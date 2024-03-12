Американцы заходят в «нашу Азию» с другой стороны

3
Американцы заходят в «нашу Азию» с другой стороны


Ташкент — город больше не хлебный


Власти Узбекистана решили присоединиться к финансовым санкциям Запада против России. Ради сомнительных выгод, слабо связанных со снятием ряда рисков, забыты и общая память, и так называемые партнёрские отношения, и потенциальное членство в ЕАЭС.



Отложена, скорее всего – навсегда, и возможность создания Зоны свободной торговли с евразийским экономическим объединением, которую недавно реализовал соседний Иран. Как известно, фигурантами антироссийских санкций к началу 2024 года стали более 11 тыс. граждан и компаний РФ. И их число за счёт демарша Узбекистана только увеличится.

Мажлис Узбекистана во второй декаде февраля принял законопроект, запрещающий банковские операции в стране для подсанкционных физических и юридических лиц. Это вполне очевидно нацелено на взаиморасчёты с РФ, Белоруссией и уже упомянутым Ираном.

В то же время развивается, причём очень активно, военное сотрудничество Вашингтона с Ташкентом… И не только — Узбекистан явно выбран на роль своеобразного плацдарма в регионе, который, как показал опыт Афганистана, очень плохо поддаётся влиянию США.

На таком фоне манёвр Ташкента вызывает большие сомнения в том, что данное финансовое решение реализуется только «из-за риска вторичных санкций в отношении Узбекистана — то есть мер за нарушение санкционного режима». Эта формулировка, использованная пресс-службой мажлиса, читается как весьма примитивная отписка.

Ни войны, ни «Мира»


Судите сами — к примеру, законопроект наделяет дополнительными полномочиями национальный ЦБ, так как это требуется «для повышения эффективности системы санкционного комплаенса в банковском секторе». В итоге Ipak yuli Bank, один из крупных коммерческих банков Узбекистана, по требованию национального ЦБ уже отказывает в обслуживании российским клиентам

Последним теперь нужно или закрыть счета, или приехать в Узбекистан, дабы получить временную «прописку» и идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ). В стране также не функционируют карты «Мир». Ещё в сентябре 2023 года прекратили работу платёжные сервисы Ozon и Pay Way.

И если из России деньги в Узбекистан периодически пока ещё проходят, то в обратную сторону через упомянутые системы уже нет таких возможностей. Примеру Ташкента в этой сфере недавно последовали ряд банков и компаний соседних Казахстана и Киргизии.


Тем временем параллельно с означенными тенденциями развивается военно-техническое сотрудничество Ташкента с Вашингтоном. И то, что данные тенденции якобы мало связаны друг с другом — это самообман. А он, как известно, нередко бывает хуже обмана.

Без чего? — безвозмездно


Так, ещё в июле 2023 г. узбекский «Оборонпром» привлёк американскую компанию «Ecology Mir Group» (штат Вирджиния) для закупок военной продукции из США. Упомянутое узбекское ведомство

«признало важность закупок оборонной продукции в США и уполномочило «Ecology Mir Group» делать это от своего имени»,

— следует из информационной базы американского минюста.

Кстати, ранее объявлялось о безвозмездной передаче в 2022-2023 гг. Пентагоном Узбекистану (и Таджикистану) 46 боевых самолётов и вертолётов. Узбекистану также были направлены военные машины Polaris MRZR.

Официальная информация о конкретных вооружениях США, которые поступят в страну с участием упомянутой компании, пока отсутствует. По профильным экспертным оценкам, в закупки будут включены, например, беспилотники, охранные системы, специальное вооружение для охраны стратегических объектов, в том числе энергетических.

А в конце августа 2023 г. в штате Монтана проводились сухопутные и военно-воздушные учения «Региональное сотрудничество-23» с участием военнослужащих Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и США. По официальному релизу Пентагона,

«учения направлены на укрепление отношений между странами-участницами, а также на повышение потенциала и возможностей для совместной работы.»

Что такое «функциональная несовместимость»?


Что касается задач тех манёвров,

«…участники RC-23 столкнулись со сценариями, призванными укрепить региональную безопасность и стабильность, увеличить национальный оборонный потенциал, оттачивать методы и процедуры пресечения оружия массового поражения, террористических элементов и наркотиков. Чтобы повысить функциональную совместимость и обмен информацией.»


Уже в 2019 году узбекского лидера принимали в Пентагоне. Шавкат Мирзиёев и министр обороны США Джеймс Мэттис

Обращают на себя внимание термины «страны-участницы» и «функциональная совместимость». Некоторые СМИ США и ряда стран-участниц этих манёвров ранее сообщали, что в Пентагоне ведётся проработка некоего блока «Коллективной безопасности» с участием упомянутых стран. Стало быть, состоявшиеся учения — это своего рода «обкатка» такого блока?

Напрашивается в этой связи аналогия с небезызвестным средневосточным военным блоком СЕНТО («Багдадский Пакт»), инициированным в 1955-м США и Великобританией с участием также Турции, Пакистана, Ирана и Ирака. Блок, напомним, стал распадаться через 10 лет ввиду известных событий в Ираке и Иране.

Но в Вашингтоне и Лондоне не прекращали изыскивать варианты блока-аналога СЕНТО. И, скорее всего, не прекращают. Тем более что географию дальнейших учений типа RC-23, по имеющейся информации, планируется расширить.

Ради этого планируется, среди прочего, участие британских военных баз в юге Кипра (Акротири, Декелия) и британско-американских военных баз в центре Индийского океана — на архипелаге Чагос. Напомним, что он был отторгнут Лондоном от экс-британского Маврикия ещё в 1966 году…
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. FoBoss_VM Ранг пользователя
    FoBoss_VM
    0
    Сегодня, 04:06
    И опять полнейший провал нашей внешней политики и нашего глубоко краснолинейного МИДа. Сливаем бывший СССР один за одним... Это очень печально и самое поганое что это черевато самыми плохими для РФ последствиями . Вплоть до событий которые сейчас происходят на Украине
    1. nikolaevskiy78 Ранг пользователя
      nikolaevskiy78
      0
      Сегодня, 04:14
      Ну не столь все ужасно. Во первых, все эти вторичные и первичные санкции накапливались и так больше года. Первый раз узбеки дали согласие по ним работать еще весной прошлого года, тянули, потом на саммите в США - тянули и в общем-то они дали, кому необходимо, подготовиться и два года отработать. Тут нюанс в другом - они расширяют полномочия своего ЦБ, а это значит, что платежи будут намного глубже смотреть. В общем как с Турцией и рядом стран ЕС. Но это уже везде будет. Ташкент еще долго держался)). Тем более, что они не ЕАЭС даже. Работа не прекратится, уж в Узбекистане точно, но конечно лишней головной боли добавится.
    2. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 04:19
      Цитата: FoBoss_VM
      И опять полнейший провал нашей внешней политики

      Да что Вы говорите ! Наш МИД самый мидистый МИД в МИДе! А Калинка сразу нас со всеми задружила... request

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»