Встреча президента России с главой Гагаузии - сигнал для антироссийских властей Молдавии

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Встреча президента России с главой Гагаузии - сигнал для антироссийских властей Молдавии

На Всемирном фестивале молодёжи, который проходит в Сочи, президент России встретился с главой Гагаузской автономии Молдавии. Евгения Гуцул рассказала о встрече с Владимиром Путиным и поднятых в ходе этой встречи вопросах.

По словам башкана (главы) Гагаузии, были обсуждены вопросы сложной региональной и геополитической проблематики.



Евгения Гуцул:

Я сообщила Владимиру Владимировичу о беззаконных действиях власти в Молдове, которая мстит нам за нашу гражданскую позицию и верность национальным интересам. Кишинёв шаг за шагом отнимает наши полномочия, ограничивает бюджет, нарушает законные права, провоцирует нестабильность и дестабилизацию в Гагаузии и во всей стране.

Напомним, что Кишинёв во главе с президентом Майей Санду проводит откровенную антироссийскую политику. Ранее Молдова подала заявку на вступление в Североатлантический военный блок. Однако ни Комрат (административный центр Гагаузии), ни Тирасполь (Приднестровская Молдавская Республика) не поддерживают такого рода инициативы прозападных элит Молдавии.

В связи с этим встреча Евгении Гуцул с Владимиром Путиным, а также недавнее обращение властей ПМР к Москве, являются серьёзным звонком для Кишинёва. Звонок (сигнал) этот состоит как минимум в том, что сотни тысяч жителей Республики Молдова однозначно не разделяют конфронтационную в отношении России позицию молдавских властей.

Глава Гагаузской автономии указала на то, что президент РФ пообещал оказать поддержку гагаузскому народу в отстаивании законных прав и позиции самой Гагаузии на международной арене.

Тем временем в генпрокуратуре Молдавии заявили, что возбужденное против главы Гагаузии дело будет передано в суд.
  • ТГ/Евгения Гуцул
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39 комментариев
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  1. Протон Ранг пользователя
    Протон
    +13
    Сегодня, 06:55
    Уж чего-чего а сигналы мы научились отправлять.
    Осталось врагам научиться прислушиваться к этим сигналам, а то позволяют себе всякое.
    Вон руководство Армении совсем страх потеряли, надо им сигнал, завёрнутый в лаваш, отправить, а заодно и приготовить красный карандаш (лучше два).
    1. ARIONkrsk Ранг пользователя
      ARIONkrsk
      +4
      Сегодня, 06:58
      Цитата: Протон
      Уж чего-чего а сигналы мы научились отправлять.

      И линии красные научились рисовать.
      1. Комментарий был удален.
      2. Протон Ранг пользователя
        Протон
        -3
        Сегодня, 07:34
        Осталось немного нам потепеть (около 10 дней).
        Цитата:
        "ТАСС/. Успешный и исторический этап укрепления и расцвета России грядет после выборов президента РФ. Об этом председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила на просветительском марафоне "Знание. Первые" на Всемирном фестивале молодежи."

