Вашингтон отрицает американскую принадлежность сухогруза, атакованного в среду йеменскими хуситами в Аденском заливе

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Вашингтон отрицает американскую принадлежность сухогруза, атакованного в среду йеменскими хуситами в Аденском заливе

Йеменские хуситы продолжают атаковать военные корабли западной коалиции и торговые суда в Красном море и Аденском заливе, требуя прекращения военных действия армии обороны Израиля в секторе Газа. При этом повстанцы утверждают, что удары наносятся исключительно по кораблям, имеющим отношение к Израилю, США, Великобритании и другим странам, участвующим в операции на Ближнем Востоке.

Коалиционным силам удается перехватывать большинство дронов и ракет, но полностью защитить коммерческое судоходство в регионе у них не получается. В минувшую среду в результате удара противокорабельными ракетами с территории Йемена в акватории Аденского залива получил повреждения якобы принадлежащий Либерии сухогруз (балкер) True Confidence, следовавший под флагом Барбадоса.



В Центральном командовании ВС США (CENTCOM) сообщили, что судно получило значительные повреждения, впервые с начала активных действий хуситов есть пострадавшие: три члена экипажа погибли, еще четверо получили ранения, трое из них находятся в критическом состоянии. Позднее в Пентагоне заявили, что в результате атаки пострадали еще шесть человек. Нападение произошло на следующий день после того, как эсминец ВМС США класса «Арли Берк» сбил беспилотник и ракету, запущенные в сторону военного корабля в Красном море.

Эти безрассудные нападения хуситов нарушили глобальную торговлю и унесли жизни международных моряков

— заявили в CENTCOM.

При этом официальные лица в США отрицают американскую принадлежность сухогруза, стараясь преподнести инцидент как акт международного терроризма против страны, которая напрямую не участвует в вооруженном противостоянии на Ближнем Востоке. Представитель Госдепа США Мэтью Миллер на брифинге подтвердил гибель людей, обвинив йеменских хуситов в «безрассудном нападении», приведшем к гибели мирных граждан. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге, что атакованное судно шло под флагом Барбадоса, «это принадлежащий Либерии сухогруз».

Это не американское судно, вопреки тому, что утверждают хуситы

— заявила пресс-секретарь администрации Байдена.

Центр морских торговых операций Соединенного Королевства британских вооруженных сил подтвердил, что True Confidence получил значительные повреждения, после чего на судне начался пожар. Масштабы ущерба остаются неясными, экипаж покинул балкер на спасательных шлюпках, сообщил британский военный чиновник агентству Associated Press. По последним данным, судно дрейфует, пожар на нем так и не потушен. Неназванный судовладелец пояснил, что на данный момент не располагает информацией о состоянии 20 членов экипажа судна и трех охранников, которые обеспечивали безопасность плавсредства, пишет западная пресса.

Между тем, агентство Reuters сообщает, что представитель движения «Ансар Аллах» (йеменские хуситы-повстанцы) Яхья Сариа в телевизионном обращении заявил, что операция по нанесению удара по True Confidence была предпринята после того, как экипаж судна проигнорировал предупреждающие сообщения йеменских военно-морских сил. По данным агентства, владельцем судна является греческая компания, якобы не имеющая отношения к США.

При этом специализирующаяся на морской безопасности британская компания Ambrey утверждает, что атакованный балкер под флагом Барбадоса американский. Скорее всего, владение судном оформлено через офшор в стране вне юрисдикции США, что довольно типично для компаний, занимающихся морскими перевозками. Кроме того, судно может быть, например, и либерийским, но фактически оно зафрахтовано (арендовано) американской компанией. По данным онлайн-сервиса VesselFinder, отслеживающего морской трафик, сухогруз True Confidence 21 февраля вышел из порта в Сингапуре и должен был 7 марта прибыть в порт города Джидда в Саудовской Аравии.
  • Сайт VesselFinder
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30 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +8
    Сегодня, 10:44
    По данным агентства, владельцем судна является греческая компания, якобы не имеющая отношения к США.

