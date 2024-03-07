Вашингтон отрицает американскую принадлежность сухогруза, атакованного в среду йеменскими хуситами в Аденском заливе
Йеменские хуситы продолжают атаковать военные корабли западной коалиции и торговые суда в Красном море и Аденском заливе, требуя прекращения военных действия армии обороны Израиля в секторе Газа. При этом повстанцы утверждают, что удары наносятся исключительно по кораблям, имеющим отношение к Израилю, США, Великобритании и другим странам, участвующим в операции на Ближнем Востоке.
Коалиционным силам удается перехватывать большинство дронов и ракет, но полностью защитить коммерческое судоходство в регионе у них не получается. В минувшую среду в результате удара противокорабельными ракетами с территории Йемена в акватории Аденского залива получил повреждения якобы принадлежащий Либерии сухогруз (балкер) True Confidence, следовавший под флагом Барбадоса.
В Центральном командовании ВС США (CENTCOM) сообщили, что судно получило значительные повреждения, впервые с начала активных действий хуситов есть пострадавшие: три члена экипажа погибли, еще четверо получили ранения, трое из них находятся в критическом состоянии. Позднее в Пентагоне заявили, что в результате атаки пострадали еще шесть человек. Нападение произошло на следующий день после того, как эсминец ВМС США класса «Арли Берк» сбил беспилотник и ракету, запущенные в сторону военного корабля в Красном море.
— заявили в CENTCOM.
При этом официальные лица в США отрицают американскую принадлежность сухогруза, стараясь преподнести инцидент как акт международного терроризма против страны, которая напрямую не участвует в вооруженном противостоянии на Ближнем Востоке. Представитель Госдепа США Мэтью Миллер на брифинге подтвердил гибель людей, обвинив йеменских хуситов в «безрассудном нападении», приведшем к гибели мирных граждан. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге, что атакованное судно шло под флагом Барбадоса, «это принадлежащий Либерии сухогруз».
— заявила пресс-секретарь администрации Байдена.
Центр морских торговых операций Соединенного Королевства британских вооруженных сил подтвердил, что True Confidence получил значительные повреждения, после чего на судне начался пожар. Масштабы ущерба остаются неясными, экипаж покинул балкер на спасательных шлюпках, сообщил британский военный чиновник агентству Associated Press. По последним данным, судно дрейфует, пожар на нем так и не потушен. Неназванный судовладелец пояснил, что на данный момент не располагает информацией о состоянии 20 членов экипажа судна и трех охранников, которые обеспечивали безопасность плавсредства, пишет западная пресса.
Между тем, агентство Reuters сообщает, что представитель движения «Ансар Аллах» (йеменские хуситы-повстанцы) Яхья Сариа в телевизионном обращении заявил, что операция по нанесению удара по True Confidence была предпринята после того, как экипаж судна проигнорировал предупреждающие сообщения йеменских военно-морских сил. По данным агентства, владельцем судна является греческая компания, якобы не имеющая отношения к США.
При этом специализирующаяся на морской безопасности британская компания Ambrey утверждает, что атакованный балкер под флагом Барбадоса американский. Скорее всего, владение судном оформлено через офшор в стране вне юрисдикции США, что довольно типично для компаний, занимающихся морскими перевозками. Кроме того, судно может быть, например, и либерийским, но фактически оно зафрахтовано (арендовано) американской компанией. По данным онлайн-сервиса VesselFinder, отслеживающего морской трафик, сухогруз True Confidence 21 февраля вышел из порта в Сингапуре и должен был 7 марта прибыть в порт города Джидда в Саудовской Аравии.
- Сайт VesselFinder
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