Международный женский день отмечается в нашей стране уже более века. Впервые данный праздник отметили в России еще в 1913 году. Впрочем, в те времена его праздновали 2-го, а не 8-го марта.Кроме того, примерно с середины 80-х изменилась и сама суть праздника. Сегодня его ассоциируют с весной и красотой. Однако изначально дата была посвящена женской борьбе за свои права.В основе Международного женского дня, который мы сегодня называем праздником «слабого пола», лежит событие, произошедшее в Нью-Йорке в середине XIX века. Так, в 1857 году работницы текстильной промышленности устроили массовые протесты, направленные на борьбу за равноправие женщин и мужчин в профессиональной среде. Дело в том, что в те времена в «демократической» Америке заработная плата, как и условия труда, у «слабого пола» были значительно хуже, чем у мужчин.В СССР с 1965 года 8 марта стало официальным выходным днем, коим является и по сей день. При этом в то время Советский Союз был чуть ли не единственной страной, где в Международный женский день не работали.К слову, на Украине, которая «устремилась на Запад», хотят не только отменить выходной в этот день, но и вовсе перестать праздновать 8-е марта. Соответствующий законопроект уже внесен в Верховную Раду.Напомним, что в США, несмотря на то, что праздник берет свои истоки именно из этой страны, Международный женский день не отмечают.Но, вернемся непосредственно к самой дате и ее смыслу в России. Сегодня все мужчины нашей страны будут поздравлять матерей, жен, дочерей, сестер и, в целом, всех знакомых представительниц «слабого пола».В то же время понятие «слабый пол» в данном случае исключительно формальное. На данный момент немало россиянок служат в ВС РФ по контракту и наравне с мужчинами защищают нашу с вами Родину в рамках СВО на Украине. В рядах Вооруженных Сил России, согласно данным от Минобороны, сегодня служат 37,5 тысяч женщин.Кроме того, многие русские женщины работают на оборонных предприятиях, обеспечивая нашу армию всем необходимым и приближая Победу над врагом. А еще, на фронте есть женщины-журналисты, которые рискуют своей жизнью ради того, чтобы о подвигах российских военных узнал весь мир.Наконец, не стоит забывать и о матерях наших военнослужащих, которые воспитали настоящих патриотов своей страны и гордятся самоотверженностью своих сыновей.