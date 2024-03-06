ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам в оккупированном ВСУ Славянске

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ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам в оккупированном ВСУ Славянске

Сегодня вечером Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по объектам в г. Славянске на временно оккупированной украинскими формированиями территории российской Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили российские военные корреспонденты и украинские источники.

По информации украинских источников, взрывы прогремели в Краматорском районе. Вероятно, речь как раз и идет о поражении объектов, расположенных в окрестностях Славянска. Подробности о том, что было поражено в городе, не приводятся.

Но известно, что в Славянске сконцентрированы значительные силы противника, задействованные на Донецком направлении. Кроме того, здесь находятся склады с боеприпасами ВСУ, сосредоточены вооружения и военная техника противника.

Ранее украинские источники сообщили об ударе по торговому центру в Никополе. Однако по информации российских военных корреспондентов, здесь, в торгово-развлекательном центре «Эпицентр», украинские формирования разместили свои склады. После получения разведывательных данных о том, что здесь находится военный объект, по нему и был нанесен мощный удар.

Отметим, что российская армия постоянно наносит ракетные удары и удары беспилотными летательными аппаратами по объектам военной инфраструктуры противника с целью подрыва его военного потенциала, уничтожения личного состава, военной техники и вооружений, складов с боеприпасами.
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    15 комментариев
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Вчера, 21:10
      Непонятно как УкроРейх ещё "Славянск" не переименовал...??? Укры же арии и всё где упоминаются "славяне" должно быть разрушено... Надеюсь это у них не получится... stop
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +8
        Вчера, 21:12
        Вы им не подсказывайте,а то переименуют в какой-нибудь Арийск например.

        Видео сегодняшнего прилёта ФАБ-1500 по Часояровскому огнеупорному заводу.
        Прилет ФАБ-1500-M54 с УМПК по территории Часовоярского огнеупорного комбината, используемого противником для расположения своего личного состава, складирования вооружения, боеприпасов и техники.

        https://zmaps.ru/06/03/2024/prilet-fab-1500-m54-s-umpk-po-territorii-chasovojarskogo/

        https://m.vk.com/video-214698748_456368019
        1. Anarchist Ранг пользователя
          Anarchist
          +1
          Вчера, 21:49
          Славянск - город положивший начало самого понятия сегодняшнего русского мира. ДНР и ЛНР сейчас в составе РФ во многом благодаря этому городу.
          Славянск - Город Герой! Пусть и был оккупированным, но положившим начало всего происходящего сегодня.
          1. neworange88 Ранг пользователя
            neworange88
            +4
            Вчера, 21:55
            Цитата: Anarchist
            Славянск - город положивший начало самого понятия сегодняшнего русского мира.


            Через пару месяцев будет 10 лет с начала первых попыток штурмовать Славянск,битва за Семёновку,легендарный Моторола,Стрелков в Славянске,постоянные телевизионные репортажи из Славянска,Семёновки,которые смотрела вся страна,всё только начиналось.Первые бои.Впереди уход из Славянска, бои за Донецкий Аэропорт.Это было совсем недавно,но как же это было давно.10 лет назад.
      2. Петр_Колдунов Ранг пользователя
        Петр_Колдунов
        +5
        Вчера, 21:41
        Цитата: Lev_Russia
        Непонятно как УкроРейх ещё "Славянск" не переименовал...??? Укры же арии и всё где упоминаются "славяне" должно быть разрушено...

        Не, не... не все так просто. У этих русофобов-недоумков такая каша в башках! Они самым непостижимым образом считают себя ариями, но при этом одновременно и славянами (паноптикум какой-то!) - ближайшими братьями поляков и чехов (которые просто русофобы, но совсем не недоумки, а потому смотрятся гораздо выгоднее укрохомячков).
        А вот русским они в славянстве - отказывают! Русские для них не славяне. И даже не русские. И пофиг международные этнологические догмы, в которых русские, как и украинцы - не просто славяне, а входят в одну и ту же восточнославянскую группу.

