Над Чёрным морем вблизи российской границы появлялись три самолёта ВВС Великобритании

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Над Чёрным морем вблизи российской границы появлялись три самолёта ВВС Великобритании

Сегодня истребитель Су-30 ВС РФ по тревоге был поднят в воздух для обеспечения безопасности воздушных границ Российской Федерации, поскольку над Черным морем появились три самолета Королевских военно-воздушных сил Великобритании. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Как утверждается в сообщении российского военного ведомства, 6 марта средствами контроля воздушного пространства был зафиксирован полет над акваторией Черного моря трех самолетов. Для их перехвата в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных сил противовоздушной обороны.

Экипажем российского истребителя воздушные цели, появившиеся вблизи российской границы, были опознаны. Это оказались два многоцелевых истребителя «Тайфун» и самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 Королевских военно-воздушных сил Великобритании. При приближении российского истребителя британские самолеты развернулись и взяли курс в сторону от государственной границы нашей страны.

После выполнения задачи российский истребитель вернулся на аэродром базирования. В результате граница нашей страны не была нарушена. Российский истребитель соблюдал все международные правила использования воздушного пространства над нейтральными водами, не пересекая воздушные трассы и не входя в сближение с иностранными самолетами, которое могло бы представлять определенную опасность.

Активность иностранных военных самолетов над Черным морем связана с получением ими разведывательной информации о перемещениях российских войск и военных объектах в Крыму. Данные сведения затем могут передаваться украинским войскам.
  • Wikipedia / Adrian .... Flickr:
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14 комментариев
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  1. Anarchist Ранг пользователя
    Anarchist
    +5
    Сегодня, 19:34
    Что-то эти ДРЛО высматривают. Будут сюрпризы... Тем более их уже анонсировали. Ведь ни для кого не секрет, откуда берутся разведданные.
  2. Младший рядовой Ранг пользователя
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 19:35
    Мало было французов втягивать, теперь еще и англичан посылают. Нагнетают американцы.
    1. Федор Соколов Ранг пользователя
      Федор Соколов
      +4
      Сегодня, 19:44
      Бритов не надо посылать, они сами кого угодно пошлют! Англичане самые ярые русофобы и организаторы двух предыдущих мировых войн, они из покон веков России гадят, то поляков на неё натравят то осман, а то и сами принимают участие как в "Крымскую войну".
      1. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 19:54
        Все истинно Вы говорите, но исторически мы привыкли, что англичане привыкли все свои темные делишки решать чужими руками. А здесь королевские ВВС подняли в воздух. Может какую провокацию хотели замутить?
  3. Алексей G Ранг пользователя
    Алексей G
    +4
    Сегодня, 19:36
    Для их перехвата в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных сил противовоздушной обороны.

    А чего наш парень один пошел перехватывать? Где напарник?
    над Черным морем появились три самолета Королевских военно-воздушных сил Великобритании.

    Один пошел на троих? Я конечно диванный, но не понимаю все ли в порядке в нашем королевстве??
    1. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      0
      Сегодня, 19:41
      А чего там толпой делать? А развернуть бриташек и один сможет.
      1. жучок120560 Ранг пользователя
        жучок120560
        0
        Сегодня, 19:50
        Как вы думаете - если бы "гости" не повернули, а скажем пошли вдоль границы, продолжая свои делишки, что должен был делать наш пилот? Пора, ох пора объявлять и нейтральное воздушное пространство зоной боевых действий и опасной для полетов. Чтобы поняли безнаказанности больше не будет. Суетесь - рискуете иметь дело с нашим ПВО.
        1. Уарабей Ранг пользователя
          Уарабей
          0
          Сегодня, 19:51
          А что бы делали в этом случае, три пилота?
      2. ВПК-65 Ранг пользователя
        ВПК-65
        0
        Сегодня, 19:58
        Цитата: Уарабей
        А чего там толпой делать?
        Пара ведущий/ведомый - "дежурное звено" по любому должно быть.
        Главное это хвост ©
        Когда гос. граница рядом (у меня 70 км была) "дежурное звено" (пара) всегда в Готовности №2.
        Летчики садятся в самолеты, докладывают о готовности и... сидят ждут команды: Готовность №1 (это взлет). Смена дежурного звена: другая пара садится в самолеты, докладывает о готовности, и только тогда! руководитель полетов дает команду первой паре: Готовность №3 (можно покинуть кабины и на отдых в комнату летного состава).
  4. kventinasd Ранг пользователя
    kventinasd
    +1
    Сегодня, 19:36
    Активность иностранных военных самолетов над Черным морем связана с получением ими разведывательной информации о перемещениях российских войск и военных объектах в Крыму. Данные сведения затем могут передаваться украинским войскам.

    Ох не к добру всё это. Враг только увеличивает степень эскалации, надеясь на наше фактическое бездействие.
    В сети появилось видео от наших бойцов о последнем бое БДК "Цезарь Куников"
    1. YanniKounnar Ранг пользователя
      YanniKounnar
      0
      Сегодня, 19:54
      Ou en est la fabrication de drone marins en Russie ?
      Une réplique semblerait logique, un ou plusieurs navires coulés le long d'un quai perturbent le fonctionnement du quai et même du port.
      Le canal de Suez est resté fermé des années...
  5. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
    БЭТ-МЕНТ
    -2
    Сегодня, 19:42
    Почему нельзя устроить демонстративный пролет нашего самолёта рядом с европейской столицей например с имитацией ядерного удара!
  6. Владимир М Ранг пользователя
    Владимир М
    +2
    Сегодня, 19:50
    Может и не стоило поднимать Су-30, топливо бы с экономили. А дождаться нарушение границы и сбить супостата.
  7. Алексей 1805 Ранг пользователя
    Алексей 1805
    0
    Сегодня, 19:55
    Бред какой-то. Против трёх самолётов (два истребителя и самолёт радиотехнической разведки со своим оборонительным вооружением) поднимают один Су-30 вместо того, чтобы поднять три-четыре ракеты С-500...

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