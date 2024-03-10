История своими руками: ладья из гробницы Тутанхамона



Модель-копия речного нильского судна из гробницы Тутанхамона. Работа и фотография автора

…сделал на них искусные украшения,

поставив вокруг высокие столбы,

а на столбах полное вооружение –

на вечную память,

и подле оружий –

изваянные корабли,

так что они были видимы всеми,

плавающими по морю. Первая книга Маккавейская, 13:29



Вот только на этой фотографии с реконструкцией внутреннего вида гробницы Тутанхамона можно увидеть целых пять таких вот нильских судов, причем одно их них даже с парусом. Фотография Traumrune‎



Две лодки из этого числа в экспозиции Египетского музея в Каире. И обе очень напоминают древнейшие папирусные лодки! Фотография Билла Эббота



Некоторые находки в гробнице Тутанхамона представляют собой настоящие шедевры художественно-прикладного искусства. Вот, например, как эта прогулочная ладья, найденная в гробнице Тутанхамона. Изготовлена она из окрашенного дерева с парусным такелажем, имеет около 10 см в поперечнике и 22 сантиметра в длину. Фотография Getty Images



Изображения этого суденышка современные египтяне охотно печатают на картинах на папирусе, а туристы столь же охотно их приобретают!



Внешний вид этой лодки в реальной жизни. Рисунок современного художника



Красочно расписанное рулевое весло с египетского речного судна из Метрополитен-музея в Нью-Йорке



Палуба и киль из тонкого картона



Стапель для изготовления основы для корпуса



Палуба и приклеенный к ней киль, в свою очередь приклеенные на стапель



Корпус «лодки» из пластилина



Теперь его следует покрыть тремя слоями рваной газетной бумаги (папье-маше). Первые два слоя только на воде. Третий слой накладывается с клеем ПВА. Разумеется, то, что у вас получилось, нужно будет тщательно просушить, но вот на батарею отопления корпус будущей модели лучше всего не класть



Корпус с обшивкой в один слой, на который наклеивается второй. Все швы нужно будет промазать шпаклевкой



Процесс обшивки вторым слоем «досок»



Готовый корпус, снятый со стапеля. Вид изнутри



Готовый корпус, снятый со стапеля, снаружи выглядит так. Шпаклевка для швов на нем должна быть черного цвета, чтобы имитировать смолу



«Каюта». Вид справа



Вот так выглядят «кабинки» на носу и на корме «лодки» Тутанхамона перед их установкой. На модели из гробницы они непропорционально велики, но поскольку в данном случае моделировался не предмет заупокойного культа, а судно, которое вполне могло плавать по Нилу, их высота была уменьшена, а вот размеры «каюты» посреди палубы соответственно увеличены



Палуба настилается из палочек-мешалочек для кофе и покрывается вместе с корпусом «янтарным лаком» ХВ-784. Постаменты под кабинки красятся в ярко-синий цвет



На палубу по периметру наклеиваются две рейки толщиной 1 мм и шириной 2 мм из набора «СВ Модель», причем перед этим их следует покрыть морилкой для дерева, чтобы они смотрелись более эффектно



В вырезы на корпусе вклеиваются полоски плотной бумаги с инкрустациями и покрываются бесцветным цапон-лаком. Зеленые листья лотоса спереди и сзади вырезаны из тонкой глянцевой зеленой бумаги и наклеены на обшивку модели клеем ПВА. Красные и желтые узоры, которые можно видеть на фотографии готового корпуса, нарезаны из… разноцветных деталей от авиамоделей! Готовый корпус с «каютой» и «кабинками» на носу и на корме. Не забудьте, что и носовую, и кормовую оконечности египтяне для прочности обвязывали канатом, который следует показать и на модели



Вот она – это кассета и два срезанных выступа



Фактура – самый настоящий «дикий камень»!



Подставка готова принять корабль!



Эскиз паруса



Готовая модель, правда, пока ещё без установленного на неё паруса