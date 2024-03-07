Премьер-министр Словакии: Украинский конфликт привёл к ухудшению отношений с Чехией

Власти Чехии отменили межправительственные консультации со Словакией. Тем самым, хорошие отношения двух соседних государств были поставлены под угрозу. Об этом рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.По утверждению главы словацкого правительства, основная причина противоречий между Братиславой и Прагой заключается в разных взглядах на украинский конфликт и поддержку Украины. Действующее правительство Словакии отказалось предоставлять Украине военную помощь и выступает с критикой этого конфликта в целом. У властей Чехии позиция иная – они безоговорочно поддерживают киевский режим.Фицо отметил, что Чехия заинтересована в поддержке украинского конфликта. Словакия призывает к скорейшему мирному урегулированию. Но позиция Праги, считает словацкий премьер, не повлияет на суверенную внешнюю политику Братиславы, которая строится на основе национальных интересов.В то же время, подчеркнул глава словацкого правительства, его страна не собирается ссориться с Чехией и готова взаимодействовать с чешским кабинетом министров в любое время. Между тем, премьер-министр Чехии Петр Фиала ранее выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что из-за разногласий по внешнеполитическим вопросам он отказывается проводить консультации с правительством Словакии.Словацкий премьер-министр Роберт Фицо, наряду с венгерским коллегой Виктором Орбаном, является одним из очень немногих европейских лидеров, последовательно и открыто выступающих за скорейшее мирное урегулирование украинского конфликта.

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