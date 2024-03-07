За истекшие сутки ВС РФ взяли под контроль около 2,5 квадратных километров территории между Работино и Вербовым в Запорожской области

Российские войска продолжают наносить огневое поражение подразделениям противника, которые главком ВСУ бросает в образовавшийся «огневой мешок» в Работино. В начале неделе ВСУ с гордостью заявили о том, что им удалось выбить отряды ВС РФ из восточной части этого населённого пункта с помощью введения в бой переброшенных с других направлений резервов.После этого значительная часть резервов ВСУ в Работино снова была уничтожена нашими войсками, которые одновременно с этим провели расширение зоны контроля между Работино и Вербовым.За истекшие сутки российские войска взяли под контроль около 2,5 кв км территории на этом направлении, продвинувшись по фронту шириной до пяти километров на расстояние не менее 600 м.Если посмотреть на фрагмент карты, то можно увидеть, что российские войска выравнивают линию фронта там, где ранее гарнизон противника был разрезан между Работино и Вербовым на две части. Под контроль ВС РФ перешли позиции противника, прилегавшие к Работино на юго-востоке.Противник пытается сдержать продвижение наших войск в направлении автомобильной дороги, соединяющей города Орехов и Пологи Запорожской области – севернее линии фронта. При этом командование ВСУ продолжает переброску резервных подразделений в Работино, видимо, считая, что нужно обеспечивать хотя бы медийную составляющую того, что летнее контрнаступление «было не напрасным» и что Работино остаётся под контролем.

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