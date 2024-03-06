Минобороны России подтвердило нанесение ракетного удара по объекту в районе порта Одессы
Сегодня по объекту в районе порта г. Одесса Вооруженными Силами Российской Федерации был нанесен высокоточный ракетный удар. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
По утверждению российского военного ведомства, удар был нанесен в 11:40 мск. Целью удара был ангар в промышленном портовом районе города. В этом ангаре осуществлялась подготовка к боевому применению используемых военно-морскими силами Украины безэкипажных катеров (БЭК). Такие катера активно применяются ВМСУ для проведения диверсионных атак на российские объекты в районе Крымского полуострова.
Как сообщает Минобороны РФ, цель удара была достигнута. В результате его нанесения удалось поразить объект. Более подробную информацию в военном ведомстве не сообщили. Таким образом, МО РФ официально подтвердило информацию о ракетном ударе по Одессе, которую ранее сообщали украинские и греческие источники.
Напомним, что в этот день в Одессе находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Греческие СМИ сообщили, что удар якобы планировался по кортежу украинского лидера, даже невзирая на присутствие рядом делегации из Греции. Однако в действительности целью удара был военный объект. Российская армия регулярно наносит удары по объектам военной инфраструктуры киевского режима на контролируемых им территориях.
Тем не менее, украинские и греческие источники уже попытались поднять панику в связи с нанесенным ударом. Они комментировали ситуацию так, будто бы удар наносился по гражданским объектам едва ли не с целью поразить проезжавший рядом кортеж Зеленского.
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