Пресса США: Еврокомиссия заявила о риске начала конфликта между странами ЕС из-за дефицита воды

59
Пресса США: Еврокомиссия заявила о риске начала конфликта между странами ЕС из-за дефицита воды

Еврокомиссия предупредила о возможном риске начала конфликта между европейскими странами из-за дефицита воды на фоне глобального потепления.

Как сообщает американское издание Politico со ссылкой на соответствующее коммюнике Еврокомиссии, страны-члены ЕС призываются к ускорению подготовки к борьбе с изменениями климата. В документе также указывается, что входящие в сообщество страны значительно отстали от планов. По оценкам Еврокомиссии, ухудшение климатической ситуации может повлиять на темпы экономического роста в странах ЕС. К 2100 году этот показатель может к 2100 году сократиться на 7%.



Еврокомиссия также предупреждает о возможных конфликтах между членами ЕС, вызванных борьбой за контроль над водными ресурсами на фоне изменения климата. Кроме того, Еврокомиссия предполагает значительное количество катастроф, эпидемий, неурожаев и ущерба инфраструктуре.

Помимо природных катаклизмов, вызванных изменениями климата, Европе также грозят масштабные социальные взрывы. Катастрофический экономический спад, демография, геополитическая слабость и миграционный кризис могут привести ФРГ, Францию, Нидерланды и ряд других стран Евросоюза к социальным взрывам.

При этом, как отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, экзистенциальной угрозой миру является отнюдь не изменение климата, а неразумные и бесполезные западные лидеры, которые готовы начать войну против России.
  • Pixabay
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
59 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:04
    «Еврокомиссия предупредила о возможном риске начала конфликта между европейскими странами из-за дефицита воды» —

    ***
    — "Имидж ничто,жажда всё!" ...
    ***
    1. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      +8
      Сегодня, 10:17
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Еврокомиссия предупредила о возможном риске начала конфликта между европейскими странами из-за дефицита воды» —

      ***
      — "Имидж ничто,жажда всё!" ...
      ***

      У меня отец шутил, зачем немцы к Волге рвались - они воды пресной столько никогда не видели.
      Видел я их "батюшку-Рейн" - в сравнении с Волгой речка-вонючка...

      Дедушки их вдоволь в Сталинграде нахлебались воды из Волги. Жаль, к внучкам на генетическом уровне тот вкус не перешёл.
      Да и французы вкус воды в Березине забыли.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +9
        Сегодня, 10:32
        Видел я их "батюшку-Рейн" - в сравнении с Волгой речка-вонючка...

        Ученые давно предсказывают, что стоимость пресной воды может превысить стоимость нефти... Так что Западу нужны будут не только наши нефть и газ, но и наши водные ресурсы... Причем если без энергоресурсов ещё как-то прожить можно, без пресной воды нет... Опреснение морской воды очень дорогое удовольствие, для которого опять же нужны энергоресурсы... Замкнутый круг... Это для скептиков, которые до сих пор уверены, что Западу от России ничего не нужно... am
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +4
          Сегодня, 10:49
          Цитата: Lev_Russia
          Это для скептиков, которые до сих пор уверены, что Западу от России ничего не нужно
          Это не скептики. Для них требуется другое слово, непечатное wink
        2. uralex Ранг пользователя
          uralex
          +2
          Сегодня, 10:53
          Самое печальное, несмотря на бездонные российские водные ресурсы, наши капиталисты ценник на внутреннем рынке будут загибать исходя из "рыночной" стоимости воды в мире... Уже сейчас питьевую воду в бутылках продают по цене как в пустыни...
          1. ROSS 42 Ранг пользователя
            ROSS 42
            +1
            Сегодня, 11:20
            Цитата: uralex
            Уже сейчас питьевую воду в бутылках продают по цене как в пустыни...

            Уже сегодня полуторалитровая бутылка «Карачинской» стоит в среднем 50 рублей. А это просто вода из скважины с добавлением углекислого газа...
            А «Боржоми» идёт по 10 рублей за 100 мл...
            1. Reptiloid Ранг пользователя
              Reptiloid
              +1
              Сегодня, 12:08
              Цитата: ROSS 42
              ... Уже сегодня полуторалитровая бутылка «Карачинской» стоит в среднем 50 рублей. А это просто вода из скважины с добавлением углекислого газа...
              А «Боржоми» идёт по 10 рублей за 100 мл...

