укрепления очень слабые, поскольку строились они еще в 2015 году, без учета существующих современных рисков. Кстати, ранее о слабости оборонительной линии в городе Часов Яр рассказывали и сами украинские военнослужащие.

Примечательно, что ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль называл довольно серьезную сумму, якобы выделенную властями страны на строительство фортификационных сооружений. Он утверждал, будто бы только в 2024 году на эти цели Украина выделила более 20 миллиардов гривен, то есть около 525,6 миллиона долларов.
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    19 комментариев
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    1. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +2
      Сегодня, 18:19
      Да сколько не дай, всё равно разворуют. Не в коня корм. Но поклянчить святое, а вдруг дадут, урвать хоть на последок.
      1. poquello Ранг пользователя
        poquello
        0
        Сегодня, 18:38
        Цитата: ВАМ
        Да сколько не дай

        "на эти цели Украина выделила более 20 миллиардов гривен, то есть около 525,6 миллиона долларов."
        ух ты, 525 долларовых миллионеров ))))))))))))))))
        1. Shurik70 Ранг пользователя
          Shurik70
          +1
          Сегодня, 19:20
          Забавно.
          После того, как "контрнаступ" провалился, на Украине и Западе заговорили про "глубоко эшелонированную оборону"
          Как русские после Авдеевки стали идти вперёд, то на Западе "неожиданно" решили посмотреть на спутниковые снимки этой обороны. И вот "внезапно" выяснили, что она состоит из отдельных окопов, даже не соединённых друг с другом.
          То есть то, что сделали сами солдаты для себя лично, с помощью лопатки.
          И вот только после того, как про это рассказали западные СМИ, на Украине "вдруг" выяснилось, что нет строительной техники.
          После СВО, похоже, все анекдоты, где русских выставляют в неприглядном свете, придётся переделывать на xoxлoв. Собрали все "штампы"
      2. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +1
        Сегодня, 18:45
        Не воровать нельзя,иначе как детям-внукам будущее обеспечить???? wassat
      3. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +2
        Сегодня, 18:51
        Классика мирового жанра - воровство на госконтрактах.
        Кто же откажет себе в таком удовольствие поживиться, особенно когда можно тут же сказать, что вот только что построили, а недруги взяли да всё разбомбили в пыль.
        Дело Яценюка живёт и процветает. fellow
    2. Павел_Свешников Ранг пользователя
      Павел_Свешников
      +1
      Сегодня, 18:21
      А смысл их строить? Все равно бежать до Киева. В последний раз грех не воровать. Когда власть сменится уже не поворуешь. Там другие будут.
    3. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 18:21
      Больше выделят - больше своруют... Меньше выделят - меньше своруют... А сумма на строительство останется такой же... Так зачем выделять больше на воровство, если на строительство всё равно не хватит...??? laughing
    4. frruc Ранг пользователя
      frruc
      +1
      Сегодня, 18:22
      Фактически все говорят о том, что денег на строительство фортификаций критически не хватает, они не были выделены, и строится все не так, как должно строиться

      Меньше воровать надо. И странно, что строят не так, как должно строиться. Украинцы известные строители, столько всего настроили, начиная от египетских пирамид, башен Вавилона и заканчивая современными АЭС и метрополитеном. fellow
      1. Дед-дилетант Ранг пользователя
        Дед-дилетант
        +2
        Сегодня, 18:33
        Вы про выкопанное Черное море забыли... hi
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          -1
          Сегодня, 19:33
          Цитата: Дед-дилетант
          Вы про выкопанное Черное море забыли...

          А из выкопанного грунта получились горы Кавказа wink
    5. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Сегодня, 18:28
      Он утверждал, будто бы только в 2024 году на эти цели Украина выделила более 20 миллиардов гривен, то есть около 525,6 миллиона долларов.
      Шмыгаль выдал секретную информацию, а куда делись пол лярда долларов, он объяснить не может.
      "Европа, гони бабки, мы их быстро освоим !"
    6. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +2
      Сегодня, 18:35
      Какие бы не были фортификационные сооружения, их кто-то должен оборонять. Как с этим будут обстоять дела у ВСУ в ближайшей перспективе сказать сложно, если они сейчас перебрасывают резервы из глубоких тылов. Еще на счет фортификаций можно у Сени Яценюка спросить. Но он вряд ли ответит, у него в Америке дела.
    7. arhitroll Ранг пользователя
      arhitroll
      +1
      Сегодня, 18:37
      Забор Яценюка продайте всё равно на помог...
    8. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 18:43
      Депутат Рады заявила о критической нехватке средств на строительство фортификационных сооружений на Украине
      . А вот это, под соусом "покушения", самое то!!!
      МАЛАСЫ, зелебобики...
    9. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 18:48
      А по ночным клубам не пытались найти землекопов и землекопок?И бригадирами братьев Кличко.Потомки Чёрное море выкопали или всё таки это не правда.
      1. Арка Ранг пользователя
        Арка
        +1
        Сегодня, 19:06
        Тогда проще было ☺️. Искариотенко ещё гривну не изобрёл, поэтому воровать, ой простите, рационально использовать финансы было нельзя. Вот с горя и копали
    10. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 19:22
      Лопат у украинцев не хватает? wink
    11. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 19:44
      А когда чубатым,хватало средств? Воровать надо меньше,быдло.
    12. МятныйПряник Ранг пользователя
      МятныйПряник
      0
      Сегодня, 19:49
      У них есть конечно вариант, оставить территории и уходить далеко вглубь, если конечно строили свои линии, а не гривны пилили. Либо, брать что плохо лежит и валить за кордон. Чемодан-граница-Румыния/Польша. request

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