    На борту надпись "True Confidence", что переводится как "Истинная уверенность"... А по нашему "Самоуверенность"... Ну и кто такое название мог придумать...??? Так что зря американцы пытаются от этого сухогруза отказываться... laughing
    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +6
      Сегодня, 11:06
      Да чтоб матрасы сознались, что их рыбаки дуплят, которых они якобы всех разбомбили)))
      Там трое погибших, несколько раненых на борту. Капитана перед атакой предупреждали, но он упрямо попер в Красное море. Судно получили серьезные повреждения, хотя вчера матрасы утверждали что никаких серьезных повреждений нет. Кстати, вчера они не отрицали что корабль их!
      1. Reptiloid Ранг пользователя
        Reptiloid
        +4
        Сегодня, 11:25
        Цитата: Михаил-Иванов
        ..... вчера они не отрицали что корабль их!

        Утро вечера мудренее! laughing Одумались штатники! Осознали! tongue Исправили!
        Стыдно стало. Так им и надо.
    2. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 11:26
      Цитата: Lev_Russia
      На борту надпись "True Confidence", что переводится как "Истинная уверенность"... А по нашему "Самоуверенность"... Ну и кто такое название мог придумать...??? Так что зря американцы пытаются от этого сухогруза отказываться...

      Они думают, что никто в мире, кроме американцев, английским языком не владеет? lol Если б судно называлось "Большая Роза" - я б ещё подумал. А тут, как обычно, уши спрятать не додумались - "якалка" помешала раздувшаяся. "Мы сказали - нам и так все поверят. Да ещё и "шестёрки" из Европы подпоют. Мы ж великие, мы ж гегемоны..."

      Если бы я не услышал "Либерия", "Барбадос", а услышал бы, например, "Бельгия" и "Франция" - ещё бы мог засомневаться мой внутренний червячок-правдолюбец. А тут...
      Сейчас tralflot1832 (Андрей С.) к новости подтянется - засмеёт американцев. Он в этих вещах толк понимает.

      А вобще - нам ихний Голливуд прекрасно и подробно показал, как легко и непринуждённо меняется принадлежность и название фильма в фильме "Оружейный барон" с Н.Кейджем.
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 12:15
        Игорь я уже утром подтягивался. hi Поляк он поляк.Жертвы в экипаже есть .Фоточки повторю.Как без них.Вот что на крышках трюмов не понятно.Излишняя самоуверенность граничащая с наглостью.
        1. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 12:41
          Андрей, hi!
          Цитата: tralflot1832
          Поляк он поляк.

          У меня ощущение, что он такой же поляк, как я алеут. Да и борзота явно не польская. Поорать, слюной побрызгать - это поляки всегда пожалуйста. А чтобы грудью на мины под ракеты хуситов...

          Для меня, как для старого конспиролога, эта история отдаёт "Боингом" из 1983-го года. ВРОДЕ БЫ гражданское судно. ВРОДЕ БЫ с пассажирами... А история настолько мутная, настолько американские уши торчат...
          Аналогия напрашивается сама собой и вою будет не меньше.

          Веселит отношение американцев к полякам (я не экипаж имею в виду - какая разница, кто там). Так легко и непринуждённо на убой отправили... Правильно, по минному полю самому ходить не интересно...
          1. tralflot1832 Ранг пользователя
            tralflot1832
            +1
            Сегодня, 12:49
            Международные компании раскиданы по всему свету.Да он может быть такой же поляк, как я папа римский.Главное - кем он сейчас управляется,компанией из Гонконга.И в прошлом году этот фрахтователь упорно возил этим пароходом алюминий по ближнему востоку,как бы этот люминий не нашим оказался. bullyПропало безвести 3 человека экипажа.
            1. Zoldat_A Ранг пользователя
              Zoldat_A
              0
              Сегодня, 13:00
              Цитата: tralflot1832
              в прошлом году этот фрахтователь упорно возил этим пароходом алюминий по ближнему востоку,как бы этот люминий не нашим оказался.

