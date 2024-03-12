Нобуо Фудзита. Единственный в мире японец, бомбивший материковую часть США



Нобуо Фудзита

Единственная в мире бомбардировка материковой части США

«мы должны нанести ответный удар любой ценой, а также совершить воздушный налет на материковую часть США».



Район бомбардировки горы Эмили

Конец войны, приглашение от США

Посвящается американо-японской доброй воле

Нобуо Фудзите.

С восхищением за вашу доброту и щедрость.

Почетный гражданин города Брукингса

18 апреля 1942 года японский материк впервые подвергся воздушным налетам. Шестнадцать бомбардировщиков B-25, стартовавших с американского авианосца, бомбили Токио, Кавасаки, Йокосуку, Нагою, Йоккаити и Кобе. Общественный гнев закипал, поскольку совершались «нападения на гражданское население», запрещенные международным правом. На совещании военного командования, на котором присутствовал принц Такамацу, было решено, что:15 августа 1942 года подводная лодка I-25 вышла из порта Йокосука к западному побережью США. Ранним утром 9 сентября того же года Фудзита, управляя небольшим надводным самолетом-разведчиком Type Zero, взлетел с палубы субмарины на катапульте в 25 морских милях от побережья Орегона.Он вошел в Орегон примерно через 40 минут, сбросил две бомбы на гору Эмили, подтвердил, что она горит, и немедленно вернулся на корабль. Затем 25 числа того же месяца он совершил еще один успешный налет. Это была единственная бомбардировка материковой части США, осуществленная в ходе Тихоокеанской войны.Фудзите, управлявшему самолетом, было 30 лет. Он был опытным пилотом небольшого водного самолета-разведчика Type Zero.Фудзита был призван в морскую пехоту в 1932 году и сразу же прошел курс подготовки пилотов для авиаэскадрильи Касумигаура, а в следующем году стал членом экипажа надводного разведчика. Затем в 1941 году в начале Тихоокеанской войны он стал командиром экипажа только что построенной подводной лодки I-25.После бомбардировки материковой части США он стал инструктором в ВВС Касумигауры и Касимы, а затем членом эскадрильи смертников, но война закончилась за неделю до его вылета. После войны он получал приглашения от авиакомпаний и Сил самообороны Японии, но отклонял их все, потому что не хотел больше летать.В апреле 1962 года Фудзита получил телефонный звонок, в котором ему сообщили: «Главный секретарь кабинета министров господин Масаёси Охира хотел бы немедленно встретиться с вами».В назначенном высококлассном ресторане в Акасаке главный секретарь кабинета министров Охира начал разговор следующим образом.Фудзита ответил:Вскоре после встречи с главным секретарем кабинета министров Масаёси Охирой Фудзита получил письмо из министерства иностранных дел. Фудзита перечитывал его снова и снова и был озадачен его непонятным содержанием. В нем говорилось:Несмотря на смешанные чувства, когда Фудзита приземлился на материковой части США, жители Брукингса встретили его бурными аплодисментами. Это был сердечный прием со стороны Молодежной торговой палаты Брукингса, что организовала это мероприятие, целью которого было «не прославление войны, а содействие дружбе и миру между Соединенными Штатами и Японией».Родовой японский меч Фудзиты, который он взял с собой, чтобы покончить с собой в случае войны, будет передан в дар городу Брукингс в знак его приверженности миру.В знак благодарности и с великой целью обеспечить в будущем доброжелательность между США и Японией и в конечном счете благополучие человечества, г-жа Фудзита за свой счет пригласила трех американских школьниц и их семьи на научную выставку в Цукубе в 1985 году.В ответ на это президент Рейган прислал Фудзите подписанное благодарственное письмо и звездно-полосатый флаг, который на один день был выставлен в Белом доме. В нем содержались следующие слова благодарности:С тех пор господин Фудзита трижды посещал город Брукингс, в том числе для того, чтобы посадить деревья на месте бомбардировки. За эти действия Фудзита был удостоен звания почетного гражданина Брукингса.Однако последние годы его жизни были отмечены чередой несчастий.Сначала в 1994 году от болезни умер его старший сын. В следующем году скончалась его жена Аяко, и примерно в это же время в легких господина Фудзиты была обнаружена опухоль. Это был рак легких. Но до самого конца у него ничего не болело, и он был достаточно здоров, чтобы водить машину, пока его не госпитализировали.30 сентября 1997 года Фудзита умер в возрасте 85 лет. В этот день друг из Брукингса должен был приехать со справкой из городского совета о присвоении Фудзите звания почетного гражданина, но он неожиданно вынужден был посетить похоронную службу. Часть его праха была разделена и взята другом домой, а в первую годовщину смерти его прах был развеян на месте бомбардировки горы Эмили г-ном и г-жой Асакура и их близким другом.В последние годы жизни г-н Фудзита сожалел о том, «почему я должен был вести войну против такого гуманного народа, как американцы».Любимой фразой г-на Фудзиты была «лампа для бедных» (метафора, обозначающая ценность даже самого маленького сердечного поступка).