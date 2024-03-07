Ликвидирован известный нацист: появились новые подробности о последствиях вчерашнего удара по порту Одессы

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Ликвидирован известный нацист: появились новые подробности о последствиях вчерашнего удара по порту Одессы

Вчера Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен мощный ракетный удар по объекту военного назначения в районе порта г. Одесса. Об этом сообщили сначала украинские источники, а затем и Минобороны РФ. Теперь появляются новые подробности о последствиях ракетного удара.

Ранее Минобороны России сообщало, что удар был нанесен по ангару, где готовились к эксплуатации безэкипажные катера военно-морских сил Украины. Теперь стало известно, что в результате удара был ликвидирован известный нацист Юрий Слепченко, служивший в одном из украинских формирований. О ликвидации боевика ВСУ сообщили его «побратимы» в социальных сетях.

Интересно, что в момент прилета ракеты в Одессу, в городе находился президент Украины Владимир Зеленский. Он прибыл в город на встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Как раз в это время и был нанесен удар по военному объекту в районе порта.

Прилет российской ракеты дал прекрасную почву для спекуляций греческим и украинским средствам массовой информации. Они наперебой начали рассказывать о том, как ВС РФ собирались нанести удар по кортежу Зеленского, даже невзирая на присутствие рядом с ним членов греческой правительственной делегации.

В действительности целью удара был исключительно объект военного назначения, что и было впоследствии озвучено Министерством обороны Российской Федерации. Что касается погибших, о которых говорил Зеленский, то вряд ли это гражданские люди. Скорее всего при ударе погибли боевики, занимавшиеся охраной ангара безэкипажных катеров или их эксплуатацией.
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    27 комментариев
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    1. Canecat Ранг пользователя
      Canecat
      0
      Сегодня, 08:26
      Что касается погибших, о которых говорил Зеленский

      то одном случае надо делить на 10, а в другом умножать на 100 laughing
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +10
        Сегодня, 08:29
        Лучше бы Зеленского и Мицетакиса отправили на встречу с их кумиром Бандерой. am
        1. Canecat Ранг пользователя
          Canecat
          +2
          Сегодня, 08:40
          Цитата: Бородач
          Лучше бы Зеленского и Мицетакиса отправили на встречу

          Что бы это дало кроме морального удовлетворения?
          Просто попробуйте просчитать варианты его замены и подумайте, а не будет ли, человек пришедший на его замену, еще большим злом для нас?
          1. isv000 Ранг пользователя
            isv000
            +5
            Сегодня, 08:58
            Цитата: Canecat
            Что бы это дало кроме морального удовлетворения?
            Просто попробуйте просчитать варианты его замены и подумайте, а не будет ли, человек пришедший на его замену, еще большим злом для нас?

            Любой "человек", пришедший вна ко власти, будет делать ровно столько зла сколько ему позволит кукловод. У него могут быть разные фамилии но верёвочка на его шкирке - одна...
          2. ergh081 Ранг пользователя
            ergh081
            +2
            Сегодня, 09:03
            Это было бы не только моральное удовлетворение, но законное возмездие за его деяния. Уйдёт ведь от приговора мерзавец, как Саакашвили ушёл, который только по собственной дурости сейчас сидит в тюрьме. Мицетакис...- так другим наука будет: нечего за ручку с убийцами ручкаться. Ну, а объект надо поражать само собой
          3. Sovetskiy Ранг пользователя
            Sovetskiy
            0
            Сегодня, 09:14
            Цитата: Canecat
            Что бы это дало кроме морального удовлетворения?

            Странное дело, не правда ли? wink
            Статья с предвкушением повествует, что ракетным ударом отправили к Бандере очередного нацика, при этом того, кто руководит этими нациками - "табу" , "ну чтобы это дало".
            Или официальное лицо признанного РФ режима на Украине, международные "правила" трогать не дают? wink
        2. Pavel73 Ранг пользователя
          Pavel73
          0
          Сегодня, 09:04
          Это всё равно, что сжечь деревянных буратин. Дыма будет много, а толку мало. Не они заправляют. В Украине заправляют нацисты типа Буданова или Данилова.
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +7
      Сегодня, 08:29
      Прилет российской ракеты дал прекрасную почву для спекуляций греческим и украинским средствам массовой информации. Они наперебой начали рассказывать о том, как ВС РФ собирались нанести удар по кортежу Зеленского, даже невзирая на присутствие рядом с ним членов греческой правительственной делегации.
      . Это повод... а они на что рассчитывают, якшаясь с нациками, зелебобикам?
      Сюжет классический... Тупой и ещё дурнее, друг друга стоят, подходящая компашка.
    3. Южноукраинец Ранг пользователя
      Южноукраинец
      +14
      Сегодня, 08:29
      Новости из Телеграмма по этому вопросу: Россияне узнали о местоположении БэКов как раз в этот момент (скорее слив был от одесского «крота»), который слил, что готовится «показуха» и «лодочки» свезли все в одно место.
      Или россияне отследили по спутникам.
      Удар наносился быстро, именно баллистикой, чтобы успеть поразить цель. Мы много раз писали об этом. Такое уже было.
      Зеленский и премьер Кириакос Мицотакис никому не интересны были.

