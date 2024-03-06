Над Чёрным морем вблизи российской границы появлялись три самолёта ВВС Великобритании

Сегодня истребитель Су-30 ВС РФ по тревоге был поднят в воздух для обеспечения безопасности воздушных границ Российской Федерации, поскольку над Черным морем появились три самолета Королевских военно-воздушных сил Великобритании. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.Как утверждается в сообщении российского военного ведомства, 6 марта средствами контроля воздушного пространства был зафиксирован полет над акваторией Черного моря трех самолетов. Для их перехвата в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных сил противовоздушной обороны.Экипажем российского истребителя воздушные цели, появившиеся вблизи российской границы, были опознаны. Это оказались два многоцелевых истребителя «Тайфун» и самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 Королевских военно-воздушных сил Великобритании. При приближении российского истребителя британские самолеты развернулись и взяли курс в сторону от государственной границы нашей страны.После выполнения задачи российский истребитель вернулся на аэродром базирования. В результате граница нашей страны не была нарушена. Российский истребитель соблюдал все международные правила использования воздушного пространства над нейтральными водами, не пересекая воздушные трассы и не входя в сближение с иностранными самолетами, которое могло бы представлять определенную опасность.Активность иностранных военных самолетов над Черным морем связана с получением ими разведывательной информации о перемещениях российских войск и военных объектах в Крыму. Данные сведения затем могут передаваться украинским войскам.

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