              При этом из 50р,сам пластик почти 20р. Почему? Если производство его увеличивается, должен дешеветь? Причём, для 0,5литра пластик также примерно. Я как-то считал.... хотя, у нас в Питере могут несколько другие цены быть
              1. ROSS 42 Ранг пользователя
                ROSS 42
                +1
                Сегодня, 12:13
                Цитата: Reptiloid
                При этом из 50р,сам пластик почти 20р. Почему?

                Вот вопрос вопросов...Сырьё отечественное а цена...Стеклянная бутылка в СССР дешевле стоила, так она была многоразовой тарой...
                1. Reptiloid Ранг пользователя
                  Reptiloid
                  +1
                  Сегодня, 12:28
                  Цитата: ROSS 42
                  .....Стеклянная бутылка в СССР дешевле стоила, так она была многоразовой тарой...

                  Сейчас этого нет. А минералка в стеклянной бутылке, дороже, и неудобно взять с собой из-за крышки.
                  1. ROSS 42 Ранг пользователя
                    ROSS 42
                    +1
                    Сегодня, 12:35
                    Цитата: Reptiloid
                    Цитата: ROSS 42
                    .....Стеклянная бутылка в СССР дешевле стоила, так она была многоразовой тарой...

                    Сейчас этого нет. А минералка в стеклянной бутылке, дороже, и неудобно взять с собой из-за крышки.

                    Недавно (в прошлом году) кто-то из ГД предлагал законодательно запретить продажу пива и безалкогольных напитков в пластиковой таре.
                    Я только за...Всем любителям можно обзавестись бидончиками. Это сократит выброс мусора у водоёмов в летнее время.
                    Как мы в СССР обходились без пластика? Помнится, если выезжала компания, - брали даже флягу...
                    1. Reptiloid Ранг пользователя
                      Reptiloid
                      +1
                      Сегодня, 12:53
                      Цитата: ROSS 42
                      ..... Как мы в СССР обходились без пластика? Помнится, если выезжала компания, - брали даже флягу...

                      Даже и не представить. Хотя ,конечно, удобно, что не таскать стекло туды-сюды laughing Ведь кроме пива и воды ещё и молочка yes и масло растительное.
                      И без п/э пакетов обходились request
                      Детям рассказать --- не поверят, наверное
                      1. ROSS 42 Ранг пользователя
                        ROSS 42
                        +1
                        Сегодня, 13:00
                        Цитата: Reptiloid
                        Ведь кроме пива и воды ещё и молочка и масло растительное.

                        Это понятно - удобно. Только растительное масло и молочку на озеро (речку, пруд, в лес) редко берут. А возле домов установили контейнеры для пластика и других ТБО.
                        С другой стороны, лучше пластик возле берега, чем стекло в воде...Приёма стеклотары не организовали, а бутылки оставляют для пацанов-снайперов. Те из рогаток или просто камнями «стеклят» берег.
                      2. Reptiloid Ранг пользователя
                        Reptiloid
                        +1
                        Сегодня, 13:07
                        Цитата: ROSS 42
                        ...., лучше пластик возле берега, чем стекло в воде...Приёма стеклотары не организовали, а бутылки оставляют для пацанов-снайперов. Те из рогаток или просто камнями «стеклят» берег.

                        Это да! Я как-то летом попал в хирургию, так в основном, либо с гнойными ранами на ногах от стёкл, либо после драк....
                        А молочка и масло дома в каких колличествах recourse . Хорошо, уже сколько лет интернет -доставка! Как люди раньше жили??
                        Сейчас уйду hi
                      3. ROSS 42 Ранг пользователя
                        ROSS 42
                        +1
                        Сегодня, 13:18
                        Цитата: Reptiloid
                        Как люди раньше жили??

