Минобороны РФ сообщило об отражении атаки украинских БПЛА на Брянскую, Курскую и Тульскую области

2
Минобороны РФ сообщило об отражении атаки украинских БПЛА на Брянскую, Курскую и Тульскую области

В ночь на 7 марта 2024 года над территорией ряда российских регионов были перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

По утверждению российского военного ведомства, киевский режим предпринял очередную попытку атаки территории нашей страны. С этой целью им были применены беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Дежурные средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации смогли оперативно обнаружить и идентифицировать воздушные цели, после чего они были перехвачены и уничтожены. Как сообщает военное ведомство, один беспилотник был перехвачен над Курской областью, три беспилотника – над Брянской областью, а еще два беспилотника – над Тульской областью. Судя по всему, разрушений и пострадавших в результате эффективной работы сил противовоздушной обороны нет.

Как мы видим, украинские формирования не оставляют попыток наносить удары по объектам на территории нашей страны, используя для этих целей беспилотную авиацию. Чаще всего враг применяет беспилотники, атакуя приграничные регионы России – Белгородскую, Брянскую, Курскую области. В некоторых случаях вражеским дронам удается долететь на более значительное расстояние от украинской границы.

Однако средства противовоздушной обороны ВС РФ в большинстве случаев оперативно реагируют на возникающие вызовы и уничтожают беспилотники, не давая им возможности провести атаки на объекты гражданской инфраструктуры.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    2 комментария
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 08:49
      оперативно реагируют на возникающие вызовы и уничтожают беспилотники
      Вона, как все повернулось ! Удачи нашей ПВО.
    2. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 09:08
      Над Тульской..Однако достаточно далеко залетели...

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»