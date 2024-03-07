Американское издание: Строительство линий обороны ВСУ знаменует собой новую фазу конфликта с Россией

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Американское издание: Строительство линий обороны ВСУ знаменует собой новую фазу конфликта с Россией

Новый этап российско-украинского конфликта приобретает черты оборонительного для ВСУ. О контрнаступлении речь уже не идет, теперь самое важное – построить линии обороны. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

По утверждению американской прессы, строительство линий обороны ВСУ знаменует собой новую фазу конфликта с Россией. Сейчас к западу от Авдеевки, ранее освобожденной ВС РФ, строятся новые укрепления. Украинская армия пытается воспроизвести российскую линию обороны, которая помешала летом-осенью 2023 года провести контрнаступление.



Еще в ноябре 2023 года украинские власти заявляли о начале строительства сети укреплений. Но военнослужащие ВСУ в беседах с западными корреспондентами уверяют, что эти планы в полной мере так и не были реализованы. На слабость оборонительных сооружений обращают внимание и депутаты Верховной рады.

После утраты контроля над Авдеевкой украинская армия оказалась в еще более сложной ситуации. Из-за нехватки личного состава, части с передовой одновременно вынуждены выполнять и строительные работы. Количество укрепленных районов в Донбассе также сократилось, а без развитой линии обороны защищать занимаемые участки очень сложно.

Таким образом, западная пресса, вопреки амбициозным заявлениям киевского режима, обращает внимание на изменение характера конфликта для Украины. Теперь украинская армия вынуждена не штурмовать, а окапываться, да только и с этим, как мы видим, возникают определенные проблемы и сложности.
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    31 комментарий
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    1. rasl_iz_pitera
      rasl_iz_pitera
      +1
      Сегодня, 10:12
      И сколько таких линий будет? и сколько лет будут эти линии брать? Это уже ситуация явно напоминает первую мировую. Война на истощение экономики и людских ресурсов и терпение народа. Кто первый сдастся!
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 10:36
        Строительство линий обороны ВСУ знаменует собой новую фазу конфликта с Россией

        Ну да... Войну в обороне или от обороны... Не нужно быть великим военноначальником, чтобы об этом догадаться...
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          +3
          Сегодня, 11:10
          Новая фаза начнется когда мы возьмем Купянск, Угледар и Курахово! А это произойдет очень скоро, вопреки скептицизму многих...
      2. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
        ваш вср 66-67
        0
        Сегодня, 11:46
        Цитата: rasl_iz_pitera
        И сколько таких линий будет? и сколько лет будут эти линии брать? Это уже ситуация явно напоминает первую мировую. Война на истощение экономики и людских ресурсов и терпение народа. Кто первый сдастся!

        А мне она напоминает не первую мировую, а афган.
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 10:12
      Американское издание: Строительство линий обороны ВСУ знаменует собой новую фазу конфликта с Россией
      . Фаза, на противофазу, бабах!!! Искры ошметки во все стороны!
      1. Prapor Ранг пользователя
        Prapor
        +2
        Сегодня, 10:29
        не так абсолютно - чисто физически фаза на противофазу = ноль, физика 7 класс, колебания и волны
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +2
          Сегодня, 10:48
          Чисто из ТОЭ... да из опытов шибко хорошо знающих физику... строго в противофазу по оси ординат, это ПЛЮС против МИНУСА, положительное, против отрицательного) . Несомненно получится 0, но с таким сопутствующем фейверко, "любо дорого" посмотреть.
          Хотя как раз ДОРОГО, будет приоритетным.
          В общем, электромантерам такое проверять/эксерементировать не советую... теоретик, у них свои дела и искры из глаз/перед глазами, у них могут лететь только тогда, когда лбом об стол или об косяк приложится сдуру.
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 10:14
      «Украинская армия пытается воспроизвести российскую линию обороны» —

      ***
      — А почему не "Мажино"?Не кошерно как-то ...
      ***
      1. леонидыч Ранг пользователя
        леонидыч
        0
        Сегодня, 10:22
        Никакие линии им уже не помогут как их не назови.
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 10:56
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        А почему не "Мажино"?Не кошерно как-то

        Ну будет линия Зеленского или Свирского. Если, конечно, будет wink
      3. Звонарев Ранг пользователя
        Звонарев
        0
        Сегодня, 11:16
        — А почему не "Мажино"?Не кошерно как-то ...


        Видимо, историю все же знают, и предзнаменования плохие...
    4. Читателль 2013 Ранг пользователя
      Читателль 2013
      0
      Сегодня, 10:26
      На понял, там же забор огромный строили давно за миллиарды wink
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +2
        Сегодня, 10:57
        Цитата: Читателль 2013
        На понял, там же забор огромный строили давно за миллиарды

        Что бы Яценюк в Канаде жил ни в чем не нуждаясь wink
      2. nik-mazur Ранг пользователя
        nik-mazur
        +1
        Сегодня, 11:20
        Цитата: Читателль 2013
        там же забор огромный строили давно за миллиарды

        Забор строили вдоль границы. В итоге, правда, получилось только с десяток домиков построить в Майами для прораба. На том и успокоились.
    5. Nesvoy
      Nesvoy
      -5
      Сегодня, 10:28
      Цитата: леонидыч
      Никакие линии им уже не помогут как их не назови.

      Вы так уверены? Через год сами лично убедитесь, что линия фронта особо и не изменится.
      1. SanichSan Ранг пользователя
        SanichSan
        +1
        Сегодня, 11:51
        Цитата: Nesvoy
        Через год сами лично убедитесь, что линия фронта особо и не изменится.