      Но как сказал нам источник: «все «наложили в штаны», так как ранее россияне не шли на такие показательные действия, когда Зе встречался с западными партнерами.
      1. Пленник Ранг пользователя
        Пленник
        +7
        Сегодня, 08:50
        "Но как сказал нам источник: «все «наложили в штаны»"(с) Так Зеля, говоря про "погибших гражданских," имел ввиду своих глистов? laughing
      2. frruc Ранг пользователя
        frruc
        +2
        Сегодня, 08:58
        Южноукраинец
        Но как сказал нам источник: «все «наложили в штаны»

        Это уже веселей, Реалити-шоу по Одесски запомнится.
    4. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      -9
      Сегодня, 08:31
      собирались нанести удар по кортежу Зеленского

      Какая наглая ложь, во всём мире знают что он неприкасаемый, кое-кто обещал не трогатьи не обижать!
      1. ГГВ Ранг пользователя
        ГГВ
        0
        Сегодня, 09:05
        Допустим,потешили ваше эго:потратили ракету на наркофюрера и президентом всея xохлов стал залужный. Вопрос:что с этого выиграла Россия. Моё мнение,что только потеряет. Всему своё время.
    5. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +12
      Сегодня, 08:31
      Прилет российской ракеты дал прекрасную почву для спекуляций греческим и украинским средствам массовой информации. Они наперебой начали рассказывать о том, как ВС РФ собирались нанести удар по кортежу Зеленского, даже невзирая на присутствие рядом с ним членов греческой правительственной делегации.

      Почему такая подача информации ,почему мы извиняемся ? Да ,мы хотели нанести урон этому фашисту и имеем полное право .Все остальное проблема греков ,не хрен приезжать в страну где идет война
      1. Ghost1 Ранг пользователя
        Ghost1
        +9
        Сегодня, 08:56
        Да тоже удивляет такие оправдания. Вообще плевать что они там на западе думают, Греция тоже поставляет оружие киевского режиму, поэтому греческий персонаж тут никакой не белый и не пушистый.
    6. Отшельница Ранг пользователя
      Отшельница
      +5
      Сегодня, 08:35
      По Одессе регулярно наносяться удары, об этом известно зеленскому, а грекам надо было узнать обстановку в городе прежде чем ехать туда, сами виноваты. Всё равно что идти на красный свет, а потом вопить что тебя машина сбила.

      Не стойте и не прыгайте там где идёт строительство или подвешенном груз
    7. Gpn27 Ранг пользователя
      Gpn27
      +13
      Сегодня, 08:37
      Ну был бы Зеленский целью вместе с греческой делегацией, и что? Какая для нас разница? Греция нам войну объявит? Так ей члены НАТО не дадут. Я думая, если мы начнем сбивать беспилотники над Черным морем, тоже утрутся как прошлый раз.
    8. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 08:40
      «Интересно, что в момент прилёта ракеты в Одессу, в городе находился президент Украины Владимир Зеленский» —

      ***
      — "Хорошо что на мне штаны-карго камуфляжные"-подумал Зеленский ...
      ***
    9. Ныробский Ранг пользователя
      Ныробский
      +7
      Сегодня, 08:42
      Испачканные штаны Зелепуки с греком + дохлый нацист Слепченко, хороший бонус к уничтоженному ангару с морскими беспилотниками. Ибо нефиг!!! good
    10. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +6
      Сегодня, 08:42
      Нанесли удар по ангару с БЭКами и заодно угрохали известного украинского нациста уже можно считать, что цель удара достигнута. По поводу грека приехавшего пообниматься с Зеленским. Он сам прекрасно понимает, что для русских интереса не представляет, но зато есть повод рассказывать страсти о русски ракетах, которые летели в кортеж, но почему-то взорвались в порту. Может в следующий раз подумает стоит ехать в гости к Зеленскому или все таки переждать у себя дома.
      1. Южноукраинец Ранг пользователя
        Южноукраинец
        +3
        Сегодня, 08:54
        Цитата: rotmistr60
        Нанесли удар по ангару с БЭКами и заодно угрохали известного украинского нациста уже можно считать, что цель удара достигнута.

        Ещё пишут, что к бандере отправились несколько английских спецназовцев.
        1. даэтоя Ранг пользователя
          даэтоя
          +3
          Сегодня, 09:00
          было бы отлично если правда
    11. Single-n Ранг пользователя
      Single-n
      +1
      Сегодня, 08:57
      Это мы удачно попали. А грекам нужно думать где и с кем кататься.
      1. alekc75 Ранг пользователя
        alekc75
        0
        Сегодня, 09:06
        грекам думать нечем-они прыгают от радости что им дадут фу -35 и они покажут всем и туркам тоже какие они крутые!!
    12. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 09:02
      Пусть передает горячий привет Бандере! wink
    13. vfrcbv1965-2011
      vfrcbv1965-2011
      0
      Сегодня, 09:03
      Увидел, что в комментариях нету, на мой взгляд, самого главного. Человеческий фактор, вот самое главное. Нет там героев, имеется в виду всех западных "правителей". Ну и что что воют, зато, вангую, этот вой будет все дальше и дальше от этой территории. Как в одном весёлом фильме "лучше уж вы к нам". Это быдло западное, опять вангую, скоро будут в тихую звонить всетемнейшему и спрашивать разрешения на посещения этой территории. "А то мол с чистыми трусами проблема, все круживные хохлуши разобрали".
    14. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      0
      Сегодня, 09:07
      Древние прото-укро-индийские воины превращаются в исчезающий вид!

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