                        Рядом с домом открыли «Самокат». Пацаны (пару раз видел девчонок и зрелых «дяденьков», но только летом) на велосипедах рассекают...
                        А народ действительно обленился. Четыре магазина на равноудалённом расстоянии и пара на 150 метров дальше, но ребята ездят без перерыва. Особенно в некомфортную погоду.
                        Правда ещё бабушка на десятом этаже постоянно заказывает продукты через доставку.
                        Как мы раньше за хлебом бегали за хрен знает сколько метров?
                        Как люди раньше жили? wink
                      4. Reptiloid Ранг пользователя
                        Reptiloid
                        +1
                        Сегодня, 13:25
                        Когда мама научилась, то стала большинство продуктов в сети заказывать. Я был только рад. Мне осталось уже меньше сходить, овощи, фрукты, мясо и др. А в кавид --- тут уже вообще всё почти. Мне ещё меньше осталось. Но в "перекрёстке" она любит доставку на завтра. А соседи в "самокате" --- им надо скорей через полчаса.Это извращение какое-то
            2. ZovSailor Ранг пользователя
              ZovSailor
              +1
              Сегодня, 12:08
              ROSS 42
              Сегодня, 11:20
              Цитата: uralex
              Уже сейчас питьевую воду в бутылках продают по цене как в пустыни...

              Уже сегодня полуторалитровая бутылка «Карачинской» стоит в среднем 50 рублей. А это просто вода из скважины с добавлением углекислого газа...
              А «Боржоми» идёт по 10 рублей за 100 мл...
              Имею сказать, таки: РФ готова рассмотреть передачу проекта разворота Европейских рек бывшим партнёрам недружественных стран при обращении к Верховному РФ. Расчёт оплаты Договора в российских рублях!Мир готов открыть пальбу всё устои рухнули. Стёрлось временем табу,-
              Не воюйте с русскими!!!
          2. Попандос Ранг пользователя
            Попандос
            0
            Сегодня, 11:33
            Уже сейчас питьевую воду в бутылках продают по цене как в пустыни...

            Это Вы ещё не знаете, откуда эту воду разливают.
            1. ROSS 42 Ранг пользователя
              ROSS 42
              +1
              Сегодня, 12:48
              Цитата: Попандос
              Это Вы ещё не знаете, откуда эту воду разливают.

              Вряд ли будут бодяжить, - чревато.
              В Кемерово на 1-ой Заречной, напротив Областной больницы был природный источник (под горой). Люди приезжали на машинах - заливали воду на доставку. Бесплатно!!! Сдавали воду на анализ - чистейшая без примесей...
              Сейчас там массовая застройка, но вода через трубу, через Притомский проспект бежит. Этим летом проеду-посмотрю, что там нового, как там Ледовый дворец...
          3. bbb Ранг пользователя
            bbb
            0
            Сегодня, 13:54
            Можно поставить фильтр-осмос, будет дешево и чисто.
        3. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          +5
          Сегодня, 10:54
          Цитата: Lev_Russia
          Это для скептиков, которые до сих пор уверены, что Западу от России ничего не нужно...
          У нас в Думе целая партия таких сидит. В Президенты внук дедушки-химика рвётся... Барыга - даже фирму свою переименовал для того, чтобы название не ассоциировалось с Россией.

          Вопрос не так нужно ставить "Что им от нас нужно?". Вопрос правильно формулируется "Сколько они без России протянуть смогут?"
          Потому и естественно, что "кладовочку" веками захапать хотят.
          Я в Германии НИ РАЗУ не видел степь или лес от горизонта до горизонта на четыре стороны. Степей нет в принципе - столько земли и не распахано! Лес в их понимании - это у нас не самый большой парк. Пространства такого нет, а потому у них и масштабы мыслей другие. Они думают, что мы на Украине земли, территорию захватить хотим. По себе, мелкотравчатые, примеряют. Вот кто у них так думает, того в Красноярском крае посреди тайги высадить - пусть оценит, как "мало" у нас территории. lol
          1. Reptiloid Ранг пользователя
            Reptiloid
            +2
            Сегодня, 12:14
            "кладовочку" веками захапать хотят

            Еже когда, в 19 веке англичанка зарилась на запасы РИ! В начале этого века тоже были разговоры о том, что РФ должна со всеми ними делится.
            А тут и Казахстан недавно : Дай, воды! После всего
            1. Zoldat_A Ранг пользователя
              Zoldat_A
              +1
              Сегодня, 12:31
              Дмитрий, hi!
              Цитата: Reptiloid
              Еже когда, в 19 веке англичанка зарилась на запасы РИ! В начале этого века тоже были разговоры о том, что РФ должна со всеми ними делится.

              Уж какой тут XIX век... Буквально вот, в новейшей истории России, разговоры пошли, что "Россия несправедливо владеет огромными ресурсами в одиночку". Мадлен наша, Олбрайт, разродилась такой "умной" идеей.

