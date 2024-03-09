Наступило «Время героев»

16
Наступило «Время героев»


Беспрецедентный лифт


В послании Федеральному Собранию Российской Федерации Владимир Путин 29 февраля анонсировал проект «Время героев». Полное наименование – Высшая школа государственного управления «Время героев», реализуемая Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».



Но это на языке официоза. Если совсем просто, то Владимир Путин решил пригласить в элитный клуб государственных управленцев участников СВО. Слухи о скором появлении подобного института ходили давно, но только на третий год конфликта решено было оформить все по закону.


Владимир Путин поставил точку под двухлетними рассуждениями:

«Подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди. Программа «Время героев» будет строиться по тем же стандартам, что и наши лучшие проекты – Высшая школа государственного управления, которую называют «школой губернаторов», а также конкурс «Лидеры России». Наставниками для первых участников Программы станут руководители Правительства, Администрации Президента, федеральных министерств, ведомств, главы регионов и крупнейших наших компаний».

Что мы видим на горизонте?

Прежде всего, государство в лице Путина создало отдельный социальный лифт для участников спецоперации. Если внимательно читать стенограмму, то президент упоминает «тружеников и воинов, доказавших свою преданность России». К потенциальным участникам проекта «Время героев» вполне можно отнести работников сферы ВПК, без которых ход спецоперации мог быть совсем другим. Пока такая возможность отдельно не рассматривается.

По сути, это повторение событий, последовавших вслед за Победой в 1945 году, когда ветераны получили льготы при поступлении в вузы страны. Люди, доказавшие преданность Родине, получили возможность принимать важные решения и эффективно руководить. Может, именно поэтому Советский Союз выиграл космическую гонку и создал технологический задел, которым мы пользуемся до сих пор?

Отличие программы «Время героев» от событий 80-летней давности в том, что спецоперация еще не закончилась, а востребованность в управленцах новой формации стала уже слишком явной. Цели охарактеризованы следующие:

«Подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностное развитие».

Надо отдельно отметить, что в административной работе давно ценились люди с хорошей закалкой и твердым характером. Достаточно вспомнить «Школу губернаторов» Высшей школы государственного управления РАНХиГС, в рамках которой будущие управленцы и с семиметрового водопада сигали, и под танком в окопах лежали. России всегда требовались сильные духом менеджеры – спецоперация стала для этого отличным полигоном. Над испытаниями «Школы губернаторов» ветеран СВО лишь снисходительно улыбнется.

Время героев наступило


Без преувеличения будущих выпускников программы «Время героев» можно назвать новой элитой России. Так сложилось, что с афганской и чеченской войны простые бойцы не часто становились управленцами и политическими лидерами. За исключением генералов и высших офицеров, разумеется.

Сейчас Владимир Путин предложил взять под крыло профессиональных военных, добровольцев и мобилизованных, которые соответствуют следующим требованиям – гражданин России с высшим образованием и опытом управления людьми. Участие в СВО, разумеется, является главным параметром отбора претендентов. Программа уникальна и тем самым может привлечь недобросовестные личности. Сейчас операторам проекта необходимо предельно прозрачно организовать отбор потенциальных участников – очень у многих «околовоенных» людей будет соблазн оказаться в числе управленцев, минуя горнило СВО.

Процедура регистрации в проекте «Время героев» одновременно сложная и достаточно простая. На сайте времягероев.рф достаточно создать личный кабинет и подать заявку. Далее по плану идет заполнение анкеты и написание эссе. Очень желательно, чтобы бойцам на передовой, которые подходят по параметрам конкурсного отбора, предоставили возможность написать эссе и обеспечили грамотную консультацию.

Отметим, что право принять участие в проекте могут все, кто принимал участие в СВО (в том числе уже уволенные в запас), а также действующие в настоящее время бойцы спецоперации.

Старт «Времени героев» был дан 1 марта, но уже спустя сутки число зарегистрировавшихся превысило 14 тысяч человек.


Ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил:

«Уже первые сутки набора участников показали, насколько востребована новая инициатива Президента России. Многие люди, которые сегодня защищают страну с оружием в руках, не всегда были военнослужащими. Они трудились в строительстве, в промышленной сфере, в сельском хозяйстве, на государственной и муниципальной службе, были компьютерщиками, юристами, врачами и учителями. И среди профессиональных военнослужащих много тех, кто имеет лидерские качества, высокий управленческий потенциал. Программа «Время героев» дает всем им уникальную возможность для роста и развития, для реализации себя в служении России уже в новом качестве – в мирной жизни».

Все, кто чувствует в себе силы на служение Отечеству в новой роли, могут подать заявление до 12:00 (по Москве) 8 апреля. По самым скромным подсчетам, число претендентов может перевалить далеко за 100 тысяч.

По словам организаторов, все участники, прошедшие регистрацию, гарантированно получат онлайн-обучение на платформе РАНХиГС. После 8 апреля предусмотрено онлайн-тестирование управленческого потенциала и собеседование с преподавателями.

И здесь также необходимо понимание – как боец на пресловутой «линии боевого соприкосновения» будет принимать участие в процедурах и онлайн-обучении?

В случае отбора претендента на очное обучение, будет ли возможность отозвать патриота с фронта?

Как утверждают организаторы, каждый прошедший отбор получит персонального наставника и коуча. В любом случае, для немалой части из десятков тысяч претендентов очень скоро начнется новая жизнь.

Перед нами разворачивается уникальное по своей значимости событие – рождение новой элиты России. Как минимум с 1945 года ничего подобного в стране не происходило.
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. nepunamemuk Ранг пользователя
    nepunamemuk
    +3
    Сегодня, 04:44
    снова руководятелы
    значит опять никто работать не будет am
  2. Сергей Никилаев Ранг пользователя
    Сергей Никилаев
    +5
    Сегодня, 04:46
    а у нас есть какие-то серьезные успехи в управлении на фронте?
  3. ASAD Ранг пользователя
    ASAD
    +7
    Сегодня, 05:13
    Уважаемые форумчане, напомните пожалуйста,какое начинание властей было выполнено полностью? Пенсионную реформу не предлагать.
    1. Alien From Ранг пользователя
      Alien From
      +3
      Сегодня, 05:34
      АСАД! Всё что обещала моль, всё сделано......20 лет жрёт и ещё хочет жрать. Пока наверное как обычно не случится, кверху лапками из красного шкафа.
  4. U-58 Ранг пользователя
    U-58
    +4
    Сегодня, 05:25
    Ну наберут контингент. При наборе , естественно, будет селекция и отсев.
    Будет проведено обучение. А затем люди "войдут в жизнь".
    И кто там будет успешным? Конечно же проныры, пролазы и прощелыги. Разумеется, демонстрирующие полнейшую лояльность власти.
    Гранаты у нас только такой системы. И сама система такая.
  5. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 05:42
    Слабо верится в то, что Патрушев младший, Мединский или какой другой Мантуров, обливаясь слезами пишут заявления «по собственному желанию».
    Если и произведут перестановки, то только в низовом звене типа какого-нибудь председателя поселковой администрации...
    «Своих не бросаем»...Есть целая структура, куда уходят на «доработку» бывшие начальники. Называется - СФ РФ...Именно там «ишачат» УЖЕ сенаторы Нарусова, Матвиенко, Рогозин, Усс...До недавнего времени там отбывал срок г-н Рыжков - «плачущий премьер»...
    Это не простой трудяга, которого за длинный язык выживут с работы и отправят пополнять ряды безработных...
    Всякий «добрый молодец» или «красна девица»(Кириенко, Сердюков, депутаты от ЕдРа и иже с ними) будет подобрано, обуто-одето и «гарантированной» ласкою одарено...
  6. Дилетант Ранг пользователя
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 05:49
    рождение новой элиты России.

