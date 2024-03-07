Американское издание назвало впечатляющими масштабы производства в России БПЛА «Герань»

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Американское издание назвало впечатляющими масштабы производства в России БПЛА «Герань»

В ходе специальной военной операции в России было поставлено на поток производство беспилотных летательных аппаратов, в том числе и дронов-камикадзе «Герань». Об этом пишет американское издание The War Zone (TWZ).

Авторы издания, изучив кадры с предприятия, на котором собирают беспилотники, оценили масштабы их производства. Американское издание назвало их впечатляющими. По утверждению авторов издания, общее количество беспилотников данного типа, которые находятся в распоряжении российской армии, вызывает закономерное беспокойство у украинских властей.



Американские журналисты подметили, что часть аппаратов на представленных снимках имеет черную окраску. Это означает, что их собираются использовать для ночных атак, поскольку черный цвет снижает визуальную заметность беспилотников.

Кроме того, американские авторы допускают возможность использования в конструкции беспилотников типа «Герань» радиопоглощающих материалов, что также снижает заметность аппаратов для радаров наблюдения сил противовоздушной обороны ВСУ.

Между тем, украинская пресса упорно называет БПЛА «Герань» «Шахедами», утверждая, что беспилотники имеют иранское происхождение. Это делается для того, чтобы поддерживать у населения миф о том, что Россия якобы вот-вот останется без вооружений, и ничего производить она сама не может. Но даже западные издания сейчас впечатлены реальными показателями работы нашей военной промышленности.
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    35 комментариев
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    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +5
      Сегодня, 09:25
      Погодите, скоро познакомитесь с российскими БЭКами...
      1. инженер74 Ранг пользователя
        инженер74
        +4
        Сегодня, 09:32
        Цитата: ROSS 42
        Погодите, скоро познакомитесь с российскими БЭКами...

        Есть у меня, подозрения, что с начала с иранскими/йеменскими, но в очень товарных количествах...wink
        1. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          +6
          Сегодня, 09:34
          Цитата: инженер74
          Есть у меня, подозрения, что с начала с иранскими/йеменскими

          Да ради Бога...Но знакомство должно состояться непременно.
      2. belost79 Ранг пользователя
        belost79
        +5
        Сегодня, 09:39
        Цитата: ROSS 42
        Погодите, скоро познакомитесь с российскими БЭКами...

        А против кого их применять то? Лучше знакомить с эффективным РЭБ против БЭКов.
        А за поруганную честь Черноморского флота хуситы мстят.
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          +2
          Сегодня, 10:55
          Арсенал Гераней на днях видел по тв, впечатляет, конечно. Заодно вспомнил бедолагу Арестовича, который утверждал что России осталось ракет на один залп.
          Но, по поводу БЭКов главный вопрос, а кого мы ими собираемся топить? У хохла кораблей нет. украинец как раз занялся партизанщиной и вполне успешно!
      3. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 09:39
        Неплохо,вон Кингисеппский завод вроде освоил..Только против чего их применять?В данный момент.Против сухогрузов идущих вдоль берега Болгарии и Румынии?
        1. кредо Ранг пользователя
          кредо
          +4
          Сегодня, 10:06
          Неплохо,вон Кингисеппский завод вроде освоил..

          Наши СМИ с таким азартом перепечатывая вражеские статьи даже не до конца понимают, что предназначены они там совсем не для восторгов о русском ВПК.
          Преподносится это именно как образ ужасной и опасной России и в таком же духе.

          Зато о том, сколь огромен выпуск оружия на западе, предназначенного для Украины, полный молчёк и сплошные рассуждении о том, как тяжело им найти оружие для Украины, а сами шлют его туда в огромном количестве. Вот где оружейная мастерская мира на самом деле. hi
        2. Павел_Свешников Ранг пользователя
          Павел_Свешников
          +3
          Сегодня, 10:17
          Сухогрузы направляющиеся в порты Одессы - неплохая цель. Можно потопить сухогруз с оружием, если попадем в нужный из них. А если не попадем, то уменьшим количество сухогрузов, которые можно использовать для доставки оружия и повысим шансы попасть в следующий раз.
          А еще хорошоая цель - передать их хуситам. А то они там не могут ни один военный корабль завалисть. Только мирняк мочат. А так хотелось бы, пусть не авианосец, но какой-нибуль линкор или даже эсминец.
          1. Nastia Makarova Ранг пользователя
            Nastia Makarova
            0
            Сегодня, 11:45
            смогли, английский эсминец получил тяжелое поражение и с помощью буксиров только спасся, выведен из строя на несколько лет, были попадания и по американским кораблям, но последствия они скрывают
      4. Hagen Ранг пользователя
        Hagen
        +5
        Сегодня, 09:39
        Цитата: ROSS 42
        Погодите, скоро познакомитесь с российскими БЭКами...

