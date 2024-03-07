ВС РФ продвинулись на 700 м западнее Орловки, выйдя к Панскому пруду
Продолжая атакующие действия в районе второй к западу от Авдеевки линии обороны ВСУ, российские войска продвинулись западнее населённого пункта Орловка. Напомним, что через Орловку в течение длительного периода времени проводилось снабжение украинского гарнизона в Авдеевке. После фактической потери контроля над Орловкой подразделения противника не смогли закрепиться и на позициях в окрестностях села.
В результате успешных наступательных действий российская армия вышла к Панскому пруду (ставку), одновременно взяв под контроль Зорянский пруд и окружающую его территорию.
Панский и Зорянский пруды относятся к каскаду водоёмов, фактически образованных рекой Волчья. Пруд Панский находится между населёнными пунктами Орловка и Уманское. Именно в Уманское отступили из Орловки остатки разбитых подразделений ВСУ. Одновременно с этим украинское командование решило попытаться удержать линию фронта, направить резервы к Орловке, Бердычам и Тоненькому. Среди этих резервов – танковые формирования, оснащённые американскими танками Abrams. Три (под другим данным - четыре) танка Abrams противник под Бердычами уже потерял, причём менее чем за неделю.
Однако резервы не особенно помогают в районе упомянутой Орловки. Выход российских войск западнее этого села свидетельствует о том, что есть все шансы продолжать наступление как минимум до Уманского и Яснобродовки, южнее которых находится крупное Карловское водохранилище.
К настоящему моменту российские войска продвинулись минимум на 700 м западнее Орловки.
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