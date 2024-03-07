«С нетерпением жду ответа»: кандидат в президенты США Трамп вызвал главу Белого дома Байдена на дебаты

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«С нетерпением жду ответа»: кандидат в президенты США Трамп вызвал главу Белого дома Байдена на дебаты

Глава Белого дома Джо Байден получил от кандидата в президенты США Дональда Трампа, представляющего республиканскую партию, приглашение на дебаты. Об этом сообщают американские средства массовой информации.

В социальной сети Дональд Трамп написал, что для США очень важно, чтобы он и Байден обсудили важнейшие для американского общества вопросы. Поэтому он и настаивает на дебатах с действующим главой государства, собираясь поднять животрепещущие темы.

В любое время, в любом месте. Я даже согласен на то, чтобы дебаты проходили под управлением коррумпированного Демократического национального комитета. Я с нетерпением жду ответа

- написал Трамп.

Как мы видим, основной кандидат от республиканцев не преминул напомнить о коррумпированности своих оппонентов. Ранее Трамп неоднократно обращал внимание на высокий уровень коррупции в демократической партии и действующей администрации США. Пока не очень понятно, примет ли Байден вызов своего главного конкурента и предшественника на президентском посту, или предпочтет отмолчаться.

Учитывая интеллектуальные возможности действующего президента, возможно, ему действительно стоило бы уклониться от участия в дебатах. Но в таком случае Трамп получит своеобразный козырь в виде того, что Байден «испугался» общаться с ним о важнейших вопросах политического и экономического развития Соединенных Штатов, и понятно, что это обстоятельство будет в своих целях использовано сторонниками кандидата от республиканцев.
  • Wikipedia / Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America
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21 комментарий
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  1. Nexcom Ранг пользователя
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 08:50
    Ага, Байдена на дебаты.... lol
    Щаз, перфокарты и суфлёра только подготовят и впирёт. laughing
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 09:17
      И его под рученьки вывели на сцену,
      К стеночке приставили - ровно так стоит...
      С кем-то там невидимым очень откровенно
      О судьбе Америки что-то говорит...
      laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing
  2. владимир 290 Ранг пользователя
    владимир 290
    0
    Сегодня, 08:51
    Как-то я слабо себе представляю участие Байдена в подобных дебатах, даже с суфлером вряд ли справится.
    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      0
      Сегодня, 08:53
      Ну как вариант Бидону могут микронаушник вставить и ему останется только тупо повторять что ему в этот наушник скажут. Ну чтобы не палиться перед Трампом с телесуфлёром.
      1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        0
        Сегодня, 09:04
        Ага. И чупа- чупс.. И полный ажур.)
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 09:06
          нееее, главное мороженое дать Бидону. он сразу разговеется и подобреет. laughing
  3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 08:51
    «В любое время, в любом месте» —

    ***
  4. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:52
    Трамп побойся бога,у администрации Байдена нет перфокарт по теме " дебаты".Самоходный Джо сломается,где они возьмут нового."Ну разве что его стукнуть,так он будет фиолетовым в крапинку!"( с).
    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      0
      Сегодня, 08:54
      Ничего, Андрей. hi Ударными темпами подготовят перфокарты. wassat
      А Донни то ведь знал в какое самое слабое то место Бидона ткнуть. laughing
      дебаты..... laughing
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 08:58
        Дмитрий, hi там уже дело не в перфокартах,а в считывателе информации с перфокарт.Есть вариант - Путин не участвует в дебатах и Байден не будет.Но этот вариант не панацея.Захарова в засаде,с Дмитрием Анатольевичем . lol
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          0
          Сегодня, 09:11
          кстати. Шведов опять вовсю мигрантские банды взрывают. В Стокгольма вчера и сегодня - три взрыва. два взрыва в Гётеборге. шведы себе наскребли принимая кого попало....

          https://swedinfo.ru/novosti-stokgolma
          1. tralflot1832 Ранг пользователя
            tralflot1832
            0
            Сегодня, 09:17
            В курсе их веселухи,штаб - квартира мафии скандинавских стран находится в Швеции,эмигрантская молодёжь воспитывается - не имеешь срок,ты не в авторитете.( СМИ скандинавии)Удачного им Евровидения,израильтян не забанили.Спасибо за информацию.Норги уже во всю попискивают,но ни чего сделать не могут.Либеральные законы.Брейвик пример.
  5. Пленник Ранг пользователя
    Пленник
    +1
    Сегодня, 08:53
    winked Байден на дебатах это было бы зрелище. Но, увы, не реально. Дедуля уже впал в детство крепко. До сперматозоида шага три назад шагнуть осталось.
  6. dmi.pris1 Ранг пользователя
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 08:53
    Градоначальник Брудастый "Органчик" у Салтыкова-Щедрина и то был красноречивее,чем Байден
  7. Андрей Николаевич Ранг пользователя
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 08:58
    Это удар ниже пояса. Он ведь с трибуны упадет. Или с воздухом поздоровается.
  8. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 09:02
    В любое время, в любом месте.
    Байден "зависнув" на пресс-конференции попросил не задавать ему вопросов, иначе "у него могут быть проблемы ", а тут Трамп вызывает на дебаты, как на дуэль. "Отцвели уж давно, хризантемы в саду..."
  9. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 09:04
    Все эти дебаты, дешёвое шоу
  10. Лешак Ранг пользователя
    Лешак
    0
    Сегодня, 09:09
    Для Байдена ситуация прям классическая: согласиться нельзя отказаться - вот в каком месте поставить запятую, большой вопрос.
  11. Читателль 2013 Ранг пользователя
    Читателль 2013
    0
    Сегодня, 09:09
    Ну не нам про дебаты говорить
  12. rubator Ранг пользователя
    rubator
    0
    Сегодня, 09:16
    я бы посмотрел на эти дебаты. на какой секунде дед завис и его вынесли из студии интересно?
  13. popul
    popul
    0
    Сегодня, 09:18
    А у нас никаких дебатов, никакой критики

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