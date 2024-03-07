Премьер-министр Словакии: Украинский конфликт привёл к ухудшению отношений с Чехией

24
Премьер-министр Словакии: Украинский конфликт привёл к ухудшению отношений с Чехией

Власти Чехии отменили межправительственные консультации со Словакией. Тем самым, хорошие отношения двух соседних государств были поставлены под угрозу. Об этом рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

По утверждению главы словацкого правительства, основная причина противоречий между Братиславой и Прагой заключается в разных взглядах на украинский конфликт и поддержку Украины. Действующее правительство Словакии отказалось предоставлять Украине военную помощь и выступает с критикой этого конфликта в целом. У властей Чехии позиция иная – они безоговорочно поддерживают киевский режим.



Фицо отметил, что Чехия заинтересована в поддержке украинского конфликта. Словакия призывает к скорейшему мирному урегулированию. Но позиция Праги, считает словацкий премьер, не повлияет на суверенную внешнюю политику Братиславы, которая строится на основе национальных интересов.

В то же время, подчеркнул глава словацкого правительства, его страна не собирается ссориться с Чехией и готова взаимодействовать с чешским кабинетом министров в любое время. Между тем, премьер-министр Чехии Петр Фиала ранее выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что из-за разногласий по внешнеполитическим вопросам он отказывается проводить консультации с правительством Словакии.

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо, наряду с венгерским коллегой Виктором Орбаном, является одним из очень немногих европейских лидеров, последовательно и открыто выступающих за скорейшее мирное урегулирование украинского конфликта.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    24 комментария
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 10:31
      «Чехия заинтересована в поддержке украинского конфликта» —

      ***
      — Интересно,в чём тут её интерес?Скорее ей приказали быть заинтересованной ...
      ***
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +2
        Сегодня, 11:08
        Он тут лукавит! Чехи словаки исторически друг друга недолюбливают. Словаки себя считают знатью, а гномов рудакопами и колхозниками)))
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +2
          Сегодня, 11:14
          Цитата: Михаил-Иванов
          Словаки себя считают знатью, а гномов рудакопами и колхозниками)))
          С точностью до наоборот wink
          1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
            Михаил-Иванов
            +1
            Сегодня, 11:16
            Видимо, я отразил видение ситуации только с одной стороны)))
            1. Татьяна Ранг пользователя
              Татьяна
              +1
              Сегодня, 13:37
              Цитата: Голландец Михель
              Цитата: Михаил-Иванов
              Словаки себя считают знатью, а гномов рудакопами и колхозниками)))
              С точностью до наоборот wink

              Ещё в советское время мне, ещё будучи студенткой, довелось целый месяц побывать в Чехословакии в результате программы обменной студенческой практики между вузами Чехословакии и СССР.
              За это время мы проехали и Словакию и Чехию.

              Так вот уже тогда словаки жаловались нам на национальное высокомерие чехов в отношении словаков, на экономическую неравномерность развития экономик обеих республик. Чехия промышленная, Словакия аграрная.
              .
              И действительно ментально словаки ближе были к русским, потому что они славяне по своей культуре.
              А вот чехи во всём в национальном и историческом плане откровенно ближе к немцам и к Германии
              1. carpenter Ранг пользователя
                carpenter
                +1
                Сегодня, 13:43
                Цитата: Татьяна
                А вот чехи во всём в национальном и историческом плане ближе к немцам.

                И 600 лет на территории Чехии, разговаривали и писали на немецком языке.
                1. Татьяна Ранг пользователя
                  Татьяна
                  0
                  Сегодня, 13:45
                  Цитата: carpenter
                  И 600 лет на территории Чехии, разговаривали и писали на немецком языке.

                  Совершенно верно! Чехам немецкий язык понятен, как родной!
                  И за пивным застольем они в компаниях поют и играют на музыкальных инструментах, как немцы!
                  1. carpenter Ранг пользователя
                    carpenter
                    +1
                    Сегодня, 13:50
                    Цитата: Татьяна
                    Совершенно верно! Чехам немецкий язак понятен, как родной!
                    И за пивным застольем они поют, как немцы!

                    Да в Третий рейх они добровольно вошли, а не принудительно, как нам в школе пытались донести.
                    1. Татьяна Ранг пользователя
                      Татьяна
                      0
                      Сегодня, 13:58
                      Цитата: carpenter
                      Да в Третий рейх они добровольно вошли, а не принудительно, как нам в школе пытались донести.

