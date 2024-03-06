Двое украинских военных в разных регионах страны погибли из-за взрывов гранат в собственных домах
Сразу двое военнослужащих ВСУ стали жертвами неосторожного обращения с гранатами. Об этом сообщают украинские средства массовой информации, ссылаясь на источники в правоохранительных органах страны.
Первый случай подрыва гранаты имел место в Николаевской области Украины. Здесь военнослужащий ВСУ, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорившись со своей сожительницей, взорвал гранату Ф-1. В результате взрыва мужчина погиб на месте. Полиция проводит проверку всех обстоятельств произошедшего. Происшествие уже квалифицировали как самоубийство.
В Дарницком районе Киева произошел второй аналогичный случай. Военнослужащий ВСУ находился в собственном доме. По непонятным причинам он взорвал гранату М-50 производства Финляндии. В результате взрыва мужчина погиб на месте. Полицейские при осмотре места происшествия обнаружили и вторую гранату Ф-1.
Украинские источники неоднократно обращали внимание на то, что неосторожное обращение с оружием и боеприпасами часто приводит к трагическим последствиям для военнослужащих ВСУ. Очень часто факты неосторожного обращения, приводящие к гибели или увечьям военнослужащих, происходят вследствие алкогольного или наркотического опьянения последних.
На алкоголизацию и наркотизацию значительной части личного состава украинской армии тоже неоднократно обращалось внимание. Свою роль в этом играет и распространение посттравматических расстройств у военных, возвращающихся из зоны боевых действий.
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