Почему Европу тянет к России, если Россия — это Евразия

Эпоха переворотов

«Англичанка гадит»

«Имею честь донести вашему величеству, что фельдмаршал Кутузов сообщил мне о намерении своем иметь свидание с генерал-адъютантом Бонапарта на передовых постах. Я почел долгом своим сделать самые твердые и решительные представления против такого намерения, исполнение коего не соответствовало бы достоинству вашего величества…»

Вторжение «Великой армии»

«…мир, который мы заключим, будет прочен и уничтожит пятидесятилетнее гордое и неуместное влияние России на дела Европы.»

Притяжение Крыма

«Когда я был молод, то над континентом Европы владычествовал Наполеон. Теперь дело выглядит так, что место Наполеона занял русский император, и что, по крайней мере, в течение нескольких лет, он будет диктовать законы континенту.»

Опыт поражения

«Крымская война показала гнилость и бессилие крепостной России.»

«Россия не сердится, Россия сосредотачивается.»