                      И оружие в Чехии для Третьего рейха чехи продолжали выпускать ещё несколько дней - даже после дня подписанной гитлеровской Германии своей капитуляции перед СССР в ВОВ!

                      Причём Чехия оказалась единственной страной из стран в германской коалиции, которая это сделала - т.е. продолжила выпускать оружие для Германии даже после её капитуляции в войне.
        2. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          +3
          Сегодня, 11:45
          Цитата: Михаил-Иванов
          Чехи словаки исторически друг друга недолюбливают. Словаки себя считают знатью, а гномов рудакопами и колхозниками)))
          Было бы у них всё гладко, как у наших хантов с мансями, они б до сих пор Чехословакией были. А сейчас, наверное, и те, и другие друг с другом даже "генетические различия" нашли, как "украинские учёные-генетики" (само по себе смешно) с русскими.

          Когда каждая мелочь пузатая начинает выпячивать свою национальную уникальность - и великие империи в горох рассыпались, не то, что какая-то Чехословакия.
          1. Ady66 Ранг пользователя
            Ady66
            +3
            Сегодня, 11:49
            Да нет, в своё время Словакия захотела отделиться, а чехи не противились. Чехия более ориентирована на промпроизводство, а Словакия на сельхоз.
          2. carpenter Ранг пользователя
            carpenter
            +1
            Сегодня, 13:46
            Цитата: Zoldat_A
            Когда каждая мелочь пузатая начинает выпячивать свою национальную уникальность - и великие империи в горох рассыпались, не то, что какая-то Чехословакия.

            Да и только ПМВ, получилась Чехия и Словакия.
      2. Ady66 Ранг пользователя
        Ady66
        -1
        Сегодня, 11:51
        В Чехии очень сильна украинская диаспора.
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 12:09
          Она и в Словакии немаленькая!
          1. Ady66 Ранг пользователя
            Ady66
            0
            Сегодня, 12:18
            Тут вопрос в том, насколько сильное влияние диаспора имеет на власть, а так да, и в Словакии не маленькая.
        2. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          0
          Сегодня, 13:47
          Цитата: Ady66
          В Чехии очень сильна украинская диаспора.

          А может всё же немецкая, а украинской диаспоры в Чехии вообще нет, как и в Германии.
    2. Pavel57 Ранг пользователя
      Pavel57
      +2
      Сегодня, 10:32
      Парадокс - словаки были союзниками фашистской Германии, а чехи были окуппированы. А отношения со словаками были стабильно лучше. Обиды чехов на освобождение и на 68 год всегда были на уровне шизы.
      1. Alex777 Ранг пользователя
        Alex777
        0
        Сегодня, 11:42
        Через год выборы у чехов. Генерала снесут.
        Вот тогда чехи со словаками и помирятся.
      2. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 11:51
        Цитата: Pavel57
        Парадокс - словаки были союзниками фашистской Германии, а чехи были окуппированы. А отношения со словаками были стабильно лучше.
        В школьном возрасте переписывался с девочкой из Чехословакии, из Моравии. Вполне адекватная девочка была.
        Сейчас это Чехия. Девочка выросла, наверняка считает, что переписывалась с "оккупантом".
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 10:35
      Милые даже не бранятся... самая дурная фыркает в сторону более спокойной, нормальной...
      Их дела.
    4. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 10:55
      Нужно быть разборчивее в связях...
      Порядочному человеку лучше вообще не пытаться строить какие-либо отношения с откровенными фашистами. КМК...
    5. Пауль Зиберт Ранг пользователя
      Пауль Зиберт
      0
      Сегодня, 11:07
      Ничего мы вас помирим!
      Вернём вашим народам ЧССР!
      Уж больно хорошие и добрые мультики вы про весёлого крота снимали!
      Нехрен было рассоединяться!
      Это от вас пошло выражение "бархатный развод"!
      Этого больше не повторится! Прага и Братислава за решениями будут ездить в Москву!
    6. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 11:36
      Пауки в банке . Адекватность не в почете
    7. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 11:36
      В сегодняшней Европе между двумя соседями яблоком раздора стала украина. Одни хотят быстрого мира и отказались активно оказывать военную помощь, другие
      У властей Чехии позиция иная – они безоговорочно поддерживают киевский режим.
      Та же ситуация и в других странах. Датчанин критикует Берлин за нерешительность, а Париж за нерадивость в объеме помощи киеву. Скорее бы уже передрались между собой и наконец поняли кому они стремятся помогать и что из себя представляют сами.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»