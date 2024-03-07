Молдавия и Франция собрались подписать соглашение о сотрудничестве в военной сфере

Власти Франции и Молдавии сегодня или завтра должны подписать соглашение о сотрудничестве двух государств в сфере обороны. Об этом сообщает пресс-служба президента Молдавии Майи Санду.Сегодня начался двухдневный визит главы молдавского государства во Францию. В Париже Санду проведет встречу с французским лидером Эмманюэлем Макроном, в рамках которой и будет подписано соглашение о сотрудничестве в военной сфере. Поэтому вместе с Санду в Париж приедет и министр обороны Молдавии Анатолий Носатый.Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны направлено на расширение аналогичного взаимодействия, осуществляющегося на основе соглашения 1998 года. Молдавия и Франция будут сотрудничать в вопросах подготовки личного состава вооруженных сил двух государств, контроля воздушного пространства, участия в интернациональных миссиях, обмена технологиями в сфере обороны и так далее.Понятно, что фактически речь идет о дальнейшем расширении влияния Франции на Молдавию в военной и военно-технической сферах. Кишинев мечтает о вступлении в состав Североатлантического альянса и рассматривает Францию как одного из своих главных покровителей в Европе после Румынии. Сейчас Франция поставляет Молдавии некоторые образцы военной техники. Например, недавно был передан тактический радар Ground Master (GM) 200, который Кишинев задействует в контроле над воздушным пространством страны.В последнее время Молдавия демонстрирует стремление к усилению своей военной активности и наращиванию возможностей своих вооруженных сил. Это может означать и определенные риски для Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), поскольку молдавское руководство и не скрывает своих намерений «решить вопрос» с Приднестровьем, хотя о силовом пути решения пока открыто не говорит.

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