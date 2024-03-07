Командующий ВМС Ирана заявил о развёртывании четырёх флотов страны в международных водах

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Командующий ВМС Ирана заявил о развёртывании четырёх флотов страны в международных водах

Четыре флота Военно-морских сил Ирана были одновременно развернуты в международных водах с целью обеспечения защиты интересов страны в морском пространстве. С таким заявлением выступил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани.

По утверждению контр-адмирала, флоты ВМС Ирана участвуют в различных миссиях в международных водах. Основной задачей иранского флота он назвал мониторинг проблем безопасности и охрану окружающей среды в Мировом океане. Кроме того, контр-адмирал Ирани отметил, что присутствие Исламской республики в международных водах способствует обеспечению безопасности судоходства, поддерживает экономику страны, развивает «оборонную дипломатию».



Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подчеркивал важный вклад военно-морских сил страны в реализацию экономической политики Ирана. Вероятно, подразумевается обеспечение движения иранских нефтяных танкеров и грузовых судов.

В последнее время Иран уделяет особое внимание развитию военно-морского потенциала страны. Отметим, что у Ирана по факту два военно-морских флота – это собственно военно-морские силы, входящие в состав вооруженных сил страны, и военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР), которые выполняют определенные задачи в рамках деятельности этой военизированной структуры.

В состав собственно ВМС Ирана входят четыре командования, отвечающие за морскую безопасность в Каспийском море, Персидском заливе, Оманском заливе и Ормузском проливе.
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    9 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 08:19
      ***
      — Глядишь,со временем,иранские моряки будут обеспечивать "свободу судоходства" в Мексиканском заливе ...
      ***
      1. курвиметр Ранг пользователя
        курвиметр
        0
        Сегодня, 08:30
        А что ж так ? На российских уже надежды нет ?
        1. Я свой Ранг пользователя
          Я свой
          +2
          Сегодня, 08:37
          А мы будем иранскую безопасность обеспечивать. Не царское дело отдалёнными провинциями заниматься laughing
      2. ZovSailor Ранг пользователя
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 09:16
        Владимир Владимирович Воронцов
        Сегодня, 08:19
        ***
        — Глядишь,со временем,иранские моряки будут обеспечивать "свободу судоходства" в Мексиканском заливе ...
        ***
        Зашибись! Имею сказать, таки: весь цимес в том, интересная кооперация может случиться,на фоне совместного использования разработок БПЛА Ирана и опыта строительства как надводных кораблей, так и подводных стратегов в РФ,
        способных проводить регулярные совместные учения где-нить восточнее Гонолулу и по соседству с Гавайскими о-ми, любимым местом отдыха неких господ из Фаш-инг-тона!
    2. borisvt Ранг пользователя
      borisvt
      +3
      Сегодня, 08:25
      ..В последнее время Иран уделяет особое внимание развитию военно-морского потенциала страны
      лиха беда начало, когда-то крохотная Британия была "владычицей морей". Так что морские дела - это вопрос финансирования, как и многое другое ))
      1. vladcub Ранг пользователя
        vladcub
        +1
        Сегодня, 08:34
        Вообще-то ВМС Ирана и при Шахин шахе Пехлеви, были сильными. На сайте, недавно был материал.
        Они сумели командные кадры, а"кадры решают все" (С). Поэтому и могут разворачивать. Есть, что и кому разворачивать
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 08:45
      Удачной охоты за танкерами везущими нефть в США.За ними должок в три танкера.Дорога ложка к обеду,обед уже в США настал,надо отобрать ложку.Американский Газпром уже повизгивает.А он оказывается связан с американскими нефтяниками- сланцевиками цепью.Опять КНР всех с СПГ облапошил- вот умеют китайцы зайти на рынок на минималке.
    4. vladcub Ранг пользователя
      vladcub
      +1
      Сегодня, 09:03
      Камрады, мне каится, что сайту нужно : рассказывать о ВС хотя-бы наших ближайших соседей.
      Было время, что почитывал :"Красную звезду", "Советский воин", "Новое время" там бывали материалы о вооружение и слабых и сильных сторонах герилий или ВС какого-то государства.
      И сейчас, смутно помню о ВМФ Перу, Греции
    5. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 09:06
      Зашибись- заценили новость! Имею сказать, таки: весь цимес , а что так можно и санкциями по недо-хе-хемону стукануть, недопуском всех подставных под чужими флагами танкеров и газовозов ян ке- сри - и, шарящих в водах Индийского океана и Средиземки; со временем и до Тихого С Атлантикой добраться, привлекая Флот уважаемого Ким Чен Ына, а военные корабли союзникам построить и сдать в бербоут-чартер вполне по силам дружественным КНР и РФ !

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