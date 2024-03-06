ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам в оккупированном ВСУ Славянске

Сегодня вечером Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по объектам в г. Славянске на временно оккупированной украинскими формированиями территории российской Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили российские военные корреспонденты и украинские источники.По информации украинских источников, взрывы прогремели в Краматорском районе. Вероятно, речь как раз и идет о поражении объектов, расположенных в окрестностях Славянска. Подробности о том, что было поражено в городе, не приводятся.Но известно, что в Славянске сконцентрированы значительные силы противника, задействованные на Донецком направлении. Кроме того, здесь находятся склады с боеприпасами ВСУ, сосредоточены вооружения и военная техника противника.Ранее украинские источники сообщили об ударе по торговому центру в Никополе. Однако по информации российских военных корреспондентов, здесь, в торгово-развлекательном центре «Эпицентр», украинские формирования разместили свои склады. После получения разведывательных данных о том, что здесь находится военный объект, по нему и был нанесен мощный удар.Отметим, что российская армия постоянно наносит ракетные удары и удары беспилотными летательными аппаратами по объектам военной инфраструктуры противника с целью подрыва его военного потенциала, уничтожения личного состава, военной техники и вооружений, складов с боеприпасами.

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