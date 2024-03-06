Иракские радикалы сообщили об ударе беспилотником по аэродрому на севере Израиля
Аэродром города Кирьят-Шмона на севере Израиля был атакован с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом заявили иракские радикалы из движения «Силы исламского сопротивления Ирака».
Согласно заявлению иракской группировки, 6 марта с помощью дрона был нанесен удар по израильскому аэродрому. Данная акция, утверждают радикалы Ирака, была осуществлена в качестве мести за действия израильской армии (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Там, напомним, продолжается военная операция Израиля, жертвами которой стали десятки тысяч мирных палестинцев.
О подробностях проведения атаки группировка не сообщила. Между тем, ранее израильские военные сообщили, что с территории Ливана были осуществлены многочисленные обстрелы районов населенных пунктов Кирьят-Шмона и Манара. В ответ ЦАХАЛ нанесла удары по ряду объектов на ливанской территории, которые, как утверждают израильские военные, принадлежат ливанскому шиитскому движению «Хизбалла», связанному с Ираном.
Таким образом, действия Израиля в секторе Газа явно способствуют дальнейшей эскалации в регионе. Иракские и сирийские радикалы, помимо израильских объектов, регулярно проводят атаки и против американских военных баз на территории Ирака и Сирии. Кроме того, в Красном море йеменские хуситы атакуют суда, имеющие отношение к Израилю, а после начала англо-американской операции против Йемена – и к США и Великобритании.
- Wikipedia / Chaver83
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