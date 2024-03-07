Минобороны РФ сообщило об отражении атаки украинских БПЛА на Брянскую, Курскую и Тульскую области
В ночь на 7 марта 2024 года над территорией ряда российских регионов были перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
По утверждению российского военного ведомства, киевский режим предпринял очередную попытку атаки территории нашей страны. С этой целью им были применены беспилотные летательные аппараты самолетного типа.
Дежурные средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации смогли оперативно обнаружить и идентифицировать воздушные цели, после чего они были перехвачены и уничтожены. Как сообщает военное ведомство, один беспилотник был перехвачен над Курской областью, три беспилотника – над Брянской областью, а еще два беспилотника – над Тульской областью. Судя по всему, разрушений и пострадавших в результате эффективной работы сил противовоздушной обороны нет.
Как мы видим, украинские формирования не оставляют попыток наносить удары по объектам на территории нашей страны, используя для этих целей беспилотную авиацию. Чаще всего враг применяет беспилотники, атакуя приграничные регионы России – Белгородскую, Брянскую, Курскую области. В некоторых случаях вражеским дронам удается долететь на более значительное расстояние от украинской границы.
Однако средства противовоздушной обороны ВС РФ в большинстве случаев оперативно реагируют на возникающие вызовы и уничтожают беспилотники, не давая им возможности провести атаки на объекты гражданской инфраструктуры.
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