        У БЭКов цель надводное судно или корабль. У 404 флота нет. Если иметь в качестве цели портовую инфраструктуру, расположенную у уреза воды, то ее сегмент крайне узок, если вообще достижим. Иметь БЭКи на перспективу для иного противника нужно, но интересы 404 ими не нарушить. Я так думаю. Если есть иные идеи - поделитесь...
        1. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          0
          Сегодня, 09:46
          Цитата: Hagen
          Если есть иные идеи - поделитесь...

          А идея проста, как дважды два. Оказывать содействие врагам наших врагов...
          А серию специальных безымянных изделий можно выпустить «во внутреннее натовское море» (например) в годовщину взрывов на «СП» или запустить в Северном море - порадовать экс-владычицу морей...
          Да мало ли?
      5. северный кавказ Ранг пользователя
        северный кавказ
        0
        Сегодня, 09:54
        К сожалению пока наши корабли знакомятся с импортными аква-дронами. Непонятно как они проникают к нам. По сути, это торпеда с понтонами по бокам и системой позиционирования. У нас уже не ставят противоторпедные сети? Или они на Метле (квадрокоптере) прилетают? Как они умудряются топить наши корабли? Судя по видео- ,Последний бой БДК Цезарь Кунников, бойцы отбиваются от этих дронов автоматами. И нет крупнокалиберных пулемётов и зениток с прожекторами. В Отечественную прожектора и на грузовики ставили чтобы ловить самолёты. А тут лупят в темноту. Хотя в дождь и туман от луча света толку нет. Но у нас выходит нет средств против аква-дронов? И даже тренировок не было наверно. Хотя могли бы резиновые лодки с моторами на дистанционном управлении запустить. Или в понтом пенопласт закчать и мотор поставить. Да и РЭБ как то не работал кажется при атаке. Или наш РЭБ заглушили?
        1. Nastia Makarova Ранг пользователя
          Nastia Makarova
          0
          Сегодня, 11:55
          они управляется по спутникам илона маска
          1. северный кавказ Ранг пользователя
            северный кавказ
            0
            Сегодня, 12:00
            они управляется по спутникам илона маска
            И что? Сигнал глушить невозможно? Или отслеживать импульсы с дрона тоже нереально? Или у нас своих спутников нет?
            1. Podvodnik Ранг пользователя
              Podvodnik
              +3
              Сегодня, 12:09
              . Сигнал глушить невозможно?

              Возможно, но нечем. А если и есть, то не для всех
              . Или отслеживать импульсы с дрона тоже нереально?

              Почему же, вполне реально. Но нечем, и не для всех.
              . Или у нас своих спутников нет?

              Почему же, есть, но намного меньше, чем у "партнёров", качеством похуже, живут не так долго, и не такие как хотелось бы.
      6. убей фашиста Ранг пользователя
        убей фашиста
        +2
        Сегодня, 10:25
        Давно пора используя всевозможные прокси на деле показать англосаксам справедливость правила - в стеклянном доме камнями не бросаются. Эти ребятишки понимают только когда к ним прилетает ответка.
      7. Sergey39 Ранг пользователя
        Sergey39
        0
        Сегодня, 11:40
        А, Наши БЭК будут по каким целями бить. По гражданскому флоту, который заходит в их порты.
        А-ля флот Украины давно уничтожен. А, строящиеся турками корветы, неизвестно когда насытят оборудованием и вооружением, английские тральщики переданные «территории украина» находятся в Шотландии.
        1. северный кавказ Ранг пользователя
          северный кавказ
          0
          Сегодня, 12:07
          У нас ещё Балтийское море есть, ставшее внутренним морем НАТО. Так что будет где развернуться!
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +4
      Сегодня, 09:26
      общее количество беспилотников данного типа, которые находятся в распоряжении российской армии, вызывает закономерное беспокойство у украинских властей.

      Беспокойство это хорошо, а вот когда начнёт вызывать панику будет просто отлично!!!
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 09:26
      «Американское издание назвало впечатляющими масштабы производства в России БПЛА "Герань"» —

      ***
      — У нас любая бабушка специалист по "Гераням" ...
      ***
    4. Carlos Sala Ранг пользователя
      Carlos Sala
      +3
      Сегодня, 09:27
      Российское производство превосходило хваленую западную промышленность по многим параметрам, включая боеприпасы. На Шойгу обрушилось много критики, но мы видим, что большая ее часть была необоснованной.
    5. инженер74 Ранг пользователя
      инженер74
      +3
      Сегодня, 09:29

      Американские журналисты подметили, что часть аппаратов на представленных снимках имеет черную окраску. Это означает, что их собираются использовать для ночных атак,...