        Если б я в свое время на лекциях по этнологии и этнопсихологии в университете услышал бы такую укро-бредо-этническую фантасмагорию - я бы решил, что мир сошел с ума. А сейчас, спустя четверть века - это стало обычной повесткой, распространяемой на Украине.
        1. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          +3
          Вчера, 22:04
          А вот русским они в славянстве - отказывают! Русские для них не славяне. И даже не русские. И пофиг международные этнологические догмы, в которых русские, как и украинцы - не просто славяне, а входят в одну и ту же восточнославянскую группу.


          Подгоняют реальность под свою человеконенависническую идеологию,под свои желания.Ведь если русские такие же как они,то с кем тогда воевать,кого тогда ненавидеть,над кем тогда господствовать и кого тогда покорять псевдоариям?Вся игра на смарку.Они фантазёры конечно.Как дети которые играют в игру и придумывают себе реальность.Вот это вот неоязычество.
          1. Тарелка Ранг пользователя
            Тарелка
            +1
            Вчера, 22:22
            Цитата: neworange88
            Ведь если русские такие же как они,то с кем тогда воевать,кого тогда ненавидеть,над кем тогда господствовать и кого тогда покорять псевдоариям?

            Как по мне, так если хочется на кого быкануть, то на американцев сразу надо. С остальной мелочью чего возиться? lol
            1. neworange88 Ранг пользователя
              neworange88
              +1
              Вчера, 22:27
              Ну они понимают что над американцами им запанувать не получится.А им так хочется над кем то панувать на своей сторонке.Нынешние пропагандисты объявили бывших хо..пов несправедливо лишенными панских привилегий. И пообещали хуторянам что именно они будут «панувать на своей сторонке». А в хо..пы назначены те самые мос..ли, которые, как известно, согласно их идеологии обладают якобы "генетическим изъяном". Шах и мат коммунистической идеологии.Играют идеологи на низменных желаниях.
      3. Павел_Свешников Ранг пользователя
        Павел_Свешников
        +2
        Вчера, 21:57
        Ну с ариями пролет полный. Истинные арийцы теперь у нас персы. Иран в переводе означает страна Ариев. То бишь арийцев.
        1. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          +1
          Вчера, 21:59
          А как же тогда переводится Ирак?Тоже страна Ариев?
        2. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +2
          Вчера, 22:06
          Я то это знаю... Это вы украм объясните что..."В среде современных сторонников арийской идеи «арийцы» чаще именуются «арии», что может вызывать путаницу с историческими ариями. Исторические арии, действительно обладавшие развитой культурой, являются предками только индоиранских народов, то есть они являются не предками или потомками германцев, славян, кельтов, армян и т. д., а народами, имевшими с ними общих предков в лице древних индоевропейцев."
          /ВИКИПЕДИЯ/
          1. neworange88 Ранг пользователя
            neworange88
            +3
            Вчера, 22:14
            Это всё от их комплекса меньшевартности идёт,то есть малозначительности и чтобы компенсировать этот комплекс создают манию величия,мол вон какие они сверхчеловеки, древние шумеры,арии и всё прочее в таком духе.
            Эталонная меньшевартность - это когда посмотрев вокруг на окружающее дикое убожество, сжал грязненькие, покрытые лишаем кулаченки и стал от злобы на собственную помоечную жизнь пытаться неуклюже и"боянисто" язвить над соседом.
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Вчера, 21:26
      Все идёт как должно. Резервы, материальные ресурсы противника уничтожаются, до передовой доходят не только все!
    3. Луенков Ранг пользователя
      Луенков
      0
      Вчера, 22:22
      Цитата: Lev_Russia
      Непонятно как УкроРейх ещё "Славянск" не переименовал...??? Укры же арии и всё где упоминаются "славяне" должно быть разрушено... Надеюсь это у них не получится... stop

      Словяне это те, кто знает корни слов. Они понимают друг друга. А славить это уже другое...
    4. Николай Иванов_5 Ранг пользователя
      Николай Иванов_5
      0
      Вчера, 23:58
      Мы должны помнить всех кто объявил, что они нам враги. Мы пытались сделать мир лучше в надежде, что он лучше. Мы были наивны по-детски в стремлении быть лучше, но наши враги не были готовы нас понять и принять. Наши враги ущербные твари, которые остановились в развитии агрессии и доминировании. Коллективный запад дерьмо.

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