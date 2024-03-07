Американское издание назвало впечатляющими масштабы производства в России БПЛА «Герань»
В ходе специальной военной операции в России было поставлено на поток производство беспилотных летательных аппаратов, в том числе и дронов-камикадзе «Герань». Об этом пишет американское издание The War Zone (TWZ).
Авторы издания, изучив кадры с предприятия, на котором собирают беспилотники, оценили масштабы их производства. Американское издание назвало их впечатляющими. По утверждению авторов издания, общее количество беспилотников данного типа, которые находятся в распоряжении российской армии, вызывает закономерное беспокойство у украинских властей.
Американские журналисты подметили, что часть аппаратов на представленных снимках имеет черную окраску. Это означает, что их собираются использовать для ночных атак, поскольку черный цвет снижает визуальную заметность беспилотников.
Кроме того, американские авторы допускают возможность использования в конструкции беспилотников типа «Герань» радиопоглощающих материалов, что также снижает заметность аппаратов для радаров наблюдения сил противовоздушной обороны ВСУ.
Между тем, украинская пресса упорно называет БПЛА «Герань» «Шахедами», утверждая, что беспилотники имеют иранское происхождение. Это делается для того, чтобы поддерживать у населения миф о том, что Россия якобы вот-вот останется без вооружений, и ничего производить она сама не может. Но даже западные издания сейчас впечатлены реальными показателями работы нашей военной промышленности.
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