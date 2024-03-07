Молдавия и Франция собрались подписать соглашение о сотрудничестве в военной сфере

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Молдавия и Франция собрались подписать соглашение о сотрудничестве в военной сфере

Власти Франции и Молдавии сегодня или завтра должны подписать соглашение о сотрудничестве двух государств в сфере обороны. Об этом сообщает пресс-служба президента Молдавии Майи Санду.

Сегодня начался двухдневный визит главы молдавского государства во Францию. В Париже Санду проведет встречу с французским лидером Эмманюэлем Макроном, в рамках которой и будет подписано соглашение о сотрудничестве в военной сфере. Поэтому вместе с Санду в Париж приедет и министр обороны Молдавии Анатолий Носатый.



Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны направлено на расширение аналогичного взаимодействия, осуществляющегося на основе соглашения 1998 года. Молдавия и Франция будут сотрудничать в вопросах подготовки личного состава вооруженных сил двух государств, контроля воздушного пространства, участия в интернациональных миссиях, обмена технологиями в сфере обороны и так далее.

Понятно, что фактически речь идет о дальнейшем расширении влияния Франции на Молдавию в военной и военно-технической сферах. Кишинев мечтает о вступлении в состав Североатлантического альянса и рассматривает Францию как одного из своих главных покровителей в Европе после Румынии. Сейчас Франция поставляет Молдавии некоторые образцы военной техники. Например, недавно был передан тактический радар Ground Master (GM) 200, который Кишинев задействует в контроле над воздушным пространством страны.

В последнее время Молдавия демонстрирует стремление к усилению своей военной активности и наращиванию возможностей своих вооруженных сил. Это может означать и определенные риски для Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), поскольку молдавское руководство и не скрывает своих намерений «решить вопрос» с Приднестровьем, хотя о силовом пути решения пока открыто не говорит.
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    36 комментариев
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    1. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      +1
      Сегодня, 09:42
      франция явно решила что-то из себя изобразить на геополитическом плане
      не смотря на анекдоты про французскую армию (придуманные англичанами (которым они костыляли не раз, за сотни лет, к слову) и американцами) - мощная страна с все еще сильной экономикой
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +3
        Сегодня, 09:49
        Как тут не вспомнить:
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +2
          Сегодня, 10:25
          Так Макрон когда говорил про военных, которых Франция пошлёт на Украину, может всё таки имел в виду молдаван... Этих Макрону еще меньше жалко чем украинцев... То ли молдаване, то ли румыны, то ли цыгане... am
          1. neworange88 Ранг пользователя
            neworange88
            +1
            Сегодня, 12:05
            Цитата: Lev_Russia
            Так Макрон когда говорил про военных, которых Франция пошлёт на Украину, может всё таки имел в виду молдаван... Этих Макрону еще меньше жалко чем украинцев... То ли молдаване, то ли румыны, то ли цыгане... am



            Боевая группа НАТО в Румынии под командованием Франции доведёт свою численность до бригады (4 тыс.). Предлогом для расширения штата станут крупные учения альянса весной 2025 г.

            По словам командующего группой французского генерала Лоика Жерара, в Румынию будут переброшены сотни единиц военной техники, в т. ч. танки «Леклерк» и гаубицы «Цезарь», и подразделения военнослужащих, которые по окончании учений вернутся во Францию.Ядро французского присутствия в Румынии – 1,5-тысячный гарнизон на военной базе Чинку. В его составе не только французы, но бельгийцы, голландцы и солдаты из других стран НАТО. Париж осуществляет командование базой и намерен прочно обосноваться поблизости от границы с Украиной, которая рассматривается французскими стратегами в качестве удобного плацдарма для удара по России.


            Задуманная как преграда на пути из России на Балканы Румыния географически «разрывает» потенциальную ось Москва – Белград и орудует против русско-сербского партнёрства. Сербы – конкуренты румын за влияние на Балканах, а дружба Сербии с Россией автоматически делает последнюю противником Румынии. Учитывая, что Россия обладает выходом к Чёрному морю, Бухарест считает Москву главным препятствием на пути Румынии к лидерству в Юго-Восточной Европе, в т. ч. на Балканах и Чёрном море.Франция пользуется текущим моментом и в отместку за утрату влияния в своих бывших африканских колониях в пользу Москвы наращивает русофобскую деятельность непосредственно вблизи зоны проведения СВО. Румыния для Парижа – сухопутная опора для милитаристского давления на Россию.


            https://www.ritmeurasia.ru/news--2024-03-07--rumynija-antirossijskij-placdarm-francii-v-evrope-71957
          2. Zoldat_A Ранг пользователя
            Zoldat_A
            +1
            Сегодня, 13:10
            Цитата: Lev_Russia
            Так Макрон когда говорил про военных, которых Франция пошлёт на Украину, может всё таки имел в виду молдаван...
            Может, он просто перепутал?
            Ему-то в Париже, не один ли чёрт - что украинцы, что молдаване, что румыны... Для них там, "у подножия Града На Холме", все они третий сорт.
        2. Freelander Ранг пользователя
          Freelander
          +1
          Сегодня, 10:54
          Скорее всего - мамалыжник и Кардинал))
      2. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +5
        Сегодня, 09:58
        Природа не терпит пустоты.
        Пока наши чиновники сопли жевали и давали молдавским ворам обогатиться за счёт России, западные друзья прибрали Молдавию вместе со всём её тамошним ворьём к своим рукам, собрали на них компромат и крутят ими как хотят.

