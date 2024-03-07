Украинская сторона с гневом отреагировала на репортаж американских журналистов из Часова Яра об ожидании горожанами прихода армии России

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Украинская сторона с гневом отреагировала на репортаж американских журналистов из Часова Яра об ожидании горожанами прихода армии России

На Украине вызвал крайне негативную реакцию репортаж американских журналистов из прифронтового Часова Яра. Часов Яр на сегодняшний день контролируется украинскими войсками, передовые позиции ВС РФ находятся к востоку от города на расстоянии менее 1 км. Наступление российская армия развивает с двух направлений – со стороны Богдановки и со стороны Красного (Ивановского).

Часов Яр посетили журналисты канала CNN, который уж никак не заподозрить в симпатиях к Москве. Гнев Киева и тамошних радикалов вызвала та правда, которая всё же просочилась на американское телевидение. Большинство опрошенных жителей Часова Яра откровенно признались в том, что ждут прихода российской армии. Одна из женщин рассказала съёмочной группе CNN (фрагмент репортажа) о том, что украинские военные наносят свои удары буквально из дворов, фактически прячась за спинами мирных жителей.



На Украине, реагируя на репортаж американских репортёров, заявили о том, что он «идёт вразрез с обещаниями поддерживать Украину». То есть, по логике киевского режима, любая правда играет против Украины. Тогда что же это за государство, если делает всё, чтобы скрывать правду не только от своих граждан, но и от международного сообщества?

Украинские радикалы призвали украинских военных в следующий раз не предоставлять американским журналистам сопровождение у линии фронта. Ряд украинских комментаторов призвал к варварским методам, включая расправу над съёмочной группой «прямо на линии фронта» - явно с целью обвинить в ней российские войска. В связи с этим западным репортёрам, действующим на украинской стороне от ЛБС, нужно быть предельно осторожными. Неровен час, их киевский режим может использовать в виде сакральных жертв для очередной своей провокации.
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    24 комментария
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    1. SS68SS Ранг пользователя
      SS68SS
      +4
      Сегодня, 07:30
      Гнев Киева и тамошних радикалов вызвала та правда, которая всё же просочилась на американское телевидение. Большинство опрошенных жителей Часова Яра откровенно признались в том, что ждут прихода российской армии.


      Вот измена так измена. Молодцы американские репортеры. Правда орать будут в Куеве что это русские переодетые,,,
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +2
        Сегодня, 08:01
        Цитата: SS68SS
        Молодцы американские репортеры. Правда орать будут в Куеве что это русские переодетые...

    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +6
      Сегодня, 07:32
      « То есть, по логике киевского режима, любая правда играет против Украины» —

      ***
      — «Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда – тот и сильней»...
      – Данила Багров.
      ***
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +7
        Сегодня, 07:55
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        — «Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда – тот и сильней»...
        – Данила Багров.

        Сильное и красивое утверждение...
        А есть и такое:
        У кого шире и разнообразнее сеть СМИ, у кого больше электората, тому легче оправдать самую гнусную ложь...
      2. Отшельница Ранг пользователя
        Отшельница
        +4
        Сегодня, 08:22
        У каждого своя правда и в споре рождается истина, но есть очень упёртые люди для которых только их точка зрения правильная , не хотят даже выслушать другое мнение, где же тут родиться истине.
        1. Хорон Ранг пользователя
          Хорон
          +1
          Сегодня, 08:46
          в споре рождается истина

