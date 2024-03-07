И 800 с лишним миллиардов мало: администрация Байдена запрашивает у конгресса повышение финансирования военной сферы

Несмотря на то, что всё больше независимых экономистов считают рост долга США способным привести к небывалому финансовому кризису, американская администрация продолжает выдвигать инициативы о росте расходов. Причём речь идёт в первую очередь об увеличении военных расходов.Оказалось, что Байдену и Ко перестало для нужд американской военной машины хватать и 800 с лишним миллиардов долларов. Растущие аппетиты американского военпрома диктуют Байдену необходимость провести ревизию военных расходов непременно в сторону увеличения.По данным информационной службы Bloomberg, администрация Байдена планирует запросить у конгресса повышение финансирования «оборонной сферы» на 1 процент. Если это произойдёт, то Пентагон получит дополнительно более 8 млрд долларов, а военные расходы на 2024 год в целом составят почти 850 млрд долларов. Аналогичная сумма расходов военной сферы будет предусмотрена и на следующий год – 2025-й.Напомним, что ранее в США провели занимательную законодательную процедуру, отменив фактически до вступления в должность 47-го президента потолок долга. Другими словами, администрация Байдена готова наращивать темпы накопления долга до неограниченных значений. И перспективы понятны. Если выборы выиграет, например, Дональд Трамп, то потолок госдолга, вероятнее всего, сразу же вернут. Если победит Джо Байден (или другой кандидат от демократов), то отмена потолка долга будет продлена.

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