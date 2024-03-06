Иракские радикалы сообщили об ударе беспилотником по аэродрому на севере Израиля

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Иракские радикалы сообщили об ударе беспилотником по аэродрому на севере Израиля

Аэродром города Кирьят-Шмона на севере Израиля был атакован с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом заявили иракские радикалы из движения «Силы исламского сопротивления Ирака».

Согласно заявлению иракской группировки, 6 марта с помощью дрона был нанесен удар по израильскому аэродрому. Данная акция, утверждают радикалы Ирака, была осуществлена в качестве мести за действия израильской армии (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Там, напомним, продолжается военная операция Израиля, жертвами которой стали десятки тысяч мирных палестинцев.

О подробностях проведения атаки группировка не сообщила. Между тем, ранее израильские военные сообщили, что с территории Ливана были осуществлены многочисленные обстрелы районов населенных пунктов Кирьят-Шмона и Манара. В ответ ЦАХАЛ нанесла удары по ряду объектов на ливанской территории, которые, как утверждают израильские военные, принадлежат ливанскому шиитскому движению «Хизбалла», связанному с Ираном.


Таким образом, действия Израиля в секторе Газа явно способствуют дальнейшей эскалации в регионе. Иракские и сирийские радикалы, помимо израильских объектов, регулярно проводят атаки и против американских военных баз на территории Ирака и Сирии. Кроме того, в Красном море йеменские хуситы атакуют суда, имеющие отношение к Израилю, а после начала англо-американской операции против Йемена – и к США и Великобритании.
  • Wikipedia / Chaver83
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17 комментариев
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  1. poquello Ранг пользователя
    poquello
    -1
    Сегодня, 18:42
    во как, а друг Лапидора уже размечтался как они с Газой покончат и Россию в куче с укропами будут давить
    1. кредо Ранг пользователя
      кредо
      -1
      Сегодня, 19:01
      А картинка то вырисовывается хуже не куда, если посмотреть на это дело масштабнее.
      Ещё недавно, буквально два года назад, все пребывали в полной уверенности в том, что авиация, ПВО, РЭБ со всякими там "железными куполами", способны закрыть небо над страной так что муха не пролетит. А теперь?
      А теперь можно откуда нибудь, за тысячи километров от цели, запускать небольшой дрон с подвешенной миной или снарядом по более, который трудно поймать навороченным вооружением, и наносить противнику ущерб.

      Задачка нарисовалась не хилая и репу сейчас предстоит всем чесать, ведь место запуска такого "подарка" космическая разведка уже точно не определит. recourse
      1. poquello Ранг пользователя
        poquello
        0
        Сегодня, 19:27
        Цитата: кредо
        Задачка нарисовалась не хилая и репу сейчас предстоит всем чесать, ведь место запуска такого "подарка" космическая разведка уже точно не определит.

        банальный вопрос - а вы кого имели ввиду? ВКС РФ видит всё начиная с размера теннисного мячика, очевидно не везде и не всегда, и вероятно не всегда сообщает что видит, но положительный момент - есть куда расти
        1. кредо Ранг пользователя
          кредо
          0
          Сегодня, 19:32
          ...ВКС РФ видит всё начиная с размера теннисного мячика, очевидно не везде и не всегда,...

          Как хорошо то на словах, а на деле?
          А на деле мы имеем не только Брянск, Курск, Белгород или Калугу, но и Псков, Москву, Саратов, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Великий Новгород.
          Видно ВКС поспевает не везде и не всегда.
          1. poquello Ранг пользователя
            poquello
            0
            Сегодня, 19:37
            Цитата: кредо
            ...ВКС РФ видит всё начиная с размера теннисного мячика, очевидно не везде и не всегда,...

            Как хорошо то на словах, а на деле?
            А на деле мы имеем не только Брянск, Курск, Белгород или Калугу, но и Псков, Москву, Саратов, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Великий Новгород.
            Видно ВКС поспевает не везде и не всегда.

            а это за какой период и какое количество за этот период было нейтрализовано?
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 19:37
        Цитата: кредо
        все пребывали в полной уверенности в том, что авиация, ПВО, РЭБ со всякими там "железными куполами", способны закрыть небо над страной

        Об этом неустанно всем твердили израильские пропагандисты
  2. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +5
    Сегодня, 18:43
    Один бпла мало,нужно сотни дронов активно использовать против военных объектов еврейцев. И ,желательно проводить такие атаки регулярно,чтобы им жизнь мёдом не казалась!
    1. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 18:56
      Да вроде как с большим количеством Шахедов (аналог наших Гераней ))) ), проблем нет. Неужели никто об этом не задумывается?
  3. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 18:44
    Радикал - это хорошо или плохо.Радикал - это слова коренной вроде.
    1. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      +1
      Сегодня, 18:47
      Я вот тоже не пойму, редакция как-то неуверенно пишет. Они плохие или хорошие? Лол
  4. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +2
    Сегодня, 18:44
    Шума столько, сколько есть, а вот на счёт толка, совсем не понятно.
    1. Арка Ранг пользователя
      Арка
      0
      Сегодня, 19:15
      Тут даже просто шум оттягивает завершение боев.
  5. Ivan№One Ранг пользователя
    Ivan№One
    +2
    Сегодня, 18:46
    Почему радикалы?
    Редакция что-то напутала
    Враг моего врага - мой друг. Разве нет?
  6. Младший рядовой Ранг пользователя
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 18:47
    Иракцы накопили сил со времен Хусейна, которого помнит старшее поколение. Интересна формулировка "радикальные". Как прокси получается и придраться не к чему. И за что так Израиль не взлюбили? Я люблю, если что.
  7. Яро Полк Ранг пользователя
    Яро Полк
    +1
    Сегодня, 18:53
    Иракские радикалы сообщили об ударе беспилотником по аэродрому на севере Израиля
  8. BAI Ранг пользователя
    BAI
    0
    Сегодня, 19:19
    А как же хваленый железный купол? Даже с одним не справился?
    Хотя есть простое обьяснение. Купол - против ракет. Определяет траекторию куда летит, если опасно - сбивает. Ракеты бережет. Если направить бпла в пустое место - он пропустит. А когда бпла развернется на 180, он считает его за своего. А тот может с тыла уже спокойно заходить на цель.
  9. Last centurion Ранг пользователя
    Last centurion
    -1
    Сегодня, 19:21
    Нанесли иииии?.... Ну рассказывайте какие качели погорели? Ф16? Ф35? Или забор соседа?

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