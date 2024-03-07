За истекшие сутки ВС РФ взяли под контроль около 2,5 квадратных километров территории между Работино и Вербовым в Запорожской области

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За истекшие сутки ВС РФ взяли под контроль около 2,5 квадратных километров территории между Работино и Вербовым в Запорожской области

Российские войска продолжают наносить огневое поражение подразделениям противника, которые главком ВСУ бросает в образовавшийся «огневой мешок» в Работино. В начале неделе ВСУ с гордостью заявили о том, что им удалось выбить отряды ВС РФ из восточной части этого населённого пункта с помощью введения в бой переброшенных с других направлений резервов.

После этого значительная часть резервов ВСУ в Работино снова была уничтожена нашими войсками, которые одновременно с этим провели расширение зоны контроля между Работино и Вербовым.



За истекшие сутки российские войска взяли под контроль около 2,5 кв км территории на этом направлении, продвинувшись по фронту шириной до пяти километров на расстояние не менее 600 м.



Если посмотреть на фрагмент карты, то можно увидеть, что российские войска выравнивают линию фронта там, где ранее гарнизон противника был разрезан между Работино и Вербовым на две части. Под контроль ВС РФ перешли позиции противника, прилегавшие к Работино на юго-востоке.

Противник пытается сдержать продвижение наших войск в направлении автомобильной дороги, соединяющей города Орехов и Пологи Запорожской области – севернее линии фронта. При этом командование ВСУ продолжает переброску резервных подразделений в Работино, видимо, считая, что нужно обеспечивать хотя бы медийную составляющую того, что летнее контрнаступление «было не напрасным» и что Работино остаётся под контролем.
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    8 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 06:36
      «Российские войска продолжают наносить огневое поражение подразделениям противника, которые главком ВСУ бросает в образовавшийся "огневой мешок" в Работино» —

      ***
      — "Генерал-200",надо подтверждать ...
      ***
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 06:37
      Похоже 700 000 всушников ни куда не терялись.
    3. Комментарий был удален.
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +4
      Сегодня, 06:52
      Не успели отрапортовать, что перебросили резервы, как
      значительная часть резервов ВСУ в Работино снова была уничтожена нашими войсками
      Понятно, что Сырский на то и "мясник", что своих людей жалеть не будет для достижения даже минимальной цели. Значит "мясорубка" продолжится, одни резервы будут заканчиваться и на смену им киевским генералам придется бросать очередные. При этом командующий сухопутными войсками ВСУ Павлюк заявил, что украина в этом году планирует стабилизировать линию фронта, перегруппировать войска и «провести контрударные действия, т.е. очередной "контрнаступ". Планируют это на лето 2024 г, вот только, что останется от резервов к тому времени - вопрос.
      1. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        -3
        Сегодня, 07:17
        Мне вот интересно, вот такие как ты , вы реально всегда верите, тому что написано без фото и видео пруфоф?
        Или делаете вид, что верите?

        Где-то на укро-форуме сидят такие же тарасики и пишут тоже самое.

        «Значительная часть резервов» - это сколько? 10% или 50%? А в абсолютных числах сколько? 100 человек или 1000? Или 10 000?

        Единственная цифра в этой новости 2,5 км. Не 2 500 километров, и даже не 250, а 2,5. Лучше посчитай не их резервы, а сколько война займёт времени , если в день занимать по 2,5 километра.
        1. wayden Ранг пользователя
          wayden
          +3
          Сегодня, 08:25
          А с чего вы решили что успех войны определяется занятой территорией? Потому что так об этом журналисты пишут? Они специалисты? Если не станет армии, то некому будет защищать территории. Ни 2.5 км, ни 2500 км. Т.е реальный успех это боеготовность армии или разбитие вражеской. Если враг сливает резервы в борьбе за 2.5 км, то это куда больший успех, чем продвижение на 25 км без боя.
          Территория конечно тоже важна, она же не стол. Но территория сама по себе не сопротивляется.
    5. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      -3
      Сегодня, 07:09
      Гарнизон противника был разрезан между Работино и Вербовым...О чем это?Глядя на карту?
    6. Tagan Ранг пользователя
      Tagan
      +1
      Сегодня, 07:36
      Цитата: Ivan№One
      Лучше посчитай не их резервы, а сколько война займёт времени , если в день занимать по 2,5 километра.

      Гениальный расчет!
      Только факторов, которые влияют на скорость продвижения, на самом деле не один десяток. И это совсем не задачка для второклассника, как вы ее тут представили.
    7. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 07:54
      командование ВСУ продолжает переброску резервных подразделений в Работино, видимо, считая, что нужно обеспечивать хотя бы медийную составляющую того, что летнее контрнаступление «было не напрасным» и что Работино остаётся под контролем.
      . Такая война... медийных интЭрЭсы, картинки, обходятся дорого, во всех отношениях. Особенно дорого это для тех, кто проигрывает на поле боя.

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