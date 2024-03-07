Американское издание: Строительство линий обороны ВСУ знаменует собой новую фазу конфликта с Россией

Новый этап российско-украинского конфликта приобретает черты оборонительного для ВСУ. О контрнаступлении речь уже не идет, теперь самое важное – построить линии обороны. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.По утверждению американской прессы, строительство линий обороны ВСУ знаменует собой новую фазу конфликта с Россией. Сейчас к западу от Авдеевки, ранее освобожденной ВС РФ, строятся новые укрепления. Украинская армия пытается воспроизвести российскую линию обороны, которая помешала летом-осенью 2023 года провести контрнаступление.Еще в ноябре 2023 года украинские власти заявляли о начале строительства сети укреплений. Но военнослужащие ВСУ в беседах с западными корреспондентами уверяют, что эти планы в полной мере так и не были реализованы. На слабость оборонительных сооружений обращают внимание и депутаты Верховной рады.После утраты контроля над Авдеевкой украинская армия оказалась в еще более сложной ситуации. Из-за нехватки личного состава, части с передовой одновременно вынуждены выполнять и строительные работы. Количество укрепленных районов в Донбассе также сократилось, а без развитой линии обороны защищать занимаемые участки очень сложно.Таким образом, западная пресса, вопреки амбициозным заявлениям киевского режима, обращает внимание на изменение характера конфликта для Украины. Теперь украинская армия вынуждена не штурмовать, а окапываться, да только и с этим, как мы видим, возникают определенные проблемы и сложности.

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