              Несправедливо, зато законно. А справедливость... Да где она её видела? На себя пусть посмотрят - империя воров и убийц.
              1. Reptiloid Ранг пользователя
                Reptiloid
                +1
                Сегодня, 12:47
                Мадлен , наша, Олбрайт

                Игорь, hi я и имел в виду её слова, только от злости имя этой демоницы забыл. Это было в 2009.
                Как будто они , штаты, гейропейцы не владеют ресурсами других, бедных стран? Только этого не хватает им.
                Ну, а более чем столетняя фантазия ---
                кто владеет Хартлендом --- владеет миром
                От этого они откажутся, только если angry angry angry им
          2. Severomor Ранг пользователя
            Severomor
            +1
            Сегодня, 13:15
            Вот кто у них так думает, того в Красноярском крае посреди тайги высадить - пусть оценит, как "мало" у нас территории.

            Как в бородатом анекдоте - житель Люксембурга сошёл с ума, путешествуя поездом Москва - Владивосток )))
            1. Zoldat_A Ранг пользователя
              Zoldat_A
              0
              Сегодня, 13:26
              Цитата: Severomor
              Вот кто у них так думает, того в Красноярском крае посреди тайги высадить - пусть оценит, как "мало" у нас территории.

              Как в бородатом анекдоте - житель Люксембурга сошёл с ума, путешествуя поездом Москва - Владивосток )))

              Как-то читал в интернетах, что девушка из Гонконга прилетела в Ленинград. Попробовала пошутить, что Россия, оказывается, не такая большая, как она думала. Её спросили: "Сколько часов ты летела из Владивостока?" Она ответила: "Одиннадцать часов..." Когда ей сказали, что она всё это время летела над Россией, у неё был культурный шок.

              Она, наверное, по меркам своего Гонконга, считала, что за такое время до Марса долететь можно? lol
      2. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +2
        Сегодня, 10:51
        Многие понимают американскую "озабоченность", которую представили как озабоченность Еврокомиссии, тем, что янки видят неторопливое уничтожение европейцами своей промышленности, что США в коне не устраивает.

        Политика США изначально была направлена на полное уничтожение в ЕС как промышленности так и сельского хозяйства, но мнительные европейские аборигены что-то не шибко это делают, вот и появилась очередная пугалка о войне за воду из-за выдуманного глобального потепления.

        Как то странной в этой связи смотреть на США где все виды промышленности действуют и не один местный сенатор или губернатор не требует закрыть вредные производства. Видно глобальное потепление обходит США стороной. bully
        1. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 11:08
          Цитата: кредо
          Как то странной в этой связи смотреть на США где все виды промышленности действуют и не один местный сенатор или губернатор не требует закрыть вредные производства.
          Киотский протокол по парниковым газам (тоже ведь проделки экологов-глобалистов) США не ратифицировали. Единственные в мире. Канада из него вышла.
          Интересна компания, как они любят говорить - "коалиция". Не подписали протокол Афганистан, Андорра, Ватикан, Западная Сахара. Самые "промышленно развитые страны мира". lol

          Цитата: кредо
          Политика США изначально была направлена на полное уничтожение в ЕС как промышленности так и сельского хозяйства, но мнительные европейские аборигены что-то не шибко это делают,
          Только Америка забывает - для того, чтобы жрать в три горла одному, работать должны семеро. А взять на себя и производство, и промышленность - в масштабах "американской мечты" это ни у кого ещё не получалось. Потому что для этого где-то в одном, нищем, месте должно быть дешёвое производство (а в Америке его дешёвым никак назвать нельзя), а в другом, богатом, месте должен жить хозяин этого производства и жрать в три горла. И на то, и на другое Америки не хватит.
          1. Звонарев Ранг пользователя
            Звонарев
            +1
            Сегодня, 11:26
            Афганистан, Андорра, Ватикан, Западная Сахара. Самые "промышленно развитые страны мира"

            Не знаю, как Андорра и Западная Сахара, но Афганистан и Ватикан "дымят" весьма прилично, хоть и каждый по-своему
            1. Zoldat_A Ранг пользователя
              Zoldat_A
              0
              Сегодня, 11:31
              Цитата: Звонарев
              Не знаю, как Андорра и Западная Сахара, но Афганистан и Ватикан "дымят" весьма прилично, хоть и каждый по-своему
              Но к Киотскому протоколу их "дым" отношение вряд ли имеет... lol
          2. Reptiloid Ранг пользователя
            Reptiloid
            +1
            Сегодня, 12:21
            Цитата: Zoldat_A
            .....в одном, нищем, месте должно быть дешёвое производство (а в Америке его дешёвым никак назвать нельзя), а в другом, богатом, месте должен жить хозяин этого производства и жрать в три горла. ....

