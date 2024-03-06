Командующий сухопутными войсками ВСУ заявил о планах Украины в 2024 году провести новое контрнаступление

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Командующий сухопутными войсками ВСУ заявил о планах Украины в 2024 году провести новое контрнаступление

В 2024 году украинская армия проведет некие «контрударные» действия, то есть новое контрнаступление. О таких планах заявил командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

По утверждению украинского генерала, в настоящее время основной задачей ВСУ является «стабилизация линии фронта». Для этого необходимо произвести перегруппировку и восстановление бригад, нуждающихся в пополнении. Эти части планируется отвести на полигоны, а затем сформировать ударную группировку.

В 2024 году, отметил генерал-лейтенант Павлюк, будут проведены новые «контрударные действия». Естественно, далее украинский военачальник стал заверять прессу, что все на фронте якобы складывается хорошо для ВСУ. Российская армия, по его словам, сосредотачивает основные силы в районах Авдеевки, города Часов Яр и в районе населенного пункта Терны. Но украинские войска, утверждает генерал, якобы держат оборону.

Таким образом, мы видим, что печальный для противника опыт контрнаступления летом-осенью 2023 года так ничему украинское командование и не смог научить. Вместо того, чтобы сделать соответствующие выводы и сосредоточиться на обороне, Киев собирается готовить новые «ударные группировки» - и это при жестком кадровом дефиците «здесь и сейчас», когда в действующих на фронте бригадах не хватает личного состава, и вообще не очень понятно, кого можно мобилизовать на фронт.

Кроме того, изрядно истощены и запасы военной техники и вооружений украинской армии, а западная военная помощь значительно снизилась по сравнению с 2023 годом. Но даже это обстоятельство не мешает украинским генералам озвучивать амбициозные и явно безумные планы.
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    25 комментариев
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    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +6
      Вчера, 20:29
      Тарасы в шоке от таких перспектив laughing
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Вчера, 20:44
        Тарасы в шоке от таких перспектив

        Ну так без таких "перспектив" им просто денег не дадут... Вот и будут они теперь постоянно в контрнаступы собираться... И плевать им на мнение всяких там Тарасов... Сказочники!!! am
      2. ALCA056000 Ранг пользователя
        ALCA056000
        +4
        Вчера, 21:07
        В шоке не в шоке, а хозяин прикажет и попрут в контрнахрюк .... Далеко ли и какой ценой .... ну так проблемы холопьев хозяина не волнуют.
      3. бегущий человек Ранг пользователя
        бегущий человек
        +2
        Вчера, 21:55
        Цитата: Чёрный
        Тарасы в шоке от таких перспектив laughing

        Если бы только тарасы. Там в первых рядах на убой русских гонят.
    2. Андрей83 Ранг пользователя
      Андрей83
      +2
      Вчера, 20:35
      Это будет контрольный контрнаступ в голову
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +2
        Вчера, 20:41
        Новая песня хероев кнтрударов:
        Ну где же ручки,
        Ну где же наши ручки,
        Пускай нам вставят ручки
        Мы будем воевать laughing
      2. MstislavHrabr Ранг пользователя
        MstislavHrabr
        +1
        Вчера, 21:18
        Вот другое мнение. Взято из телеграмм... Украина готовит военные сюрпризы для России, утверждают США - РИА Новости, 05.03.2024

        Вот этот сюрприз:

        1. Контингент НАТО, выполняя "миротворческую миссию по защите мирного населения Украины", размещает боевые части вдоль границы с Белоруссией и Брянской, Курской и Белгородской областей эРэФии (Россия этого не допустила-бы...), тем самым освобождая находящиеся там части ВФУ...;

        2. Ремарка: в летней кампании 2023 г. никакого "контрнаступа ЗСУ" не произошло и причин несколько. Понимая его бесперспективность (до начала такового или в ходе проведения), Залужный, пойдя на поводу у амбициозного г-на Зеленского и его "в спину толкателей", очень умело иммитировал контрнаступление (причина конфликта его с президентом...). В итоге, сохранил большинство боеготовых частей ВСУ, обеспечил накопление вооружения и боеприпасов, расслабил противника "скорой победой". Увы, вы топтались на месте всю осень и зиму... Потратив все силы на... Иммитацию противником контрудара...;

        3. В н.в. резервы ВФУ проходят боевое слаживание, готовятся военнные специалисты в странах НАТО (летчики, зенитчики, ракетчики, экипажи БТТ, операторы БПЛА). Поэтому-то "оборона ВСУ трещит по швам".....;

