Двое украинских военных в разных регионах страны погибли из-за взрывов гранат в собственных домах

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Двое украинских военных в разных регионах страны погибли из-за взрывов гранат в собственных домах

Сразу двое военнослужащих ВСУ стали жертвами неосторожного обращения с гранатами. Об этом сообщают украинские средства массовой информации, ссылаясь на источники в правоохранительных органах страны.

Первый случай подрыва гранаты имел место в Николаевской области Украины. Здесь военнослужащий ВСУ, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорившись со своей сожительницей, взорвал гранату Ф-1. В результате взрыва мужчина погиб на месте. Полиция проводит проверку всех обстоятельств произошедшего. Происшествие уже квалифицировали как самоубийство.

В Дарницком районе Киева произошел второй аналогичный случай. Военнослужащий ВСУ находился в собственном доме. По непонятным причинам он взорвал гранату М-50 производства Финляндии. В результате взрыва мужчина погиб на месте. Полицейские при осмотре места происшествия обнаружили и вторую гранату Ф-1.

Украинские источники неоднократно обращали внимание на то, что неосторожное обращение с оружием и боеприпасами часто приводит к трагическим последствиям для военнослужащих ВСУ. Очень часто факты неосторожного обращения, приводящие к гибели или увечьям военнослужащих, происходят вследствие алкогольного или наркотического опьянения последних.

На алкоголизацию и наркотизацию значительной части личного состава украинской армии тоже неоднократно обращалось внимание. Свою роль в этом играет и распространение посттравматических расстройств у военных, возвращающихся из зоны боевых действий.
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    11 комментариев
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Вчера, 20:11
      Ну так столько оружия на руках, которое везут с линии боевых действий... Рано или поздно даже незаряженное ружьё, висящее на стене, стреляет... А тут... Нам тоже не мешало бы об этом уже сейчас задуматься...am
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +3
        Вчера, 20:15
        Цитата: Lev_Russia
        поздно даже незаряженное ружьё, висящее на стене, стреляет...

        В учечке есть клятое правило. ввинчивать только перед боем... иначе все отдельно. На лицо просто тупые до... пы. УДЗ тот же, если рычаг отпустил... бросил или не бросил... она все равно... там 3 запала... это свойство часто используют на той узргм на ф1 как нажимное действие отгиная пластину. Увы щас не настолько помню, чтоб делали технические расписывать.
        Если да, покончит с собой - самое то... взрывная волна 6-8 км/с... распространенение импульса по нервам около 300/400 емнип мс... там просто сразу чернота и все. Моск не успеет понять, что его уже нет... В упор так сфказать... это 100%, но вон даже на кп разлеты показывали... в 3-4 метрах - шансы есть... если как в учебке на пол в эмбриона... сам ргд-5 ловил. Обошлось, средняк по контузии... ибо помещцение было... ну и кусок запала в колено прилетел.... Писал про свое первое ранение уже не раз еще 24 года назад...
    2. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      +5
      Вчера, 20:13
      По непонятным причинам он взорвал гранату М-50 производства Финляндии.
      ...
      Полицейские при осмотре места происшествия обнаружили и вторую гранату Ф-1
      Классика жанра -
      - Не ковыряй!!! Взорвётся!!!
      - А у меня ещё одна есть...

      Кандидат на премию Дарвина. laughing
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Вчера, 20:22
        Дай гранату обезьяне,
        На секунду только дай,
        Хоть по дури, хоть по пьяни-
        Бед получишь через край...
        А уж коли Украиной
        Обезьяну ту зовут,
        То считай, одни руины
        Тебя здесь отныне ждут…
        Втянет тут же Украина
        Мир весь в новую войну
        Наплевать этой скоmине
        На весь мир и на страну!!!
        am am am am am am
    3. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      0
      Вчера, 20:16
      Обезьяна с гранатой.Это все ,что надо знать о этом
    4. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      0
      Вчера, 20:19
      Ну во первых понятен факт хранения и обращения с оружием. Там по моему уже все ближе к полной анархии. Ну а о том, что обезьяне давать гранату, не стоит, и упоминать не надо.
    5. hhurik Ранг пользователя
      hhurik
      0
      Вчера, 20:47
      Подорвались - ну и ладушки what
    6. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +2
      Вчера, 21:17
      А где тут-"неосторожное обращение"? laughing
      1. Простой Ранг пользователя
        Простой
        0
        Вчера, 22:03
        Не вижу повода для иронии.

        Посттравматический синдром - он один на всех, нации не разбирает.
        На месте российских и украинских политиков над этой темой думать и принимать организационные меры надо было уже вчера.
        1. hhurik Ранг пользователя
          hhurik
          0
          Вчера, 22:36
          Кавказская (Черкесская) война длилась 101 год, 1763-1864 - любопытно, что там было с этим синдромом и организационными мерами.
      2. hhurik Ранг пользователя
        hhurik
        0
        Вчера, 22:39
        Решительное и неудержимое обращение, однозначно.

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