История своими руками: ладья из гробницы Тутанхамона
Модель-копия речного нильского судна из гробницы Тутанхамона. Работа и фотография автора
поставив вокруг высокие столбы,
а на столбах полное вооружение –
на вечную память,
и подле оружий –
изваянные корабли,
так что они были видимы всеми,
плавающими по морю.Первая книга Маккавейская, 13:29
История и культура. Мы уже не единожды повторяли, что историческое знание основывается на множестве сохранившихся памятников старины, таких как древние тексты, а также такие артефакты, как оружие, предметы труда и быта, различные сооружения и, разумеется, погребения. Особенно в этом плане историкам повезло с древними египтянами, культ мертвых у которых требовал массы материальных благ, коими требовалось окружить усопшего.
Возьмем для примера гробницу фараона Тутанхамона, о которой, равно как и о её сокровищах, каждый современный человек слышал наверняка и не раз.
Среди всех её богатств были и ложа, и кресла, и столики, и изящные шкатулки, и… даже прекрасно сделанные модели кораблей или, что будет вернее – лодок, судов для плаваний по Нилу.
Вот только на этой фотографии с реконструкцией внутреннего вида гробницы Тутанхамона можно увидеть целых пять таких вот нильских судов, причем одно их них даже с парусом. Фотография Traumrune
Две лодки из этого числа в экспозиции Египетского музея в Каире. И обе очень напоминают древнейшие папирусные лодки! Фотография Билла Эббота
Некоторые находки в гробнице Тутанхамона представляют собой настоящие шедевры художественно-прикладного искусства. Вот, например, как эта прогулочная ладья, найденная в гробнице Тутанхамона. Изготовлена она из окрашенного дерева с парусным такелажем, имеет около 10 см в поперечнике и 22 сантиметра в длину. Фотография Getty Images
Изображения этого суденышка современные египтяне охотно печатают на картинах на папирусе, а туристы столь же охотно их приобретают!
Внешний вид этой лодки в реальной жизни. Рисунок современного художника
Красочно расписанное рулевое весло с египетского речного судна из Метрополитен-музея в Нью-Йорке
А что если мы попробуем сделать модель этого судна?
Разве она в силу своей декоративности и экзотичности не станет подлинным украшением интерьера нашей квартиры или… отличнейшим наглядным пособием для кабинета истории?
Вне всякого сомнения! Причем, благодаря наличию современных материалов, сделать такую модель по силам даже неопытному моделисту, такому, например, как какому-нибудь дедушке-пенсионеру, желающему порадовать своего внука или внуков, а то, может быть, даже и правнуков! Причем то, что это именно так, проверено на практике и никаких сомнений не вызывает.
Итак…
Всякая судомодель начинается с корпуса.
В данном случае мы будем делать его практически так же, как и египтяне, лишь немного скорректировав этот процесс. Для начала вот по этой фотографии, увеличив её до желаемого размера, можно получить две самые важные детали нашей «лодки» – палубу и киль, задающие профиль корпусу.
Палуба и киль из тонкого картона
Теперь нам понадобиться стапель из упаковочного картона. Он может быть каким угодно грубым, главное, чтобы его верхняя часть соответствовала бы прогибу палубы и наклеенного на неё киля!
Стапель для изготовления основы для корпуса
Палуба и приклеенный к ней киль, в свою очередь приклеенные на стапель
Ну а теперь все пространство корпуса модели следует заполнить скульптурным пластилином. Конечно, обе половинки корпуса при этом должны быть симметричны.
Таким вот образом мы получаем корпус «лодки» из пластилина, прикрепленый к стапелю.
Корпус «лодки» из пластилина
Теперь его следует покрыть тремя слоями рваной газетной бумаги (папье-маше). Первые два слоя только на воде. Третий слой накладывается с клеем ПВА. Разумеется, то, что у вас получилось, нужно будет тщательно просушить, но вот на батарею отопления корпус будущей модели лучше всего не класть
Когда бумажная основа просохнет, корпус обшивается «досками» из палочек-мешалочек для кофе – купить их сегодня не проблема везде, так же, как и заказать через Интернет. При необходимости их подтачивают и выгибают, погрузив в горячую воду и используя горячий утюг или паяльник. А можно их и просто слегка надломить…
Корпус с обшивкой в один слой, на который наклеивается второй. Все швы нужно будет промазать шпаклевкой
Тут необходимо помнить про одну тонкость: на корпусе судна сделаны две полосы инкрустаций. Мы их будем делать отдельно и лишь затем вклеивать в готовый корпус. Поэтому необходимо предусмотреть на корпусе две полосы, которые будут углублены в его обшивку. То есть второй слой должен будет иметь технологические «разрывы», которые вы видите на этой фотографии. Пользоваться можно будет и клеем ПВА, и клеем «Момент», а вот в возникающие при этом проблемные места лучше всего будет капнуть суперклея.
Процесс обшивки вторым слоем «досок»
Готовый корпус, снятый со стапеля. Вид изнутри
Готовый корпус, снятый со стапеля, снаружи выглядит так. Шпаклевка для швов на нем должна быть черного цвета, чтобы имитировать смолу
В любом случае снятому со стапеля готовому корпусу следует дать несколько дней на окончательную просушку.
