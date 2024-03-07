Украинская сторона с гневом отреагировала на репортаж американских журналистов из Часова Яра об ожидании горожанами прихода армии России
На Украине вызвал крайне негативную реакцию репортаж американских журналистов из прифронтового Часова Яра. Часов Яр на сегодняшний день контролируется украинскими войсками, передовые позиции ВС РФ находятся к востоку от города на расстоянии менее 1 км. Наступление российская армия развивает с двух направлений – со стороны Богдановки и со стороны Красного (Ивановского).
Часов Яр посетили журналисты канала CNN, который уж никак не заподозрить в симпатиях к Москве. Гнев Киева и тамошних радикалов вызвала та правда, которая всё же просочилась на американское телевидение. Большинство опрошенных жителей Часова Яра откровенно признались в том, что ждут прихода российской армии. Одна из женщин рассказала съёмочной группе CNN (фрагмент репортажа) о том, что украинские военные наносят свои удары буквально из дворов, фактически прячась за спинами мирных жителей.
На Украине, реагируя на репортаж американских репортёров, заявили о том, что он «идёт вразрез с обещаниями поддерживать Украину». То есть, по логике киевского режима, любая правда играет против Украины. Тогда что же это за государство, если делает всё, чтобы скрывать правду не только от своих граждан, но и от международного сообщества?
Украинские радикалы призвали украинских военных в следующий раз не предоставлять американским журналистам сопровождение у линии фронта. Ряд украинских комментаторов призвал к варварским методам, включая расправу над съёмочной группой «прямо на линии фронта» - явно с целью обвинить в ней российские войска. В связи с этим западным репортёрам, действующим на украинской стороне от ЛБС, нужно быть предельно осторожными. Неровен час, их киевский режим может использовать в виде сакральных жертв для очередной своей провокации.
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