    Для того, что бы "новая элита" приступила к работе, необходимо создать ей "рабочие места".
    Сделать это можно двумя способами:
    1. Разогнать "старую"
    2. В 2 раза увеличить количество бюрократов-чиновников.
    С "разгоном" старой, если судить по Нарусовой и Рогозину, пока не очень. Неужели пойдем по 2 варианту?
    1. Dimy4 Ранг пользователя
      Dimy4
      0
      Сегодня, 06:16
      Неужели пойдем по 2 варианту?

      Именно, у чиновничков деточки подрастают, надо пристраивать.
  7. Николай Малюгин Ранг пользователя
    Николай Малюгин
    +1
    Сегодня, 05:52
    "Время героев". Прекрасно. Но для начала надо дать возможность каждому солдату,каждому младшему офицеру повысить свое воинское звание.Этого же нет. Повышения идут только высшим чинам.
  8. parusnik Ранг пользователя
    parusnik
    +2
    Сегодня, 05:54
    С новой элитой,старая элита,поделится средствами производства?
    1. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 06:09
      Цитата: parusnik
      поделится средствами производства?

      Ага ! И отдаст половину управленческих мест... feel
  9. samarin1969 Ранг пользователя
    samarin1969
    0
    Сегодня, 06:04
    Идея очень даже здравая, в духе Петра. Но ...
    По словам организаторов, все участники, прошедшие регистрацию, гарантированно получат онлайн-обучение на платформе РАНХиГС.


    Эта структура 100% либеральная, враждебная России. РАНХиГС - это иезуитская школа бюрократии и формализма. Плодят мертворождённые проекты в образовании и экономике. При этом руководство за последние годы попадало в антикоррупционные скандалы с арестами.

    Даже если реально позовут мужиков из окопов в этот либеральный "Хогвардс", вряд ли они захотят в это окунаться. Есть немало других путей: депутаты разных уровней, госприёмка, экспертные комитеты, военкомы, военруки куда можно двигать увечных и заслуженных... Для прошедших огонь нужна своя покровительствующая структура с опальным генералом во главе. Тогда был бы резон, что-то изменить в этой жизни.
  10. Андрей Москвин Ранг пользователя
    Андрей Москвин
    +2
    Сегодня, 06:09
    Эту новую элиту убивают и режут на улицах. Те, кого элита сегодняшняя завезла в количествах вдесятеро больших. А нашим - работайте, братья, вернётесь, будете депутатами губернаторами сенаторами. Только устои не шатайте, и верьте.
    1. FoBoss_VM Ранг пользователя
      FoBoss_VM
      +1
      Сегодня, 06:17
      А убийцам дают условный срок как абу узбеком Мма в Челябинске и освобождают из зала суда. Это позор Путина.
  11. FoBoss_VM Ранг пользователя
    FoBoss_VM
    0
    Сегодня, 06:16
    Что бы ввести в управление страной новую элиту как сказал Путин надо что бы старая элита ушла , желательно далеко и надолго. Например за полярный круг , с кайлом , на строгий режим , лет на 25 по совокупности . Вы это себе можете представить ? Я лично нет.. Ибо вижу прекрасно на своих постах Шойгу , Набиуллина , Силуанов , Шувалов , сечин, миллер, мантурова , герасимов и прочее прочее имя им легион. Они то куда денутся , добровольно встанут и уйдут на пенсию. Поэтому я скажу по станиславскому: "не верю!!"
  12. moneron Ранг пользователя
    moneron
    0
    Сегодня, 06:23
    обещание дать порулить страной в низшем звене управления вовсе не означает выполнить его неукоснительно....к этому моменту или ишак сдохнет или султан.. главное - политбюро возле тела абсолютно несменяемо.... вместе уже стремительно стареют. неужели опять придётся смотреть увлекательные гонки на катафалках, как в 80е брежневские времена.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»