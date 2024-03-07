Я сообщила Владимиру Владимировичу о беззаконных действиях власти в Молдове, которая мстит нам за нашу гражданскую позицию и верность национальным интересам. Кишинёв шаг за шагом отнимает наши полномочия, ограничивает бюджет, нарушает законные права, провоцирует нестабильность и дестабилизацию в Гагаузии и во всей стране.

На Всемирном фестивале молодёжи, который проходит в Сочи, президент России встретился с главой Гагаузской автономии Молдавии. Евгения Гуцул рассказала о встрече с Владимиром Путиным и поднятых в ходе этой встречи вопросах.По словам башкана (главы) Гагаузии, были обсуждены вопросы сложной региональной и геополитической проблематики.Евгения Гуцул:Напомним, что Кишинёв во главе с президентом Майей Санду проводит откровенную антироссийскую политику. Ранее Молдова подала заявку на вступление в Североатлантический военный блок. Однако ни Комрат (административный центр Гагаузии), ни Тирасполь (Приднестровская Молдавская Республика) не поддерживают такого рода инициативы прозападных элит Молдавии.В связи с этим встреча Евгении Гуцул с Владимиром Путиным, а также недавнее обращение властей ПМР к Москве, являются серьёзным звонком для Кишинёва. Звонок (сигнал) этот состоит как минимум в том, что сотни тысяч жителей Республики Молдова однозначно не разделяют конфронтационную в отношении России позицию молдавских властей.Глава Гагаузской автономии указала на то, что президент РФ пообещал оказать поддержку гагаузскому народу в отстаивании законных прав и позиции самой Гагаузии на международной арене.Тем временем в генпрокуратуре Молдавии заявили, что возбужденное против главы Гагаузии дело будет передано в суд.