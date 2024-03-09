Наступило «Время героев»

Беспрецедентный лифт

«Подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди. Программа «Время героев» будет строиться по тем же стандартам, что и наши лучшие проекты – Высшая школа государственного управления, которую называют «школой губернаторов», а также конкурс «Лидеры России». Наставниками для первых участников Программы станут руководители Правительства, Администрации Президента, федеральных министерств, ведомств, главы регионов и крупнейших наших компаний».

«Подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностное развитие».

Время героев наступило

«Уже первые сутки набора участников показали, насколько востребована новая инициатива Президента России. Многие люди, которые сегодня защищают страну с оружием в руках, не всегда были военнослужащими. Они трудились в строительстве, в промышленной сфере, в сельском хозяйстве, на государственной и муниципальной службе, были компьютерщиками, юристами, врачами и учителями. И среди профессиональных военнослужащих много тех, кто имеет лидерские качества, высокий управленческий потенциал. Программа «Время героев» дает всем им уникальную возможность для роста и развития, для реализации себя в служении России уже в новом качестве – в мирной жизни».