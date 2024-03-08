Международный женский день

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Международный женский день

Международный женский день отмечается в нашей стране уже более века. Впервые данный праздник отметили в России еще в 1913 году. Впрочем, в те времена его праздновали 2-го, а не 8-го марта.

Кроме того, примерно с середины 80-х изменилась и сама суть праздника. Сегодня его ассоциируют с весной и красотой. Однако изначально дата была посвящена женской борьбе за свои права.



В основе Международного женского дня, который мы сегодня называем праздником «слабого пола», лежит событие, произошедшее в Нью-Йорке в середине XIX века. Так, в 1857 году работницы текстильной промышленности устроили массовые протесты, направленные на борьбу за равноправие женщин и мужчин в профессиональной среде. Дело в том, что в те времена в «демократической» Америке заработная плата, как и условия труда, у «слабого пола» были значительно хуже, чем у мужчин.

В СССР с 1965 года 8 марта стало официальным выходным днем, коим является и по сей день. При этом в то время Советский Союз был чуть ли не единственной страной, где в Международный женский день не работали.

К слову, на Украине, которая «устремилась на Запад», хотят не только отменить выходной в этот день, но и вовсе перестать праздновать 8-е марта. Соответствующий законопроект уже внесен в Верховную Раду.

Напомним, что в США, несмотря на то, что праздник берет свои истоки именно из этой страны, Международный женский день не отмечают.

Но, вернемся непосредственно к самой дате и ее смыслу в России. Сегодня все мужчины нашей страны будут поздравлять матерей, жен, дочерей, сестер и, в целом, всех знакомых представительниц «слабого пола».


В то же время понятие «слабый пол» в данном случае исключительно формальное. На данный момент немало россиянок служат в ВС РФ по контракту и наравне с мужчинами защищают нашу с вами Родину в рамках СВО на Украине. В рядах Вооруженных Сил России, согласно данным от Минобороны, сегодня служат 37,5 тысяч женщин.

Кроме того, многие русские женщины работают на оборонных предприятиях, обеспечивая нашу армию всем необходимым и приближая Победу над врагом. А еще, на фронте есть женщины-журналисты, которые рискуют своей жизнью ради того, чтобы о подвигах российских военных узнал весь мир.

Наконец, не стоит забывать и о матерях наших военнослужащих, которые воспитали настоящих патриотов своей страны и гордятся самоотверженностью своих сыновей.
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    6 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 04:10
      ***
      — С Праздником 8 Марта,дорогие женщины,особенно те что на ЛБС и рядом! ...
      ---
      "А когда отгрохочет, когда отгорит и отплачется,
      И когда наши кони устанут под нами скакать,
      И когда наши девушки сменят шинели на платьица,-
      Не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять!" ...
      ***
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +1
        Сегодня, 04:34
        Счастья вам, девчонки!!! Это понятие ёмкое, так что пусть оно будет наполнено вашими желаниями.
        1. Военком77 Ранг пользователя
          Военком77
          +1
          Сегодня, 05:10
          Смахните зимнюю усталость,
          На смену ей пришла весна.
          Из сундуков достаньте радость,
          Ах, как же вам к лицу она!

          Весенний праздник пусть разбудит
          В вас красоту, тепло, любовь.
          Пусть счастье непременно будет,
          Пусть чувства вас захватят вновь.

          Пусть в сердце музыка играет,
          А на душе цветет весна.
          Пускай природа вдохновляет
          Вас, пробудившись ото сна.
    2. Мой адрес Ранг пользователя
      Мой адрес
      +1
      Сегодня, 04:16
      love НЕСРАВНЕННЫМ:
      + - Дорогой, знаешь, чего я хочу? – Наверно всего, дорогая? – Да, но это во-первых
      + - Зин, в выходные чем займёшься? – Недвижимостью. Буду лежать и не двигаться
      + - Мань, а что ты скажешь в своё оправдание? - Да что угодно!
      + Кто-нибудь может объяснить, почему летающий мужчина это супермен, а летающая женщина - ведьма?
      + У наших женщин один недостаток – они часто забывают о своих достоинствах
      + Женская обувь на каблуках странная штука. Надела - шикарная женщина. Сняла - счастливая....
      + Есть только два способа командовать женщиной. Но оба не работают
      + - Зин, я недавно проходила анкетирование и в графе «Занимаемая должность» написала: «Служу примером»
      + - Серёга, ты недавно женился. И как оно? - Не очень, Витёк. То мусор вынеси, то вымой посуду, то принеси чего - Тю! А по шее? - Не, руки она не распускает
      + - Знаешь, подруга, счастье - это когда про тебя всё знают, но ничего с тобой поделать не могут
      + Если женщина любимая, то она еще и красивая. Два в одном. Очень удобно. Рекомендую
      + Сначала бог создал мужчину, а потом у него появилась идея получше
      love
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        0
        Сегодня, 05:10
        love
    3. Комсомол Ранг пользователя
      Комсомол
      +1
      Сегодня, 05:09
      Милые Дамы! С Праздником Весны!
      Примите наши поздравленья
      В международный женский день!
      Пусть будет ваше настроение
      Всегда цветущим, как сирень,
      Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
      И дети счастливы всегда,
      Пусть дом ваш будет полной чашей!
      Удачи, счастья и добра!

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