        Всё аналогично как с Грузией, Арменией и Украиной - мы им свой рынок открыли для их продукции, а они ножи на нас точат и затовариваются оружием у наших закадычных "друзей" против нас. soldier
        1. Vugigugi Ранг пользователя
          Vugigugi
          +3
          Сегодня, 09:59
          Цитата: кредо
          Всё аналогично как с Грузией, Арменией и Украиной - мы им свой рынок открыли для их продукции, а они ножи на нас точат и затовариваются оружием у наших закадычных "друзей" против нас.

          Верно. Что-то Франция сует свой нос в наш регион. Надо узнать где находится французские легионы и армии, и их врагам поставлять оружие чтоб не повадно было.
          1. Prapor Ранг пользователя
            Prapor
            +2
            Сегодня, 10:35
            где, где? известно где - в Африке, и мы им импульс дали, они против французских завоевателей и начали бузить.
            1. Vugigugi Ранг пользователя
              Vugigugi
              +1
              Сегодня, 10:44
              Цитата: Prapor
              где, где? известно где - в Африке, и мы им импульс дали, они против французских завоевателей и начали бузить.

              Ильхам Алиев их тоже топит. Он созывает всех мировых дипломатов и гасит эту нечисть. Ильхам Алиев уже их предупредил что не посмотрит там французы или кто, если что ЖЕЛЕЗНЫЙ КУЛАК на месте. С ними только так.
          2. Голландец Михель Ранг пользователя
            Голландец Михель
            +2
            Сегодня, 11:28
            Цитата: Vugigugi
            и их врагам поставлять оружие чтоб не повадно было

            Врагов полно в самом центре Парижа. Мигранты wink
            1. Vugigugi Ранг пользователя
              Vugigugi
              +1
              Сегодня, 12:01
              Цитата: Голландец Михель
              Врагов полно в самом центре Парижа. Мигранты

              Тоже тема. Все страны которые суют свой нос должны на своей шкуре почувствовать каково это.
        2. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          +1
          Сегодня, 11:12
          Цитата: кредо
          Природа не терпит пустоты.
          Пока наши чиновники сопли жевали и давали молдавским ворам обогатиться за счёт России...

          А ещё природа не терпит, чтобы «старший брат» так быстро обрюзг, ожирел и постарел, что только ленивый недоросль не будет способен плюнуть ему в лицо...
      3. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 11:00
        В данном случае Молдавию толкают что-то изобразить. Толкают те, кто воткнул на пост Президента страны Санду. Хорошо, что народ Молдавии не поддерживает эти потуги и воевать не собирается. А Макрон тут прицепился, как всегда в последнее время...
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 09:44
      Молдавия и Франция собрались подписать соглашение о сотрудничестве в военной сфере
      . Ну да, гальский петушек накукарекал такое, что некоторые решили, что "эта моська сильна, коль лает на слона!"
      Вопрос... стоит ли говорить, ссылаться на уроки истории, что их всех ждёт горькое разочарование???
      Они и сами это знают, доложили те, кто знает, но... моськи они такие, в одну блудливую, визгливую стаю собираются и гадят, пока им пинков не надают.
      1. Hagen Ранг пользователя
        Hagen
        +1
        Сегодня, 09:56
        Цитата: rocket757
        гальский петушек накукарекал такое, что некоторые решили, что "эта моська сильна, коль лает на слона!"

        Этот Гальский петушок кукарекает с подачи Родшильдов. А та бригада сегодня все берега попутала и упрямо торопится толкнуть Европу на заклание. В итоге, конечно, и нам выгребать придется, но думаю британцы порадоваться не успеют.
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          Сегодня, 10:07
          Да кто б там ни рулил, ни фига у них не выйдет!
          То, чем они, как бы рулят, разжиревшая, деградирующая размазня... из такой субстанция чего то путного не слепить.
          Вони много, толку мало.
          1. Hagen Ранг пользователя
            Hagen
            0
            Сегодня, 10:25
            Цитата: rocket757
            Да кто б там ни рулил, ни фига у них не выйдет!

