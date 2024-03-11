Почему Европу тянет к России, если Россия — это Евразия
За пять столетий противостояния ни причины ненависти, ни способы борьбы с могуществом России не изменились. Жажда «брать», и лучше ничего не отдавая взамен, стала только сильнее. Пётр Великий ответил на это прорывом на Балтику и первым мощным сдвигом к другому — южному морю.
Не сумев победить Россию на поле боя, Европа пошла по другому пути: она искала внутренние противоречия и ловко направляла недовольство на свержение неугодных ей по тем или иным причинам монархов. Неслучайно весь XVIII век прошёл под знаком государственных переворотов. Настало время тайных советов и гвардии.
Эпоха переворотов
Ранним утром 28 января 1725 года в Зимнем дворце скончался император Пётр I. Незадолго до смерти он издал Указ о престолонаследии, согласно которому каждый император мог самостоятельно определять достойнейшего и назначать своего преемника. И так была заложена опасная бомба под российский трон, на который попадали по сути случайные персонажи.
При этом едва ли не каждый переворот был не только чисто внутренним делом, но и результатом иностранного влияния. Так, иностранцев было немало около Екатерины I, не русской, кстати. Позже французский посланник в России Жак Шетарди подговаривал царевну Елизавету к захвату власти… В свержении Павла не обошлось без английской руки.
Июнь 1762 года, и воцарение Екатерины II можно считать классическим сценарием узурпации власти. Жена законного императора, иностранка по происхождению, Екатерина свергла собственного мужа Петра III. А вместо тихого отъезда в Гольштинию Петру была устроена кончина в Ропше. При невыясненных обстоятельствах.
Кто стоял за переворотом? Историки почти единодушно утверждают, что и тут не обошлось без западной «помощи». В деньгах из Франции Екатерине отказали, самим пировать было не на что, а вот Англия изрядно ссудила императрицу.
Но расчёт англичан на послушную государыню не сработал, хотя возобновлять войну с Фридрихом II, которого тоже субсидировал Лондон, Екатерина не стала. Именно с Екатериной связаны рост территорий государства и подъём благосостояния, успехи в области науки, просвещения и культуры, и в то же время — страшная для власти Пугачёвщина.
Последний в эпохе дворцовых переворотов XVIII века заговор объединил усилия иностранных агентов влияния и недовольных режимом придворных. Сына Екатерины Павла I убили заговорщики из окружения Александра, ставшего Первым. А рулевые сидели в Лондоне.
Интересам Великобритании тогда угрожал зарождавшийся при Павле союз с Францией. Почему Павел решил заключить союз с Наполеоном, тоже понятно. И главное не в том, что Британия захватила Мальту, где российский император стал гроссмейстером Мальтийского Ордена. Важнее то, что Лондон напугали русские успехи на суше и на море — в Италии и на средиземноморских архипелагах.
Угроза Египту — это слишком серьёзно, да когда ещё французы оттуда не совсем ушли. А ведь Павел к тому же и на Индию позарился. Вдруг бы казаки атамана Платова туда и вправду дошли?
Классики – Рамбо, Гофман и Лависс – много писали о совместных планах Бонапарта и Павла. Императоры имели возможность создания сухопутного пути в Индию, который мог бы обогатить российскую империю и французскую тогда ещё республику. Но это уж слишком — вот и причина, чтобы устранить Павла.
Официальной причиной смерти императора стал «апоплексический удар», но люди добавляли с усмешкой «…табакеркой в висок». На этот раз британская дипломатия могла быть довольна — сменивший Павла Александр I вскоре присоединился к антифранцузской коалиции. В конечном итоге это привело к вторжению армии Наполеона в Россию.
Но Англия не успокоилась.
«Англичанка гадит»
Автором этого известного оборота кого только не называли, вплоть до Суворова и Гоголя, у которого, впрочем, гадил француз. Считается, что официально первым именно так в 1902 году не самый известный поэт Николай Вентцель высказался в адрес уже умершей английской королевы Виктории. Однако понятно, что гадила России не столько она, сколько Англия в целом.
Интересно, что Наполеон в беседах с Балашовым, Сегюром и многими другими говорил о том, что его с Александром «поссорили» англичане, что он не хотел войны, но англичане «нашептали» российскому императору и спровоцировали бойню. И хотя все собеседники Бонапарта прекрасно понимали, что он лукавит, но отрицать влияние на царя английского посла в Петербурге лорда Каткарта тоже не стоит.
