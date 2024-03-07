Пекин поддерживает идею проведения международной мирной конференции по Украине

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Пекин поддерживает идею проведения международной мирной конференции по Украине

Китай выступает за урегулирование украинского конфликта политическими и дипломатическими методами. Поэтому Пекин поддерживает идею проведения международной мирной конференции по Украине.

Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел КНР Ван И на Всекитайском собрании народных представителей (парламента Китая).



Китай поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной и Россией, и Украиной, с равноправным участием всех сторон и беспристрастным обсуждением всех мирных планов

- заявил высокопоставленный дипломат.

Китайские власти и ранее выражали поддержку мирным переговорам между участниками украинского конфликта, призывая их не делать шаги, направленные на еще большее обострение ситуации.

Год назад Пекин даже выдвинул свой вариант плана мирного решения проблемы, состоящий из 12 пунктов. Среди прочего, в нем содержалось требование прекращения огня и остановки военных действий, а также решения гуманитарных проблем, с которыми столкнулось украинское население. Китай призвал стороны вооруженного противостояния уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, учитывать интересы оппонента в сфере безопасности.

Комментируя китайский план, президент России Владимир Путин посчитал его вполне осуществимым. Собственно, Москва никогда не заявляла об отказе пойти на переговоры с Киевом, но этому препятствует законодательство Украины. В нем содержится прямой запрет на любые договоренности с российской стороной, направленные на мирное урегулирование конфликта.
  • МИД КНР
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4 комментария
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  1. Nexcom Ранг пользователя
    Nexcom
    0
    Сегодня, 09:16
    Если будет прекращение огня - то бандеровцы точно используют этот передых для восстановления своих ВСУ (боеприпасы, техника, дроны и т.д.). И потом всё-равно продолжат по нам шмалять и по ЛДНР.....
  2. Олег Апушкин Ранг пользователя
    Олег Апушкин
    +1
    Сегодня, 09:18
    Коммерсанты всё приветствуют, а больше всего продажу товаров во все стороны конфликта.
  3. Дедок Ранг пользователя
    Дедок
    0
    Сегодня, 09:20
    Пекин поддерживает идею проведения международной мирной конференции


    для нас - это уже - не Решение поставленной перед нами проблемы, к сожалению - а откладывание этого Решения на головы следующих поколений
  4. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 09:21
    Китай выступает за урегулирование украинского конфликта политическими и дипломатическими методами. Поэтому Пекин поддерживает идею проведения международной мирной конференции по Украине.

    Какие-то хреновые в Китае переводчики. Сказано, что киевская власть не будет вести переговоров с Россией до выполнения своих условий, а Россия не сядет за стол переговоров без выполнения её требований...
    Периодически поднимают задницы с берега, посмотрят, нет ли плывущих по реке трупов и снова за своё...
    На кой нам такая «китайская помощь»? Мы в СССР американской были сыты...

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