Пресса США: Еврокомиссия заявила о риске начала конфликта между странами ЕС из-за дефицита воды
Еврокомиссия предупредила о возможном риске начала конфликта между европейскими странами из-за дефицита воды на фоне глобального потепления.
Как сообщает американское издание Politico со ссылкой на соответствующее коммюнике Еврокомиссии, страны-члены ЕС призываются к ускорению подготовки к борьбе с изменениями климата. В документе также указывается, что входящие в сообщество страны значительно отстали от планов. По оценкам Еврокомиссии, ухудшение климатической ситуации может повлиять на темпы экономического роста в странах ЕС. К 2100 году этот показатель может к 2100 году сократиться на 7%.
Еврокомиссия также предупреждает о возможных конфликтах между членами ЕС, вызванных борьбой за контроль над водными ресурсами на фоне изменения климата. Кроме того, Еврокомиссия предполагает значительное количество катастроф, эпидемий, неурожаев и ущерба инфраструктуре.
Помимо природных катаклизмов, вызванных изменениями климата, Европе также грозят масштабные социальные взрывы. Катастрофический экономический спад, демография, геополитическая слабость и миграционный кризис могут привести ФРГ, Францию, Нидерланды и ряд других стран Евросоюза к социальным взрывам.
При этом, как отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, экзистенциальной угрозой миру является отнюдь не изменение климата, а неразумные и бесполезные западные лидеры, которые готовы начать войну против России.
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