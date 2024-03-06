Украинская армия в очередной раз обстреляла центр города Кременная в ЛНР. В результате артиллерийского удара погибли два мирных жителя, еще двое получили тяжелые ранения. Сообщается о пожаре, возникшем в одном из продуктовых магазинов, попавших под обстрел артиллерии украинских формирований.В результате разлета осколков также были нанесены существенные повреждения зданию детского сада "Малютка". В момент удара в детском саду, к счастью, не было детей, сотрудникам дошкольного учреждения своевременно удалось укрыться от обстрела украинских боевиков в подвале.Кроме того, в городе Кировск подорвался на установленной украинскими боевиками мине следовавший на кладбище автобус ритуальной службы с людьми. По информации руководства региона, пять человек погибли, еще трое получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.По мере приближения дат, на которые запланировано проведение выборов президента Российской Федерации, киевский режим активизирует свою террористическую деятельность. После сдачи Авдеевки и последующих неудач для ВСУ на линии фронта одной из первоочередных задач Киева становится демонстрация возможности поддерживать высокую интенсивность террористических атак, жертвами которых становится гражданское население прифронтовых регионов России.

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