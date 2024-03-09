Наступило «Время героев»
Беспрецедентный лифт
В послании Федеральному Собранию Российской Федерации Владимир Путин 29 февраля анонсировал проект «Время героев». Полное наименование – Высшая школа государственного управления «Время героев», реализуемая Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».
Но это на языке официоза. Если совсем просто, то Владимир Путин решил пригласить в элитный клуб государственных управленцев участников СВО. Слухи о скором появлении подобного института ходили давно, но только на третий год конфликта решено было оформить все по закону.
Владимир Путин поставил точку под двухлетними рассуждениями:
Что мы видим на горизонте?
Прежде всего, государство в лице Путина создало отдельный социальный лифт для участников спецоперации. Если внимательно читать стенограмму, то президент упоминает «тружеников и воинов, доказавших свою преданность России». К потенциальным участникам проекта «Время героев» вполне можно отнести работников сферы ВПК, без которых ход спецоперации мог быть совсем другим. Пока такая возможность отдельно не рассматривается.
По сути, это повторение событий, последовавших вслед за Победой в 1945 году, когда ветераны получили льготы при поступлении в вузы страны. Люди, доказавшие преданность Родине, получили возможность принимать важные решения и эффективно руководить. Может, именно поэтому Советский Союз выиграл космическую гонку и создал технологический задел, которым мы пользуемся до сих пор?
Отличие программы «Время героев» от событий 80-летней давности в том, что спецоперация еще не закончилась, а востребованность в управленцах новой формации стала уже слишком явной. Цели охарактеризованы следующие:
Надо отдельно отметить, что в административной работе давно ценились люди с хорошей закалкой и твердым характером. Достаточно вспомнить «Школу губернаторов» Высшей школы государственного управления РАНХиГС, в рамках которой будущие управленцы и с семиметрового водопада сигали, и под танком в окопах лежали. России всегда требовались сильные духом менеджеры – спецоперация стала для этого отличным полигоном. Над испытаниями «Школы губернаторов» ветеран СВО лишь снисходительно улыбнется.
Время героев наступило
Без преувеличения будущих выпускников программы «Время героев» можно назвать новой элитой России. Так сложилось, что с афганской и чеченской войны простые бойцы не часто становились управленцами и политическими лидерами. За исключением генералов и высших офицеров, разумеется.
Сейчас Владимир Путин предложил взять под крыло профессиональных военных, добровольцев и мобилизованных, которые соответствуют следующим требованиям – гражданин России с высшим образованием и опытом управления людьми. Участие в СВО, разумеется, является главным параметром отбора претендентов. Программа уникальна и тем самым может привлечь недобросовестные личности. Сейчас операторам проекта необходимо предельно прозрачно организовать отбор потенциальных участников – очень у многих «околовоенных» людей будет соблазн оказаться в числе управленцев, минуя горнило СВО.
Процедура регистрации в проекте «Время героев» одновременно сложная и достаточно простая. На сайте времягероев.рф достаточно создать личный кабинет и подать заявку. Далее по плану идет заполнение анкеты и написание эссе. Очень желательно, чтобы бойцам на передовой, которые подходят по параметрам конкурсного отбора, предоставили возможность написать эссе и обеспечили грамотную консультацию.
Отметим, что право принять участие в проекте могут все, кто принимал участие в СВО (в том числе уже уволенные в запас), а также действующие в настоящее время бойцы спецоперации.
Старт «Времени героев» был дан 1 марта, но уже спустя сутки число зарегистрировавшихся превысило 14 тысяч человек.
Ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил:
Все, кто чувствует в себе силы на служение Отечеству в новой роли, могут подать заявление до 12:00 (по Москве) 8 апреля. По самым скромным подсчетам, число претендентов может перевалить далеко за 100 тысяч.
По словам организаторов, все участники, прошедшие регистрацию, гарантированно получат онлайн-обучение на платформе РАНХиГС. После 8 апреля предусмотрено онлайн-тестирование управленческого потенциала и собеседование с преподавателями.
И здесь также необходимо понимание – как боец на пресловутой «линии боевого соприкосновения» будет принимать участие в процедурах и онлайн-обучении?
В случае отбора претендента на очное обучение, будет ли возможность отозвать патриота с фронта?
Как утверждают организаторы, каждый прошедший отбор получит персонального наставника и коуча. В любом случае, для немалой части из десятков тысяч претендентов очень скоро начнется новая жизнь.
Перед нами разворачивается уникальное по своей значимости событие – рождение новой элиты России. Как минимум с 1945 года ничего подобного в стране не происходило.
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