            Да, Игорь, wink при дешёвом производстве у того населения должна быть самая нищая жизнь. crying
            Америка так привыкла, что при4% населения от мирового , она потребляет 40% произведённых ресурсов. А все остальные --- экономить во всём.
            Это теоретически обосновал Шваб. Патагонизация Глобалисты с радостью подхватили.
      3. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 11:13
        Да ладно, воды у немцев много. Другое дело что она почти вся грязная.
        Что касается передрались за воду, так оно не мудрено, в эпидемию они за маски и лекарства разошлись во взглядах.
      4. ZovSailor Ранг пользователя
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 11:47
        Комментировать
        Отправить
        Владимир Владимирович Воронцов
        Владимир Владимирович Воронцов

        Сегодня, 10:04
        «Еврокомиссия предупредила о возможном риске начала конфликта между европейскими странами из-за дефицита воды» —

        ***
        — "Имидж ничто,жажда всё!" ...
        ***


        Цитата

        Zoldat_A
        Сегодня, 10:17
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        «Еврокомиссия предупредила о возможном риске начала конфликта между европейскими странами из-за дефицита воды» —

        ***
        — "Имидж ничто,жажда всё!" ...
        ***

        У меня отец шутил, зачем немцы к Волге рвались - они воды пресной столько никогда не видели.
        Видел я их "батюшку-Рейн" - в сравнении с Волгой речка-вонючка...

        Дедушки их вдоволь в Сталинграде нахлебались воды из Волги. Жаль, к внучкам на генетическом уровне тот вкус не перешёл.
        Да и французы вкус воды в Березине забыли
        Зашибись- заценили новость! Имею сказать, таки : В нача́ле бы́ло Слово ( Новый Завет ). По плодам их узнаете их Мф.7:20. Ведь предупреждали, не мути воду, не пей с болотца, козлёночком станешь! Видно войны вам не впрок за пивными кружками,повторяйте как урок,-
        Не воюйте с русскими!!!
      5. Reptiloid Ранг пользователя
        Reptiloid
        +1
        Сегодня, 12:02
        Цитата: Zoldat_A
        ..... У меня отец шутил, зачем немцы к Волге рвались - они воды пресной столько никогда не видели.
        Видел я их "батюшку-Рейн" - в сравнении с Волгой речка-вонючка...

        Дедушки их вдоволь в Сталинграде нахлебались воды из Волги. Жаль, к внучкам на генетическом уровне тот вкус не перешёл.
        Да и французы вкус воды в Березине забыли.

        Игорь hi под давлением зелёных, в гейропе вырубилась леса для того чтобы место для ветряков было wassat зелёные ломали оборудование для ирригации и водохранилищ, тиранили фермеров.... и много чего ещё наворотов..... А теперь что?
        получите, распишитесь

        fool Действительно, как заставлять глупого молиться lol
    2. Mowgli_2 Ранг пользователя
      Mowgli_2
      0
      Сегодня, 11:15
      Прошу отредактировать это фото, Макрон тут был бы уместнее,
      ему привычнее.
    3. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 11:57
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 10:04
      «Еврокомиссия предупредила о возможном риске начала конфликта между европейскими странами из-за дефицита воды» —

      ***
      — "Имидж ничто,жажда всё!" ...
      ***
      Зашибись! Имею сказать, таки: весь цимес в том, Минздрав РФ рекомендует в целях избежания эпидемий и прочих болезней потреблять больше чистой пресной воды, принимать прохладный душ и др. водные процедуры!
      По поводу приобретения судов, стоящих на приколе в гей - еуропе и используемых в качестве складов и гостиниц обращаться в МО РФ и Росморречфлот.
  2. Читателль 2013 Ранг пользователя
    Читателль 2013
    +3
    Сегодня, 10:05
    Как вы надоели со своим потеплением, на улицу выйдете без одежды
    7 марта минус10
    1. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      0
      Сегодня, 10:11
      Ни фига себе.В марте минус - 10°. what
      В Краснодаре днем 6 марта ожидается до +14 °С. Синоптики прогнозируют осадки. 7 марта будет резкое похолодание до +4…+6 °С. В целом по региону 6 марта ожидается дождливая погода. Ветер усилится до 15 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +8…+13 °С. На Черноморском побережье — до +15 °С. 7 марта в южной части региона ожидается до +10 °С, в целом по краю — около +3…+8 °С.

