Западные СМИ: Швеция может официально стать членом НАТО в ближайшие дни

В самые ближайшие дни, ориентировочно –в четверг или пятницу, Швеция может быть официально принята в состав Североатлантического альянса. Об этом пишет издание Dagens Nyheter, ссылаясь на собственные источники в руководстве НАТО.По утверждению издания, в четверг власти Венгрии передадут представителям США протокол о ратификации вступления Швеции в состав Североатлантического альянса. Венгрия была последней страной НАТО, выступавшей против скорого вступления Швеции в альянс. Но во вторник президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал документ о ратификации членства Швеции в Североатлантическом альянсе.Теперь все зависит от того, сколь оперативно сами шведские власти смогут представить документы на вступление в военно-политический блок. Если это случится максимально быстро, то Швеция уже в четверг или пятницу сможет стать официальным членом Североатлантического альянса.Ранее ряд шведских СМИ и правительство Швеции сообщили о том, что премьер-министр страны Ульф Кристерссон и министр иностранных дел Тобиас Билльстрём 6 марта отправились в США. Вероятно, их поездка непосредственно связана с предстоящим вступлением страны в НАТО, нюансы чего шведские лидеры и намерены обсудить с представителями американской администрации.Таким образом, все страны Скандинавии после вступления прежде нейтральной Швеции в альянс, будут членами агрессивного военно-политического блока НАТО. Это обстоятельство требует от России усиления военного потенциала на северо-западных границах страны и в Арктике.

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