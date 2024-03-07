Ликвидирован известный нацист: появились новые подробности о последствиях вчерашнего удара по порту Одессы
Вчера Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен мощный ракетный удар по объекту военного назначения в районе порта г. Одесса. Об этом сообщили сначала украинские источники, а затем и Минобороны РФ. Теперь появляются новые подробности о последствиях ракетного удара.
Ранее Минобороны России сообщало, что удар был нанесен по ангару, где готовились к эксплуатации безэкипажные катера военно-морских сил Украины. Теперь стало известно, что в результате удара был ликвидирован известный нацист Юрий Слепченко, служивший в одном из украинских формирований. О ликвидации боевика ВСУ сообщили его «побратимы» в социальных сетях.
Интересно, что в момент прилета ракеты в Одессу, в городе находился президент Украины Владимир Зеленский. Он прибыл в город на встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Как раз в это время и был нанесен удар по военному объекту в районе порта.
Прилет российской ракеты дал прекрасную почву для спекуляций греческим и украинским средствам массовой информации. Они наперебой начали рассказывать о том, как ВС РФ собирались нанести удар по кортежу Зеленского, даже невзирая на присутствие рядом с ним членов греческой правительственной делегации.
В действительности целью удара был исключительно объект военного назначения, что и было впоследствии озвучено Министерством обороны Российской Федерации. Что касается погибших, о которых говорил Зеленский, то вряд ли это гражданские люди. Скорее всего при ударе погибли боевики, занимавшиеся охраной ангара безэкипажных катеров или их эксплуатацией.
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