Нобуо Фудзита. Единственный в мире японец, бомбивший материковую часть США
Нобуо Фудзита
Единственная в мире бомбардировка материковой части США
18 апреля 1942 года японский материк впервые подвергся воздушным налетам. Шестнадцать бомбардировщиков B-25, стартовавших с американского авианосца, бомбили Токио, Кавасаки, Йокосуку, Нагою, Йоккаити и Кобе. Общественный гнев закипал, поскольку совершались «нападения на гражданское население», запрещенные международным правом. На совещании военного командования, на котором присутствовал принц Такамацу, было решено, что:
15 августа 1942 года подводная лодка I-25 вышла из порта Йокосука к западному побережью США. Ранним утром 9 сентября того же года Фудзита, управляя небольшим надводным самолетом-разведчиком Type Zero, взлетел с палубы субмарины на катапульте в 25 морских милях от побережья Орегона.
Он вошел в Орегон примерно через 40 минут, сбросил две бомбы на гору Эмили, подтвердил, что она горит, и немедленно вернулся на корабль. Затем 25 числа того же месяца он совершил еще один успешный налет. Это была единственная бомбардировка материковой части США, осуществленная в ходе Тихоокеанской войны.
Район бомбардировки горы Эмили
Фудзите, управлявшему самолетом, было 30 лет. Он был опытным пилотом небольшого водного самолета-разведчика Type Zero.
Фудзита был призван в морскую пехоту в 1932 году и сразу же прошел курс подготовки пилотов для авиаэскадрильи Касумигаура, а в следующем году стал членом экипажа надводного разведчика. Затем в 1941 году в начале Тихоокеанской войны он стал командиром экипажа только что построенной подводной лодки I-25.
После бомбардировки материковой части США он стал инструктором в ВВС Касумигауры и Касимы, а затем членом эскадрильи смертников, но война закончилась за неделю до его вылета. После войны он получал приглашения от авиакомпаний и Сил самообороны Японии, но отклонял их все, потому что не хотел больше летать.
Конец войны, приглашение от США
В апреле 1962 года Фудзита получил телефонный звонок, в котором ему сообщили: «Главный секретарь кабинета министров господин Масаёси Охира хотел бы немедленно встретиться с вами».
В назначенном высококлассном ресторане в Акасаке главный секретарь кабинета министров Охира начал разговор следующим образом.
«Мы проинформировали США о вашей личности через министерство иностранных дел. США до сих пор испытывают сильную антипатию к японским солдатам из-за атаки на Перл-Харбор и жестокого обращения с военнопленными. Кроме того, вы единственный японец, который бомбил материковую часть США. В том случае, если вы приедете в США и станете жертвой возмездия, японское правительство не сможет вас защитить. Японское правительство не будет принимать никакого участия, если мистер Фудзита отправится в США».
Фудзита ответил: «Я также являюсь военным, и если со мной что-то случится, я готов разрезать себе живот на их глазах. Я приеду с японским мечом».
Вскоре после встречи с главным секретарем кабинета министров Масаёси Охирой Фудзита получил письмо из министерства иностранных дел. Фудзита перечитывал его снова и снова и был озадачен его непонятным содержанием. В нем говорилось:
«С тех пор как США открыли страну для внешнего мира, они никогда не позволяли иностранным врагам вторгаться в нее. Во время войны между США и Японией вы побили этот исторический рекорд, в одиночку проникнув на материковую часть США и сбросив на нее бомбы, находясь под плотной сетью радаров американских военных. Ваши мужественные действия достойны восхищения даже для врага. Я хотел бы отметить ваши героические достижения и способствовать дальнейшему укреплению дружбы и доброй воли между Соединенными Штатами и Японией».
Несмотря на смешанные чувства, когда Фудзита приземлился на материковой части США, жители Брукингса встретили его бурными аплодисментами. Это был сердечный прием со стороны Молодежной торговой палаты Брукингса, что организовала это мероприятие, целью которого было «не прославление войны, а содействие дружбе и миру между Соединенными Штатами и Японией».
Родовой японский меч Фудзиты, который он взял с собой, чтобы покончить с собой в случае войны, будет передан в дар городу Брукингс в знак его приверженности миру.
Посвящается американо-японской доброй воле
В знак благодарности и с великой целью обеспечить в будущем доброжелательность между США и Японией и в конечном счете благополучие человечества, г-жа Фудзита за свой счет пригласила трех американских школьниц и их семьи на научную выставку в Цукубе в 1985 году.
В ответ на это президент Рейган прислал Фудзите подписанное благодарственное письмо и звездно-полосатый флаг, который на один день был выставлен в Белом доме. В нем содержались следующие слова благодарности:
С восхищением за вашу доброту и щедрость.
Почетный гражданин города Брукингса
С тех пор господин Фудзита трижды посещал город Брукингс, в том числе для того, чтобы посадить деревья на месте бомбардировки. За эти действия Фудзита был удостоен звания почетного гражданина Брукингса.
Однако последние годы его жизни были отмечены чередой несчастий.
Сначала в 1994 году от болезни умер его старший сын. В следующем году скончалась его жена Аяко, и примерно в это же время в легких господина Фудзиты была обнаружена опухоль. Это был рак легких. Но до самого конца у него ничего не болело, и он был достаточно здоров, чтобы водить машину, пока его не госпитализировали.
30 сентября 1997 года Фудзита умер в возрасте 85 лет. В этот день друг из Брукингса должен был приехать со справкой из городского совета о присвоении Фудзите звания почетного гражданина, но он неожиданно вынужден был посетить похоронную службу. Часть его праха была разделена и взята другом домой, а в первую годовщину смерти его прах был развеян на месте бомбардировки горы Эмили г-ном и г-жой Асакура и их близким другом.
В последние годы жизни г-н Фудзита сожалел о том, «почему я должен был вести войну против такого гуманного народа, как американцы».
Любимой фразой г-на Фудзиты была «лампа для бедных» (метафора, обозначающая ценность даже самого маленького сердечного поступка).
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