              А хоть бы даже и наш...
              Для хорошего дела баржи люминия не жалко. У нас ышшо есть, да и барыгам нашим наука будет. Бегают от налогов, через тридцать пятые руки неизвестно кому стратегическое сырьё отправляют (кстати, интересно - кому именно). Шла б российская баржа под российским флагом - хуситы не тронули бы.

              Смешались в кучу кони, люди...
              Как всё сложно-то, блин... Либерия, Барбадос, Гонконг, поляки, наш люминий, американские уши...
              1. tralflot1832 Ранг пользователя
                tralflot1832
                +1
                Сегодня, 13:10
                Игорь как бы наши люминивые короли в душу западу насрали,торгуют люминием через КНР.Кстати на лондонской бирже металлов лежит русского люминия на 900 млн $ мёртвым грузом ,но налоги и пошлины за него в бюджет заплачены..С люминием очень весело,если ковврнуть " Русский Алюминий " Дерипаски - найдёте ЕN+.Aмериканцы и англичане ещё круче наших патриотов,делают всё для бюджета только бы их не выгнали.Один ремонт Сояно - Шушенской ГЭС чего стоит на кредиты сбербанка и закупки расходняка только у "Силовых машин" в Питере.
                1. Zoldat_A Ранг пользователя
                  Zoldat_A
                  0
                  Сегодня, 13:16
                  Цитата: tralflot1832
                  если ковврнуть " Русский Алюминий " Дерипаски - найдёте ЕN+.Aмериканцы и англичане ещё круче наших патриотов,делают всё для бюджета только бы их не выгнали.
                  Интересно - Бритиш Петролеум из Западной Сибири выгнали? Просто не интересовался. Ещё лет 10-12 назад мне один конкурент-коллега по бизнесу хвастался, что у него сын работает в БП. А я точно знаю, что он у него где-то на наших Северах нефтью занимался.
    3. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +1
      Сегодня, 11:45
      На фоне происходящих событий есть предложение Президенту России и российским властям начать вкладывать по-взрослому госсредства в развитие гражданского флота на российских судоверфях.
      Скоро новые суда будут уходить как горячие пирожки, главное чтобы хуситы не сбавляли обороты. wink
    4. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 12:15
      Lev_Russia
      Сегодня, 10:44
      По данным агентства, владельцем судна является греческая компания, якобы не имеющая отношения к США.
      На борту надпись "True Confidence", что переводится как "Истинная уверенность"... А по нашему "Самоуверенность"... Ну и кто такое название мог придумать...??? Так что зря американцы пытаются от этого сухогруза отказываться
      Зашибись- заценили новость! Имею сказать, таки: по ММК судно, признанное бесхозным по международным правовым нормам, признаётся контрабандным и полежит конфискации!
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +8
    Сегодня, 10:47
    «Позднее в Пентагоне заявили, что в результате атаки пострадали ещё шесть человек» —

