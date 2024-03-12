Американцы заходят в «нашу Азию» с другой стороны
Ташкент — город больше не хлебный
Власти Узбекистана решили присоединиться к финансовым санкциям Запада против России. Ради сомнительных выгод, слабо связанных со снятием ряда рисков, забыты и общая память, и так называемые партнёрские отношения, и потенциальное членство в ЕАЭС.
Отложена, скорее всего – навсегда, и возможность создания Зоны свободной торговли с евразийским экономическим объединением, которую недавно реализовал соседний Иран. Как известно, фигурантами антироссийских санкций к началу 2024 года стали более 11 тыс. граждан и компаний РФ. И их число за счёт демарша Узбекистана только увеличится.
Мажлис Узбекистана во второй декаде февраля принял законопроект, запрещающий банковские операции в стране для подсанкционных физических и юридических лиц. Это вполне очевидно нацелено на взаиморасчёты с РФ, Белоруссией и уже упомянутым Ираном.
В то же время развивается, причём очень активно, военное сотрудничество Вашингтона с Ташкентом… И не только — Узбекистан явно выбран на роль своеобразного плацдарма в регионе, который, как показал опыт Афганистана, очень плохо поддаётся влиянию США.
На таком фоне манёвр Ташкента вызывает большие сомнения в том, что данное финансовое решение реализуется только «из-за риска вторичных санкций в отношении Узбекистана — то есть мер за нарушение санкционного режима». Эта формулировка, использованная пресс-службой мажлиса, читается как весьма примитивная отписка.
Ни войны, ни «Мира»
Судите сами — к примеру, законопроект наделяет дополнительными полномочиями национальный ЦБ, так как это требуется «для повышения эффективности системы санкционного комплаенса в банковском секторе». В итоге Ipak yuli Bank, один из крупных коммерческих банков Узбекистана, по требованию национального ЦБ уже отказывает в обслуживании российским клиентам
Последним теперь нужно или закрыть счета, или приехать в Узбекистан, дабы получить временную «прописку» и идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ). В стране также не функционируют карты «Мир». Ещё в сентябре 2023 года прекратили работу платёжные сервисы Ozon и Pay Way.
И если из России деньги в Узбекистан периодически пока ещё проходят, то в обратную сторону через упомянутые системы уже нет таких возможностей. Примеру Ташкента в этой сфере недавно последовали ряд банков и компаний соседних Казахстана и Киргизии.
Тем временем параллельно с означенными тенденциями развивается военно-техническое сотрудничество Ташкента с Вашингтоном. И то, что данные тенденции якобы мало связаны друг с другом — это самообман. А он, как известно, нередко бывает хуже обмана.
Без чего? — безвозмездно
Так, ещё в июле 2023 г. узбекский «Оборонпром» привлёк американскую компанию «Ecology Mir Group» (штат Вирджиния) для закупок военной продукции из США. Упомянутое узбекское ведомство
— следует из информационной базы американского минюста.
Кстати, ранее объявлялось о безвозмездной передаче в 2022-2023 гг. Пентагоном Узбекистану (и Таджикистану) 46 боевых самолётов и вертолётов. Узбекистану также были направлены военные машины Polaris MRZR.
Официальная информация о конкретных вооружениях США, которые поступят в страну с участием упомянутой компании, пока отсутствует. По профильным экспертным оценкам, в закупки будут включены, например, беспилотники, охранные системы, специальное вооружение для охраны стратегических объектов, в том числе энергетических.
А в конце августа 2023 г. в штате Монтана проводились сухопутные и военно-воздушные учения «Региональное сотрудничество-23» с участием военнослужащих Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и США. По официальному релизу Пентагона,
Что такое «функциональная несовместимость»?
Что касается задач тех манёвров,
Уже в 2019 году узбекского лидера принимали в Пентагоне. Шавкат Мирзиёев и министр обороны США Джеймс Мэттис
Обращают на себя внимание термины «страны-участницы» и «функциональная совместимость». Некоторые СМИ США и ряда стран-участниц этих манёвров ранее сообщали, что в Пентагоне ведётся проработка некоего блока «Коллективной безопасности» с участием упомянутых стран. Стало быть, состоявшиеся учения — это своего рода «обкатка» такого блока?
Напрашивается в этой связи аналогия с небезызвестным средневосточным военным блоком СЕНТО («Багдадский Пакт»), инициированным в 1955-м США и Великобританией с участием также Турции, Пакистана, Ирана и Ирака. Блок, напомним, стал распадаться через 10 лет ввиду известных событий в Ираке и Иране.
Но в Вашингтоне и Лондоне не прекращали изыскивать варианты блока-аналога СЕНТО. И, скорее всего, не прекращают. Тем более что географию дальнейших учений типа RC-23, по имеющейся информации, планируется расширить.
Ради этого планируется, среди прочего, участие британских военных баз в юге Кипра (Акротири, Декелия) и британско-американских военных баз в центре Индийского океана — на архипелаге Чагос. Напомним, что он был отторгнут Лондоном от экс-британского Маврикия ещё в 1966 году…
- Алексей Чичкин
- fishki.net, orient.tm, warfiles.ru
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