      Испания так вообще в пустыню реально превращается.Скоро там будет как в Африке.
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +1
        Сегодня, 10:18
        Угрозу, с которой Испания столкнулась сегодня, нельзя решить с помощью армии или оружия, ведь ее территория неумолимо превращается в пустыню, и этот процесс ускоряется. В частности, в апреле в стране, как правило, начинается сезон дождей, которого ждут все фермеры. В текущем году в это время в Испании разразилась засуха, которой не наблюдали многие десятилетия.

        В целом, по оценкам ООН, 74% страны сегодня находится в процессе «опустынивания». В то же время, для 18% территории Испании данный процесс является необратимым.

        Впрочем, превращение в бесплодную пустыню является серьезнейшей проблемой не только для самой Испании, но и для Центральной Европы. Ведь данная страна является крупнейшим экспортером сельскохозяйственной продукции во многие страны ЕС.
        Так, вышеупомянутая торговля ежегодно приносит Испании порядка 17 млрд евро. Более того, ее по праву называют «житницей ЕС». В итоге, падение урожая пшеницы в Испании из-за засухи и трудности поставок из Украины по причине текущего конфликта, могут вылиться в серьезный дефицит зерна в Европе.Собственно говоря, если речь зашла о сельском хозяйстве Испании, то, по мнению многих экспертов, именно оно вместе с глобальным потеплением стало причиной положения, в которое сегодня попала данная страна. Примерно 80% всей пресной воды расходуется аграриями.Подобное «расточительство» усиливает истощение водоносных горизонтов и проникновение морской воды, что приводит к повышению солености почв и сокращению запасов пресной воды. Такова цена за «возможность кормить почти всю Европу».


        https://topcor.ru/41621-plata-za-vozmozhnost-kormit-vsju-evropu-ispanija-stremitelno-prevraschaetsja-v-pustynju.html

      2. bairat Ранг пользователя
        bairat
        0
        Сегодня, 12:57
        И снег весь растаял? Чудеса. У меня на участке снега - можно деревню европейскую обеспечить водой. Пусть кидают жд ветку, отправлю. lol
    2. Gomunkul Ранг пользователя
      Gomunkul
      +2
      Сегодня, 10:17
      Читателль 2013(Михаил)
      За, что платят гранты, за то и "топят" СМИ. Было время когда тема "озоновых дыр" не сходила со страниц мировых СМИ. hi
    3. Mowgli_2 Ранг пользователя
      Mowgli_2
      -1
      Сегодня, 11:17
      А они потеют дрожамши, а потом воняют.
  3. rasl_iz_pitera
    rasl_iz_pitera
    +1
    Сегодня, 10:07
    Это из серии, что Европа зимой замерзнет из не хватки российского газа. Для меня реальная новость будет что к примеру Франция или Германия распалась на мелкие государства. Вот это реальная новость
    1. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +1
      Сегодня, 10:28
      Это из серии, что наглосаксы опять намекают. Вон рядом с вами какая богатая Россия. А вы там загибаетесь, правда о том, что не без ихней помощи, это табу. Объединились, а теперь все дружно навалитесь на Россию. А мы из за лужи поглядим.
      1. rasl_iz_pitera
        rasl_iz_pitera
        -1
        Сегодня, 10:30
        а что им мешает это было делать до СВО да и сейчас. Договориться с элитой как с газом. Поставить своих топ менеджеров. И делить бабло с элитой местной
  4. paul3390 Ранг пользователя
    paul3390
    +8
    Сегодня, 10:09
    Я так понимаю - скоро Гейропа начнёт строить терминалы для приёма танкеров со сжиженной природной водой? what И непременно - с истинно демократическими молекулами свободы? what
    1. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 10:37
      Цитата: paul3390
      Я так понимаю - скоро Гейропа начнёт строить терминалы для приёма танкеров со сжиженной природной водой?
      Чтобы экономить газ, они советуют меньше мыться.
      Мне интересно будет послушать их рекомендации по поводу "меньше попить" и, разумеется, никаких супов-киселей! Англичане пусть привыкают чай всухую жевать, а французы свои круассаны пусть в сок из сельдерея макают...
      И никаких, между прочим, смехов - стакан воды из Сены или Рейна давно уже может выпить только самоубийца. Потому что это "вода с площади". Это у нас Волга, Лена, Енисей, Байкал "на околице"...
  5. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +2
    Сегодня, 10:11
    Пресса США: Еврокомиссия заявила о риске начала конфликта между странами ЕС из-за дефицита воды
    . Вот оно как...
    Им не привыкать... "просвещенная, цивилизованная" гейропа спешит вернутся к своим корням... грязной, вонючей клоаке.
  6. курвиметр Ранг пользователя
    курвиметр
    +2
    Сегодня, 10:13
    " То тарелками пугают, дескать, подлые летают, то у них собаки лают, то руины говорят..." laughing
  7. Alex66 Ранг пользователя
    Alex66
    0
    Сегодня, 10:25
    Похоже водица скоро вырастет в цене. Не подсадили на прививки, будем за водицу платить. Вопрос наше правительство все еще тренде с глобалистами, если да копите на воду.
  8. Уарабей Ранг пользователя
    Уарабей
    0
    Сегодня, 10:29
    ""Как сообщает американское издание Politico со ссылкой на соответствующее коммюнике Еврокомиссии, страны-члены ЕС призываются к ускорению подготовки к борьбе с изменениями климата. ""

