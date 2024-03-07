«С нетерпением жду ответа»: кандидат в президенты США Трамп вызвал главу Белого дома Байдена на дебаты

В любое время, в любом месте. Я даже согласен на то, чтобы дебаты проходили под управлением коррумпированного Демократического национального комитета. Я с нетерпением жду ответа

Глава Белого дома Джо Байден получил от кандидата в президенты США Дональда Трампа, представляющего республиканскую партию, приглашение на дебаты. Об этом сообщают американские средства массовой информации.В социальной сети Дональд Трамп написал, что для США очень важно, чтобы он и Байден обсудили важнейшие для американского общества вопросы. Поэтому он и настаивает на дебатах с действующим главой государства, собираясь поднять животрепещущие темы.- написал Трамп.Как мы видим, основной кандидат от республиканцев не преминул напомнить о коррумпированности своих оппонентов. Ранее Трамп неоднократно обращал внимание на высокий уровень коррупции в демократической партии и действующей администрации США. Пока не очень понятно, примет ли Байден вызов своего главного конкурента и предшественника на президентском посту, или предпочтет отмолчаться.Учитывая интеллектуальные возможности действующего президента, возможно, ему действительно стоило бы уклониться от участия в дебатах. Но в таком случае Трамп получит своеобразный козырь в виде того, что Байден «испугался» общаться с ним о важнейших вопросах политического и экономического развития Соединенных Штатов, и понятно, что это обстоятельство будет в своих целях использовано сторонниками кандидата от республиканцев.