        мы уже за последние пару месяцев убедились что линия фронта существенно меняется. вам там, на украине, нельзя этого замечать? belay
    6. Пауль Зиберт Ранг пользователя
      Пауль Зиберт
      +1
      Сегодня, 10:57
      Это, так сказать, пародия на "Линию Суровикина"...
      Видел видос - три раздолбанных трактора передвигают влажную земельную жижу вперёд-назад...
      Я бы на месте наших бойцов отправил этих строителей полетать с помощью "Ланцетов"!
      Чтоб неповадно было!
      1. Звонарев Ранг пользователя
        Звонарев
        +1
        Сегодня, 11:18
        Зачем?
        Наоборот, поощрять надо таких горе-строителей "птичьих норок" для сусликов.
      2. _Батя_ Ранг пользователя
        _Батя_
        +1
        Сегодня, 11:22
        Да, они делают пародию на "линию Суровикина". Вчера военкоры писали, что нужно разрешение на удары по строительной технике. Необходимо уже сейчас бить по технике и не давать возводить линию!
        1. Владимир80 Ранг пользователя
          Владимир80
          0
          Сегодня, 11:33
          Вчера военкоры писали, что нужно разрешение на удары по строительной технике.

          где такое разрешение надо получить? в мфц или оон, или воз ???
    7. Shamil88 Ранг пользователя
      Shamil88
      +3
      Сегодня, 11:19
      И нет приказа бить по строительной технике, в телеграмме жаловались что мы даём спокойно строить оборону хлх.лам, это тоже видимо какой-то хитрый план
    8. Glock-17 Ранг пользователя
      Glock-17
      0
      Сегодня, 11:23
      А я так и не увидел по новостям или в телеге чудеса инженерной мысли в Авдеевкке которые создали такой укрепрайон, что на его штурм понадобилось два года. Может все таки дело не количестве залитого бетона?
      1. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        0
        Сегодня, 11:36
        не увидел по новостям или в телеге чудеса инженерной мысли в Авдеевкке которые создали такой укрепрайон, что на его штурм понадобилось два года

        вы не одиноки, ни в бахмуте, ни в марьинке, ни в авдеевке никто их не увидел, но раз о "них" сказали наши "уважаемые" сми - всем нам следует поверить!
    9. nik-mazur Ранг пользователя
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 11:28
      Украинская армия пытается воспроизвести российскую линию обороны

      Есть проблемка. Направлений для укранаступа было не так много – что позволило укрепить самые вероятные места прорывов. А вот наши в этом смысле практически ничем не ограничены и могут ударить в любом слабом месте. А построить сплошную линию обороны по всей линии соприкосновения, так сказать, от Днепра до Днепра, довольно проблематично.
    10. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 11:28
      О контрнаступлении речь уже не идет, теперь самое важное – построить линии обороны
      Вот, что по этому поводу пишет нацик Бутусов: "На данный момент на большей части объектов, которые были намечены для строительства, даже не начато инженерных работ, а там, где начали, есть только начальный уровень. Не завершено ни одного объекта. Темпы просто мизерные… вся наша оборона — это то, что успела выкопать пехота своими лопатами..." По этому при всем желании им не построить что-то хотя бы напоминающее "линию обороны Суровикина".
      1. SanichSan Ранг пользователя
        SanichSan
        -1
        Сегодня, 11:49
        Цитата: rotmistr60
        По этому при всем желании им не построить что-то хотя бы напоминающее "линию обороны Суровикина".

        тут наверно еще дело в том что цели совсем другие. им бабло отмыть нужно а не линию обороны строить. request
    11. Nesvoy
      Nesvoy
      -1
      Сегодня, 11:50
      Цитата: Glock-17
      А я так и не увидел по новостям или в телеге чудеса инженерной мысли в Авдеевкке которые создали такой укрепрайон, что на его штурм понадобилось два года. Может все таки дело не количестве залитого бетона?

      Не прошло и года, кто начал что то подозревать.
    12. Nesvoy
      Nesvoy
      -2
      Сегодня, 12:16
      Цитата: SanichSan
      Цитата: Nesvoy
      Через год сами лично убедитесь, что линия фронта особо и не изменится.

      мы уже за последние пару месяцев убедились что линия фронта существенно меняется. вам там, на украине, нельзя этого замечать? belay

      Вам в одно место сходить надо, если ваше видинье или мнение не совпадает с другим, то сразу видите украинца?
    13. vet Ранг пользователя
      vet
      +1
      Сегодня, 13:16
      Строительство линий обороны ВСУ

      Как говорится,
      на столбе мочало - начинай сначала

      Пока долбились в лоб о Бахмут и Авдеевку, укры уже построили новые укрепрайоны. Так долго воевать можно, чтобы и на детей и внуков войнушки хватило. Про фланговые удары, охваты и "котлы" в мин.обороны кто-нибудь что-нибудь слышал? Видели бы все это Жуков и Рокосовский...
    14. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      +1
      Сегодня, 13:42
      Из истории. Любую линию обороны можно обойти. Чингизхан покорил Харезм, засыпав все каналы с водой. Суворов взял Измаил благодаря слаженной работе войск и первоклассной выучке. Ганнибал совершил невероятный переход через Альпы и упал на голову римлянам. Про линию Мажино, вообще молчу.Были бы мозги и желание!
    15. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 14:00
      По утверждению американской прессы, строительство линий обороны ВСУ знаменует собой новую фазу конфликта с Россией. Сейчас к западу от Авдеевки, ранее освобожденной ВС РФ, строятся новые укрепления. Украинская армия пытается воспроизвести российскую линию обороны, которая помешала летом-осенью 2023 года провести контрнаступление.
      В какой связи не корректируется ландшафт местности силами ВКС ?! request

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