        4. Потеряв сейчас Авдеевку и "стратегически важные???" десять сел под Авдеевкой, Украина при поддержке "мирового сообщества" вполне "выйдет в 2024-м на границы 1991 г." (цитата);

        5. Для осуществления этого плана и происходит уничтожение кораблей ЧФ и А-50, а там доберутся и до дальней авиации...;

        6. Превосходство в воздухе и наземных средствах поражения противник планирует компенсировать за счет беспредельно массированного использования ударных БПЛА (он в разы дешевле, менее заметнее и уязвимее, чем "Ф-16 - Су-34", "Хаймарс-Смерч" или "Паладин-Мста"). Сейчас поставляются-складируются тысячами, хотя и на передке нас превосходят в разы (оттачивая тактику их комплексного боевого применения)...

        Р. S.
        К таким выводам я пришёл еще осенью прошлого года, когда понял, что "рішучий контрнаступ ЗСУ" пиарился лишь для отвода глаз и для усыпления нашей бдительности...

        Звоню в колокола..., но в генштабах этого никто слышать не хочет. У них только "Авдеевка наша! " (ценой скольких 200-х???), "наши операторы поразили дроном...окоп ВСУ" (а их операторы половину кораблей КЧФ на дно отправили!!!), "вертолеты Ка-52 нанесли высокоточный удар С-8 (неуправлямыми) по позициям украинских боевиков".

        Подверждение тех моих осенних выводов, приходит теперь из всех "утюгов" практически каждый день...

        Сможем ли мы ВОВРЕМЯ отреагировать (ввести в стране военное положение, провести мобилизацию, ЗАЧИСТИТЬ ШТАБЫ ОТ БЕЗДАРЕЙ-ИДИОТОВ, научить и ЗАСТАВИТЬ пехоту грамотно использовать современное вооружение, а разведывательные части и соединения специального назначения использовать по боевому предназначению в тылу противника) или опять договорняком все закончится, как в Чечне в 1996 и 2006, и на Украине в 2014 и весной 2022????

        Полковник ГРУ ГШ ВС СССР и РФ Мусиенко А.В.
        1. Roman 056 Ранг пользователя
          Roman 056
          -3
          Вчера, 21:28
          Всё это будем делать, когда они будут под Москвой. И дай нам Бог морозы, а лучше ТАКУЮ распутицу, чтоб болото автобаном казалось. Как в известном анекдоте, когда русского спросили:"Ну а ты чего хочешь? Сапогом по ж... и покрепче". Получив желаемое, порвал врагов на британский флаг.
        2. Я свой Ранг пользователя
          Я свой
          +6
          Вчера, 21:37
          . Подверждение тех моих осенних выводов, приходит теперь из всех "утюгов" практически каждый день

          Кто что желает услышать
          . Полковник ГРУ ГШ ВС СССР и РФ Мусиенко А.В.

          Бред. Ни один разведчик себя не засветит. Это либо клоун в ГРУ, либо вообще липовый. Да ещё и в телеграмме laughing
          1. Пленник Ранг пользователя
            Пленник
            +4
            Вчера, 21:51
            ЦПСошный клоун с группой поддержки и писака "Мусиенко А.В." оттуда же. Так что это не бред, это злонамеренная туфта. winked
          2. MstislavHrabr Ранг пользователя
            MstislavHrabr
            +1
            Вчера, 22:14
            Это из википедии: "Александр Валентинович Мусиенко (родился 16 марта 1964 года в Белой Церкви) — полковник формирований специального назначения ГРУ ГШ Вооружённых сил СССР и России, участник боёв в Афганистане, Таджикистане и Чечне (свыше 150 боестолкновений), один из организаторов операции по ликвидации Р. Гелаева[1]." Мне тоже очень хочется, чтобы опасения Мусиенко были ошибочными. Но это не повод от них отмахиваться и не принимать их во внимание.
        3. Тарелка Ранг пользователя
          Тарелка
          +5
          Вчера, 22:02
          Цитата: MstislavHrabr
          Полковник ГРУ ГШ ВС СССР и РФ Мусиенко А.В.

