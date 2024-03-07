И 800 с лишним миллиардов мало: администрация Байдена запрашивает у конгресса повышение финансирования военной сферы

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И 800 с лишним миллиардов мало: администрация Байдена запрашивает у конгресса повышение финансирования военной сферы

Несмотря на то, что всё больше независимых экономистов считают рост долга США способным привести к небывалому финансовому кризису, американская администрация продолжает выдвигать инициативы о росте расходов. Причём речь идёт в первую очередь об увеличении военных расходов.

Оказалось, что Байдену и Ко перестало для нужд американской военной машины хватать и 800 с лишним миллиардов долларов. Растущие аппетиты американского военпрома диктуют Байдену необходимость провести ревизию военных расходов непременно в сторону увеличения.



По данным информационной службы Bloomberg, администрация Байдена планирует запросить у конгресса повышение финансирования «оборонной сферы» на 1 процент. Если это произойдёт, то Пентагон получит дополнительно более 8 млрд долларов, а военные расходы на 2024 год в целом составят почти 850 млрд долларов. Аналогичная сумма расходов военной сферы будет предусмотрена и на следующий год – 2025-й.

Напомним, что ранее в США провели занимательную законодательную процедуру, отменив фактически до вступления в должность 47-го президента потолок долга. Другими словами, администрация Байдена готова наращивать темпы накопления долга до неограниченных значений. И перспективы понятны. Если выборы выиграет, например, Дональд Трамп, то потолок госдолга, вероятнее всего, сразу же вернут. Если победит Джо Байден (или другой кандидат от демократов), то отмена потолка долга будет продлена.
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    10 комментариев
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    1. Комментарий был удален.
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        0
        Сегодня, 06:11
        Мороженку для деда забыли включить.... laughing
        1. Татьяна Ранг пользователя
          Татьяна
          +3
          Сегодня, 06:35
          Байдену лично нужно - кровь из носа (!) удержаться на посту президента США из-за двух обстоятельств:
          1. Война в Украине обогащает семейство Байденов.
          2. Избежать Байденам уголовной посадки в тюрьму по законам США.

          Кстати, по этой же уголовной причине Нетаньяху тоже заинтересован в бесконечной войне Израиля против палестинцев и соседних арабов. Ибо война помогает Нетаньяху тоже избежать уголовной посадки его в тюрьму в самом Израиле.

          Вот вам реальный пример о негативной роли личности в истории!
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 06:22
      США может поддерживать свой потолок долга военной мощью,да и грабить партнёров они умеют- резерв ,вся Европа.
    3. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +1
      Сегодня, 06:26
      А что... пусть с госдолгом уже следующий президент рабирается... его головная боль будет... wassat пока можно неплохо навариться.....
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 06:28
      военные расходы на 2024 год в целом составят почти 850 млрд долларов
      Американцы каждый год увеличивают свой военный бюджет и это давно стало закономерностью. На следующий год запросят 1 триллион и глазом не моргнут. Армия "гегемона" должна вооружаться, жрать в три горла, содержать свои базы за рубежом и помогать "друзьям" на БВ, украине... Для этого каждый раз и повышают "потолок госдолга" предполагая, что доги возвращать не придется.
      1. Mouse Ранг пользователя
        Mouse
        +2
        Сегодня, 06:53
        Цитата: rotmistr60
        жрать в три горла

        Как следствие и денюжков на бумагу туалетную увеличить в три раза! wassat
    5. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      0
      Сегодня, 07:11
      Аппетиты воровства возрастают. Они сумасшедшие.
    6. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 07:57
      И 800 с лишним миллиардов мало: администрация Байдена запрашивает у конгресса повышение финансирования военной сферы
      . Утверждать, что только теперешняя администрация дермократ в делает ставку на ВПК полосатии... сомнительно. Сдедующая администрация, чья б она не была, будет делать то ж самое, в том или ином виде. Все они там одинаковые, в этом отношении.
    7. Metallurg_2 Ранг пользователя
      Metallurg_2
      0
      Сегодня, 07:59
      Интересно, какой процент этой суммы оседает в виде откатов в карманах воротил ВПК?
    8. Goga_777 Ранг пользователя
      Goga_777
      0
      Сегодня, 08:20
      Они надорвут экономику штатов в итоге, и мир ждет грандиозный спал

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