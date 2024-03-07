Китай поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной и Россией, и Украиной, с равноправным участием всех сторон и беспристрастным обсуждением всех мирных планов

Китай выступает за урегулирование украинского конфликта политическими и дипломатическими методами. Поэтому Пекин поддерживает идею проведения международной мирной конференции по Украине.Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел КНР Ван И на Всекитайском собрании народных представителей (парламента Китая).- заявил высокопоставленный дипломат.Китайские власти и ранее выражали поддержку мирным переговорам между участниками украинского конфликта, призывая их не делать шаги, направленные на еще большее обострение ситуации.Год назад Пекин даже выдвинул свой вариант плана мирного решения проблемы, состоящий из 12 пунктов. Среди прочего, в нем содержалось требование прекращения огня и остановки военных действий, а также решения гуманитарных проблем, с которыми столкнулось украинское население. Китай призвал стороны вооруженного противостояния уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, учитывать интересы оппонента в сфере безопасности.Комментируя китайский план, президент России Владимир Путин посчитал его вполне осуществимым. Собственно, Москва никогда не заявляла об отказе пойти на переговоры с Киевом, но этому препятствует законодательство Украины. В нем содержится прямой запрет на любые договоренности с российской стороной, направленные на мирное урегулирование конфликта.