Подразделения российской армии в рамках наступления на Часов Яр начали продвижение на Клещееку. В настоящее время населенный пункт полностью разрушен, продолжаются бои за контроль над окрестными высотами. Российская армия обходит Клещеевку по флангам, в настоящее время линия боевого соприкосновения проходит по железнодорожной насыпи.Кроме того, продолжаются боевые действия за расположенный на расстоянии одного километра на юг от Клещеевки населенный пункт Андреевка. Если давление российской армии сохранится, то боевики киевского режима рискуют оказаться в окружении либо отойти на запад - за водоканал "Северский Донец – Донбасс", расстояние от которого до Клещеевки и Андреевки не превышает двух километров.Продолжаются ожесточенные бои в центре Богдановки и на юге населенного пункта Красное (Ивановское) восточная часть села и центр уже заняты российскими войсками. При этом украинская армия практически не располагает резервами на этом участке линии боевого соприкосновения.Город Часов Яр находится к западу от Артемовска и Авдеевки. Именно сюда отступили сбежавшие из Авдеевки украинские формирования. Украинское командование пытается создать на этом участке фронта ударный кулак, перебрасывая в Часов Яр с других направлений дополнительные резервы.При этом утверждается, что Киеву критически не хватает денег на строительство фортификаций. Глава киевского режима Зеленский отказывается выделять необходимые средства, ввиду чего ВСУ вынуждены использовать в Часовом Яру укрепления, оборудованные еще в 2015 году. Если, конечно, это не дезинформация от противника.

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