Тем временем можно заняться и палубными «надстройками». «Каюта» посредине корабля склеена из упаковочного картона и обшита цветной бумагой и рейками красного дерева шириной 3 мм, заказанных у компании «СВ Модель». Ограждение на крыше делается тоже из палочек-мешалочек с просверленными в них отверстиями, в которые вставляются… китайские зубочистки. Модель очень украшают инкрустации в чисто египетском стиле. Сделать их несложно, но нужен острый модельный нож, металлическая линейка и… твердая рука.
Сначала нужно будет нарезать полоски цветной бумаги: красной, желтой и зеленой, и плотно наклеить их на лист бумаги одна к другой в этом же порядке. Ширина полосок – 1 мм. После просушки (можно под утюгом!) наклененных полосок получившийся «матрас» вновь нарезают полосками в 1 мм, только теперь уже поперек и… Наклеивают эти полоски, опять же, одна к другой, соответственно сдвигая их таким образом, чтобы получился нужный нам узор, а все лишнее обрезается.
«Каюта». Вид справа
Странные «кабинки» на носу и на корме, в которых полагалось восседать особе фараона во время речных прогулок, сделаны из деревянных линеек. Стойки, опять же, круглые рейки от «СВ Модель», на которые надеты бусины от старых бус.
Труднее всего – сделать расположенные на них побортно украшения. На некоторых судах они были прорезными и изображали священного быка Аписа. Однако лично мне задача вырезать четырех быков столь крошечного размера показалось совершенно непосильной. А вот четыре лежащих кошки вырезать из бумаги мне удалось. Некоторая объемность была придана им при помощи нескольких слоев акриловой краски, после чего все кошки были наклеены на свои места и покрашены бронзовой краской заодно со всеми деталями кабинок, а затем ещё и тонированы.
Вот так выглядят «кабинки» на носу и на корме «лодки» Тутанхамона перед их установкой. На модели из гробницы они непропорционально велики, но поскольку в данном случае моделировался не предмет заупокойного культа, а судно, которое вполне могло плавать по Нилу, их высота была уменьшена, а вот размеры «каюты» посреди палубы соответственно увеличены
Палуба настилается из палочек-мешалочек для кофе и покрывается вместе с корпусом «янтарным лаком» ХВ-784. Постаменты под кабинки красятся в ярко-синий цвет
На палубу по периметру наклеиваются две рейки толщиной 1 мм и шириной 2 мм из набора «СВ Модель», причем перед этим их следует покрыть морилкой для дерева, чтобы они смотрелись более эффектно
В вырезы на корпусе вклеиваются полоски плотной бумаги с инкрустациями и покрываются бесцветным цапон-лаком. Зеленые листья лотоса спереди и сзади вырезаны из тонкой глянцевой зеленой бумаги и наклеены на обшивку модели клеем ПВА. Красные и желтые узоры, которые можно видеть на фотографии готового корпуса, нарезаны из… разноцветных деталей от авиамоделей! Готовый корпус с «каютой» и «кабинками» на носу и на корме. Не забудьте, что и носовую, и кормовую оконечности египтяне для прочности обвязывали канатом, который следует показать и на модели
Дальше, чтобы постоянно не хвататься за корпус модели руками, её необходимо поставить на подставку.
Но какую подставку для этой модели выбрать?
«Фирменная» с точеными латунными стойками обойдется втридорога, да и к тому же она не интересна, потому что… не оригинальна. Решение пришло само собой, когда у меня в руках оказалась кассета от перепелиных яиц. Выступы её срезаются и превращаются в опоры для корпуса модели, причем, будучи соответственно окрашены, они становятся очень похожими на камни! Основания – два слоя упаковочного картона с обшивкой из полосок шпона красного дерева.
Вот она – это кассета и два срезанных выступа
Фактура – самый настоящий «дикий камень»!
Подставка готова принять корабль!
Парус для такой модели лучше всего будет сделать не из бумаги, а из тонкой ткани. Рисунок раскроя листов на ней мне напечатали в типографии непосредственно на материале вот по этому эскизу…
Эскиз паруса
Готовая модель, правда, пока ещё без паруса, чтобы можно было лучше разглядеть её такелаж.
Любопытной особенностью древнеегипетских кораблей был пропил в верхней части мачты, в который вставлялись вращающиеся деревянные диски-шкивы, через которые пропускались канаты, поднимавшие или опускавшие реи. Система была очень сложной (на фотографии это видно), и как она работала, даже рассматривая их фотографии в большом увеличении, понять довольно сложно. Но… как-то работала.
Ясно, что на моей модели шкивы не вращаются, а вся оснастка судна склеена намертво. Но тем не менее на мачте и пропил есть, и «колесики» в него вставлены, и канаты через все это пропущены. Словом, на ней все так же, как и было на древнеегипетских судах.
Интересно, что модель «сделалась» очень легко и практически незаметно. Разве что пришлось немного повозиться с такелажем.
Ну а фотографии модели с парусом пока что ещё нет, хотя он на неё уже установлен. По ряду причин этот проект ещё не совсем закончен, так что с надутым ветром парусом она появится здесь непременно, хотя этого и придется немного подождать.
Готовая модель, правда, пока ещё без установленного на неё паруса
Продолжение следует…
Информация