Кстати, в это же время при русской армии непрерывно находился английский официальный агент Роберт Томас Вильсон, генерал и участник большинства английских антинаполеоновских операций. Его задачей было докладывать своему начальнику, лорду Каткарту в Петербург обо всём, что происходит в армии.
Например, когда русские решат заключить мир, и есть ли шанс затянуть войну. Каждую неделю английский комиссар отправлял в Петербург по нескольку писем. Кроме слежки и писем английский агент ещё и вмешивался в дела русской армии, требовал что-то от главнокомандующего.
Вот, например, письмо Александру, написанное незадолго до визита маркиза Лористона, генерала Наполеона:
Историки уверены, что, не сумев уничтожить Россию, Великобритания руками русских захотела уничтожить французскую армию и французское континентальное могущество, но задача России была такая – изгнать французов из России – и всё. Но вернёмся чуть ранее, к нашествию Наполеона в Россию.
Вторжение «Великой армии»
Французский император, начиная свой Русский поход 1812 г., утром 11 (23) июня обратился с воззванием к уже отмобилизованной, изготовившейся для вторжения «Великой армии». В нём говорилось:
Показательные слова, не так ли? Наполеон вторгся в Россию с 400-тысячной армией, на пике своего могущества. Но из этих солдат только половина были французами, остальные — поляки, немцы из германских государств Рейнского союза, немцы из Пруссии, итальянцы, испанцы, хорваты. К этому числу следует добавить австрийский корпус в 30 тысяч.
Не зря эту войну называют «Нашествием двунадесяти языков». Итог войны 1812 года: Российская империя получила обширные территории, в том числе Финляндию и Царство Польское; Россия стала одним из организаторов Священного союза – по защите монархий.
Интересно, что в 2012 году в Турку (Финляндия) был установлен памятник в честь встречи Александра I и короля Швеции, в ходе которой они договорились о присоединении Финляндии к России. После начала СВО его решили снести. А что? Борьба с памятниками — это же круто!
Следующее нашествие «двунадесяти языков» случилось только в следующем веке, о чём рассказано в первом очерке этой серии (Притяжение страны с непредсказуемой историей).
Притяжение Крыма
А к середине XIX в. Великобритания и Франция подчинили своему влиянию Турцию. В то время Россия проводила активную политику, направленную на освобождение православных славянских народов из-под власти Турции. Задача открыть выход из Чёрного моря стояла перед нашей страной уже тогда.
Чтобы ослабить могучего конкурента, из Парижа и Лондона на конфликт с Россией подталкивали Турцию, обещая ей военную поддержку. Не без участия правительства Франции в 1850 г. возник спор между католическим и православным духовенством об обладании христианскими святынями на Святой Земле, которая находилась во владениях Турции.
Провокацией, приведшей к началу войны, стала передача ключей от Вифлеемского храма Рождества Христова в руки католического духовенства. Этот акт был воспринят в России как оскорбление русского Императора. Но ещё до этого английский посол Стратфорд де Редклифф прибыл в Стамбул и противодействовал русскому дипломату Меншикову. Редклифф тайно сговорился с французским послом Эдмондом де Лакуром вести общую антироссийскую борьбу.
Меншиков предъявил ультиматум: либо признать за православной церковью не только религиозные, но и светские привилегии, либо переговоры прекращаются. Султан отклонил ультиматум, поэтому 21 июня 1853 г. русская армия перешла границу Турции, 4 июля 1853 г. вступила в пределы Дунайских княжеств. А 4 октября 1853 г. султан объявил войну России.
Крымскую войну, которую на западе неслучайно принято называть Восточной, уже надо рассматривать как первую межцивилизационную, между западной (католической) и славянской (православной) цивилизациями. На стороне мусульманской Турции против России выступили христианские, но каждая по-своему, Англия и Франция.
Уже 17 сентября соединённый англо-французский флот прошёл через Дарданеллы в Мраморное море, а в начале 1854 г. Англия и Франция объявили войну России. Историки указывают, что главным в этой войне был вопрос не о разделе османских владений, а о гегемонии в Европе.
Так, одним из поводов для войны стал государственный переворот во Франции в декабре 1851 года, когда Луи-Наполеон провозгласил себя императором Наполеоном III, нарушив при этом не только законы французского государства, но и международный договор, который запрещал представителям семьи Наполеона занимать французский престол.