        Ещё немного и заживём как в раю. Я тут езжу по родной Сибири, всё в окошко гляжу - где строятся обещанные города-миллионники? Пока не вижу, наверное где-то в другой Сибири идёт строительство полным ходом. Ну не могут же люди из руководства страны слова на ветер бросать. wassat
        "Они хорошие!" (Шариков "Собачье сердце")
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +2
          Сегодня, 07:38
          Цитата: Протон
          Успешный и исторический этап укрепления и расцвета России грядет после выборов президента РФ. Об этом председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова
          Глубоко лизнула! wink
          1. Протон Ранг пользователя
            Протон
            -2
            Сегодня, 07:40
            Глубоко?
            Да она до гланд языком достала. laughing
            1. ramzay21 Ранг пользователя
              ramzay21
              0
              Сегодня, 08:58
              Без выхода наших войск на границу с ПМР и Молдавией все эти заявления не стоят ни чего. Выйти на границу с ПМР было можно в 2014 году, но Путин тогда струсил. И можно было в результате грамотно подготовленной, спланированной и проведенной СВО в 2022, но Путин струсил опять а дегенералы готовили парад а не боевые действия.
              Поэтому гражданам Гагаузии и ПМР, а так же пророссийским гражданам остальной Молдавии остается только посочувствовать а руководству страны если есть такие кто способен видеть реалии, лучше заняться помощью для тех приднестровцев, гагаузцев и молдован которые захотят переехать в РФ, это долг перед этими людьми и это наши люди в отличии от завозимых различными ОПГ миллионами таджиков.
        2. Deon59 Ранг пользователя
          Deon59
          -3
          Сегодня, 08:58
          Вы ,что так плохо о Гаранте . Он обещает спокойство , стабильность и улучшение жизни . Спокойство в стрене где запрещены пикеты ,демонстрации . Стабильность в обстреле наших территорий и гибели наших граждан . Улучшение жизни где медицина ниже плинтуса , где многие не дотянуть до пенсии .
    2. maiman61 Ранг пользователя
      maiman61
      0
      Сегодня, 08:24
      Доброе слово и пистолет, лучший аргумент при разговоре!
    3. Deon59 Ранг пользователя
      Deon59
      -2
      Сегодня, 08:52
      В чем сигнал , в поддержке сепаратистов в Молдавии . Интересное кино . Это то же самое ,если Бидон встречался бы с каким нибудь главой автономии из России и обещал бы помочь . Визгу было бы .
    4. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 08:52
      Протон
      Сегодня, 06:55
      Уж чего-чего а сигналы мы научились отправлять.
      Осталось врагам научиться прислушиваться к этим сигналам, а то позволяют себе всякое.
      Вон руководство Армении совсем страх потеряли, надо им сигнал, завёрнутый в лаваш, отправить, а заодно и приготовить красный карандаш (лучше два).
      Зашибись- заценили новость! имею сказать, таки: грех любому мужику не встретиться на переговоры с такой красавицей!
      Уверен, лже- недо -запад оценит по полной такой широкий жест со стороны РФ.
      А султан Эрдоган, во многом сочувствующий народу Гагаузии, как братскому по крови, нам в помощь!
      Следим за руками и головами главных кукловодов, а также за их стенаниями!
      1. fif21 Ранг пользователя
        fif21
        0
        Сегодня, 09:11
        Цитата: ZovSailor
        Зашибись- заценили новость! имею сказать, таки: грех любому мужику не встретиться на переговоры с такой красавицей!

        Хороша деваха ! love Еще и умная . love Добра , радости и процветания народу Гагаузии, и их прелестному руководителю . Красота спасет Мир ! hi
    5. ButchCassidy Ранг пользователя
      ButchCassidy
      0
      Сегодня, 08:53
      Цитата: Протон
      Уж чего-чего а сигналы мы научились отправлять.
      Осталось врагам научиться прислушиваться к этим сигналам, а то позволяют себе всякое.
      Вон руководство Армении совсем страх потеряли, надо им сигнал, завёрнутый в лаваш, отправить, а заодно и приготовить красный карандаш (лучше два).

      Насчёт руководства Армении - лучше бы мы научились понимать сигналы, которые нам дают. Тогда бы ни "майданная" власть в Киеве, ни "бархатная" в Ереване просто не закрепились бы там. Тогда многое и в Киеве, и в Ереване можно было бы решить просто не признавая незаконную власть там. А мы, какого-то лешего, признаем незаконные перевороты. И сейчас боремся с последствиями
  2. Mouse Ранг пользователя
    Mouse
    +3
    Сегодня, 07:00
    . президент РФ пообещал оказать поддержку гагаузскому народу в отстаивании законных прав

    Помощь, спасать мы завсегда первые... не отнять... winked
    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 07:02
      Интересно,как он собрался оказать помощь гагаузам?Через космос?
      1. Ныробский Ранг пользователя
        Ныробский
        0
        Сегодня, 09:19
        Цитата: dmi.pris1
        Интересно,как он собрался оказать помощь гагаузам?Через космос?

        Речь идёт всего навсего о дипломатической поддержке на международном уровне, типа площадки ООН. Может вы удивитесь, но помимо военной, финансовой и экономической поддержки, есть и такая.
        президент РФ пообещал оказать поддержку гагаузскому народу в отстаивании законных прав и позиции самой Гагаузии на международной арене.

