Отдельные моторизованные батальонные особого назначения РККА
Бойцы одного из омбон во время форсирования р. Одер
Двигаясь на Запад и освобождая оккупированные гитлеровцами территории, Рабоче-крестьянская Красная армия регулярно осуществляла форсирование рек и иных водных преград. С лета 1944 г. в таких операциях участвовали специализированные воинские части – отдельные моторизованные батальоны особого назначения. Они получали особую технику, при помощи которой должны были с ходу пересекать водоемы, захватывать плацдармы и обеспечивать переправу основных сил.
Части особого назначения
В 1943 г. РККА перехватила стратегическую инициативу и начала движение в западном направлении. В ходе наступления на всех фронтах ей регулярно приходилось пересекать реки и иные водоемы. Наличный парк средств преодоления водных преград в целом соответствовал решаемым задачам, но не обходилось без ограничений и затруднений, приводивших к повышенным рискам.
На основе накопленного опыта наступательных операций и форсирования рек в начале 1944 г. была выработана концепция нового специализированного формирования – отдельного моторизованного батальона особого назначения (омб ОСНАЗ или омбон). Такая часть должна была иметь особый состав и парк техники, позволяющий ей без дополнительной подготовки форсировать водные преграды, закрепляться на противоположном берегу и обеспечивать подход основных сил.
Весной и летом 1944 г. сформировали в общей сложности 11 отдельных моторизованных батальонов ОСНАЗ с номерами 72 (гвардейский), 252, 271-275 и 283-286. В конце мая первый из них, 271-й, пополнил состав действующей армии. В течение июня на фронте появились еще пять батальонов, а в августе – два следующих. В конце декабря в действующую армию вошел вновь сформированный 72-й гвардейский омбон. Последним на фронт в апреле 1945 г. попал 286-й батальон.
Амфибия Ford GPA, предположительно, 283-го омбон на Моонзундском архипелаге
Почти все отдельные моторизованные батальоны без изменений продолжали службу и присутствовали на фронте до самого конца войны. Исключением были только 275-й и 284-й омбон – в ноябре 1944 г. их отвели в тыл и вернули в действующую армию в конце апреля 1945-го. В августе-сентябре 275-му батальону пришлось отправиться на Дальний Восток для участия в боях против Японии.
После окончания Второй мировой войны отдельные моторизованные батальоны ОСНАЗ сохранялись в составе Красной и Советской армии, но вскоре от них отказались. Не позднее 1946-47 гг. все они были расформированы.
По штатному расписанию
Организационно-штатная структура отдельных моторизованных батальонов особого назначения была сформирована с учетом их задач и специфики предполагаемых боевых действий. ОШС всех батальонов была одинаковой, за редким исключением. По мере продолжения службы и участия в боях, ее радикально не меняли.
Типовой состав омбон включал роту управления, две моторизованные роты, минометную роту, зенитно-пулеметную роту, саперную роту и роту обслуживания. Общая численность личного состава батальона – ок. 616 чел.
Амфибии одного из омб ОСНАЗ. Вторая машина в колонне несет крупнокалиберный пулемет
Для обеспечения высокой мобильности и возможности форсирования водных преград с ходу батальон имел около сотни автомобилей-амфибий Ford GPA. Также имелись отечественные или импортные автомобили вспомогательного назначения, способные передвигаться только по суше.
Основной силой батальона были две моторизованные роты. Такое подразделение включало два взвода автоматчиков и один взвод реактивных ружей. В обоих случаях взвод состоял из трех отделений с соответствующим вооружением. Во взводе имелось четыре автомобиля GPA – по одному на отделение и командирский.
Основным вооружением взвода автоматчиков являлись пистолеты-пулеметы ППШ или ППС. Также на взвод полагался один пулемет ДП-27. Взвод реактивных ружей оснащался иностранными противотанковыми средствами – по 3 ед. на каждое отделение. Основная масса моторизованных батальонов получила американские гранатометы M1 Bazooka, а 252-му омбон передали британские изделия PIAT.
В минометной роте батальона было три взвода по три миномета в каждом. Использовались 82-мм батальонные минометы, пригодные для переноски или перевозки. Каждый расчет с минометом использовал собственную амфибию; еще одна машина полагалась командиру взвода.
Военнослужащие 275-й омбон во время боев в Карелии
Батальоны располагали собственными саперными ротами с саперным, инженерно-минным и подрывным взводами. Рота имела пять амфибий и такое же количество грузовиков. Она отвечала за проведение инженерной разведки, обезвреживание занятых позиций и т.д.
