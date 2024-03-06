Украинские формирования нанесли артиллерийский удар по центру Кременной, в результате чего погибли мирные жители

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Украинские формирования нанесли артиллерийский удар по центру Кременной, в результате чего погибли мирные жители

Украинская армия в очередной раз обстреляла центр города Кременная в ЛНР. В результате артиллерийского удара погибли два мирных жителя, еще двое получили тяжелые ранения. Сообщается о пожаре, возникшем в одном из продуктовых магазинов, попавших под обстрел артиллерии украинских формирований.

В результате разлета осколков также были нанесены существенные повреждения зданию детского сада "Малютка". В момент удара в детском саду, к счастью, не было детей, сотрудникам дошкольного учреждения своевременно удалось укрыться от обстрела украинских боевиков в подвале.

Кроме того, в городе Кировск подорвался на установленной украинскими боевиками мине следовавший на кладбище автобус ритуальной службы с людьми. По информации руководства региона, пять человек погибли, еще трое получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.

По мере приближения дат, на которые запланировано проведение выборов президента Российской Федерации, киевский режим активизирует свою террористическую деятельность. После сдачи Авдеевки и последующих неудач для ВСУ на линии фронта одной из первоочередных задач Киева становится демонстрация возможности поддерживать высокую интенсивность террористических атак, жертвами которых становится гражданское население прифронтовых регионов России.
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    6 комментариев
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    1. BAI Ранг пользователя
      BAI
      0
      Сегодня, 19:22
      На день выборов надо усиленно бить по электростанциям, чтобы глупые приказы передавать не могли.
      Хотя лучшее решение - космический ЯВ.
      1. Anarchist Ранг пользователя
        Anarchist
        +2
        Сегодня, 19:25
        Разбитые электростанции - ни есть залог молчания. Есть ДЭСки... Нужно просто уже мочить верхушку, чтобы некому было отдавать приказы.
        1. Уарабей Ранг пользователя
          Уарабей
          +1
          Сегодня, 19:37
          Тех, кто отдают приказы, на окраине нет. А исполнителей поменять, как два пальца. "Отряд не заметит потери бойца".
    2. Лт. запаса ВВС Ранг пользователя
      Лт. запаса ВВС
      +2
      Сегодня, 19:25
      Надо что то с БЭК делать, причём БЭК со временем будут совершенствоваться, они будут не камикадзе, а носителями малогабаритных торпед, главная задача это доставить как можно ближе торпеды и далее запустить по кораблю.
    3. Havoc Ранг пользователя
      Havoc
      +2
      Сегодня, 19:35
      Просто нужно довести до сведения этих артиллеристов, а какое подразделение это сделало, выяснить не проблема, что эти товарищи будут считаться военными преступниками, без срока давности и при попадании в плен разговор с ними будет особый. И пусть думают тогда и желательно нашему След. кому. возбуждать побольше уголовных дел.
    4. Ryaruav Ранг пользователя
      Ryaruav
      0
      Сегодня, 19:50
      а говорят у них снарядов не хватает и где наши рлс противобатарейной стрельбы

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