        А так, нам бы с поддержкой Приднестровья сдюжить, не говоря уже о Гагаузии.
  3. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +6
    Сегодня, 07:00
    сигнал для антироссийских властей Молдавии
    В Молдавии этот сигнал поняли по своему - и.о. генпрокурора Молдавии Ион Мунтян заявил о скорой передаче в суд материалов уголовного дела в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул.
  4. FoBoss_VM Ранг пользователя
    FoBoss_VM
    +14
    Сегодня, 07:02
    А вообще Гуцул молодец конечно. Так держать и с пути не сворачивать как бы трудно не было . Глядишь и гагаузией прирастем
    1. ARIONkrsk Ранг пользователя
      ARIONkrsk
      +5
      Сегодня, 07:05
      Цитата: FoBoss_VM
      А вообще Гуцул молодец конечно. Так держать и с пути не сворачивать как бы трудно не было . Глядишь и гагаузией прирастем

      Еще Николаевом и Одессой не приросли.
  5. Леха с Андроида. Ранг пользователя
    Леха с Андроида.
    +3
    Сегодня, 07:05
    Глава Гагаузской автономии указала на то, что президент РФ пообещал оказать поддержку гагаузскому народу в отстаивании законных прав и позиции самой Гагаузии на международной арене

    Если туда румыны введут свои войска и Санду арестует все руководство Гагаузии чем тогда ВВП тут поможет?
    Надо проамериканскую марионетку Санду убирать с ключевой должности...вот где проблема.
    1. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      +2
      Сегодня, 07:21
      . Надо проамериканскую марионетку Санду убирать

      Кроме как физически её не убрать
      1. Neo-9947 Ранг пользователя
        Neo-9947
        +2
        Сегодня, 08:20
        Ты сам это сказал
        \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
  6. samarin1969 Ранг пользователя
    samarin1969
    0
    Сегодня, 07:11
    Очередной сигнал "в космос". План "Б" по русским Приднестровья не озвучивается и не просматривается. Какой уж тут "рейд на Комрат"?
    "Сигнальщики" давно потешат мир ничем не подкреплённым блефом.
  7. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 07:12
    Единственная и решается проблема это Одесса.Санду и НАТО знают что Одессу мы возьмём.И скажем на молдавской границе - что не ждали,а мы ПРИШЛИ.
  8. Владимир М Ранг пользователя
    Владимир М
    -4
    Сегодня, 07:18
    "Красная краска" закончилась, осталось сигналы "слать". Правда евролюдям на эти сигналы плевать. Я понимаю, что США и Британия топят нам корабли, сбивают самолёты, рвут потоки - это все предсказуемо и ожидаемо было. Так же поступал в свое время и СССР в Корее, во Вьетнаме, да и по всему миру. Но то, что послы евролюдей "послали" главу МИДа страны пребывания - это уже слишком. Один только Д. Медведев в соц сетях "грозится"... Что мешает в 24 часа выслать европослов из страны?
  9. rasl_iz_pitera
    rasl_iz_pitera
    0
    Сегодня, 07:19
    Нужно там разместить Ядерное оружие и направить туда весь Флот. Вот тогда будет сигналом. А еще провести ядерные испытания, по 1 раз в неделю. И взорвать царь бомбу в ледовитом океане. Вот тогда или поймут или уже все разом закончить
  10. Я свой Ранг пользователя
    Я свой
    +6
    Сегодня, 07:27
    Странные комментарии laughing
    Все принялись осуждать Путина и какой-то "сигнал" Молдавии. Не забыли упомянуть "красные фломастеры" и приплести Лаврова belay
    Я вот не вижу связи между всем этим поносом. Состоялась встреча и всё. А сколько шума и пыли... laughing
    А сколько сквернословия. ..
    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 07:38
      Я свой.Многим диванным экспертам невтерпёж найти сливную пробку у Англии и её выдернуть. laughing hi
    2. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +2
      Сегодня, 07:48
      Странные комментарии

      Да люди денежки зарабатывают, работают здесь. Отмечаю ФЛУД (по правилам сайта). Админам плевать, комментарии висят...
    3. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +6
      Сегодня, 08:10
      Это ципсари атакуэ)) До выборов теперь так и будет. Хозяева сказали надо, xoxoл ответил - есть. Заметьте, как активно плюсуются комменты, которые высмеивают Россию, или иронизируют над действиями России и как активно минусуются комменты положительные для России. Отрабатывают иудушки свои тридцать серебряников))
      1. panna33 Ранг пользователя
        panna33
        +2
        Сегодня, 08:48
        Да, верно подмечено. А еще в каждую тему пихают ципсошники, все, что негативного есть.
    4. Читателль 2013 Ранг пользователя
      Читателль 2013
      0
      Сегодня, 08:47
      Ты ещё не на фронте, вроде в феврале обещал, клоун всех порвать на лбс
      Это # я свой# если что
      1. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        0
        Сегодня, 08:55
        Ещё не на фронте. За словами следи и не привирай про порвать. Я собирался. Я не отказываюсь.
  11. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +2
    Сегодня, 07:44
    Встреча президента России с главой Гагаузии - сигнал для антироссийских властей Молдавии
    . Задолжали со всякими сигналами, требуются КОНКРЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ!!!
  12. Фактор Ранг пользователя
    Фактор
    +1
    Сегодня, 07:49
    Пока в ход идут одни шестёрки. А у кого в рукаве джокер будем дальше поглядеть.