            Ну, отчего же? Выйдет. Именно то, что не понравится ни им, ни нам. Deep state идёт на обострение. Соответственно и нам следовало бы идти встречным курсом. И если ds понимает только силу, то ее непременно надо проявить. К примеру объявить 200-300 километровую зону Черного моря (за вычетом турецких территориальных вод) бесполетной и первый же разведывательный амерский БПЛА сбить, в открытую и нагло. Орион же принудительно посадить на наш аэродром. Разумеется надо быть готовым к ответным шагам. Но делать надо что-то активное, а не дипломатическое. В дипломатии надо всех не прибывших на приглашение МИДа послов пнуть за бугор. При чем сразу же, пока они в своих пабликах щеки не успели надуть. 24 часа на сборы...
            1. rocket757 Ранг пользователя
              rocket757
              0
              Сегодня, 10:37
              У нас жираф большой, ему спокойствия и выдержки не занимать.
              А так, палка всегда о двух концах прилетит если не обоим, то кому то обязательно.
    3. Hagen Ранг пользователя
      Hagen
      +2
      Сегодня, 09:45
      Франки чехам в 1935 году тоже помощь обещали. Что из этого в 1938 году получилось всем известно (кроме М.Санду)
    4. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +3
      Сегодня, 09:52
      Лягушатники однако мстительны. Получив в Африке пендель российским берцом по "l'amour"у видимо зело обиделись. И армян обхаживают, и молдаван.
      1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        0
        Сегодня, 11:02
        Поддерживаю. Только из Африки они брали ресурсы. А из Армении и Молдавии что возьмут?.. Твм только яблоки,вино и коньяк...
        1. Пленник Ранг пользователя
          Пленник
          0
          Сегодня, 12:34
          laughing "Коньяк" они у них возьмут.
    5. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      +3
      Сегодня, 09:53
      Вырисовывается опасная агрессивная ось Париж - Ереван - Кишенёв!
    6. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +2
      Сегодня, 09:54
      Я думаю "сотрудничество" будет примерно таким. Французы потирая руки, нашли очередных "папуасов" которым будем оружие впаривать и в вечную кабалу их загонять. Кстати а чем Санду платить думает??? По этому Санду думает а мы возьмём и присоединимся к Румынии, и все долги с ними разруливайте. Вот такое сотрудничество, с большой гейропейской буквы.
      1. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        +1
        Сегодня, 09:59
        Пока Санду молдаванам платит сказками о "сытой европейской жизни", а оружие однозначно в кредит на сто лет.
    7. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +1
      Сегодня, 09:54
      Понятно, что американцы хотят Молдавию украинизировать через конфликт с ПМР. Надежда на гагаузов.
    8. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 09:54
      После того, как Макрона поперли из Африки он решил отыграться на украине (последние заявления), в Армении и в Молдавии. Что реально получится из этого "сотрудничества в военной сфере" увидим, но оружия конечно подкинет по сходной цене. Что характерно, европейские страны сегодня стараются заключать различные договора (о сотрудничестве, гарантиях безопасности), которые являются исключительно политическими и ни к чему серьезному не обязывают.
      1. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        +1
        Сегодня, 10:02
        Макрону однозначно отвесили смачный пинок в Африке, но все сделали вид что ничего такого не случилось laughing А событие знаковое. Другие колонии задумались - а так можно было?
    9. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 09:54
      «Сейчас Франция поставляет Молдавии некоторые образцы военной техники» —

      ***
      — А ей нужней садовый инвентарь ...
      ***
    10. rasl_iz_pitera
      rasl_iz_pitera
      -2
      Сегодня, 09:59
      Мда..... Россия благодаря мудрой политики дипломатии и правящей элите теряет позиции на международной арене. Скоро и Казахстан со Средней Азией потеряет
    11. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      0
      Сегодня, 10:08
      Макрон скребет
      На свой хребет
      (Почти японская танка)
    12. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      0
      Сегодня, 10:29
      Цитата: ROSS 42
      Как тут не вспомнить:

      Опередили laughing!
    13. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +2
      Сегодня, 10:30
      Цитата: rasl_iz_pitera
      Мда..... Россия благодаря мудрой политики дипломатии и правящей элите теряет позиции на международной арене. Скоро и Казахстан со Средней Азией потеряет

      Опять рагули! Господи, ну как же вы все надоели то! Хоть новые методички запросите, что ли.
      1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +1
        Сегодня, 10:58
        Рагули, в силу своей умственной отсталости,не способны даже методички менять. Свиноводство,птицеводство, то есть любой физический труд,где не нужны знания,кругозор,мышление. А вы им- о " методичках"..)
    14. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 10:55
      Все у них по- молдавски. Глава Гагаузии- в Москву. Санду- в Париж. Мрлдавию и так на карте не видно. А будет еще меньше.

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