ВС РФ продвинулись на 700 м западнее Орловки, выйдя к Панскому пруду

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ВС РФ продвинулись на 700 м западнее Орловки, выйдя к Панскому пруду

Продолжая атакующие действия в районе второй к западу от Авдеевки линии обороны ВСУ, российские войска продвинулись западнее населённого пункта Орловка. Напомним, что через Орловку в течение длительного периода времени проводилось снабжение украинского гарнизона в Авдеевке. После фактической потери контроля над Орловкой подразделения противника не смогли закрепиться и на позициях в окрестностях села.

В результате успешных наступательных действий российская армия вышла к Панскому пруду (ставку), одновременно взяв под контроль Зорянский пруд и окружающую его территорию.





Панский и Зорянский пруды относятся к каскаду водоёмов, фактически образованных рекой Волчья. Пруд Панский находится между населёнными пунктами Орловка и Уманское. Именно в Уманское отступили из Орловки остатки разбитых подразделений ВСУ. Одновременно с этим украинское командование решило попытаться удержать линию фронта, направить резервы к Орловке, Бердычам и Тоненькому. Среди этих резервов – танковые формирования, оснащённые американскими танками Abrams. Три (под другим данным - четыре) танка Abrams противник под Бердычами уже потерял, причём менее чем за неделю.

Однако резервы не особенно помогают в районе упомянутой Орловки. Выход российских войск западнее этого села свидетельствует о том, что есть все шансы продолжать наступление как минимум до Уманского и Яснобродовки, южнее которых находится крупное Карловское водохранилище.

К настоящему моменту российские войска продвинулись минимум на 700 м западнее Орловки.
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    2 комментария
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 09:13
      «В результате успешных наступательных действий российская армия вышла к Панскому пруду» —

      ***
      — "Паны",встречайте,русские идут! ...
      ***
      1. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        0
        Сегодня, 09:16
        Отличные новости. Много ещё нашим богатырям работы. Но остатки резервов надо перемолоть. Скорейшей победы ребята!

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