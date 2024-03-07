Премьер-министр Словакии: Украинский конфликт привёл к ухудшению отношений с Чехией
Власти Чехии отменили межправительственные консультации со Словакией. Тем самым, хорошие отношения двух соседних государств были поставлены под угрозу. Об этом рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
По утверждению главы словацкого правительства, основная причина противоречий между Братиславой и Прагой заключается в разных взглядах на украинский конфликт и поддержку Украины. Действующее правительство Словакии отказалось предоставлять Украине военную помощь и выступает с критикой этого конфликта в целом. У властей Чехии позиция иная – они безоговорочно поддерживают киевский режим.
Фицо отметил, что Чехия заинтересована в поддержке украинского конфликта. Словакия призывает к скорейшему мирному урегулированию. Но позиция Праги, считает словацкий премьер, не повлияет на суверенную внешнюю политику Братиславы, которая строится на основе национальных интересов.
В то же время, подчеркнул глава словацкого правительства, его страна не собирается ссориться с Чехией и готова взаимодействовать с чешским кабинетом министров в любое время. Между тем, премьер-министр Чехии Петр Фиала ранее выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что из-за разногласий по внешнеполитическим вопросам он отказывается проводить консультации с правительством Словакии.
Словацкий премьер-министр Роберт Фицо, наряду с венгерским коллегой Виктором Орбаном, является одним из очень немногих европейских лидеров, последовательно и открыто выступающих за скорейшее мирное урегулирование украинского конфликта.
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