Задачи противовоздушной обороны и огневой поддержки на земле / на воде возлагались на зенитно-пулеметную роту трехвзводного состава. Зенитный взвод имел три грузовика-полуторки с пулеметом ДШК в кузове. Наличие девяти крупнокалиберных пулеметов серьезно повышало огневую мощь батальона.
Следует отметить, что ОШС и система вооружений омб ОСНАЗ могла меняться и совершенствоваться с учетом накопленного опыта. Так, неоднократно высказывались и реализовывались предложения об изменении состава стрелкового вооружения в сторону увеличения числа пулеметов. Кроме того, бойцы-гранатометчики жаловались на неудачное изделие PIAT и требовали более эффективные противотанковые средства.
Батальоны на фронте
Концепция предполагала, что отдельные моторизованные батальоны ОСНАЗ будут сопровождать формирования от дивизии и выше, помогая им в форсировании водных преград. При этом применение таких частей планировалось только на тех участках фронта, где планируются крупные операции по форсированию рек. Как следствие, каждому фронту единовременно требовалось не более одного-двух батальонов.
Автоматчики пересекают р. Одер
Была предложена достаточно простая, но эффективная тактика применения батальона. Его моторизованная и саперная рота на машинах-амфибиях при поддержке зенитно-пулеметной роты или артиллерии смежных соединений должны были пересекать реку или водоем и занимать плацдарм на противоположном берегу. Их задачей было оттеснение противника от береговой линии для обеспечения безопасности основной переправы для главных сил. При этом амфибии батальона должны были выступить в качестве переправочного средства для основных сил.
После переправы стрелковые, танковые и иные части должны были принимать бой и развивать наступление. При этом омб ОСНАЗ могли помогать им или работать в качестве маневренных сил для прорыва вглубь обороны противника.
Впервые эту тактику опробовали 21 июня 1944 г. в ходе Свирско-Петрозаводской операции. 275-й и 284-й омбон действовали в составе Карельского фронта и успешно обеспечили переправку стрелковых и танковых частей через местные реки. Так, 275-й батальон работал на р. Свирь. Его моторизованные и саперная рота в заданное время вышли на противоположный берег и приняли бой. За следующие 35-40 минут саперы проделали в минных полях противника несколько проходов для техники. Одновременно с этим автоматчики заняли территорию шириной 400 м по фронту и 1,5 км в глубину. Параллельно экипажи Ford GPA перевозили через реку пехоту.
После форсирования Свири два батальона присоединились к основным силам и участвовали в сухопутном наступлении. При необходимости, они выполняли свою основную задачу и проводили захваты плацдармов.
Фронтовой фотоальбом со снимками моторизованных подразделений разных омбом
После июня 1944 г. отдельные моторизованные батальоны активно использовались на всем протяжении фронта практически до самого конца Великой Отечественной. Они участвовали во всех основных операциях РККА и обеспечивали форсирование всех крупных и средних рек на боевом пути армии. При этом, как и в случае с событиями июня 1944-го, боевая работа омбон не ограничивалась только захватом плацдармов – их зачастую использовали в качестве маневренных мотострелковых подразделений.
В апреле 1945 г. к участию в Берлинской операции были привлечены 273-й, 283-й и 286-й батальоны. Они должны были обеспечить перемещение и маневр наших сил вблизи германской столицы и в ней. В рамках операции трем батальонам вновь пришлось брать под контроль плацдармы, а также осуществлять перевозки основных сил по рекам и каналам. Батальоны не играли ведущую роль в операции, но их значение не следует недооценивать.
Практика и опыт
В ходе боев Великой Отечественной войны РККА накапливала, систематизировала и с пользой для себя применяла опыт в различных сферах и контекстах. Так, операции 1943-44 гг. по форсированию рек показали необходимость развития переправочных средств армии и создания специализированных амфибийных формирований. Уже в середине 1944 г. новые батальоны, способные с ходу пересекать водные преграды, пошли в бой и хорошо зарекомендовали себя. Они выполняли свои задачи до конца войны и внесли существенный вклад в будущую победу.
После войны от амфибийных омбон отказались. Однако опыт их боевого применения лег в основу послевоенных концепций развития сухопутных войск. Главным результатом этого стало принципиальное решение о разработке плавающей бронетехники для пехоты. Благодаря этому стрелковые части получили возможность самостоятельно пересекать водные преграды, не ожидая помощи других частей и не подвергаясь неоправданным рискам. Таким образом, 11 отдельных батальонов времен Великой Отечественной определили пути развития отечественной техники на следующие несколько десятилетий.
- Рябов Кирилл
- Waralbum.ru, Warspot.ru
Информация