Европейские государства не реагировали на это нарушение, в отличие от России, где Николай I, соблюдая международное соглашение, отказался признавать самозванца императором. Короче, как бы теперь сказали, просто Николай не понял, что «это другое»…
Особо хочется сказать, что до 1853 г. именно российская дипломатия лидировала в Европе. Напомним, что английский министр Кларендон заявил в выступлении в парламенте, что в те времена, по общему мнению, Россия обладала не только «подавляющей военной силой», но и дипломатией, отличающейся «несравненной ловкостью». А в 1851 г. барон Штокмар, друг английской королевы Виктории, писал:
В этой войне очевидным стало европейское единство против России. Поэтому опасность для России исходила от любой страны европейской цивилизации. Этот факт не дал возможности использовать больше военных сил в Крымской кампании, так как они были задействованы по всем границам империи.
Считается, что если бы под Севастополь была направлена Кавказская армия, то исход войны мог быть другим. Но в это время на Кавказе тоже шли военные действия. Одновременно союзники пытались, хотя и безуспешно, организовать блокаду Санкт-Петербурга. Шла война и на Тихом океане.
Главной причиной нападения союзников на Камчатку была борьба великих держав за господство на море и, в частности, на Тихом океане. Англо-французы предприняли две попытки штурма камчатского Петропавловска, и обе закончились полным провалом.
Барбара Елавич, американский историк, писала, что после наполеоновских войн Россия была единственной страной Европы, не имеющей претензий ни к одному из своих соседей. Не России, а ведущим западноевропейским странам, прежде всего Англии, было необходимо разрушение сложившейся системы международных отношений, для осуществления чего и выдвигалась военная программа, направленная против России.
Опыт поражения
Считается, что Россия по нескольким причинам проиграла Крымскую войну. Так, все помнят знаменитое ленинское утверждение:
Действительно, в России сохранялось крепостное право, а это ограничивало развитие промышленности. Поэтому-то армия России и не была вооружена по тогдашним новейшим военным стандартам.
Но главная причина была всё-таки политическая — государства запада объединились против России именно в цивилизационном противостоянии. Европа запомнила победу России после поражения Наполеона в 1812-1814 гг. и боялась повторить свою ошибку. Поэтому-то и собрала такую сильную армию, снабдив её всеми доступными тогда вооружениями. Кроме того, в это время Россия воевала против пяти государств на трёх фронтах! Боевые действия Крымской войны велись в Крыму, на Кавказе и на Тихом океане.
В это время отечественные мыслители много пишут именно о соперничестве цивилизаций. Так, Хомяков видел решающую роль России в цивилизационном противостоянии, за сохранение православной религии и церкви, потому что считал, что «третий Рим» является выразителем истинного (православного, а не искажённого – католического) христианского учения, и в этом заключается историческая миссия России в мировой истории, за это она воюет и побеждает в войнах.
В общественном сознании опровергался миф о Крымской войне как о войне, в которой Россия потерпела поражение, так как была отсталым государством. Это не так, во-первых, потому, что ещё со времён Петра I и до Николая II Россия вела десять войн с турками, а Крымская война была восьмой по счёту. Могло ли отсталое государство с почти регулярным успехом вести столько войн? Конечно же нет!
Российский учёный-востоковед В. И. Шеремет считает, что Восточную или Крымскую войну начал Ватикан, решив бороться против стремительного усиления восточно-христианского мира. В своих выводах он опирается на хранящиеся в российских архивах уникальные арабские, турецкие и курдские документы.
К категории наиболее известных санкций того времени следует отнести запрет России иметь флот на Чёрном море, введённый условиями Парижского договора (1856 года) по окончанию Крымской войны. Вследствие этого Россия оказалась запертой в Чёрном море, а её торговля с внешним миром через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы оказалась под контролем не столько Турции, сколько Великобритании.
Именно тогда прозвучали впервые слова:
В 1860 году Россия вышла из навязанного ей Парижского договора и в последующем стала одним из наиболее динамично развивающихся государств.
Однако Европа не успокоилась. Началась всеевропейская антироссийская пропаганда, изображающая Россию в качестве потенциального агрессора, готового в любой момент поглотить «цивилизованную» Европу. Ничего не напоминает?
- Анна Козырева
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