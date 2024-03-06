Командующий сухопутными войсками ВСУ заявил о планах Украины в 2024 году провести новое контрнаступление

В 2024 году украинская армия проведет некие «контрударные» действия, то есть новое контрнаступление. О таких планах заявил командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.По утверждению украинского генерала, в настоящее время основной задачей ВСУ является «стабилизация линии фронта». Для этого необходимо произвести перегруппировку и восстановление бригад, нуждающихся в пополнении. Эти части планируется отвести на полигоны, а затем сформировать ударную группировку.В 2024 году, отметил генерал-лейтенант Павлюк, будут проведены новые «контрударные действия». Естественно, далее украинский военачальник стал заверять прессу, что все на фронте якобы складывается хорошо для ВСУ. Российская армия, по его словам, сосредотачивает основные силы в районах Авдеевки, города Часов Яр и в районе населенного пункта Терны. Но украинские войска, утверждает генерал, якобы держат оборону.Таким образом, мы видим, что печальный для противника опыт контрнаступления летом-осенью 2023 года так ничему украинское командование и не смог научить. Вместо того, чтобы сделать соответствующие выводы и сосредоточиться на обороне, Киев собирается готовить новые «ударные группировки» - и это при жестком кадровом дефиците «здесь и сейчас», когда в действующих на фронте бригадах не хватает личного состава, и вообще не очень понятно, кого можно мобилизовать на фронт.Кроме того, изрядно истощены и запасы военной техники и вооружений украинской армии, а западная военная помощь значительно снизилась по сравнению с 2023 годом. Но даже это обстоятельство не мешает украинским генералам озвучивать амбициозные и явно безумные планы.

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