      Не понимают они "всю глубину наших глубин"©ДМБ. Это означает, ровно то, что у нас кончилась дешёвая белая краска wassat
      Что скажут, когда синие и зелёные "Герани" увидят? wink
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 10:05
        Цитата: инженер74
        Что скажут, когда синие и зелёные "Герани" увидят?

        Это специальные такие "Герани" - нызэнько летают, в траве и кустах маскируются. lol
        1. северный кавказ Ранг пользователя
          северный кавказ
          +1
          Сегодня, 12:10
          А может тогда лучше освоить производство танковых Гераней? Ну чтобы танки с экипажами и десантом не гнать по минным полям? Странно, почему такая идея не посетила наше МО.
          1. Zoldat_A Ранг пользователя
            Zoldat_A
            +1
            Сегодня, 12:22
            Цитата: северный кавказ
            А может тогда лучше освоить производство танковых Гераней? Ну чтобы танки с экипажами и десантом не гнать по минным полям? Странно, почему такая идея не посетила наше МО.
            У немцев в войну что-то подобное было. По-моему, если мне не изменяет мой склероз, "Геркулес" называлось. По проводам управлялось, под танк могло заехать. Но потом от них как-то отказались. Видимо, к концу войны Гитлеру уже не до вундерваффелей было, а то, что успели сделать - они сами говорили, что очень сырая и недоработанная вещь.

            А так-то, конечно. Если к тому, что летает и плавает, добавится ещё и то, что ползает... belay
    6. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +2
      Сегодня, 09:33
      sad Интересно насколько бы они впечатлились, если подобное производство наладить на Кубе и Венесуэле?
    7. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 09:36
      С волками, в окружении, жить ещё не такое делать начнёшь!
      Мы, для них, не корм и сумеем это доказать всем рьяным, особо непонятливым!
      Кто уж совсем, окончательно непонятливым, того прикопаем, делов то.
    8. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 09:42
      украинская пресса упорно называет БПЛА «Герань» «Шахедами»
      Да пусть хоть "вениками" называет, главное, что это их большая головная боль и эффективный способ нанесения им ущерба. Хотя авторам пора прекратить постоянно делать "пояснение" о том, как их называют на украине.
    9. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 09:44
      Зачётный "Офтоп" от изданияТWZ,хуситы чем то влупили по рубке балкера Тrue Confidenze.Есть погибшие среди экипажа.Это очень плохо.Сколько не искал - американских следов нет,судно принадлежит полякам.Шахеды подвезти хуситам.Трафик час назад показывал скорость 0,4 узла,корабль экипажем брошен.Извиняюсь- что не в тему.
      1. Zaurbek Ранг пользователя
        Zaurbek
        +1
        Сегодня, 10:12
        Современный рынок перевозок на всем транспорте такой - владелей кораблей - офшорная компания (кто то ее собственник)...Перевозчик грузов перевозит нужные себе количество контейнеров...Там фиг поймешь, кто, что и чье.
    10. Ломастер Ранг пользователя
      Ломастер
      0
      Сегодня, 09:53
      Больше Гераней, красивых и разных! И острых Ланцетов.
    11. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 10:00
      украинская пресса упорно называет БПЛА «Герань» «Шахедами», утверждая, что беспилотники имеют иранское происхождение. Это делается для того, чтобы поддерживать у населения миф о том, что Россия якобы вот-вот останется без вооружений, и ничего производить она сама не может.
      В том, что на Украине "Герани" называют "Шахедами", есть и другая причина. Сугубо ментально-национальная.
      - Пошлина останется как при мистере Храмове?
      - Нет.
      - Какую же вы хотите?
      - Другую! (с)
      Не важно, как. Главное - чтобы не как в России.
      И это относится ко всему.
      В советское время у родственников бывал на Украине, в Советской Армии с ними служил. Украина в их разговорах - смесь Греции с Техасом. У них всё есть и всё большое. Да, груши у них видел шесть на ведро - "Та хиба ж у вас на Волге груши е?.." "Е"! Не такие, как у них, конечно, но и не только репа с картошкой у нас растёт. Скажешь, что вода мокрая - возразят, что сухая.
      Менталитет-с...
    12. Zaurbek Ранг пользователя
      Zaurbek
      0
      Сегодня, 10:10
      Как показывают все нынешние конфликты :
      1. Герань-2 занял свою нишу в войне. Весьма эффективен.
      2. Их нужно очень много.....
      3. Когда насытиться армия ими в штуках, можно подумать от других ГСН для других вариантов применения.
    13. Nikolaevich I Ранг пользователя
      Nikolaevich I
      +1
      Сегодня, 10:16

      Какая вкусная герань ! Что ты,дурень...перестань !
    14. Харитon Ранг пользователя
      Харитon
      0
      Сегодня, 10:59
      Там еще пишут про внешние отличия Гераниума от Шахеда, про украинские симки G4 и вольфрамовые шарики , найденые на месте атаки.

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