    ***
    — Сухогруз принадлежит Либерии,следовал под флагом Барбадоса,о пострадавших сообщает Пентагон,так как США не имеют к этому никакого отношения ...
    ***
    1. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +3
      Сегодня, 10:53
      У США 9 из десяти судов зарегестрированны под удобными флагами. Так легче бабло грести.
      1. Mouse Ранг пользователя
        Mouse
        +1
        Сегодня, 11:27
        И бало грести, и откреститься в случае чего... я не я и лошадь не моя.....
      2. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        +2
        Сегодня, 11:33
        только у сша?
        сколько кораблей торгового флота России плавает под флагами барбадосов и прочих папуа новых гвиней уже лет 30?
        1. ВАМ Ранг пользователя
          ВАМ
          0
          Сегодня, 11:36
          У частных компаний думаю много. Для того удобные флаги и придуманы. Но смею Вас заверить далеко не все.
  3. YanniKounnar Ранг пользователя
    YanniKounnar
    -1
    Сегодня, 10:55
    Barbade ou Liberia : clairement deux pavillons de "complaisance".
    N'importe qui peut être le propriétaire, masqué derrière un cabinet d'avocat de la Barbade ou du Liberia qui aura créé une société dont les détenant des "parts de la société" seront inconnu...
  4. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    +3
    Сегодня, 10:58
    Пока горячо, будут отрицать, через месяц два в низу колонки сайта госдепа тихо признают когда это будет не так горячо.
    1. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +2
      Сегодня, 11:05
      Кроме как отрицать, американцам ничего не остается. Они пытались хуситов бомбить, но не ресурсов не хватает. Тонковата кишка у гегемона.
  5. Младший рядовой Ранг пользователя
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 10:59
    Со всеми принадлежностями судов сам черт не разберет. Но все равно они работают за доллары на американские ТНК. Американцы молча утерлись, а хуситы молодцы.
  6. Себастьян Аристархович Перейра Ранг пользователя
    Себастьян Аристархович Перейра
    +3
    Сегодня, 11:10
    "............Эти безрассудные нападения хуситов нарушили глобальную торговлю и унесли жизни международных моряков........."

    И только амеры нападают с букетами роз и пирожными !
    В результате их суперобдуманных действий мир стоит на ушах и гибнут сотни тысяч и миллионы людей по всему земному шару !
  7. faterdom Ранг пользователя
    faterdom
    0
    Сегодня, 11:20
    Ну да, хуситы перепутали...
    Думали, это плывут барбУдос, а оказалось - БарбадОс!
  8. Everevil Ранг пользователя
    Everevil
    0
    Сегодня, 11:28
    Интересно, а если, чисто гипотетически, серией ракетных ударов расхреначить Оклахому, например, они скажут, что это вовсе и не их штат был? winked
  9. Зефр Ранг пользователя
    Зефр
    0
    Сегодня, 11:31
    Вместо того, чтобы отрицать принадлежность (это бессмысленно, нельзя подтвердить того, чего нет), пусть объявится хозяин и докажет, что это его корыто. Кто хозяин-то? Отзовись!
    Надо же, такой большой кораблик, и ничей
  10. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +1
    Сегодня, 11:31
    Судно под флагом Барбадоса и принадлежит Либерии ,а сообщает о прошествии ,пресс-секретарь администрации Байдена.
    США уже стали отвечать за Либерию ?
  11. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:45
    Сша отказываются от принадлежности судна американской компании, англичане наоборот подтверждают, что балкер штатовский. А судно в это время дрейфует с пожаром на борту и ни кому наверное нет дела до этого. Сейчас англосаксам важнее обвинить хуситов в акте международного терроризма. При этом сами о взрыве "СП" постарались быстренько забыть.
    1. Strannik96 Ранг пользователя
      Strannik96
      0
      Сегодня, 12:47
      Плохо, что экипаж гибнет, там могли бы и наши моряки быть
  12. ТермиНахТер Ранг пользователя
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 13:06
    Ясен пень, весь мир ходит под "удобным" флагом. Фокус очень старый, еще во ВМВ пока США в ней не участвовали, "либерти" построенные в США шли в Мексику или Панаму, там регистрировались, набирали экипаж и фсссёёё))) США в войне не участвует, пароход панамский.
  13. Евгений Попов_3 Ранг пользователя
    Евгений Попов_3
    0
    Сегодня, 13:08
    Непонятно зачем центральное командование США отрицает нападение. Наоборот, надо признавать, чтоб рядовые граждане США воспылали гневом и потребовали всех хуситов на реях перевешать. Я разочаровался в пропаганде американских властей. А раньше их самыми лучшими считал

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