    Это такой призыв к "зеленым" - не сдаваться! Идти до конца в продвижении "зеленых" технологий! На бунты фермеров - плевать! "Европа в апаснасте!". Амеры засучив рукава начали шатать ЕС))
  9. убей фашиста Ранг пользователя
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 10:33
    Это хорошо. Но нам надо быть готовыми к тому, что так называемая цЫвилизованная европа попробует решать свои проблемы старым способом - войнами и грабежом.
  10. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 10:47
    страны-члены ЕС призываются к ускорению подготовки к борьбе с изменениями климата
    Они что, солнце подальше от земли отодвинуть что ли собираются? wink
  11. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 11:01
    Страны ЕС свой выбор сделали. Пусть теперь хлебают...
    Мне их уже не жалко.
  12. faterdom Ранг пользователя
    faterdom
    0
    Сегодня, 11:13
    Правильно, Боливар не держит, золотой миллиард придется ужимать до серебрянных 300 млн, живущих на другом материке.
    А эти...остальные, пусть они "воюют с Россией и Китаем", а если вдруг никак - то друг с другом и с диаспорами внутри себя. Главное - правильных баранов-провокаторов поставить во главе отары, они отведут в точку прибытия.
  13. BAI Ранг пользователя
    BAI
    0
    Сегодня, 11:14
    Скоро Байкал станет дороже нефти и газа вмего мира.
    Будем по трубопроводам воду качать
    1. михаил3 Ранг пользователя
      михаил3
      0
      Сегодня, 11:46
      Не будем) Смысла нет никакого. Для получения пресной воды нужна всего лишь энергия, чтобы испарить воду, а потом сконденсировать. Раньше качество такой воды было не очень, потому что при изготовлении систем использовались паршивенькие материалы, загрязняющие воду, и никто не следил за качеством опресненной воды. Сейчас таких проблем нет.
      Перевозка или перекачка байкальской воды в Европу съест больше энергии, чем нужно для опреснения такого же количества морской, или просто грязной воды. Без толку метуситься)
  14. Я свой Ранг пользователя
    Я свой
    0
    Сегодня, 11:14
    . ухудшение климатической ситуации может повлиять на темпы экономического роста в странах ЕС. К 2100 году этот показатель может к 2100 году сократиться на 7%.

    Странно 7%. У ЕС в 23-м году рост всего 0,5%, и в этом ожидается немногим больше. Это они на что рассчитывают, что у них показатель до 7% дотянет request
  15. курвиметр Ранг пользователя
    курвиметр
    0
    Сегодня, 11:21
    Кстати, тема дефицита воды и продовольствия усиленно "разгоняется" СМИ с лета прошлого года... И не только в Европе. Так что, возможно, и фермерские бунты звенья одной цепи... winked
  16. михаил3 Ранг пользователя
    михаил3
    0
    Сегодня, 11:32
    Дефицит воды в развитых странах возможен только и исключительно в случае, когда имеется другой дефицит. Дефицит энергии)) Гы-гы-гы...

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»