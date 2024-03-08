Что может предпринять РФ в ответ на кражу ЕС своих зарубежных активов? Некоторые нюансы и факты

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Что может предпринять РФ в ответ на кражу ЕС своих зарубежных активов? Некоторые нюансы и факты

Далеко не все понимают, что чрезмерные эмоции (типа, украдут и всё пропало) при упоминании возможных шагов в этом направлении со стороны недружественных государств абсолютно необоснованны. Уже не один раз по этому поводу было сказано, что в таком случае будут предприняты ответные меры по их компенсации.

Для начала можно вспомнить, что схожая ситуация уже наблюдалась десять лет назад, когда были введены в действие антироссийские санкции из-за крымских событий. Тогда в РФ был предложен законопроект, предусматривающий компенсационную конфискацию активов западных компаний, если будет нарушен (Западом же введённый и отстаиваемый) принцип неприкосновенности частной собственности.



Были проведены подсчёты, по которым выходило, что российских активов на Западе нашлось почти на 400 миллиардов долларов, а вот западных активов в России – около 720 миллиардов долларов. То есть при запуске полномасштабного процесса конфискации, Россия оставалась в плюсе на 300 миллиардов долларов. Но тогда дело до реализации западных планов не дошло, а сейчас ситуация совсем иная, постоянно идут угрозы, всё-таки попытаться отнять (фактически украсть) российские активы.

Однако некоторые события ясно показали, что процесс этот обоюдный.

Ответка


Взять хотя бы пример громогласного заявления финского МИДа (в январе 2023 года) о заморозке российских активов на 200 миллионов долларов. Ответ появился в апреле того же года – указом президента 98 % акций генерирующей компании «Фортум» (дочка финского Fortum ) были переданы в Госимущество.

По самой скромной оценке, объём инвестиций этой компании в экономику РФ – свыше 4 миллиардов евро. Финны очень возмутились и обратились в арбитраж с жалобами. Вполне предсказуемо, что указ никто не поспешил отменять, и финны ничего не добились.

Пояснение для лучшего понимания, что собой представляет компания «Фортум»:

«Фортум» – ведущий производитель и поставщик тепловой и электрической энергии на Урале и в Западной Сибири. Объединяет 4 тепловых электростанции в Челябинской области, 3 – в Тюменской области и ХМАО, ветряную электростанцию в Ульяновской области и 3 солнечных электростанции в Оренбургской области и Башкортостане.

Что пояснили в Росимуществе:

– Внешнее управление означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения. Внешний управляющий получает полномочия, которые позволяют ему обеспечить эффективность работы предприятий в соответствии с их значением для экономики России.

Это далеко не единственное событие такого рода, процесс усиления контроля за деятельностью крупных предприятий уже идёт, и большая часть касается национализации стратегических промышленных объектов, в которых определённая доля управления принадлежит иностранным компаниям, благо всегда можно найти доказательства незаконной приватизации этих предприятий в 90-е годы.

Вот свежий пример: в понедельника, 26 февраля, в Челябинске допросили и оформили подписку о невыезде для мультимиллионера из списка Forbes Юрия Антипова после решения Арбитражного суда Челябинской области о национализации трёх предприятий –ЧЭМК, Кузнецкие ферросплавы и Серовский завод ферросплавов, входивших в Урало-Сибирскую металлургическую компанию, принадлежащую семье Антипова.

Причиной судебного разбирательства послужил иск со стороны Генеральной прокуратуры о факте незаконной приватизации в 1990-е годы и частичном контроле резидента недружественной страны – канадско-швейцарской компании RFA International.

Грамотные профессиональные специалисты, действующие сейчас в правительстве и органах власти, своё дело знают и работают без лишнего шума и показухи.

Посмотрим, насколько далеко зайдут в своих устремлениях западные охотники до чужих активов и чем это обернётся для них в реальности.
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1 комментарий
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  1. krops777 Ранг пользователя
    krops777
    -2
    Сегодня, 04:42
    На западе прекрасно понимают, что конфисковав активы, рано или поздно придется отдавать, война в стране У скоро закончится и нужно будет входить на российский рынок но на каких условиях вот вопрос, очередного ЕБН им можно долго ждать, а бизнес нужно делать сейчас.

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