          Весьма спорное утверждение. Есть и другая трактовка результатов спора: "в споре рождается ненависть". Истина рождается в стремлении её найти, а не отстоять свою точку зрения. hi
    3. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +2
      Сегодня, 07:38
      Что ещё краине остается... только желчью исходить, плеваться...
    4. rasl_iz_pitera
      rasl_iz_pitera
      +2
      Сегодня, 07:40
      Жалко теперь с ними могут разобраться. Недавно вон Гордон выставил пост расстрелянной машины, как разобрались с тем, кто помогал России в Харькове с выборами
    5. Dimy4 Ранг пользователя
      Dimy4
      +12
      Сегодня, 07:40
      Пора прекращать эту территорию Украиной называть. Малороссия вот ее название испокон веков.
    6. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 07:42
      Всё больше и больше негативного материала о украинской хунте в западных сми.Надеюсь кто то решится скоро показать работу ТЦКшников на Украине по отлову добровольцев.Визгу будет- посла США вызовут на ковёр к Кулебе!? laughing
      1. Отшельница Ранг пользователя
        Отшельница
        +2
        Сегодня, 08:26
        Не посла а самого Байдена - срочно! в Киев! к президенту! как вы сумеете фейк сочинять? это наша прероготива!
    7. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +5
      Сегодня, 07:43
      Украинская сторона с гневом отреагировала на репортаж американских журналистов из Часова Яра об ожидании горожанами прихода армии России
      . Всё познаётся в сравнении...
      Наши люди наших воинов, освобождения ждут... и кого это может удивить?
      Зелебобики в ярости... а это кого должно удивлять?
      Всё будет так как должно и плевать на всех злопыхатей.
      Наше дело правое, мы победим! soldier
      1. ShDE Ранг пользователя
        ShDE
        +1
        Сегодня, 08:31
        Тут не удивление. Нуланд ушла, снн размывает свою линию... У "продюсеров" переворота движуха начинается. Глядишь и гордоны переобуваться начнут
      2. Ныробский Ранг пользователя
        Ныробский
        0
        Сегодня, 09:02
        Цитата: rocket757
        . Всё познаётся в сравнении...
        Наши люди наших воинов, освобождения ждут... и кого это может удивить?
        Зелебобики в ярости..и кого это может удивить?.

        Нас точно не удивить, а матрасов с евродуриками удивить можно вполне. Они дали столько оружия и денег, для борьбы с Россией, а люди почему то ждут русских. Однако им всё труднее доказывать то, что на украине нет нацизма и внушать населению то, что бандерлоги белые и пушистые, когда в ВСУ служат такие выродки.
    8. Tagan Ранг пользователя
      Tagan
      +6
      Сегодня, 07:43
      В связи с этим западным репортёрам, действующим на украинской стороне от ЛБС, нужно быть предельно осторожными.

      Предельно осторожными нужно быть находящимся там мирным жителям, с которыми ведут задушевные разговоры разные CNN-щики и прочая швaль.
      1. Vita VKO Ранг пользователя
        Vita VKO
        +2
        Сегодня, 08:28
        Цитата: Tagan
        Предельно осторожными нужно быть находящимся там мирным жителям,

        Народ уже устал боятся бандеровских выродков. Просто удивительно как 10-15 % фашистов-радикалов при поддержке НАТО могут превратить страну в выгребную яму.
    9. Jovanni Ранг пользователя
      Jovanni
      +1
      Сегодня, 07:50
      Чтож, есть и среди американцев отважные ребята... Тем опаснее ситуация в мире для нас...
      1. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        0
        Сегодня, 08:12
        Опасная ситуация у жителей, которых амерзские репортёры показали лица. И наши сми их не заретушировали. Вот жители отважные. А мерикосы наверняка обещали анонимность жителям. И вот.... recourse
    10. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      0
      Сегодня, 07:53
      Древние ПроУкры негодуют! Что правда глаза режет?
    11. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      0
      Сегодня, 07:57
      К сожалению, все это не имеет решительно никакого значения. И, эти случайные проблески правды, лишь подчеркивают общее правило- поддержка бандеровцев будет до последнего бандеровца. А, все эти крики и стоны о том, что помощь уменьшается - дымовая завеса призванная усыпить нашу бдительность. Ничего нового.
    12. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 08:10
      " ждут прихода ВС России" и " почему Америка не помогает" - настоящая украинская психология!!!)))) Одно слово-хо#лы.
    13. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 08:19
      Гнев Киева и тамошних радикалов вызвала та правда, которая всё же просочилась на американское телевидение.
      Зрада зрадная - репортеры страны, которая считается "лучшим другом" киева вдруг позволили себе такое. Отсюда и всплеск отрицательных эмоций и призывы к радикальным действиям. Если кормишь зверька с руки это не гарантирует того, что он тебя не укусит. А американцы судя по всему перекормили своего "зверя", который почувствовал себя хозяином в "доме".
    14. Тёплый Ватник Ранг пользователя
      Тёплый Ватник
      0
      Сегодня, 08:24
      перемога переможная и зрада зрадная)))
    15. vfrcbv1965-2011
      vfrcbv1965-2011
      0
      Сегодня, 08:41
      Посмотрел репортаж, бабка да дед, у которого вся родня в России. Остальные типичные скакуны, "а нас за шо". Хотя, конечно требовать от людей в таких условиях, что-то пророссийское. В общем, как говорил Воланд - "Люди как люди" и квартирный вопрос у них ни ахти. Похоже америкосы сливают борелей да урсулук. Гейропе кирдык приходит.

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