    Сможет ли прибалтийский карлик спровоцировать ядерную войну?

    Накануне выборов в России, которые запланированы на 15–17 марта, страны НАТО, судя по всему, решили пойти ва-банк. Так, 2 марта вражеские беспилотники очередной раз попытались атаковать объекты инфраструктуры в Санкт-Петербурге.

    О том, что страны альянса заинтересованы в переносе боевых действий в Балтику, мы отмечали еще в конце прошлого года.

    Сегодня в рамках учений НАТО Steadfast defender-24 натовцы сосредотачивают основные свои усилия именно на северо-востоке Европы. В частности, используя именно те страны, которые подписали с США отдельные оборонные соглашения — Эстония, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания.

    Что касается запусков беспилотников, то помимо использования украинских кораблей, якобы находящихся у берегов Великобритании, вероятнее всего, их запускали с земли. Предположительно, с полигона Тапа в Эстонии.

    Примечательно то, что именно британцы возглавляют силы расширенного передового присутствия НАТО в Эстонии, а поддержку осуществляют французы и датчане. На сегодняшний день именно Британия является главным пособником террористического режима на Украине.

    В свою очередь Эстония — это единственная страна НАТО, которая сразу же поддержала заявления Макрона о вводе войск альянса на Украину.

    Таким образом, Эстония сможет сыграть роль сакральной жертвы для альянса, предоставив свою территорию для проведения террористических актов против России.

    Тем самым вынудив русского медведя нанести удары по аэродромам и объектам военной инфраструктуры прибалтийского «вымирата».

    В свою очередь НАТО, разыгрывая эстонскую карту, получает карт-бланш на использование статьи 5 устава блока.

    Расчет простой — пока в России не прошли выборы, враг будет пытаться всеми силами дискредитировать ВПР России.

    Кроме того, альянс использует переходный период, когда ВС РФ переходят на новую организационно-штатную структуру, в частности, пока идет формирование Ленинградского и Московского военных округов.

    Таким образом, альянс будет стремиться воспользоваться удобным случаем для того, чтобы перенести боевые действия на Балтику, где уже сконцентрирована ударная группировка НАТО.


    Источник: https://rusvesna.su/news/1709652576
  13. Фактор Ранг пользователя
    Фактор
    +1
    Сегодня, 08:05
    На минувшей неделе делегация из Гагаузии во главе с Евгенией Гуцул и спикером местного парламента Дмитрием Константиновым посетила с рабочим визитом Россию – там состоялись встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, представителями регионов РФ, приняты решения о расширении экономических, социальных, культурных связей.

    Власти Молдовы на все это реагируют нервно.
    Глава Службы информации и безопасности РМ Александр Мустяцэ накануне заявил, что Гагаузия является «главным очагом нестабильности» в стране, напомнил о недопустимости влияния России на жителей Молдовы, о существующих угрозах евроинтеграции.

    По мнению экспертов, регион добился собственной реальной автономии и способен создавать проблемы для молдавского руководства на республиканском уровне.
  14. Михаил Дадеко Ранг пользователя
    Михаил Дадеко
    0
    Сегодня, 08:16
    Очередь до Молдавии ещё не дошла,как только на Украине режим бандеро- фашисткий побежит на Запад,так и в Молдавии " евролюбители" сдуются! yes
  15. nikolaki6890 Ранг пользователя
    nikolaki6890
    +3
    Сегодня, 08:18
    Бл.ть,читаешь ваши комментарии, и диву даешься, одни нытики в России остались...все ,вам ,не так,все плохо и т.д.
    1. Сибирь55 Ранг пользователя
      Сибирь55
      0
      Сегодня, 09:07
      Да не парься ты. Нытики здесь совсем недавно расплодились. Только понять не могу - КАК?
      Вдруг, откуда ни возьмись куча полковников, майоров нарисовалась, которых я здесь вообще никогда не видел. И заметьте, с тематическими подготовленными речами.
      А раньше интересный и информативный сайт был.
      Надеюсь, после выборов поуменьшится нытья. Хотя... тема СВО - непаханое поле этим деятелям
  16. Portos Portosjan Ранг пользователя
    Portos Portosjan
    +1
    Сегодня, 08:26
    Донбасса здесь не получится. Получится копия Долдлна laughing

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