          Какой-то "генерал СВР" недавно (ещё осенью, кажется) в Телеграмме писал, что Путин умер, власть захватил Патрушев, а на камеры выводят теперь двойника Путина. Это не из той же ли оперы сей товарищ полковник?
          Выскажусь разве что по поводу поражения дроном украинского окопа. Так ведь, если целями для дронов-камикадзе становятся даже отдельно взятые бойцы ВСУ, не говорит ли это о достаточном количестве этих дронов, которое и позволяет растрачивать их для выполнения таких малозначимых задач?
        4. topol717 Ранг пользователя
          topol717
          0
          Вчера, 22:04
          Цитата: MstislavHrabr
          Полковник ГРУ ГШ ВС СССР и РФ Мусиенко А.В.

          Интересно что курит этот полковник?
    3. убей фашиста Ранг пользователя
      убей фашиста
      +3
      Вчера, 20:36
      Лучше два конраступа, главное чтобы результат был таким же. Видео как контраступанты разминировали минное поле своими конечностями до сих пор перед глазами.
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +3
        Вчера, 20:39
        Ну наркота дешевле снарядов wassat
      2. михаилл Ранг пользователя
        михаилл
        -1
        Вчера, 20:57
        Цитата: убей фашиста
        Видео как контраступанты разминировали минное поле своими конечностями до сих пор перед глазами.

        А у меня перед глазами засыпанный лепестками Донецк. И хирургические бригады, которые только на стимуляторах держались и только детям собирали стопы, а взрослым резали побыстрей, потому что времени нет.
    4. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +3
      Вчера, 20:38
      О, зелик пару лядов скинется? Как то банкет запад уже устраивать не хочет.... сюрпризы готовят... вот только у нас таких сюрпризов, больше чем у всей гаты... на всю европу хватит и не только good
    5. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      +1
      Вчера, 20:56
      Трындеть не мешки ворочать.
    6. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Вчера, 21:16
      Вроде уже в 23ем-наконтрнаступались-или снова захотелось-на те же грабли?
    7. юрий Л Ранг пользователя
      юрий Л
      0
      Вчера, 21:25
      И самое интересное- полезут опять.Оружия вполне достаточно (почему, кстати?) ,небратская нелюдь есть.,ещё миллиона 2 наберётся,это минимум на 5 лет войны.И все до единого человека в мире знают,что это реальное безобразие можно завершить за месяц- отрубив Демоническому Укроамерофашисту головной отросток, т.е.отправив главарей скопища укрофашистских демонов(их надо называть впредь только так,ибо это Правда) домой,в родной АД,к папе Сатане,затем вторая итерация рубки головных отростков у пришедшей на смену первой смене нелюди и край третья смена уже бегом побежит подписывать мирные соглашения на любых условиях, невзирая даже на недовольство своего Хозяина(местного амеродьявола-гауляйтера),ибо знают,что Сатана им хоть и отец родной,но особо домой без разрешения укродемонов не ждёт,может просто сбросить пришедших раньше времени в Пустоту.Сколько жизней наших ребят тогда будет сохранено,да и жить здесь всяко веселее,чем быть Воину Света в скучном РАЮ .
      1. kventinasd Ранг пользователя
        kventinasd
        +2
        Вчера, 21:37
        Цитата: юрий Л
        И самое интересное- полезут опять.Оружия вполне достаточно (почему, кстати?)

        Оружие то дадут, а вот чем они полезут если многие боеспособные части выбиваются?
        Сегодня ВСУ под Авдеевкой попытались наших атаковать, так потом бежали с подгоревшими пятками..
        1. Алексей Лантух Ранг пользователя
          Алексей Лантух
          -5
          Вчера, 22:05
          К сожалению наше наступление вблизи Авдеевки также не дёшево обходится. Там ли мы наступаем? Эффективное наступление бывает только когда прорыв - бросок вперёд- окружение противника. Тогда противник реально теряет и живую силу и технику в достаточно больших объемах, а фронт валится и идет серьёзное продвижение.
    8. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Вчера, 21:30
      В 2024 году украинская армия проведет некие «контрударные» действия, то есть новое контрнаступление. О таких планах заявил командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.
      . "крепко" заявил... следующих кандидат на главного по... гроба, судя по всему.
      Зелебобик таких примечает и двигает на верх.
    9. AlexWar
      AlexWar
      +1
      Вчера, 21:37
      Что видимо опять оружия пообещали? Чем наступать то будут. В бой идут уже американские абрамсы. Вся европа работает на Укровермахт.
    10. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Вчера, 22:20
      а может пора выносить командование всу ??????? любыми видами оружия !

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